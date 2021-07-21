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Единство Запада имеет критическое значение для решения авторитарных проблем. Brexit, иммиграция, смена руководства в Германии и COVID дают почву для провокационных реляций российской пропаганды о немощности Европы. Но консолидированные действия ЕС в отношении Украины, Навального и Беларуси показывают, что Европа - это сила, с которой нужно считаться.

Кремль утверждает, что Европа — это угасающая и раздробленная система, которую можно оскорблять и запугивать. Несмотря на саммит Байдена-Путина, состоявшийся в прошлом месяце в Женеве, российское неадекватное поведение, похоже, не стихает. От агрессии в Украине до кибератак и поддержки воздушного пиратства Александра Лукашенко в Беларуси, Россия продолжает бросать вызов Западу. Ошибочная позиция Кремля в отношении Европы помогает Западу объединиться в противодействии российским агрессивным действиям. Как информируют Экономические новости об этом пишет The National Interest.

Президент России Владимир Путин возмутил президента Франции Эммануэля Макрона, сказав ему в телефонном разговоре, что Навальный, вероятно, отравил себя сам. Когда Европейский суд по правам человека заявил, что Навальный должен быть освобожден, Москва назвала это требование «необоснованным и незаконным».

Излюбленной тактикой Кремля является обвинение европейцев в том, что они не более чем подхалимы США. В июне, после того как лидеры Европейского союза решили не проводить саммит с Россией, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что они выполняют приказ «Большого брата». Временами Кремль прибегает к тактике времен холодной войны, пытаясь запугать Европу. 14 июля высокопоставленный чиновник заявил, что Россия будет использовать «самые жесткие методы» против любых военных кораблей, которые в будущем рискнут приблизиться к акватории украденного у Украины Крыма.

За плохое отношение Кремля к Европе приходится дорого платить. Во время февральского визита в Москву главы внешней политики ЕС Джозефа Борреля Кремль выслал дипломатов ЕС. Боррелл вернулся в Брюссель и поддержал более жесткую политику ЕС в отношении России, которая в большей степени совпадает с политикой Байдена. Напряженные отношения с ЕС могут также помешать любым усилиям России получить облегчение от предложенного ЕС механизма пограничной корректировки углеродного налога, о котором было объявлено 14 июля. Этот налог может обойтись России в 7,6 миллиарда долларов в год, и Кремль называет это бремя «крайне неприятным».

Для поддержания отношений с Западом Россия рассчитывает на экспорт энергоносителей в Европу, в скором времени также через газопровод «Северный поток II», и на стремление некоторых европейцев к улучшению отношений с Россией. Макрон говорит, что «отчуждение России было глубокой ошибкой», он исповедует желание «снова сблизить Россию и Европу» и утверждает, что «политика нарастающих санкций в отношении замороженных конфликтов больше не эффективна».

Некоторые западные критики утверждают, что внешней политике ЕС не хватает «стратегии и направления». Однако в течение семи лет ЕС сохранял консенсус в отношении жестких санкций в связи с агрессией России в Украине. И сейчас ЕС санкционирует репрессии в Беларуси и выступает на стороне ее народа.

Укрепление трансатлантических отношений может открыть путь для еще более глубоких отношений между США и ЕС. Это может усилить их совместное влияние в отношениях с Россией по таким ключевым вопросам, как изменение климата, Иран, Арктика, киберпространство и права человека — все это находится в компетенции ЕС.

Единство Запада имеет решающее значение для решения авторитарных проблем. Brexit, иммиграция, смена руководства в Германии и COVID дают почву для российских пропагандистских заявлений о слабости Европы. Но единые действия ЕС в отношении Украины, Навального и Беларуси показывают, что Европа — это сила, с которой нужно считаться.

Похоже, что влияние России в Европе продолжает уменьшаться. 15 июля комитет по иностранным делам Европейского парламента назвал Россию «стагнирующей авторитарной клептократией» и призвал ЕС дать отпор ее агрессивной политике и заложить основу для сотрудничества с будущей демократической Россией.

Кремль может еще раз подумать о том, насколько разумно дразнить и провоцировать Европу. Эта тактика может укрепить европейское единство и усилить давление Запада.

