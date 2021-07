архив



"The Asahi Shimbun", "Japanese at risk of being on hook to Russian spies for sensitive info" Япония - 21 июля 2021 г.

"Japanese at risk of being on hook to Russian spies for sensitive info" Япония - 21 июля 2021 г. Японцы рискуют попасться на крючок российских шпионов-охотников за конфиденциальной информацией THE ASAHI SHIMBUN July 21, 2021 Торговое представительство России в Японии, в токийском районе Минато, июнь (Shingo Tsuru) Считается, что этот 70-летний японец стал последней по времени жертвой - объектом операции российских спецслужб направленной на получение конфиденциальной информации. Он передавал её в обмен на наличные деньги и подарки, кроме того его водили по дорогим ресторанам. Представители полиции префектуры Канагава считают, что 42-летний россиянин, получивший конфиденциальную информацию от этого человека, является шпионом. Россиянин, работавший в торговом представительстве своей страны в Японии, недавно был назван прокуратурой подозреваемым в совершении компьютерного мошенничества. Его предполагаемый японский соучастник был арестован по тому же подозрению. По словам официальных лиц, этот японец, который с тех пор был освобожден без предъявления обвинения, получил от россиян в общей сложности около 10 миллионов иен (90 000 долларов) наличными, кроме того его, в течение трех десятилетий или около того, регулярно водили по дорогим ресторанам. У РУССКИХ, ИСКУССТВО ВЕРБОВКИ ДОВЕДЕНО ДО СОВЕРШЕНСТВА Расследование этого дела позволило составить некоторое представление о методах российских разведчиков по превращению японцев в своих пособников. «Любой, у кого есть доступ к конфиденциальной информации, может стать их жертвой», - предупредил высокопоставленный полицейский. Сотрудник торгового представительства России подозревается в сговоре (в 2019 году) с японцем с целью незаконного получения конфиденциальных американских и других данных о беспилотных истребителях и радарах. Сотрудник якобы заставил японца зарегистрироваться в системе провайдера баз данных, не раскрывая намерения россиянина завладеть полученными данными. По словам официальных лиц, отправка части этих данных в Россию была запрещена Соединенными Штатами. По данным следователей и агентства кредитных исследований, японец, который помог в приобретении материалов, является выпускником инженерного университета, который основал бизнес по сбору данных исследовательских работ и их продаже корпоративным клиентам. «Он был инженером и немногословным человеком», - сказал его знакомый того времени. Мужчина, арестованный 9 июня, рассказал следователям полиции префектуры Канагава, как он вступил в контакт с российскими агентами. Исследователи процитировали его слова, что это началось в начале 1990-х годов, когда к нему приехал россиянин и сказал, что его интересуют исследовательские работы. Когда русский впоследствии возвращался в Россию, он направил японца к своему «коллеге». Процесс перенаправления был повторен, и к настоящему времени японец общался в общей сложности с 15 или около того россиянами. Он собирал документы по запросам и передавал их своим клиентам в многолюдных местах, когда они проходили мимо друг друга. Этот метод, называемый «мгновенным контактом», считается стандартной тактикой шпионажа. АГЕНТЫ ВЕРОЯТНО ЗНАЛИ, КАК ОН ЖИЛ Японец, когда получал запросы на документы, одновременно получал подробные инструкции. В зависимости от того, что он давал, он начал получать платежи от 100 000 до нескольких сотен тысяч иен. Помимо денежного вознаграждения, которое намного превышало затраты, которые требовались ему на приобретение информации, этого человека также часто угощали в итальянских и японских ресторанах и даже дарили роскошный виски. Следователи процитировали этого человека, объяснившего, что он сотрудничал с русскими за вознаграждение. В 2003 году, компания, которой он управлял, окружным судом Токио была объявлена ​​банкротом, а его частный дом был арестован. С тех пор он вместе с женой живет на пенсию. Русские, видимо, знали о таких трудностях в его жизни. Цитируется, что этот человек сказал следователям, что он не мог разорвать свои связи с русскими. Через три дня после ареста японца работник торгового представительства уехал в Россию, не выполнив просьбу полиции префектуры явиться для беседы. Впоследствии 30 июня японец был освобожден без предъявления обвинения. «Мы озадачены сообщениями японской полиции о том, что сотрудник якобы был причастен к незаконной деятельности», - говорится в комментарии посольства России в Японии, опубликованном в официальной учетной записи Facebook 12 июня, в день отъезда рабочего из Японии. К ОБЪЕКТАМ ПОДХОДЯТ НА ВЫСТАВКАХ, ВЕРБУЮТ ИСПОЛЬЗУЯ СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ Обвинения по аналогичным делам о шпионаже в Японии предъявляются с периодичностью один раз в несколько лет. Следователи заявили, что большинство россиян, которые якобы подкупали японцев, связаны либо со Службой внешней разведки (СВР) России, либо с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ). СВР является преемником КГБ, советского Комитета государственной безопасности. Она подчиняется непосредственно президенту России и занимается сбором информации о политике, экономике, науке и технологиях во всем мире. ГРУ, для сравнения, является подразделением российских вооруженных сил, и ему поручено собирать информацию в основном по военной тематике. По словам следователей, это была головная организация работника торгового представительства, дело которого полиция префектуры Канагава направила в прокуратуру по последнему случаю. Агенты обеих организаций обычно используют один и тот же подход. Они посещают ярмарки антитеррористического оборудования и оружия, где разговаривают с продавцами и неоднократно приглашают их на обед. Они начинают с запроса общедоступной информации. Они продолжают запрашивать, например, информацию о компаниях, в которых работают эти продавцы, и платят им наличными при её получении. А позже они начинают требовать секретную информацию. В некоторых случаях агенты пользуются семейными обстоятельствами своей жертвы. Офицер Сил самообороны (SDF) был арестован в 2000 году за то, что он передал информацию высшей степени секретности морских сил самообороны (MSDF) военному атташе посольства России в Японии. У офицера был больной сын, и он тогда присоединился к новой религии. Военный атташе проявил понимание его религиозных чувств, сблизился с ним и, в течение года, дал ему около 600 000 иен или около того из «сочувствия» к его сыну. «Люди, у которых есть проблемы на работе или в семье, часто становятся жертвами», - сказал высокопоставленный сотрудник полиции. «Вам рекомендуется воздерживаться от неосторожного поведения, даже если к вам подходят с лестными и добрыми словами. Компании также должны быть начеку в отношении шпионажа». ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РОССИЙСКОГО ШПИОНАЖА Сентябрь 2000: лейтенант-командир MSDF арестован службами, включая столичное управление полиции, по подозрению в нарушении закона о SDF путем передачи внутренних документов MSDF человеку из ГРУ. Август 2008: Управлением полиции в прокуратуру передано дело по подозрению человека из СВР в нарушении Закона о паспортах, он выдавал себя за японца, пропавшего без вести в префектуре Фукусима. Декабрь 2015 г .: Управлением полиции в прокуратуру передано дело бывшего старшего офицера Сухопутных сил SDF по подозрению в нарушении им закона о SDF путем сговора с сотрудником ГРУ и подстрекательства своих бывших подчиненных к раскрытию внутренних документов. Январь 2020 г.: Бывший сотрудник Softbank Corp. арестован Управлением полиции по подозрению в нарушении Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции путем передачи информации о базовых станциях Softbank человеку из СВР. (This article was written by Shingo Tsuru, Yoichiro Kodera and Shinjiro Omiya.)