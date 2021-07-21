Русскоязычные СМИ Белоруссии

20.07.2021

ДЖО БАЙДЕН

У президента США амбициозные цели.

Президент США Джо Байден пытался отказаться от хаотичной политики эпохи Дональда Трампа, но его ждет еще много вызовов, цитирует The Guardian издание "Зеркало недели. Украина".

Наибольшая потенциальная катастрофа - избирательное законодательство

«Находясь на посту президента США уже полгода Джо Байден имеет большие шансы вернуть Америку туда, где она была до пандемии коронавируса. COVID-19 постепенно отступает. На сегодня почти половина взрослого населения США полностью привита. Экономика начинает восстанавливаться. «План спасения» Байдена имеет успех», - говорит профессор политики в Калифорнийском университете в Беркли Роберт Рейх.

Но непонятно, вернет ли Байден Америку туда, где она была до Трампа. Много указов Байдена стерли большинство исполнительных распоряжений Трампа, но он еще не разрушил всю жесткую иммиграционную политику. Ксенофобская риторика Трампа исчезла, но Байден не возобновлял отношения с Китаем. Многие элементы тарифной войны Трампа все еще действуют, отмечает Рейх.

«Главная потенциальная катастрофа касается избирательного законодательства. Поскольку штаты, в которых преобладают республиканцы, продолжают ограничивать права голосования на основании заявлений Трампа относительно фальсификаций выборов 2020 года, единственная надежда на закон, устанавливающий минимальные национальные стандарты голосования», - добавляет аналитик.

Байден не сделал избирательные права своим приоритетом, что может сыграть против демократов на промежуточных выборах в следующем году.

Сможет ли Байден сохранить демократическое большинство в 2022 году?

«За полгода у власти администрация президента Байдена фактически достигла своей главной цели - исцелить общество и экономику. Более двух третей взрослых людей США получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Американский план спасения обеспечил экономику огромными стимулами в 1,9 триллиона долларов, а также укрепил сеть социальной защиты, что стало положительным шагом в борьбе с бедностью», - считает Джеффри Кабасервис из аналитического центра Niskanen.

Другие инициативы Байдена, такие как его недавнее распоряжение относительно антимонопольного законодательства, могут не достичь цели восстановить «открытую и честную конкуренцию» для американского капитализма. Но в целом достижения программы Байдена по материальному обеспечению для большинства граждан стали положительным шагом, считает аналитик.

«Тем не менее, наследие Байдена в конечном итоге будет зависеть от того, сможет ли он сохранить демократическое большинство в Конгрессе в 2022 году. Байден с опозданием признал угрозу от усилий республиканцев по ограничению избирательного законодательства. Среди других проблем стоит упомянуть иммиграцию, инфляцию, киберпреступность Росси, агрессию Китая и действия талибов в Афганистане после вывода войск США», - добавляет Кабасервис.

У Байдена мощные цели, но реализовать их будет трудно

«Хорошая новость заключается в том, что через шесть месяцев пребывания у власти Байден восстановил в стране ощущение «нормальности». После четырех лет Дональда Трампа Белый дом стал спокойнее. Но одновременно это и плохая новость», - говорит журналист Бхаскар Сункар.

Администрация Байдена инвестирует триллионы долларов в экономику. Президент, очевидно, хочет не просто «тратить» больше, он пытается сделать финансовую политику эффективной. Байден верит, что правительство может улучшить жизнь людей, считает журналист.

«Байден хочет быть более амбициозным президентом, чем Обама во время финансового кризиса. Но временные вливания денег не обеспечат длительных изменений, необходимых не только для улучшения жизни, но и для создания долговременной поддержки рабочего класса», - отмечает Сункар.

Байден продемонстрировал готовность к большим действиям, но он не реализовал многих структурных реформ. Президент институционально ограничен враждебными силами в собственной партии и вынужден мириться с шатким большинством в Конгрессе, но если он не найдет способ использовать свою политическую власть для преодоления некоторых из этих барьеров, Байден попадет в трудное положение после промежуточных выборов 2022 года.

