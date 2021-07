архив



дата публикации 22.07.21 00:05 скаут: Игорь Львович Глобальная сеть Подборка сообщений из Рунета RTVI “Ливан: коллапс без войны. Что надо знать и при чем тут Россия?” Фотография: Hussein Malla / AP Ливан находится в самом жестком политическом кризисе со времен гражданской войны 1975-1990 годов. Лидер суннитской партии «Движение за будущее» Саад Харири, которому доверили формирование правительства, ушел в отставку, так и не сумев договориться о составе кабмина. Что происходит в стране, которую раньше называли «ближневосточной Швейцарией» и почему ситуация в Ливане важна для России — в материале RTVI. Президент Ливана Мишель Аун назначил на 26 июля парламентские консультации по выдвижению кандидатуры нового премьер-министра. Девять месяцев назад Сааду Харири был выдан мандат на формирование правительства, но все его планы потерпели фиаско и 15 июля он подал в отставку. «Техническим» премьером Ливана с января 2020 года остается беспартийный профессор Американского университета в Бейруте Хасан Диаб. Харири должен был как можно скорее подобрать состав кабинета министров, который бы устроил президента. Без выполнения этого условия Ливан не может получить столь необходимую ему сейчас помощь извне, поскольку выделить деньги иностранные доноры обещали только в случае проведения антикоррупционных реформ. Все это время Харири опирался в первую очередь на поддержку Франции и США. Но вот добиться поддержки президента-христианина Мишеля Ауна он, суннит по вероисповеданию, так и не смог. Два политика не сумели договориться о распределении министерских постов и кандидатах от христианских и мусульманских общин, которые войдут в его состав. Свою роль тут сыграло своеобразное политическое устройство Ливана. Согласно Конституции, пост премьер-министра всегда должен занимать политик-суннит, спикером парламента может быть только шиит, а президент республики, чьи полномочия, впрочем, достаточно ограничены, избирается из членов общины маронитов, к которой принадлежит большинство местных христиан. Все общины должны быть представлены и в составе правительства — и тут президент Аун потребовал исключительного права назначать всех министров-христиан. Харири согласиться на это не мог. На пороге гражданской войны? Помощь других стран Ливану сейчас жизненно необходима. Страна переживает острейший кризис. Всемирный банк назвал ситуацию в Ливане «одним из тяжелейших экономических кризисов за последние 150 лет». Ливанский фунт за два года обесценился в десять раз. Поиски автозаправки, где можно было бы купить бензин, превращаются сегодня в настоящую одиссею. Очереди из автомобилей растягиваются на километры. Более половины населения живет за чертой бедности. Акции протеста не утихают и грозят перерасти в гражданскую войну. «Почти закрылись аптеки. Лекарств нет даже первой необходимости: панадола, капель для глаз, таблеток для сердца, ЖКТ, жаропонижающих. Если есть, то тебе выдают один блистер – не более. Для хронических больных это смерть. У меня есть зарегистрированное благотворительное общество, но мы так и не смогли открыть счёт в банке, так как банк требует от $3000 до $5000, чтобы открыть счёт. Это препятствует получению финансовой поддержки», – рассказала русская жительница города Триполи Алла в разговоре с RTVI. Она переехала в Ливан более 20 лет назад. Фотография: Zuma / TASS «Говорят, школы в этом году тоже будут онлайн, потому что дорого обходятся автобусы, которые возят детей в школу, бензин дорогой. Некоторые водители спят в своих машинах, чтобы набрать чуть-чуть бензина. Электричество нам дают, может, на час в день. Остальное все от генератора у нас. Во многих районах отключают мотор, чтобы он отдохнул, не перегрелся, и бывает, что по 4-5-6 часов без света сидят», – говорит жительница Бейрута Нидаль Кериакос. В Ливан она переехала из Украины в 1993 году, когда ей было 13 лет. Уже два года страна не может выкарабкаться из экономической «ямы», которая стала еще глубже после мощного взрыва, прогремевшего в Бейруте год назад и унесшего жизни более 200 человек. Средств не хватает даже на армию – единственную