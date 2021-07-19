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опубликовано редакцией на Переводике 19.07.21 23:12
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В России погиб студент из Нигерии, он спас тонущую женщину, но утонул сам

FACE OF MALAWI

July 19, 2021     

Мужчина из Нигерии, Элюмунор Ричард Окасия, студент, обучавшийся  в Калининграде, Россия, утонул после того как спас тонущую  женщину.

Трагический  инцидент произошел в субботу, 17 июля 2021 года. Окасия  был студентом морского университета и женился меньше  года  назад.

Было установлено, что он и его жена были на пляже, когда заметили тонущую  женщину Сообщается, что его жена умоляла его не  идти  в воду, но он настоял.

По словам очевидца  -  «Он был частью группы из четырех парней, которые пытались спасти девушку, которая тонула. Он первым добрался до нее и вытолкнул из сильного течения.

Остальные смогли отвести девушку на пляж. Сам он  был унесен течением далеко  в море. Он не смог выбраться. Он пробыл над водой несколько минут, а затем ушел под воду».

статью прочитали: 56 человек

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