В России погиб студент из Нигерии, он спас тонущую женщину, но утонул сам

FACE OF MALAWI

July 19, 2021

Мужчина из Нигерии, Элюмунор Ричард Окасия, студент, обучавшийся в Калининграде, Россия, утонул после того как спас тонущую женщину.

Трагический инцидент произошел в субботу, 17 июля 2021 года. Окасия был студентом морского университета и женился меньше года назад.

Было установлено, что он и его жена были на пляже, когда заметили тонущую женщину Сообщается, что его жена умоляла его не идти в воду, но он настоял.

По словам очевидца - «Он был частью группы из четырех парней, которые пытались спасти девушку, которая тонула. Он первым добрался до нее и вытолкнул из сильного течения.

Остальные смогли отвести девушку на пляж. Сам он был унесен течением далеко в море. Он не смог выбраться. Он пробыл над водой несколько минут, а затем ушел под воду».

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