20 июля 2021 года

Несмотря на санкции ЕС о запрете европейским компаниям экспортировать свои товары в оккупированный Россией Крым, фильтрационное оборудование немецкого бренда Inge GmbH установили на двух крымских электростанциях — Таврической и Балаклавской. Об этом говорится в совместном расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекта Scanner и украинской службы Радио Свобода.

Как выяснили журналисты, для поставок немецкого оборудования в Крым в обход санкций была привлечена литовская фирма, владелица которой имеет тесные связи с верхушкой российской государственной нефтегазовой компании “Роснефть” и с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Литовские журналисты обратили внимание, что на видеороликах российской компании “Воронеж-Аква” — одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, который отвечал за очистку воды — видно, что здесь установлены фильтрационные установки немецкого бренда Inge GmbH.

Данные из базы импортно-экспортных операций ImportGenius подтверждают, что российская компания “Воронеж-Аква” импортировала из Литвы именно немецкие фильтрационные мембраны бренда Inge GmbH. Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе.

17 декабря 2018 года закупленный товар был поставлен в РФ. В тот же день у Run Engineering была отозвана лицензия на экспорт таких товаров из-за подозрений литовских правоохранительных органов в том, что оборудование компании могло попасть в оккупированный Крым.

Основанием для этого стал случай, когда Run Engineering ранее не указала в таможенных документах, это оборудование двойного назначения, для экспорта которого и нужна лицензия. Впрочем, и после отзыва лицензии, в соответствии с экспортными данными, Run Engineering продолжила экспортировать фильтрационное оборудование в Россию.

Директор Run Engineering Повилас Медекша заявил, что его компания оборудования компании Inge GmbH в Крым не поставляла: “Мы экспортировали оборудование, а не мембраны, требующие лицензии. Это как экспортировать автомобиль, но не двигатель. Мы их не поставляем, предприятие покупает их самостоятельно. Это могут быть немецкие, голландские, японские, китайские производители”.

Впрочем, данные российской таможни свидетельствуют, что в тот день, когда Run Engineering лишили лицензии, из Литвы в адрес компании “Воронеж-Аква” поступили именно немецкие мембраны.

Немецкая компания Inge GmbH, чье оборудование попало в Крым, зарегистрирована в городе Грайфенберг, где имеет свое производство. Владелец этого бизнеса — американская корпорация DuPont.

В компании DuPont по просьбе журналистов Deutsche Welle, которые тоже присоединились к расследованию, заявили, что компания Inge GmbH не имела сведений, что поставленная литовской фирме продукция могла попасть в Крым.

Отдельно расследователи установили, что владелица литовского поставщика Run Engineering Марина Кармышева имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом “Роснефть”. А также через ряд компаний — с народным депутатом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

В частности, Кармышева связана с группой “Регион”, которая известна как один из инвесторов строительства канатной дороги между Россией и Китаем и имеет отношение к народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Также кипрская компания Марины Кармышевой Nestan LTD владеет дочерним предприятием Nestan Trading AG, которое, по данным российской таможни, торгует нефтепродуктами с Новошахтинского завода нефтепродуктов, которым до недавнего времени владела жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Таврическую и Балаклавскую ТЭС в Крыму в 2019 году торжественно открыл президент России Владимир Путин. Их решили построить в Крыму после того как Украина остановила поставки электроэнергии на оккупированные территории.

В 2017 году случился скандал: стало известно о поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС. В Siemens заявили, что турбины доставили в Крым без их ведома и против пожеланий компании. После этого немецкий концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, подконтрольным Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.





17 июля, 2021,

Алексей Ижак заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСИ)

Канцлер Германии и президент США договорились о стратегии, но разошлись в тактике

© instagram/POTUS

Канцлер Германии Ангела Меркель стала первым европейским лидером, проведшим в Белом доме переговоры с президентом США Джозефом Байденом после его инаугурации. Байден уже принимал в Белом доме лидеров Японии и Южной Кореи. Но с европейцами он общался лишь во время своего европейского турне, включая двусторонние переговоры с Меркель. Для канцлерин это был 23-й визит в Вашингтон, последний в нынешнем качестве (после сентябрьских выборов она покидает пост) и кульминационный, призванный заложить новую систему партнерства между США и Германией.

