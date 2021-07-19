навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
19.07.21  

Фотоподборка с сайта Reddit Russia

(0)
 
19.07.21   Редакция

По мнению MI5, к шпионам из России и Китая следует относиться как к террористам

(0)
 
19.07.21  

Video: Inside Russia's $5 Billion Typhoon Submarine

(0)
 
18.07.21  

США хотят построить в Британии гигантский космический радар

(0)
 
17.07.21  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
17.07.21   Редакция

США осуждают талибов за зверское убийство афганских коммандос (видео+18)

(0)

последние за вчера, 18.07.21  
 
05:07  

США хотят построить в Британии гигантский космический радар

(0)
 
05:03  

Кто мы для России?

(0)
 
04:55  

Русскоязычные СМИ Азербайджана

(0)
 
04:43  

Воин-волк из Твиттера

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 19.07.21 22:34
скаут: Игорь Львович;
   
 

Фотоподборка с сайта Reddit Russia

Примечание:  там где указано “Альбом”  можно пройти по ссылке и  посмотреть весь альбом

Солдат российского спецназа и его “пулеметная тачанка”  где-то в Сирии

r/russia - Russian special forces soldier and his buggy with a machine gun somewhere in Syria


Солдат Сил Специальных операций российских Вооруженных сил со снайперской винтовкой в Сирии. Чаще всего их называют «охотниками для боевиками»

r/russia - A soldier of the Special Operations Forces of the Russian Armed Forces with a silenced sniper rifle in Syria. Most often they are called "hunters for militants."


  АЛЬБОМ: Много лет назад Одонга Боско из Уганды спасли российские волонтеры. Мальчик был похищен угандийскими националистическими боевиками, чтобы сделать из него малолетнего солдата. Одонга вырос в Москве, получил образование и стал врачом


Русский квас в Германии

Post image


АЛЬБОМ  Анти-американские карикатуры из советского сатирического журнала “Крокодил”

r/russia - Interesting anti-American cartoons from the Soviet satirical magazine "Crocodile"


Русская крестьянская семья, конец 19-го века

Post image


Альбом Старые деревянные дома в Томске

r/russia - Old wooden houses in Tomsk



Кошачий светофор в Зеленогорске

Post image


Русский мальчик со Сталинградским мечом. Это драгоценный меч  был выкован по приказу короля Георга VI в знак восхищения британского народа мужеством, проявленным советскими защитниками Сталинграда. 29 ноября 1943 года Уинстон Черчилль вручил этот меч Иосифу Сталину.

Post image


Уличный футбол, USSR version, 1958.

Post image


АЛЬБОМ  Чукчи  живут на северо-востоке России. Их всего около 15 тысяч. В культурном отношении они близки к иннуитам. Чукчи разводят северных оленей и охотятся на тюленей. В XXI веке их образ жизни не сильно изменился.

r/russia - The Chukchi people live in the north-east of Russia. There are only about 15 thousand of them. Culturally, they are close to the Inuit. The Chukchi breed reindeer and hunt seals. In the 21st century, their way of life has not changed much.


Альбом Лето в горах Алтая

r/russia - Summer in Altai mountains


Murmansk region, Photo: @gdeanton

Post image


Архетип

Post image


Ленинградский школьник Андрей Новиков подает сигнал воздушной тревоги  мирным жителям блокадного города, 1941.

Post image


Альбом:  Деревенские бабушки со своими кошками

r/russia - Grandmothers from the village with their cats


АЛЬБОМ:Марийцы - финно-угорский народ в России, проживающий преимущественно в Республике Марий Эл и на севере Республики Башкортостан. Их часто называют последними язычниками Европы, потому что они поклоняются священным деревьям, как друиды

r/russia - The Mari are a Finno-Ugric people in Russia, living mainly in the Republic of Mari El and in the north of the Republic of Bashkortostan. They are often called the last pagans of Europe because they worship sacred trees like druids.


ВИДЕО:  Люди спасли маленькую лису, которую сбил автомобиль под Петербургом. Животное было обездвижено, но прохожие не оставили его в беде. Малыша передали ветеринарам, и они помогли ему встать на ноги. Сейчас лиса чувствует себя хорошо и даже пытается общаться.

Трактористы  на ферме  делают  производственную  гимнастику

Post image


Мемориальный комплекс "Слава русскому солдату" в Монголии (город Хор)Post image


Русские военные летчики.  Бомбардировщик “Илья Муромец” конструктора Сикорского

image


статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 