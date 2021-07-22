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опубликовано редакцией на Переводике 22.07.21 00:03
скаут: Игорь Львович;
   
 

Нефть у морской границы Норвегии с Россией снова не нашли

Бурение компании Акер ВР на участке Стангнестинд всего в нескольких километрах от норвежской-российской границы в Баренцевом море оказалось безрезультатным.

Thomas Nilsen  июля 20, 2021

Закат для нефтяников в Баренцевом море. Фото: Томас Нильсен

Скважина расположена на 73-м градусе северной широты в 290 километрах к северу от побережья Норвегии в районе, на который нефтяная компания Aker BP возлагала большие надежды.

Во вторник Норвежский нефтяной директорат сообщил, что по итогам бурения были найдены лишь незначительные объемы газа и отсутствие нефти.

«На данный момент разработка обнаруженных запасов считается  нерентабельной», — пишет ведомство.

Глубина моря в точке бурения составила 247 метров, а вертикальная глубина самой скважины — 4003 метра. Скважину уже законсервировали.

Помимо Aker BP, в консорциум, разрабатывающий этот участок, входят «Эквинор» (20%), Petoro (20%) и российская нефтяная компания «Лукойл» (20%).

Стангнестинд находится в районе, по которому в 2010 году Норвегия и Россия заключили историческое соглашение о морской границе. В 2011 году норвежские суда провели здесь сейсморазведку, которая предварительно показала значительные запасы углеводородов. Однако последовавшее за этим бурение не дало результатов, и в 2019 году национальная энергетическая компания «Эквинор» объявила, что уходит из района на границе с Россией.

Бурение в заполярном Баренцевом море происходит на фоне растущей критики со стороны экологов, климатологов и экспертов по энергетике.

В недавнем докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сделан вывод, что для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градусов необходимо отказаться от новых нефтегазовых проектов

Эксперты в области энергетики однозначно заявляют о необходимости полной трансформации способов производства, передачи и использования энергии и отказа от новых углеводородных проектов.

Очередная сухая скважина — это удар по большим ожиданиям того, что Баренцево море станет новой нефтяной провинцией. До этого бурение в восточной части норвежского сектора Баренцева моря уже не оправдало надежд компаний «Эквинор» и Lundin.

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