Ангела Меркель, сменив Герхарда Шредера в 2005 году, сумела улучшить отношения со США времен Джорджа Буша-младшего. Тогда они оказались сильно напряженными вследствие широкой европейской оппозиции операции США в Ираке. Германия и страны Западной Европы даже начали создавать альтернативу НАТО в виде полностью независимой командной структуры ЕС. Со стороны США появилась концепция «старой» («неправильной» Западной) и «новой» («правильной» Центральной и Восточной) Европы. Меркель сумела закрыть эту страницу трансатлантического раздора. Избрание Барака Обамы президентом США привело к периоду процветания двусторонних отношений, основанных на обоюдной умеренности в международных вопросах и ориентации на экономику. Избрание Дональда Трампа кардинально ухудшило отношения. Трамп считал несправедливым, что торговое сальдо США слишком отрицательно, а Германии и Китая — слишком положительно. Одно время риторика Трампа в отношении Германии и Китая была одинаково враждебна, но все же со временем произошла дифференциация между «плохим» союзником и откровенным врагом. Трамп требовал от Германии больше вкладывать в НАТО, что косвенно означало бы больший импорт вооружений из США, и отдавать предпочтение американскому газу, а не российскому, что означало остановку проекта «Северный поток-2».

Байден вернул отношения США с Германией к нормальности, напоминающей времена Барака Обамы. Политическая риторика сменилась с враждебной на партнерскую. Ушли в прошлое ультимативные американские требования выровнять торговлю. Был урегулирован многолетний американо-европейский торговый спор о субсидиях для компаний Boeing и Airbus. Наконец, администрация Байдена согласилась с правом Германии рискнуть с российским «Северным потоком-2».

В Вашингтоне программа для германской делегации была широкой. Она включала целый ряд встреч, не только демонстрирующих особое внимание к Германии и лично Ангеле Меркель. Было очевидным стремление сделать новое партнерство устойчивым. За финальным ужином Меркель встретилась с представителями республиканцев, включая лидера республиканского большинства в Палате представителей Конгресса Кевина Маккарти. За несколько часов до этого он встречался с бывшим президентом Дональдом Трампом, все еще сохраняющим влияние на Республиканскую партию. Присутствовала на ужине и экс-госсекретарь США и бывший претендент на пост президента США Хилари Клинтон. Она представляет альтернативное Байдену течение в Демократической партии. Возможно, этим желанием встретиться с представителями меньшинства, которое в демократической стране легко может стать большинством, объясняется отсутствие на званом ужине с Меркель спикера Палаты представителей от Демократической партии и лидера демократического большинства в Сенате. Сейчас они власть, которую на переговорах представлял сам Байден.

Главный продукт переговоров — подписанная Джозефом Байденом и Ангелой Меркель Вашингтонская декларация — имеет шанс стать чем-то большим, нежели выражение текущей конъюнктуры. Она может пережить выборы, меняющие конфигурацию власти в обеих странах. Возможно, эта декларация не столь значима в историческом отношении, как Атлантическая хартия, подписанная США и Великобританией в 1941 году. Но она вполне сопоставима с Новой Атлантической хартией, подписанной Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном накануне саммита «Большой семерки» в июне этого года.

Вашингтонская декларация Байдена и Меркель, подобно Новой Атлантической хартии Байдена и Джонсона, определяет не столько двусторонние отношения, сколько совместную политику их стран на мировой арене, построенную на совпадающих ценностях и интересах. Документы похожи, они говорят об одном и том же, но с отличающимися акцентами.

Вашингтонская декларация постулирует, что отношения США и Германии строятся на общей приверженности демократическим принципам, ценностям и институтам. На этой основе обе страны будут защищать открытый мир, где народы могут свободно выбирать свое будущее вне конкурирующих сфер влияния. США и Германия выразили готовность противостоять попыткам создать такие сферы влияния, в чем бы такие попытки ни выражались, — в аннексии территорий, контроле информационной инфраструктуры, подавлении транспортных потоков или вепонизации энергетических потоков. В этом пункте декларации нет указаний на конкретные страны, но формулировки вполне прозрачны. В определенном смысле можно считать это ответом на статью Владимира Путина о российско-украинских отношениях, но, скорее, упомянутая статья была написана в упреждение Вашингтонской декларации.

