опубликовано редакцией на Переводике 19.07.21 20:37 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Spies from Russia and China must be treated as terrorists, according to MI5" Великобритания - 19 июля 2021 г. По мнению MI5, к шпионам из России и Китая следует относиться как к террористам BY HELENA SUTAN ON JULY 19, 2021 MI5 предупреждает, что к угрозе со стороны российских и китайских шпионов следует относиться как к терроризму. За последние пять лет иностранные агенты пытались манипулировать 10 тысячами рядовых граждан. «Со временем мы должны обеспечить такую ​​же осведомленность общественности и устойчивость к угрозам со стороны других государств, как мы это делали на протяжении многих лет в отношении терроризма», - предупреждает сегодня генеральный директор MI5 Кен МакКаллум. «При малейшем шансе враждебные акторы украдут или погубят годы кропотливых исследований проведенных британцами или сделанных ими инвестиций», - предупреждал он об иностранных шпионах. По словам самого высокопоставленного шпиона Великобритании, посредством шпионажа, кибератак, фейковых новостей и вмешательства в политические процессы, враждебные государства преследуют не только правительства, государственные учреждения, но и отдельных лиц. «Вы будете интересны им и гораздо больше, чем вы думаете», - сказал МакКаллум обращаясь к корпоративным руководителям, работающим на «определенных рынках», профессорам и исследователям Иностранные агенты пытаются заманивать людей через социальные сети, такие как LinkedIn. «Жертвами иностранного шпионажа в Соединенном Королевстве становятся люди далеко за рамками правительства». «Мы видим, как у лучших институтов и ученых Великобритании крадут или копируют их открытия; мы видим, что компании “вырубаются под корень” потерей конкурентного преимущества, за которое они так упорно боролись». «Недружественные силы, если им предоставляется такая ​​возможность, крадут или губят годы кропотливых исследований проведенных британцами или сделанных ими инвестиций». «Это масштабная кампания. И она влияет на всех нас. На нашу работу, на общественные службы и на будущее Соединенного Королевства». Г-н Маккаллум предупреждает, что «последствия варьируются от разочарования и неудобств до потери средств к существованию и, в худшем случае, смерти». Он объясняет, почему британский народ не застрахован от щупалец вражеской активности, и подчеркивает широко распространенные опасности шпионажа, разрушительных кибератак, дезинформации и вмешательства. «Проще говоря, если вы работаете в высокотехнологичной компании, участвуете в передовых научных исследованиях или экспортируете на определенные рынки, вы будете интересны иностранным шпионам - больше, чем вы можете себе представить». «Вам не нужно бояться; просто будьте бдительны». статью прочитали: 53 человек Комментарии