силу, которая потенциально может предотвратить в стране новую гражданскую войну. «Как солдат может содержать семью, если его зарплата не превышает $90? – спросил в середине июня командующий армии генерал Жозеф Аун (однофамилец президента) во время онлайн-встречи, организованной французскими властями. – Ситуация критическая. Если не принять меры, экономический и финансовый кризис неизбежно приведет к краху всех государственных институтов, включая Ливанские вооруженные силы». От безысходности местные военные решили зарабатывать на туристах: все желающие сегодня могут полетать на военном самолете. Экскурсия обойдется в 150 евро. Катар уже пообещал, что будет отправлять ливанским военным по 70 тонн продуктов в месяц. Госдеп также сообщил, что выделит дополнительные $15 млн для помощи ливанским военным, но из-за огромной инфляции это фактически капля в море. У кого-то уже лопается терпение: недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов ввести санкции против ливанских политиков, которые мешают стране выйти из кризиса. «Хезболла» против Против любой помощи извне выступает движение «Хезболла», которая поддерживается иранскими властями. Как заявил лидер движения шейх Хасан Насрулла, «призывы к международному вмешательству обернутся расколом страны, анархией и войной». «Хезболла», которая в некоторых странах Запада и в Израиле признана террористической организацией, – это особая составляющая политического ландшафта Ливана, политическая партия, имеющая свое военизированное крыло. Фактически это квазигосударственное формирование, влияние которого распространяется не только на Ливан, но и на Иран, Ирак и Сирию. У «Хезболлы» есть свое налогообложение, своя полиция, свои суды и тюрьмы. «Хезболла» и «Коалиция 8 марта», в которую она входит — главные просирийские силы Ливана. С точки зрения Дамаска, Ливан — часть «Великой Сирии». В свое время именно Сирия силой помогла завершить гражданскую войну в Ливане и на полтора десятилетия фактически оккупировала страну. Внешнее управление Ливаном в основном сошло на нет после «кедровой революции», начавшейся 14 марта 2005 года — именно поэтому блок антисирийский партий Ливана носит название «Коалиция 14 марта». В каждой из обеих коалиций есть партии, представляющие практически все этнокофессиональные группы Ливана — маронитов, православных арабов, суннитов, армян. Исключение составляют шииты. Своя шиитская партия есть и у «14 марта», но это крошечная искусственно созданная организация. Главные шиитские силы — умеренная «Амаль» и радикальная «Хезболла» — твердо стоят на просирийских (вернее, проиранских) позициях. Фотография: Mohammed Zaatari / AP «Хезболла» – [партия, за которой] шиитская часть населения. Они считают, что стабилизация Сирии будет полезна для безопасности Ливана, учитывая постоянные угрозы из Израиля. Суннитские группы – самые антиасадовские», – сказал эксперт Российского совета по международным делам Руслан Мамедов в интервью RTVI. Можно еще вспомнить слова Харири об Асаде, сказанные еще в 2016 году. Бывший премьер-министр Ливана тогда обвинил сирийского президента в том, что тот убил много людей еще до появления ИГИЛ (запрещена в России). Ливанский историк, лектор Американского университета в Бейруте Макрам Рабах считает группировку одним из препятствий на пути поиска выхода из кризиса. «Реальная помеха – это истеблишмент и их союз с «Хезболлой». «Хезболла» – часть проблемы, она не может допустить проведения реформ, потому что, если реформы произойдут, это означает, что их оружие станет доступно всем», — заявил он в разговоре с RTVI. «Россию рассматривают как независимого арбитра» В отношениях с Ливаном Россия не занимает жесткой позиции и не поддерживает открыто ни одну из сторон. У Бейрута и Москвы достаточно теплые отношения, российские власти регулярно встречаются с представителями разных политических сил. «Сейчас Ливан – перекрестье всех тем, всех вопросов на Ближнем Востоке. Участие ливанцев и западных партнеров в сирийском конфликте, например, зачастую идет опосредованно на ливанской площадке», – говорит ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев. Фотография: Дмитрий Астахов / ТАСС Независимый аналитик, эксперт