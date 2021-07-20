Российские наемники, воюющие на стороне Асада, переодеты в британскую военную форму

Российские наемники, воюющие на стороне правительственных войск президента Асада в Сирии, носят британскую форму, чтобы избежать обвинений в своих "неофициальных" боевых операциях.

Это следует из снимков, на которых российский военный контрактник запечатлен в британской военной форме, с нашивкой «Union Flag», пришитой на левом плече, информируют Экономические новости со ссылкой на Daily Express.

Ношение эмблемы другого государства прямо противоречит целому ряду международных конвенций, включая Гаагскую и Женевскую, и юридически запрещено даже в Российской Федерации.

Хотя британский парламент проголосовал за то, чтобы не разрешать британским сухопутным войскам входить в Сирию, это не относится к силам специального назначения, на которые согласие парламента не распространяется.

Небольшой контингент солдат SAS и SBS остается сегодня в Сирии в составе совместной целевой группы специальных операций, которая обеспечивает наблюдение за регионом и за так называемыми пленными джихадистами, охраняемыми курдскими силами.

В рамках своей роли они обеспечивают «наземное наблюдение и распознавание целей» для самолетов RAF, которые еще в мае были использованы для атаки на остатки джихадистов «Исламского государства».

Москва, как известно, имеет тысячи частных военных контрактников в Сирии, большинство из которых — бывшие солдаты, получающие высокую зарплату за проведение «черных» операций — миссий, в которых регулярные российские войска не могут участвовать, чтобы Кремль сохранял так называемую «правдоподобную конспирацию».

На одном из снимков изображен российский наемник, едущий на заднем сиденье открытого автомобиля в Сирии, на его левой руке отчетливо виден английский флаг.

Оно было размещено 7 июля на русскоязычном сайте, используемом нынешними и бывшими членами подпольной русской группировки «Вагнер».

Основанная в 2014 году, она возглавляется бывшим подполковником ГРУ Дмитрием Уткиным и связана с близким Путину Евгением Пригожиным.

Хотя частные военные компании юридически незаконны в России, эксперты говорят, что «Вагнер» и другие группы, такие как «Щит» и «Патриот», в последние годы играют все более важную роль в реализации международных агрессивных амбиций Путина.

В 2018 году журналисты независимой «Новой газеты» сообщили, что несколько русскоговорящих боевиков, которые казнили и изувечили задержанного в восточной провинции Хомс на камеру, были членами «Вагнера».

В 2019 году около 200 боевиков «Вагнера» были уничтожены или ранены в ходе четырехчасовой перестрелки между возглавляемыми США продемократическими силами и правительственными войсками и ополченцами в битве при Хашаме.

А в марте этого года три НПО подали официальную юридическую жалобу в Москве в связи с утверждениями о том, что члены группы Вагнера обезглавили дезертира из армии Сирии в 2017 году.

Это не первый случай, когда Россия связана с недобросовестной военной практикой.

Российских наемников, воевавших на стороне сербов во время Боснийской войны, регулярно обвиняли в том, что они меняли свои эмблемы на хорватские знаки отличия, чтобы переложить вину за зверства.

А во время незаконного вторжения в украинский Крым в 2014 году российские войска нарушили международные конвенции, когда сняли все знаки различия, чтобы предстать в виде так называемых «зеленых человечков».

Бывший солдат SAS, служивший в Афганистане, сказал: «Когда речь идет о русских солдатах, не существует никаких правил. Им наплевать на международное право, Организацию Объединенных Наций или Красный Крест. Все, что их волнует, это успех. И они сделают все, что потребуется.

«Если это означает перекладывание вины за свои секретные операции на других, то это факт. Когда дело доходит до дела, свидетели вспоминают только о флаге на руке».

Правда также и то, что российская униформа настолько низкого качества, что военнослужащие обычно высмеивают ее в пользу ультрасовременных натовских версий.

Роб Ли, бывший морской пехотинец США, ставший академиком, который сейчас специализируется на российской обороне — и который разместил фотографию в Твиттере — сказал: «Российские наемники и раньше использовали камуфляж с флагами Великобритании и носили их во время тренировок. В данном случае, я думаю, наемник просто приобрел форму типа мультикам, а на этой форме был флаг Великобритании».

Но Тобиас Эллвуд, член парламента, бывший капитан пехоты Королевских зеленых пиджаков, который сейчас является председателем комитета по обороне, сказал, что об этом снимке следует срочно сообщить в Управление по делам международного содружества и развития.

«Это явное нарушение Женевской конвенции и подтверждение дезинформации и обмана, в чем, как мы знаем, Россия хорошо преуспела», — сказал он.

«Это все для того, чтобы запутать боевую картину. Люди непременно посмотрят на это изображение в социальных сетях и спросят — почему британские войска находятся в Сирии?

«Это очень серьезно. Мы знаем, что Россия имеет большое присутствие в Сирии. Этим должен заняться МИД, который должен потребовать объяснений».

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