Германия согласилась со США, что свобода судоходства является одной из основ мироустройства. Но вряд ли это означает готовность Германии так же решительно, как США и Великобритания, противостоять попытками России и Китая ограничить эту свободу.

Согласно декларации, США и Германия продолжают поддерживать свободу единой Европы через НАТО. Но будут создаваться и новые партнерства соответственно новым угрозам в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности, а также дезинформации, коррупции, деградации демократии и вмешательству в выборы. Совместным американо-германским интересом объявлено то, чтобы новые технологии служили свободе, а не становились средством ее подавления. Это касается прежде всего технологий наблюдения, способных сверх меры ограничивать права человека. Обе страны будут прилагать усилия для решения проблем климата и достижения глобального перехода к экономике с нулевыми выбросами.

Для реализации совместных целей будет запущен многосекторальный Форум об американо-германском будущем и Экономический диалог.

Вашингтонская декларация — событие важное еще и в том отношении, что это новый инструмент, через который Германия может выражать свои национальные интересы на глобальном уровне. Раньше национальные интересы Германии находили выражение только в политике Европейского союза. Теперь может возникнуть геополитическое равенство между Германией и Великобританией по крайней мере в их отношениях со США.

Тем не менее, если вернуться от высоких материй мирового устройства к текущей политике, можно констатировать, что Байден и Меркель не достигли (впрочем, и не планировали) прорыва по таким конфликтным вопросам как отношения с Китаем, отмена патентов на вакцины против COVID-19, снятие ограничений на визиты из Шенгенской зоны в США и «Северный поток-2». Другое дело, что расхождения по ним не столь велики, чтобы подорвать принципы Вашингтонской декларации.

Судя по совместной пресс-конференции Джозефа Байдена и Ангелы Меркель, Германия не в восторге от идеи сдерживания Китая. Угрозы совместным американо-германским интересам признаются, но Меркель склонна считать, что проблемы можно решить возвращением Китая к соблюдению общих правил в мировой экономике и честной конкуренцией в рамках таких правил. Возможно это выглядит наивно с точки зрения США. Обе страны соглашаются, что в этом плане есть над чем работать.

Относительно глобальной вакцинации от COVID-19 Германия считает, что достаточно, не отказываясь от патентов, продвигать международные программы помощи. По поводу карантинных запретов на визиты из Шенгенской зоны в США Джозеф Байден не был готов назвать сроки их отмены. Но пообещал, по результатам консультаций с экспертами, назвать эти сроки в ближайшие дни.

По вопросу «Северного потока-2» гармония между США и Германией не сложилась. США согласились с тем, что Германия может попытаться запустить его со всеми сопряженными рисками. Меркель заявила: она получила заверения в том, что транзит газа через Украину будет продолжен, и территориальная целостность страны не пострадает. Но если эти заверения все-таки окажутся ложью, канцлерин пообещала, что будут задействованы механизмы ЕС. Джозеф Байден сказал, что по вопросу возможных негативных последствий запуска «Северного потока-2» между США и Германией продолжаются консультации, и определенные механизмы реагирования могут быть выработаны. Это слабое утешение для Украины. Но США и Германия по крайней мере соглашаются в том, что риски существуют, причем не только для Украины, но и для других соседних с Россией стран.

Новые отношения США и Германии вполне могут оказать влияние на мироустройство. Нельзя сказать, что в их общем видении нет места Украине. Оно есть. Но между стратегией, в которой традиционно сильны США и Германия, и повседневной тактикой, в которой сильна Россия, дистанция велика. Чтобы попасть в коридор возможностей, формируемых Вашингтонской декларацией Джозефа Байдена и Ангелы Меркель, нужны немалые усилия со стороны самой Украины.

20.07.21

По мнению Саакашвили, Россия в любом случае совершила бы агрессию - с поводом или без повода.

Российские военные в Крыму / фото REUTERS

США просили Украину не давать вооруженный отпор России во время аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом 19 июля рассказал глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

По его мнению, Россия в любом случае совершила бы агрессию - с поводом или без повода. И если бы у власти остался Виктор Янукович, украинская территория была бы оккупирована по легкому сценарию, убежден Саакашвили.

