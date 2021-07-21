В пострадавших от смерча областях ощущается нехватка рабочих из Украины

14.07.2021

Фото: Власта Гайдошикова, Český rozhlas

Правительство Чешской Республики в конце июня одобрило финансовую программу по поддержке Южной Моравии, пострадавшей от торнадо. Огромная волна солидарности и поддержки (как финансовой, так и помощи вещами) пришла также от жителей других областей Чешской Республики. К 9 июля на открытый счет гражданами Чехии было пожертвовано более миллиарда крон. Однако сейчас в регионе больше всего не хватает стройматериалов и рабочих.

Напомним, что смерч бушевал на юге Чехии в Южно-Моравском крае, граничащем со Словакией и Австрией, 24 июня. В результате были разрушены сотни домов, еще несколько тысяч остались без газа и электричества. Погибло шесть человек. Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей несколько районов города Годонин и часть близлежащих сел — Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице.

Однако уже на следующий же день в пострадавшую область съехались добровольцы и волонтеры не только из соседних деревень, но и из других регионов Чехии. Кроме того, в каждом из пяти затронутых муниципалитетов работают представители девяти благотворительных организаций, такие как, «Человек в беде», «Адра» и Диакония Евангелической церкви чешских братьев.

К инициативе подключилось также Чешское радио, организовав программу «Поможем вместе Моравии». О том, чем этот проект отличается от всех остальных, рассказывает его координатор Габриэла Драстихова:

Фото: Tadeáš Bednarz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

— Проект, который мы запустили непосредственно сразу после смерча на Южной Моравии, отличается своим разнообразием. Всем, кто хочет поддержать пострадавших, мы даем возможность предоставить не только финансовую поддержку, но и помочь вещами — мебелью, рабочими инструментами и инвентарем, хозтоварами и строительными материалами. В огромном количестве поступают также предложения о помощи по ремонту и в устранении завалов. Необходимо отметить, что после первых недель, когда нам присылали запросы в основном на вещи первой необходимости, то теперь как местным жителям, так представителям пострадавших муниципалитетов больше всего не хватает строительных материалов и ремесленников. Сейчас это огромная головная боль как для муниципалитетов, так и для благотворительных организаций — на нехватку рабочих жалуются даже крупные строительные компании, а стройматериалы, как известно, дорожают по всей Европе. Сейчас это главная проблема, которую мы должны решить.

Фото: Igor Zehl, ČTK

Нехватка рабочей силы действительно уже долгое время мучает чешский рынок. Многие отрасли страдают от недостатка как квалифицированных, так и неквалифицированных рабочих, основная причина которой — противоэпидемиологические ограничения в стране. Уже сейчас чешские виноделы и пивоварни бьют тревогу — им не хватает сборщиков урожая, подавляющая часть которых приезжала именно на сезонные работы из восточных и юго-восточных европейских стран.

Фото: Luděk Peřina, ČTK

Еще в более тяжелой ситуации оказались строительные фирмы: многие их работники — также выходцы из стран восточной Европы — покинули Чехию в страхе перед коронавирусом и из-за желания быть вместе со своей семьей. Вернулась лишь малая часть — кто-то решил остаться на родине, а кто-то не может из-за ужесточения визового режима, опять же, вызванного коронавирусом.

Недостаток рабочей силы и подорожание стройматериалов представители пострадавших муниципалитетов и их жители, а также координаторы начали ощущать лишь в последние несколько дней. В первое время их главной задачей стало составление карты области, затронутой смерчем, и плана помощи пострадавшим — так, чтобы максимально эффективно распределить работу среди волонтеров. Однако, если в первые дни и недели после смерча главной задачей была уборка мусора и разбор завалов, то теперь на повестке дня — ремонт зданий, а тут взаимопомощи и работы добровольцев уже недостаточно, теперь нужна помощь квалифицированных строителей. Как подчеркивает генеральный директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Эва Свободова, данный вопрос надо решать как можно скорее, однако решить его будет непросто:

Фото: Igor Zehl, ČTK

— Важно выяснить, каковы сейчас возможности строительных фирм (желательно, местных), однако уже теперь понятно, что тут мы столкнемся с проблемой. Во-первых, у строительных компаний сейчас действительно пик рабочего сезона. Необходимо также решить, что из ремонтных работ люди способны сделать самостоятельно (разумеется, не лишившись при этом дотаций). Одной из самых острых проблем является нехватка строителей из Украины.

статью прочитали: 27 человек