Удивительный Афон

Бесспорно, Афон — ни с чем несравнимое, поражающее воображение и воодушевляющее место. Здесь органично переплелись эндемичная красота природы и культурное наследие Византии и Российской Империи.

Уникальный православный анклав, где на протяжении многих веков чтится Божье слово. Святой Горой владеет единственная женщина, нога которой ступала туда — Пресвятая Богородица.

Афон находится на знаменитом полуострове Халкидики — «Трезубце Посейдона». Несмотря на то, что современное официальное название Афона стало таковым лишь в X веке, это место почиталось с куда более древнейших времен. Об этом свидетельствуют многочисленные легенды, а также письмена, упоминающие первых аскетов, а затем и монахов, проживавших на этой территории.

В наше время из большого количества монастырей и скитов действуют только двадцать. 17 из них находятся под управлением греческих монахов, один считается русским, а два оставшихся принадлежат сербским и болгарским братиям.

Как в любом другом государстве, на Афоне есть свой правящий орган — Кинот. Столица Святой Горы — Карьес,где есть вся необходимая инфраструктура. Основной закон — Уставная Хартия Святой Горы.

Афон — одна из важнейших вех в жизни каждого верующего. Именно поэтому паломники со всего мира стремятся на Святую Гору.

Удел Пресвятой Богородицы (еще одно из названий Горы Афон) — идеальное место для того, чтобы открыть свою душу и сердце, погрузиться в атмосферу духовности и смирения, обогатиться культурно: чудотворные иконы, красивейшие фрески, значимые реликвии. Регулярно Святую Гору посещают тысячи туристов, в том числе и знаменитости мирового масштаба.

Территория Афона — это исключительно мужские монастыри. Закон этого государства позволяет попасть сюда только мужчинам, которым потребуется специальное разрешение, которое выдается в представительстве Афона с офисом в близлежащем городе Урануполис.

В настоящее время и у женщин появилась возможность «прикоснуться» к святыне: круиз вдоль берегов с открывающимися великолепными видами монастырей. Монахи тоже не остались в стороне и организовали подвоз чудотворных святынь своих обителей к кораблям.

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