РСМД Полина Василенко также указывает на важность сирийской темы в отношениях России и Ливана. Россию, по словам эксперта, часто рассматривают как независимого арбитра. «Обе страны заинтересованы в восстановлении, преодолении политического кризиса в Сирии, который дестабилизирует весь регион. Понятное дело, что ливанские власти хотят, чтобы активизировался процесс возвращения сирийских беженцев на родину, потому что они живут не в самых лучших условиях. Этот вопрос особенно остро встал во время пандемии». Ливан просил Россию помочь вернуть на родину сирийских беженцев – их сейчас в Ливане около 1,5 млн. Россия также оказывает помощь ливанским силам безопасности. Как заявил недавно начальник Главного управления общей безопасности МВД Ливана Аббас Ибрагим, «российские власти и российские спецслужбы не жалеют усилий для тренировок ливанских сотрудников общественной безопасности в течение последних двух лет. Они готовы предоставить нам все необходимое, и мы постоянно обмениваемся информацией с российскими спецслужбами, особенно по таким вопросам, как борьба с терроризмом». Несколько месяцев назад Саад Харири встретился с премьером России Михаилом Мишустиным. Глава правительства РФ тогда заявил, что из-за коронавируса товарооборот между двумя странами сократился на 38% и составляет сейчас $320 млн, и призвал создавать максимально благоприятные условия для инвесторов. «Для этого есть хорошие возможности в промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, транспортной инфраструктуре», – сказал Мишустин. Премьер-министр России тогда сообщил, что российская сторона готова предложить Ливану современные цифровые технологии и сервисы в различных сферах промышленности и экономики. Алексей Сарабьев напоминает также о взаимодействии по газовому вопросу. «Сейчас после начала фазы непосредственного соперничества [с Израилем] за газ на шельфе ливанцы приобретают все больше и больше влияния. Россия действует через свои фирмы «Новатэк» и «Газром». Затем речь идет о реконструкции терминала в Триполи, и о бейрутском порте, и о контрактах по электроэнергии, потому что Ливан сейчас испытает ее острую нехватку, и собственных крупных электростанций у Ливана нет». Как спасти Ливан? По мнению Мамедова, решений может быть несколько. Первое из них – возвращение США в ядерную сделку с Ираном и снятие санкций, что позволит исламской республике вести более активную торговлю с Ливаном. Второе – достижение договоренностей между Ливаном и Израилем об эксплуатации газовых месторождений на шельфе. Фотография: Ariel Schalit / AP «Единственное, что могут сделать сами власти, – это договориться о новом правительстве. Они смогут под себя попробовать «выбить» новые кредиты в международных структурах и заключить новые крупные сделки». Как считает Полина Василенко, первое, что должны сделать власти Ливана, – оставить в стороне «свои корыстные интересы» и найти консенсус для формирования правительства. Что же касается помощи извне, то, по мнению эксперта, внешние силы должны оказывать гуманитарную помощь, предоставлять топливо и иные ресурсы, а не деньги, которые могут быть разворованы. Автор Марика Димитриади

Telegram: Рецензия на статью Маши Гессен в газете The New Yorker Lyubov Sobol’s Hope for Russia Беспощадный пиарщик Девочки, обезьяны безобразно ленивы, но иногда нам удаётся заловить Семёна, посадить его в клетку и под угрозой электрокуции заставить читать на английском текст Маши Гессена в журнале "Нуёркец". Обезьяна сыпет гэльскими проклятиями, рвёт на груди косоворотку и цитирует Маркса, но в итоге выдаёт саммари, которое мы и представляем вашему вниманию. Самое время почитать его, потому что контракт на ежедневное размещение публикаций о Навальном в топе "Яндекса" у АП как раз подошёл к концу, а впереди еще половина лета. И надо делать нашему рыжему биографию. Итак, встречайте! Любовь Соболь по кличке Человек-хомяк и её 37 квадратных метров правды для России Итак, девочки, в рубрике "Аналы демократии" журнала "Нуёркец" вышел лонгрид недвоичного транса Маши Гессена о судьбе рядового офисного хомяка, который после встречи с Навальным в свои неполные тридцать лет стал вторым человеком в прекрасной "России