опубликовано редакцией на Переводике 22.07.21 17:24 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Algorithmic Warfare: Russia Expanding Fleet of AI-Enabled Weapons" США - 20 июля 2021 г. Война алгоритмов: Россия расширяет свой арсенал оружия оснащенного искусственным интеллектом 7/20/2021 By Yasmin Tadjdeh iStock illustration Россия, которая не скрывает своих амбиций в области искусственного интеллекта, создает арсенал автономных систем оружия с поддержкой ИИ, которые однажды могут стать реальной угрозой Соединенным Штатам. «Российские военные стремятся стать лидером в использовании технологий искусственного интеллекта», - заявил National Defense генерал-лейтенант Майкл Гроен, директор JAIC (Joint Artificial Intelligence Center - Объединенный центр искусственного интеллекта) Пентагона . JAIC, который работает над внедрением ИИ в министерстве обороны с 2018 года, недавно заказал CNA, исследовательской организации, базирующейся в Арлингтоне, штат Вирджиния, исследование по разработке ИИ в России. Отчет об этом исследовании под названием Artificial Intelligence and Autonomy in Russia («Искусственный интеллект и автономные системы в России») назвал более 150 военных систем с поддержкой ИИ, находящихся на разных стадиях разработки, сообщил Гроен в июньском электронном письме журналу National Defense. Ключевые области интересов включают автономные воздушные, подводные, надводные и наземные платформы. По словам Гроена, Россия предполагает использовать ИИ для ведения электронной войны, разведки, наблюдения и принятия стратегических решений, поскольку её лидеры стремятся к информационному господству на поле боя. По его словам, хотя Россия и не является лидером в коммерческих и академических исследованиях искусственного интеллекта, как США и Китай, со стороны Пентагона было бы серьезной ошибкой не обращать внимания на угрозу. «Россия никогда не была лидером или крупным игроком в развитии Интернета или компьютерных сетей, но Россия стала лидером в использовании этих технологий для современных кибератак и киберпреступности», - отметил он. Он отметил, что российские военные предприняли важные шаги по реформированию и совершенствованию организации своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Это было сделано отчасти потому, что Москва считала, что ее прежние структуры сдерживали инновации в таких технологических областях, как искусственный интеллект. По его словам, масштаб этих реформ - таких как создание новой передовой научно-исследовательской организации по образцу Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона - демонстрирует серьезное отношение страны к развертыванию боевых подразделений с поддержкой ИИ. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен отметил, что Россия вложила огромные ресурсы в развитие искусственного интеллекта, больших массивов данных и программных технологий. Страна быстро продвигается по многим направлениям, включая ядерное оружие, космос и киберпространство, сказал он во время выступления на июньском симпозиуме министерства обороны по искусственному интеллекту. В каждый из этих элементов встроено новое программное обеспечение, системы обработки и искусственного интеллекта. «Россия представляет собой серьезную угрозу, особенно в ближайшем будущем», - сказал он. «Это вызов - нужно не просто идти в ногу с ними, но и опережать их». Как и США, Россия работает над оцифровкой своей армии. Согласно отчету CNA, её министерство обороны недавно объявило о намерении создать специализированный отдел для разработки ИИ. Оно даже работает над разработкой структуры обмена военной информацией, которая напоминает совместные усилия Пентагона по общедоменному командованию и контролю, или JADC2. JADC2 стал модным словом в Министерстве обороны и предназначен для лучшего соединения датчиков вооруженных сил и стрелков на поле боя. Российская версия известна как ЕСУ ТЗ, говорится в сообщении. «ЕСУ ТЗ сама по себе не нова, но эта концепция является основой того, как российские военные концептуализируют и используют ИИ и автономные системы, чтобы сделать российские войска более эффективными и более смертоносными», - говорится в исследовании. Согласно отчету, российские военные провели реальные и смоделированные события с применением среды ЕСУ . Например, во время учений Каспийского флота в 2019 году воздушные, сухопутные и морские силы России были объединены в единое информационное пространство. «Данные об обнаруженных целях загружались в систему в режиме реального времени, и в зависимости от типа цели команда выбирала лучшие методы атаки», - говорится в сообщении. «Вся информация была получена в режиме реального времени и проанализирована с помощью автоматизированной системы управления с элементами искусственного интеллекта». Однако, несмотря на глубокий интерес Москвы к искусственному интеллекту, страна сталкивается с проблемами в разработке самых передовых платформ, говорят два автора отчета Джеффри Эдмондс и Сэмюэл Бендетт, которые являются экспертами по России в CNA и Центре новой американской безопасности. По словам Эдмондса, в российской экосистеме искусственного интеллекта ведущие компании финансируются государством. Он добавил, что в российском частном секторе отсутствует среда, которая способствовала бы принятию рисков и предпринимательству в области искусственного интеллекта, автономии и инноваций. По словам Бендетта, в Соединенных Штатах некоторые из наиболее важных технологий, такие как Интернет и системы мобильной связи, были начаты в рамках проектов правительства США. Но после того, как эти системы были разработаны, правительство “ушло с дороги”, чтобы позволить компаниям дорабатывать их. «В России на самом деле нет высокотехнологичного частного сектора в том смысле, в каком он есть в Соединенных Штатах», - сказал он. «Некоторые из этих частных инициатив только сейчас начинают развиваться». По словам Бендетта, в стране нет технологического центра, эквивалентного Силиконовой долине. Планировалось, что инновационный центр «Сколково», который был запущен в 2010 году, будет подражать этой модели, но это видение не было реализовано. «Это, вероятно, сработало для некоторых компаний и частных лиц, но в целом - нет», - отметил он. Согласно отчету, «Сколково» включает пять «исследовательских кластеров», специализирующихся на информационных технологиях, включая искусственный интеллект, энергетику, ядерную энергетику, биомедицину и космос. Однако Бендетт отметил, что львиная доля национальной активности, связанной с искусственным интеллектом, осуществляется тремя университетами, включая МГУ, Московский физико-технический институт и Московскую высшую школу экономики.