Байдену придется вступить в конфликт с собственной партией

«Джо Байден вступил в должность президента, заявив, что после четырех лет пребывания под руководством Дональда Трампа нация вела битву за душу Америки. Учитывая то, что президент озвучил риторический призыв к единству, возникает вопрос, который будет определять его суть, с кем он будет бороться за душу Америки?», - говорит аналитик Тед Джонсон.

«Члены его партии настаивают на реформах, которые, вероятно, потребуют решительных политических шагов. Республиканцы возобновили свою законодательную неуступчивость и стремятся разрушить почти каждый шаг администрации Байдена. Первые шесть месяцев показали, что Байден не хочет вступать в эти сражения. Президент решил отдать приоритет двухпартийному единству для постепенных прогрессивных политических шагов», - добавляет Джонсон.

Хотя пакет экономической помощи стал «победным шагом», падение популярности вакцинации в Америке и появление нового варианта коронавируса свидетельствуют о необходимости смелых действий. Ожесточенная борьба партий, политика национальной безопасности, масштабная программа развития инфраструктуры, реформирование правоохранительной политики - все это свидетельствует о том, что у США есть много внутренних проблем, считает аналитик.

«Байдену придется решить, готов ли он вступать в спор с собственной партией в поисках двухпартийности. Кроме того, Республиканская партия все еще в плену трампизма», - говорит Джонсон.

«Байдену также предстоит решить проблему расовой несправедливости в США, исправив ошибки прошлого. В конце концов, реальный прогресс в направлении расовой справедливости будет измеряться тем, сможет ли Байден устранить расовые диспропорции в экономическом аспекте», - считает директор Программы Института экономической политики Валери Роулстон Уилсон.

По ее словам, администрация Байдена полностью не решит проблемы, которые складывались веками, но президент должен продолжать реализовать политику, которая способствует развитию расовой справедливости.

Байдену важно реализовать климатические цели уже сейчас

«Джо Байден оказался в невыгодном положении, ведь двухпартийное несогласие часто разрушает важные политические шаги. Политика Байдена относительно рабочих мест не соответствует тому, чего требует климатический кризис. Поддерживать «зеленый курс» будет не так легко, как ожидалось», - отмечает журналистка Кейт Аронов.

При этом Байден имеет еще ряд инструментов, которые помогут быстро начать сокращение выбросов. Федеральная корпорация страхования вкладов и Федеральный резерв, которые совместно регулируют банковский сектор, могут повысить требования для учреждений, что инвестируют в ископаемое топливо, помогая остановить поток денег с Уолл-стрит в уголь, нефть и газ, считает Аронов.

20.07.2021

ФОТО: REUTERS

В истории российского «тандема» имел место серьезный конфликт.

Отношения президента РФ Владимира Путина и бывшего президента России, экс-премьер-министра Дмитрия Медведева ухудшились, поскольку Путин в какой-то момент увидел в Медведеве угрозу для своей власти.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону высказал российский журналист, писатель, бывший главный редактор телеканала "Дождь", автор книги "Вся кремлевская рать" Михаил Зыгарь.

"Думаю, самое главное – в какой-то момент Путин решил, что он представляет для него угрозу. Думаю, что был момент, когда Медведев усомнился. Был момент, когда мысленно он изменил. Был момент, когда он захотел идти на второй срок", – сказал Зыгарь.

Он отметил, что в течение долгого времени команды тогдашнего премьер-министра Путина и тогдашнего президента Медведева "вели между собой позиционную войну и перебрасывались гранатами".

"Это всегда влияет на боссов. Путин и Медведев, конечно же, не могли не заметить, что их лагеря, что их станы находятся в кровавой бойне. Это, конечно, влияло. Их отношения сильно испортились. Они в какой-то момент почти не разговаривали..." – рассказал Зыгарь.

