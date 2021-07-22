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опубликовано редакцией на Переводике 22.07.21 17:24
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Война алгоритмов: Россия расширяет свой арсенал оружия оснащенного искусственным интеллектом

7/20/2021   By Yasmin Tadjdeh

iStock illustration

Россия, которая не скрывает своих амбиций в области искусственного интеллекта, создает арсенал автономных систем оружия с поддержкой ИИ, которые однажды могут стать реальной угрозой  Соединенным Штатам.

«Российские военные стремятся стать лидером в использовании технологий искусственного интеллекта», - заявил National Defense генерал-лейтенант Майкл Гроен, директор JAIC (Joint Artificial Intelligence Center - Объединенный центр  искусственного интеллекта) Пентагона .

JAIC, который работает над внедрением  ИИ в министерстве обороны с 2018 года, недавно заказал CNA, исследовательской организации, базирующейся в Арлингтоне, штат Вирджиния, исследование  по разработке  ИИ в  России.

Отчет об этом  исследовании под названием  Artificial Intelligence and Autonomy in Russia

(«Искусственный интеллект и автономные системы  в России»)  назвал  более 150 военных систем с поддержкой ИИ, находящихся на разных стадиях разработки, сообщил Гроен в июньском электронном письме  журналу  National Defense. Ключевые области интересов включают автономные воздушные, подводные, надводные и наземные платформы.

По словам Гроена, Россия предполагает использовать ИИ для  ведения электронной войны, разведки, наблюдения   и принятия стратегических решений, поскольку  её  лидеры стремятся к информационному господству на поле боя.

По его словам, хотя Россия  и  не является лидером в коммерческих и академических исследованиях искусственного интеллекта, как США и Китай, со стороны Пентагона было бы серьезной ошибкой не обращать внимания на угрозу.

«Россия никогда  не была лидером или  крупным игроком  в развитии Интернета или компьютерных сетей, но Россия стала лидером в использовании этих технологий для современных кибератак и  киберпреступности», - отметил он.

Он отметил, что российские военные предприняли важные шаги по реформированию и совершенствованию организации своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Это было сделано отчасти потому, что Москва считала, что ее прежние структуры сдерживали инновации в таких технологических областях, как искусственный интеллект.

По его словам, масштаб этих реформ - таких как создание новой передовой научно-исследовательской организации по образцу Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона - демонстрирует серьезное отношение страны к развертыванию боевых подразделений  с поддержкой ИИ.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен отметил, что Россия вложила огромные ресурсы в развитие искусственного интеллекта, больших  массивов  данных и программных технологий.

Страна быстро продвигается по многим направлениям, включая ядерное оружие, космос и киберпространство, сказал он во время выступления на июньском симпозиуме министерства обороны по искусственному интеллекту. В каждый из этих элементов встроено новое программное обеспечение, системы обработки и искусственного интеллекта.

«Россия представляет собой серьезную угрозу, особенно в ближайшем будущем», - сказал он. «Это вызов - нужно  не просто идти в ногу с ними, но и опережать их».

Как и США, Россия работает над оцифровкой своей армии. Согласно отчету CNA, её министерство обороны недавно объявило о намерении создать специализированный отдел для разработки ИИ. Оно  даже работает над разработкой структуры обмена военной информацией, которая напоминает совместные усилия Пентагона по общедоменному командованию и контролю, или JADC2.

JADC2 стал модным словом в Министерстве обороны и предназначен для лучшего соединения датчиков вооруженных сил и стрелков на поле боя. Российская версия известна как ЕСУ ТЗ, говорится в сообщении.

«ЕСУ ТЗ сама по себе  не нова, но эта концепция является основой того, как российские военные концептуализируют и используют ИИ и автономные системы, чтобы сделать российские войска более эффективными и более смертоносными», - говорится в исследовании.

Согласно отчету, российские военные провели реальные и смоделированные события с применением среды ЕСУ . Например, во время учений Каспийского флота в 2019 году воздушные, сухопутные и морские силы России были объединены в единое информационное пространство.

«Данные об обнаруженных целях загружались в систему в режиме реального времени, и в зависимости от типа цели команда выбирала лучшие методы атаки», - говорится в сообщении. «Вся информация была получена в режиме реального времени и проанализирована с помощью автоматизированной системы управления с элементами искусственного интеллекта».

Однако, несмотря на глубокий интерес Москвы к искусственному интеллекту, страна сталкивается с проблемами в разработке самых передовых платформ, говорят два автора отчета Джеффри Эдмондс и Сэмюэл Бендетт, которые являются экспертами по России в CNA и Центре новой американской безопасности.

По словам Эдмондса, в российской экосистеме искусственного интеллекта ведущие компании финансируются государством. Он добавил, что в российском частном секторе отсутствует среда, которая способствовала бы принятию рисков и предпринимательству в области искусственного интеллекта, автономии и инноваций.

По словам Бендетта, в Соединенных Штатах некоторые из наиболее важных технологий, такие как Интернет и системы мобильной связи, были начаты в рамках проектов правительства США. Но после того, как эти системы были разработаны, правительство “ушло с дороги”, чтобы позволить компаниям дорабатывать их.

«В России на самом деле нет высокотехнологичного частного сектора в том смысле, в каком он  есть в Соединенных Штатах», - сказал он. «Некоторые из этих частных инициатив только сейчас начинают  развиваться».

По словам Бендетта, в стране нет технологического центра, эквивалентного Силиконовой долине. Планировалось, что инновационный центр «Сколково», который был запущен в 2010 году, будет подражать этой модели, но это видение не  было реализовано.

«Это, вероятно, сработало для некоторых компаний и частных лиц, но в целом - нет», - отметил он.

Согласно отчету, «Сколково» включает пять «исследовательских кластеров», специализирующихся на информационных технологиях, включая искусственный интеллект, энергетику, ядерную энергетику, биомедицину и космос.

Однако Бендетт отметил, что львиная доля национальной активности, связанной с искусственным интеллектом, осуществляется тремя университетами, включая МГУ, Московский физико-технический институт и Московскую высшую школу экономики.

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