"Это бы очень облегчило России задачу. Потому что при легитимном президенте она бы делала что угодно и на гораздо большей территории", – считает Саакашвили.

Когда же Россия напала на Крым и начала его оккупацию, Запад, по словам политика, якобы просил Украину не начинать стрелять, а искать компромисс.

"Давление было сумасшедшее во время Крыма. Звонил Джон Керри (глава Государственного департамента США того времени – ред.) и говорил: "Не повторяйте такой же глупости, как Саакашвили, не стреляйте". Хорошо, сдали без выстрелов, и что, поэтому Донбасс не случился?" – подытожил Саакашвили.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится возможность заочного уголовного преследования лиц, находящихся в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Офисе генпрокурора благодаря принятию этого закона до конца года планируют завершить основные "дела Майдана".

Она пояснила, что закон также позволит антикоррупционным органам привлекать к ответственности виновных топ-коррупционеров времен президентства Виктора Януковича, даст возможность ускорить рассмотрение уголовных дел по событиям в Иловайске и Дебальцево, в отношении главарей "ЛНР/ДНР", а также в отношении пыток в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

В свою очередь, в прокуратуре АР Крым и города Севастополя отметили, что этот закон разблокирует процесс заочного следствия и заочного осуждения по многим "крымским делам".

Олег Чеславський 20 июля,

Шотландия и Украина - страны которые своим же самоотверженным трудом возвысили до уровня мировых империй, своих же колонизаторов...

Если отбросить в сторону конспирологическую теорию о том, что Британия была есть и остается истинной хозяйкой России и рассматривать их как два отдельных субъекта, то мы найдем удивительный факт, что империями они стали благодаря труду коллаборантов: шотландцем и украинцев...

Нет конечно, надо бы толерантно было опустить слово “коллаборант”, и просто сказать, что мощь России и Британии лежит на плечах и костях угнетенных ими Украины и Шотландии, но… шила в мешке не утаишь.

Благодаря столетним стараниям российской пропаганды, и сегодня мало кто знает, что до конца 17 века Украина называлась Русью, и если бы и можно было говорить об “объединении” Украины с Россией, то правильно было бы называть это событие “объединением” Руси с Москвой, но… Маємо те, що маємо.

Все мы помним из учебников истории басни про Киевскую Русь, Красную Русь, Русь Западную, Малую и Великую.

Так вот, пусть в тиражировании названий, которые своею чехардою удаляли из памяти истинные исторические названия, несомненным чемпионом всегда была Москва. Были в истории и другие не менее хитроумные деятели, которые пытались подменой стереть народную память.

Так в 1603 году, после смерти Елизаветы I, шотландский король Яков Стюарт, переехавши жить в Лондон, решил, что надо избавиться от бесполезного наследия прошлого. А потому пришел к мысли, что дабы Англия и Шотландия стали единым целым надо переименовать их в Южную и Северную Британии! А старые названия не просто забыть.

Не находите аналогии с Великой, Белой и Малой Русью? Нет?

“Я муж, и весь остров - моя законная жена. Я голова, и это мое тело. Я пастух - и это мое стадо. Вы же не хотите, чтобы христианский король, живущий по Евангелию, был мужем двух жен одновременно”? - таким тезисом оправдывал свои намерения тогда король.

Но...

К большому его монаршему сожалению парламент эту идею не поддержал и была она забыта и похоронена.

Вот только, по факту, после подчинения Шотландии, именно шотландцы в огромной степени стали теми, кто построил самую большую в мине английскую колониальную империю!

Как, впрочем, и украинцы стали теми, кто превратил империю Востока в не менее огромную колониальную империю.

Почему так получилось?

Русь - Украина, как и Шотландия была крайне образованной страной.

В Шотландии к почти поголовной грамотности среди протестантов, привела система образования выстроенная на кальвинистских ценностях.

Шотландские университеты в отличие от английских были реальными научными центрами, в то время как Оксфорд и Кембридж были скорее местом для изящного времяпровождения.

Примерно та же ситуация сложилась у Руси с Московией.

На 1600 год на Московии просто не было ни одного учебного заведения.