будущего"*, настоящим Человеком-хомяком! Да, речь идёт о заточённой рядом с холодильником Любови Соболь, которая к моменту интервью с Гессеном уже нарастила себе очаровательные щёчки — эхо протестного голодания после неудачных выборов в Мосгордуму 2019 года, когда в результате 32-дневной голодовки Человек-хомяк не умер (как сделал бы любой уже на исходе второй недели), а потерял 10 килограмм. То ли страшилка, то ли мечта для простого нуёркца. Так вот, они вернулись. Второй факт о супервумен из текста — домашний арест она отбывает в квартире площадью 37 квадратных метров. Неудивительно, что её супруг социолог-культурист Сергей Мохов нет-нет, да и сбежит из этой протестной халупы в Ливерпуль для поддержания своей научной карьеры. Надо отметить, что даже моя самая первая клетка была побольше! Третий же — самый важный — факт состоит в том, что каждый факт Любовь Соболь проверяет три раза, такой уж она человек ("враньё для неё немыслимо"). Хотите верьте, а хотите проверьте. Три раза, потому что двух раз, как мы понимаем, недостаточно. Остальная бесконечность этого бессюжетного текста почти на 6000 слов представляет собой подробнейший хронологический отчёт о политической деятельности Навального и роли Соболь в ней. Обрывается статья цитатой Мохова: "Так быстро всё становится хуже и хуже. У меня уже не осталось оптимизма, у Любы он есть. Иногда мы говорим об этом и я просто [её] не понимаю". Рискнем предположить, что душнила-автор осилил бы в этом темпе и тысячу страниц, но доморощенной Айн Ренд сказали притушить фитилёк: похоже, "Нуёркец" платит гонорары пословно. Автора книги "Атлант расправил плечи" мы вспомнили неслучайно, потому что графоманский размах, картонные персонажи и двуцветная коричнево-перламутровая палитра статьи Гессена, где все путинские очень плохие ("они считают мир гнилым"), а все навальнерские, а особенно наша няша-хомячиха, очень хорошие ("мы боремся за честность и справедливость") напоминает это нуднейшее произведение всех времён и народов. Наивность Гессена, у которого Навальный выжил после Новичка, Мохова выпустили из больницы на следующий день после (предположительно) смертельного укола, Человек-хомяк может жить 32 дня без еды, даже не наигранная — сконструированная. Это терминальная стадия антироссийской мысли в публицистике, как её видит западный заказчик — дальше по стопам идиократической траектории надо на полном серьёзе рассказывать читателю (а ему верить) о том, что в России живут люди с пёсьими головами. Дойдёт со временем и до этого. Текст Гессена — произведение даже не пропагандистского искусства, это скорее убер-компиляция всей развесистой клюквы, которую вы когда-нибудь где-нибудь могли читать. В этом отношении он — настоящая энциклопедия западной мысли, сферический темник в вакууме, коллекция штампов о кровавом путинском режиме, загадочная бессмысленная мантра, которая в руках Гессена, знакомого с российской реальностью, нагружается сокровенным знанием о разнице между "ты" и "вы" непонятной западному читателю ("Соболь Навального всегда называла на «вы», несмотря на свободную атмосферу технического стартапа, которая царила в организации"), а также о ночном бдении на Пасху, которое пришлось пропустить Человеку-хомяку из-за домашего ареста. Небинарному транс-еврейцу Гессену об этом обстоятельстве положено скорбеть особенно сильно. И источать ладан. Такая приправа к мясу выводит статью в "Нуёркце" на уровень наркотического бурлеска Би-муви. Что-нибудь вроде "Винни-пух на стероидах и Человек-хомяк против инопланетян". Впрочем, надо думать, за это Гессена и держат, бросая ему в ЛГБТ-кормушку то стипендию Гуггенхайма, то стипендию Эндрю Карнеги, то стипендию Нимана, то премию Хитченса, а иной раз и премию Зарубежного Пресс-клуба за лучший комментарий. В общем, девочки, ол ин ол так и до Нобелевки по литературе недалеко. * — организация запрещенная на территории России Редакция благодарит читателя нашего канала Олега из Калининграда за предоставленную ссылку на материал. t.me/prbezposhady/15227 t.me/prbezposhady/15226

The New Yorker Lyubov Sobol’s Hope for Russia With Alexey Navalny in prison, one of his closest aides is carrying on the lonely work of the opposition.