Он вспомнил конфликт между Медведевым и Путиным, который разгорелся в 2011 году, когда тогдашний премьер России Путин сравнил резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии со "средневековым призывом к крестовому походу". Медведев, который в то время занимал должность президента, заявил о необходимости быть "максимально аккуратными в заявлениях, которые характеризуют события в Ливии". "Ни в коем случае не допустимо использовать выражения, которые по сути ведут к столкновению цивилизаций. Типа "крестовых походов" и так далее. Это неприемлемо", – сказал Медведев.

"Это был скандал на весь мир, – охарактеризовал конфликт из-за Ливии Зыгарь. – Очевидно, что в какой-то момент вот эта бойня между командами... Всегда любая команда заинтересована в том, чтобы шеф не уходил. Команда Медведева, конечно же, всячески массировала ему мозг, чтобы убедить его остаться, чтобы убедить его зацепиться, чтобы подтолкнуть его к решительному шагу".

Гордон спросил у собеседника, можно ли назвать Медведева либеральным политиком.

"Мы можем сказать, что во время его президентства было принято много либеральных законов. И большинство из них были отменены. Медведеву мы можем сказать спасибо за несколько важных вещей. Например, за обязательное декларирование чиновниками своих доходов. Вот эти все бесконечные скандалы со вскрывающимися вещами [о богатстве чиновников] – это благодаря тому, что в тот момент юрист Медведев принял этот закон и его не открутили обратно", – сказал Зыгарь.

При этом он затруднился с ответом, какое будущее ждет Медведева.

"Я не знаю... Я думаю, что [он] все. Но могу и ошибаться. Не знаю. Думаю, что вряд ли. Думаю, что ту секунду, когда он усомнился, – ее Путин будет всегда помнить", – считает журналист.

Контекст:

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В это время президентом был Медведев.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

20.07.2021,

Они требовали погасить долги по зарплате.

Свободненский городской суд назначил реальные сроки рабочим Амурского газоперерабатывающего завода - одного из крупнейших мегапроектов «Газпрома» стоимостью почти триллион рублей.

Девять сотрудников предприятия были признаны виновными по делу о массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), сообщает «Медиазона» со ссылкой на областное управление Следственного комитета.

Строители поругались с руководством завода и устроили бунт в июле 2020 года из-за задержки зарплат.

По версии следствия, причиной конфликта стало «возмещение расходов по оплате патентов на трудовую деятельность».

Не договорившись с топ-менеджерами, рабочие устроили погром в офисах, магазине, салонах связи и жилых помещениях, расположенных на территории завода, утверждают следователи.

Шестеро человек получили по полтора года колонии, трое - по одному году и семи месяцам заключения. «В отношении других активных участников беспорядков уголовные дела рассматриваются в суде», - сообщает СК.

В пресс-службе завода связывали бунт с «финансовыми претензиями ряда сотрудников к руководству подрядной организации» - компании «Ренейссанс Хэви Индастриз». Изначально Управление Следственного комитета по Амурской области возбудило уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК), но позднее переквалифицировало его на более тяжкую статью.

Сколько сейчас обвиняемых в деле неясно: изначально сообщалось об 11 задержанных, а в январе 2021 года стало известно, что под арестом уже 25 человек.

Напомним, в прошлом году сразу несколько крупных проектов «Газпрома» столкнулись с бунтами и трудовыми конфликтами из-за ограничений в пандемию и финансовых вопросов.

Так, в апреле взбунтовались работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии, помещенные на карантин. Они жаловались на качество работы столовой, неприемлемые условия быта, отсутствие защитных средств и невозможность покинуть предприятие.

В ноябре забастовку объявляли вахтовики, строившие компрессорную станцию N4 «Иван Москвитин» в Алданском районе Якутии.

Рабочие, задействованные в рамках проекта «Сила Сибири», с помощью которого Россия надеется стать крупным поставщиком газа в Китай, жаловались на невыплаты зарплат и нарушения условий трудового договора.

статью прочитали: 42 человек