В это же время на Руси, первые духовные и светские школы возникли еще конце XVI века. Прежде всего это были иезуитские коллегии.

Первым украинским университетом стала основанная в 1576 году Острожская академия, в типографии которой Иван Фёдоров напечатал первую Библию на церковнославянском (болгарском) языке.

Первым духовным руським учебным заведением стала Львовская братская школа созданная в 1570-1580-е годы. Её выпускники создали в 1632 в Киево-Могилянскую школу, а впоследствии, академию.

Уже к середине XVII века московские и провинциальные монастыри, оказались переполнены выходцами из Украины, большинство из которых прошли через Киево-Могилянскую школу.

Масштабная украинизация Московии началась после Переяславской Рады.

Можно даже с уверенностью сказать, что церковная реформа патриарха Никона состояла в ведении на Московии руського обряда вместо мракобесного московского.

По подсчётам историка С. Сергеева, в 1722 году в Синоде заседало пятеро украинцев и четверо московитов. К 1725 году это соотношение возросло до 5 украинцев к 2 московитам, а к 1751 – до девяти украинцев на одного москвитянина.

Из 127 архиереев в 1700-1762 годах 70 были украинцами или литвинами.

Если в Шотландии сохранялись старые родовые и клановые институты и действительно брат стоял за брата в намного большей степени, чем в Англии, то в Украине клановую структуру с лихвой заменило кумовство. Омосковитившиеся украинцы подтягивали в столицу будущей империи своих кумовьев, сооружая родовые клановые структуры, аналогично шотландцам.

Тем не менее есть весьма удивительная разность в условиях и стиле жизни шотландцев и украинцев, которые, к удивлению, привели к одним и тем же последствиям.

Шотландия была совершенно нищей - там реально было нечего жрать. Поэтому шотландцы издревле воевали за деньги, отправляясь наемниками на континент.

Русь Украина будучи потрясающе богатой, то есть, обладая полностью противоположными Шотландии характеристиками, воспитала не менее отчаянный и воинственный народ, во многом из-за того, что была постоянным театром военных действий.

Особенно отличились украинцы и шотландцы в Тридцатилетней войне, которую можно назвать войной католиков и протестантов.

Шотландия в этой войне воевала на стороне протестантов и благодаря усилиям трех шотландских кланов даже была достигнута первая победа протестантов в битве за Штральзунд. Шутки - шутками, но в той битве объединенная датско-шведская армия, практически полностью состояла из наемников - шотландцев!

Русь Украина отличилась в этой войне на стороне католиков.

22 ноября 1619 года, в разгар осады Вены чехами и венграми, 10-тысячный корпус запорожцев во главе с полковниками Кличковским и Русиновским, разгромил под Гуменным венгров под командованием князя Юрия Ракоци.

В 1631 году, 2000 казаков в составе войск “Священной Римской империи”, участвовали в боевых действиях в Силезии.

В 1632 году 20 000 казаков дали отпор Москве объявившей войну Речи Посполитой.

Забавно, что Москва, до 1701 года, была данницей Крымского царя, который, в свою очередь, был вассалом Османской империи. Но в войне она приняла участие скорее как союзница Британии.

В 1633 году 4000 отряд запорожцев под предводительством полковника Тараского, воевал в Люксембурге против французских войск генерала де Суассона.

В октябре 1645 года 2500 запорожских казаков выступили на стороне французов, захватив для них в частности крепость Дюнкерк.

К XVIII веку воинствующие и волелюбные украинские казаки исчезли как явление. Как и пропал спрос на воинственных горцев.

Тем не менее сами шотландцы и украинцы никуда не пропали.

Наоборот, большинство из них возглавили колониальные империи, составив костяк их администраторов. В особенности на руководящих позициях, связанных с интеллектуальным трудом, требующих профессионализма и определенной квалификации.

Примечательно, что именно украинцы растворившиеся в московской элите стали теми, кто более всего ненавидел свои корни и всячески способствовал тому, чтобы уничтожить Украину как явление.

Про Британию же можно вспомнить анекдот, конце 1820-х годов один лондонский журналист едко выразился, что список резидентов Британской Ост-Индской компании звучит как перекличка кланов под Куллоденом.

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