Новая история с сайта Анекдоты из России Всё началось с того, что в столице одной очень независимой страны решено было создать музей космонавтики. Как полагается, возникли трудности: своей космонавтики у них уже давно не было; всё, что оставалось, было разобрано и продано на металлолом; остатки технологий, которые достались им от ушедших героических поколений, распроданы «новым друзьям» за обещания сделать их демократичными и свободными. В музей людей решили завлечь Выставкой, да не простой, а с заглавной буквы. Поскольку по заданной тематике ничего интересного не нашлось, лепить начали из того, что было, то бишь «из говна и палок». В итоге получилось, нечто, что на языке продвинутой современной молодёжи называется инсталляцией. Лучшие художники - авангардисты (бывшие дизайнеры интерьеров 2000-х), и прочие новомодные «кАроли перфомАнсов» (почему представители секс-меньшинств, вне зависимости от географии нахождения, налегают на букву «А»?), прозванные в народе ЛеонАрдами НедАвинченными, были вовлечены в процесс. В СМИ началась невероятная шумиха и ажиотаж, пиар до небес или, как сейчас говорят, хайп. Величайшая Выставка Современности, грандиозность которой, без сомнения обязана была затмить очередной старт ракеты на спутник Земли, осуществленный соседней страной, с которой шла непримиримая борьба по всем фронтам, протекавшей в основном в соцсетях и СМИ. Вишенкой на торте стал настоящий скафандр, в котором американский астронавт (правильней было бы употребить «астронавтка», но боязнь унизительных извинений перед феминистками вынуждает писать именно так) якобы выходила в открытый космос. Купленный, вернее, обменённый на разрешение бессрочной аренды огромных земельных угодий для постройки пятнадцати биолабораторий США по разработке новейших штаммов заразного коронавируса с последующим предоставлением местного населения для опытов, скафандр должен был стать центром притяжения всей выставки. Организатором и главным бенефициаром данного события был Хравчук - бывший президент страны, не ушедший на покой, а постоянно находящийся на передовой политической жизни (по-видимому, боязнь привлечения к судебной ответственности за сворованное заставляла всё контролировать, а также пресекать любые попытки справедливого возмездия). Хравчук в белом костюме, с лоснящимся лицом и бегающими глазками хитрой лисицы, ищущей, где можно поживиться, взял в руки ножницы и перерезал жёлто-блакитную ленту. Потом, прикинув что-то в уме, отрезал ещё раз, и спрятал кусок ленты в карман (так он делал всегда, когда дело касалось имущества страны; это был рефлекс, выработанный годами, проведенными на посту; совсем неслучайно его прозвали Хатынщиком), после чего вытер красный плотоядный рот и, повернувшись к толпе, торжественно начал свой спич: - Безвозмездный, - тут он немного запнулся, но быстро спохватился, - подарок заокеанских друзей станет толчком для развития программы по освоению космоса, - он многозначительно потряс пальцем, одновременно тыкая им куда-то в небо, - и наши космические корабли забороздят просторы Вселенной... Пока Хравчук мучает собравшихся своими речами, я расскажу вам поистине уникальную историю этого скафандра. Последняя обладательница этого чуда техники астронавт СериНа (ах, как точны иногда имена) Ауньон-Чанселлор - отчаянная феминистка, борец за все возможные и не постижимые уму простого человека права. Долго и упорно она мучила членов комиссии «по отправке в космос дальний» своими толерантными воззваниями и претензиями, пока те не приняли решение послать её на МКС, дабы избавить себя от истерички хотя бы на время её пребывания в безвоздушном пространстве, с расчётом «а там всякое может случиться…» И ведь случилось! Прибыв на МКС, Мадам ПМС, как её тут же стали называть за глаза, в первый же день сломала гордость американской космонавтики – супер-пупер технологичный космосортир, безопасный и понятный в управлении даже маленькому ребёнку. Русский сегмент МКС по-джентельменски предложил воспользоваться своим, с условием, что американцы будут максимально контролировать