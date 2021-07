архив



дата публикации 20.07.21 04:11

"США: американские дипломаты в Австрии покрываются сыпью" Греция - 18 июля 2021 г. США: американские дипломаты в Австрии покрываются сыпью 18.07.21 Автор Ирина Силенко Термин «гаванский синдром» вновь стал актуальным. Только в период после прихода к власти Джо Байдена, с января этого года, 20 случаев непонятного недомогания зафиксированы у американских дипломатов и сотрудников разведки в Вене. Не менее двадцати сотрудников американского посольства в столице Австрии жаловались на настигающие врасплох головокружения, проблемы со слухом, сильные головные боли. Власти Соединенных Штатов ведут расследования, однако причина пока не обнаружена, пишет журнал New Yorker. Вчера издание Der Spiegel рассказало, что проявления так называемого «гаванского синдрома» впервые были обнаружены у работающих в диппредставительстве США в Вене вскоре после победы Джо Байдена на президентских выборах, а последние жалобы поступили позавчера, 16 июля. Множественные случаи появления непонятных симптомов побудили подключить к расследованию экспертов Минздрава США и сотрудников ЦРУ. Впервые гаванский синдром был обнаружен на Кубе в 2016 и 2017 годах, когда пострадали 19 сотрудников американского посольства в Гаване. Он проявлялся многочисленными симптомами - когнитивными нарушениями, сильнейшими головными болями, потерей равновесия, резким снижением слуха. После обследования диагноз звучал так: легкие травмы и отек головного мозга. Первоначальное предположение об акустических атаках не нашло достаточно весомого подтверждения. Одновременно с обнаружением загадочного заболевания на Кубе сообщалось о пострадавших в канадском посольстве. Затем, в 2017 году, американские дипломаты в китайском Гуанчжоу пожаловались на аналогичные проблемы. География расположения дипломатических учреждений США, сотрудники которых пострадали от гаванского синдрома, постепенно расширялась - Польша, Россия, Австралия, Тайвань, Ближний Восток, несколько европейских стран. Общее количество пострадавших - 130 человек, в числе которых дипломаты, члены их семей, военные, сотрудники ЦРУ. За прошедшие 5 лет причины непонятных проявлений так и не установлены, хотя гипотезы выдвигались разные. Например The New York Times в 2018-ом предположил микроволновое излучение при участии спецслужб РФ. Через год, в 2019 году, причиной были названы нейротоксины в антикомариных пестицидах - такую версию выдвинули британский Центр восстановления мозга и канадское Управление здравоохранения Новой Шотландии. А в 2020 году было обнародовано предположение о направленном радиочастотном излучении, так считала NASEM - Национальная академия наук, инженерии и медицины США. Среди прочих гипотез - массовое психогенное заболевание. Как сообщает газета Die Presse, Посольство США перенаправляет запросы о гаванском синдроме в Вене, ставшей вторым после Гаваны очагом загадочного заболевания, в Вашингтон. Госдепартамент США сообщает: Мы со всей серьезностью относимся к сообщениям наших сотрудников о недомоганиях. На данный момент нам неизвестна причина, нет указаний на то, причастны ли к инцидентам иностранные субъекты. Идет активное расследование. Со ссылкой на журнал New Yorker газета Die Presse отмечает, что американское посольство в Больцманнгассе, девятом районе Вены, отлично охраняется, есть ворота безопасности и высокие решетки, металлоискатели и бетонные блоки. И тем не менее проблема, решение которой необходимо найти как можно скорее, существует. статью прочитали: 47 человек Комментарии