свою спейс-мадам при отправлении естественных надобностей. После первого же посещения русского космоклозета СериНа устроила грандиозный скандал, подробности которого, опять же из-за джентльменского отношения русских космонавтов, мы не можем сообщить. А вот взрослым американским мужчинам, с ненавистью на мужественных лицах, пришлось гадить в памперсы, хоть это и было только начало возникших космонеудобств. В космосе вообще нет простых проблем, в особенности бытовых. Загаженные памперсы необходимо было срочно куда-то складировать, причём в максимально герметичные пакеты, поскольку вонь - она и в космосе вонь, а мусорных контейнеров в таком количестве не было заготовлено в виду непросчитанности и непредсказуемости ситуации. Приходилось героически терпеть и методично рассчитывать количество памперсов до подлета грузового модуля. Использованные памперсы упаковывали всей командой во всё, что под руку попадалось. Все мало-мальски пригодные шкеры были забиты под завязку буквально за несколько дней. Когда совсем ничего не осталось, было принято решение использовать собственные скафандры (в виду их герметичности) в качестве контейнеров для говна. Начали, естественно, со скафандра Мадам ПМС. Она визжала и так билась в истерике, что сломала дверь в неисправный туалетный комплекс, где происходил процесс упаковки дерьма, а вихрь говна (что ожидаемо) вырвался на волю. Американский модуль тут же превратился в кинетическую инсталляцию с таинственным названием «с(р)ущий ад», состоящую из грациозно парящих кусочков дерьма и обтекающих их капель мочи, а также прочих экскрементов в невесомом пространстве. На все отчаянные мольбы отправить домой хотя бы источник всех бед Мадам ПМС, Хьюстон отказал наотрез - ибо дорого. А когда русские космонавты в полном составе вышли в открытый космос на плановые работы, оставив «надёжных американских коллег» на станции одних, случился неслыханный казус, моментально ставший сенсацией, про который потом долго и взахлёб писали СМИ. Напомню тем, кто подзабыл или просто не следит за делами не земными. МКС устроена так, что туалет совмещён с душем, и, разумеется, в этом помещении нет видеокамер, которые бы внесли ясность в данном происшествии. И именно там-то и образовалось неизвестно откуда взявшееся отверстие, просверленное дрелью и залепленное герметиком, дабы прорвало не сразу. Но наши бравые внимательные космонавты (недаром выбираем лучших) почти сразу обнаружили эту замазанную брешь и просто поставили заплатку, заклеив её специальным клеем (спасибо нашим учёным и инженерам), который выдерживает любые космические нагрузки. Об инциденте, как и полагается, доложили в ЦУП. Дальше началось самое интересное. Буквально через несколько минут после сеанса связи в наш космосортир ворвался предводитель засранцев, или, как бы его назвал Задорнов, американский главнюк и с криком «Я тут главный!» отодрал спасительную заплатку! Наши на секунду растерялись, но быстро придя в себя, в свою очередь, отодрали его самого (фигурально выражаясь), а фактически надавали астронавту звездюлей. И снова заклеили брешь во вселенную. Если кто не понял, объясняю: план американцев был дьявольски прост – в космосе с дырой в корпусе долго не протянешь. Русские будут вынуждены эвакуировать (естественно за свой счёт) весь экипаж, мало того, они будут ещё и виноваты (впрочем, как всегда), так как ЧП случилось в сегменте русских. При приземлении бытовой модуль из-за разгерметизации сгорел бы, испепелив все улики, что было на руку виновникам. После получения очередного доклада о проблемах, возникших на МКС, наше руководство из ЦУП связалось с Хьюстоном с просьбой прислать записи с видеокамер американского модуля, чтобы увидеть, того, кто превратился из астронавта в рукастого «мужа на час» с дрелью наперевес. Ответом Хьюстона была вселенская тишина … Оставим домыслы на ваш суд и продолжим рассказ о Выставке, на которую и привёз Хравчук тот самый скафандр, набитый говном под завязку. Никто его чистить не собирался, так как он был повреждён и подлежал списанию. Хатынщик же, как голодный карась, хватал всё, что было халявным или плохо лежало. И вот наконец-то: ленты перерезаны, толпа бомонда, возглавляемая нынешним президентом, хлынула разноцветной массой в музей и уставилась практически на восьмое чудо света. Скафандр был великолепен! Он состоял из 14 слоев высокотехнологичных материалов, способный выдерживать перепады температуры от –149 до +149 градусов по Цельсию. Матово - белый шлем с неземной красоты светофильтром, покрытый золотым напылением для защиты от солнечного света. Ранец системы жизнеобеспечения содержал основную и запасную системы снабжения кислородом. Надписи на блоке были нанесены в зеркальном отражении, чтобы космонавт мог читать их с помощью вшитых в рукава суперпрочных зеркал. Блок управления и контроля, с переливающимися диодами, включал регуляторы температуры, поступления кислорода и обеспечивал связь. Мало того, в описании говорилось, что если блок управления выйдет из строя, то человек, находящийся на МКС, сможет при помощи пульта управлять этим скафандром. По своим характеристикам скафандр был похож на маленький космический корабль. Именно это чудо и окружили восхищённые туземцы. Два суровых охранника огромного роста, похожие на братьев Кличко, как и положено, с непроницаемыми лицами, приставленные именно к этому торжеству прогресса и символу XXI века, еле сдерживали восторженную толпу. В первых рядах стоял президент со своей свитой, которая одобрительно перешёптывалась. Рядом тёрся, щурясь как французский бульдог после случки, Хравчук, понимая, что угодил, уважил. Внезапно, какой-то шустрый мальчуган с новеньким айфоном в руке, ознакомившись с экспликацией к скафандру, стал проделывать некие манипуляции: быстренько нашёл в Google Play виртуальный универсальный пульт, которым можно управлять всем и вся, и, скачав нужное приложение, нажал на кнопку открытия шлема… Блестящее золотое забрало поползло вверх и…. если бы здесь был бы кто-то из голливудского кино (правда, никто из «американских друзей» почему-то не приехал на это мероприятие), он, несомненно, назвал бы это как-нибудь эпически, к примеру «Вонь Тысячелетия»…. и вот эта «Вонь Тысячелетия», вырвавшаяся на свободу из внутренностей скафандра, подобно огромной волне физически сбивала с ног, заполняя всё и сразу невиданным смрадом! Слёзы, как по команде, брызнули из глаз от рези, после чего всех начало тошнить и толпа рванула к выходу, чтобы спастись из вдруг ставшего газовой камерой помещения. Падая, поскальзываясь на жиже, поднимаясь и снова падая, превращая друг друга в стадо вонючих бомжей, извалявшихся в собственной блевотине, толпа неслась к дверям. Со стороны могло показаться, что из музея вырвались экспонаты в сюрреалистичных костюмах какой-то чудовищной инсталляции. Впереди всех, виляя задницей, бежал Хатынщик в белом с разводами костюме, на его белых же штанах, сзади, отчетливо проступало коричневое пятно, в происхождении которого не было никаких сомнений - он обоср… и, судя по быстрому разрастанию этого пятна, не переставал это делать пока не скрылся в собственном авто, которое тут же рвануло в сторону аэропорта. P.S.: На этом история не закончилась, хотя многочисленные подконтрольные СМИ и обошли этот позорный факт, попытавшись, как всегда, обвинить «руку Кремля». Но соцсети (ах, этот ютуб и прочие тик-токи) постарались на славу - мало того что раструбили на весь мир про этот уморительный случай в музее, так еще и добавили столько мемов и фотожаб, что власть предержащим пришлось срочно выкручиваться. В итоге сочинили Хероический сказ о том, как величайшая астронавтка, выйдя в открытый космос и заделывая огромную дыру в обшивке МКС, образовавшуюся из-за нерадивости русских космонавтов, обосралась героически испражнилась в скафандре но, не смотря на жуткую вонь, закончила свою доблестную работу. И в знак глубочайшего уважения и преклонения перед её подвигом Правительство очень независимой страны наградило СериНу Ауньон-Чанселлор медалью за «Спасение утопающих» и бесплатной путевкой в санаторий Трускавца, славящегося лечением ЖКТ.

