дата публикации 22.07.21 20:58 скаут: Игорь Львович

"Утечка документов из Кремля: как Россия взяла Трампа на крючок" США - 21 июля 2021 г. Утечка документов из Кремля: как Россия взяла Трампа на крючок Jul 21, 2021 Фото: Kremlin.ru Влияние россиян на Трампа продолжают расследовать Очередной компромат на Кремль: был ли Дональд Трамп агентом Москвы? На днях в газете The Guardian появилась информация об утечке сенсационных документов из Кремля. По словам издания, полученные документы показывают, что Владимир Путин лично санкционировал операцию по проведению “активных мероприятий” с целью поддержки Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Одобрение предложенной стратегии, по информации издания, произошло во время закрытого заседания Совета национальной безопасности России 22 января 2016 года. Согласно опубликованным в статье выдержкам из документов, Дональд Трамп характеризуется как “психически нестабильный, импульсивный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности”, а потому необходимо “всеми силами способствовать его избранию на пост президента США”. При этом из приведенных отрывков следует, что кремлевские стратеги не верили в возможность избрания Трампа президентом, и воспринимали его поддержку как оптимальную тактику по подрыву легитимности системы как таковой и созданию трудностей для будущего президентства Хиллари Клинтон. В частности, авторы доклада предлагают спровоцировать “возникновение социально-политического кризиса в США” и предлагают влиять на информационную повестку в направлении “делигитимизации в общественном сознании государственной системы и будущего избранного президента”. В Кремле, в свою очередь, уже назвали публикацию неправдой и “образцом классического фейка”. Новые доказательства вмешательства россиян в выборы в США Несмотря на кажущийся сенсационный характер утечки, опубликованная в The Guardian информация, по сути, лишь подтверждает ранее известные факты. Так, выводы первого обвинительного заключения спецпрокурора США Роберта Мюллера в адрес 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы 2016 года, полностью совпадают с данными утечки. Согласно заключению, обвиняемые вели кампании в поддержку Дональда Трампа и по подрыву имиджа демократического кандидата Хиллари Клинтон в социальных сетях и за их пределами, используя украденные персональные данные американских граждан для создания счетов и профилей в Инстаграме, Твиттере, Youtube и Фейсбуке. Вело эту работу базирующееся в Санкт-Петербурге “Агентство интернет-исследований”, известное как “фабрика троллей”. С использованием похищенных данных создавались серверы, страницы в соцсетях, группы и частные сети, виртуальные “кошельки”, и даже приобретались водительские удостоверения. При этом, когда проводится операция подобного уровня, совершенно понятно, что предварительно она должна была быть кем-то предложена и затем одобрена на самом высоком уровне. Таким образом, ничего принципиально нового обнаруженная утечка не сообщает, и является скорее предисловием к уже известным выводам. К слову, еще в 2017 году российский журналист, эксперт института Кеннона в Вашингтоне Сергей Пархоменко поделился инсайдом, сообщив, что российские политики не рассчитывали на победу Трампа, однако, вмешиваясь в американские выборы, пытались максимально навредить Хиллари Клинтон. ЦЕЛЬЮ КРЕМЛЕВСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА БЫЛО МАКСИМАЛЬНОЕ ВНЕСЕНИЕ ХАОСА В ВЫБОРНЫЙ ПРОЦЕСС, СОЗДАНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ СКАНДАЛОВ, ПРИЗВАННЫХ ПОДОРВАТЬ ЛЕГИТИМНОСТЬ КЛИНТОН. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КРЕМЛЬ РАССЧИТЫВАЛ, ЧТО ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ПОБЕДЫ НОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГО ДОМА БУДЕТ ЗАНЯТА ОПРАВДАНИЯМИ В ОТВЕТ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОБВИНЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ПЫТАЯСЬ УРЕГУЛИРОВАТЬ ВОЗНИКШИЙ ХАОС, США БУДУТ ЗАНЯТЫ СВОИМИ ВНУТРЕННИМИ ПРОБЛЕМАМИ, И НЕ СТАНУТ МЕШАТЬ ПУТИНУ НАРАЩИВАТЬ СВОЕ ВЛИЯНИЕ В ЕВРОПЕ, – ПОЯСНИЛ ПУБЛИЦИСТ. В свою победу на выборах 2016 года не верил и сам Дональд Трамп, заранее заявляя, что результаты будут сфальсифицированы, и отказываясь их принять еще за 3 недели до голосования. Стоит ли говорить, что после победы на выборах его позиция резко изменилась. Скандал к предвыборной активности Трампа Таким образом, обнародованные документы полностью подтверждают ранее известную информацию, независимо от того, насколько точны отдельные их детали. Неизвестно также, когда именно и на какой стадии произошла утечка документов. Понятно, что доверять данным газеты на этот счет нельзя, так как речь явно идет о высокопоставленном источнике западных спецслужб в Москве. Соответственно, сроки и уровень полученных документов могли быть изменены с целью защитить подлинный источник информации. Нельзя исключать и того факта, что обнародованные доклады или их часть были известны американским спецслужбам еще в 2016 году, и даже могли стать отправной точкой расследования Мюллера. В этом случае поводом для публикации документов именно сейчас могла стать начавшаяся предвыборная активность Трампа. Эту версию подтверждает и то, что одновременно с утечкой The Guardian CNN опубликовало материал о том, что экс-президент планировал совершить переворот после поражения на выборах, базируясь на предчувствиях председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли. Напомним, что Дональд Трамп действительно очень хотел “перевернуть” результаты выборов, однако предпочел делать это чужими руками, добиваясь желаемого от своих сторонников, что в итоге закончилось крахом. Компромат на Трампа Однако независимо от очередных предвыборных перипетий в Соединенных Штатах, обнародованные документы вновь поднимают не утихающий в последние 5 лет вопрос: был ли Трамп агентом Кремля? The Guardian утверждает, что у Москвы имелся компромат на бывшего президента, ссылаясь на отсылку в полученном докладе на “некоторые события, имевшие место во время пребывания его на территории РФ”. Еще в 2017 году в американском медиапространстве всплыла архивная статья от 1988 года о визите Дональда Трампа в Советский Союз в 1987 году. В соответствии с материалами статьи, данный визит организовал лично посол СССР в США Юрий Дубинин и ВАО “Интурист”. В ходе самой поездки Трамп встретился с высокопоставленными членами Полютбюро несмотря на то, что в то время в России в полную меру действовала советская система, и ни одна подобная встреча очевидно не могла состояться без санкции КГБ. Это дало российскому оппозиционному политику Владимиру Милову предположить, что российские спецслужбы “плотно “ведут” Трампа вот уже более тридцати лет, и папка компромата, имеющаяся у них на него, наверняка содержит много, много томов“. При этом Трамп действительно всеми правдами и неправдами старался выгородить Владимира Путина, защищая его от всех обвинений, а российские военные аналитики, не стесняясь, хвалили бывшего американского президента за поступки в интересах Москвы. Тем не менее, по поведению Дональда Трампа непохоже, что причиной его действий является компромат. Бывший президент не раз испытывал искреннее восхищение Путиным и проявлял поистине фанатичную доверчивость кремлевскому лидеру. Учитывая, что Трампу крайне трудно удается сдерживать свои эмоции, трудно заподозрить, что его отношение было наигранным. Напротив, складывалось ощущение, что экс-главе Белого дома трудно было сдержаться и не продемонстрировать свою симпатию к Путину, даже в ущерб собственным интересам. Складывается впечатление, что отношение Трампа к России представляет собой сложную смесь старых финансовых связей, благодарности, зависимости, искреннего восхищения авторитарным стилем российского лидера, влияния тех членов его команды, которые имели доказанные связи с Кремлем и т.д. Конечно, данная смесь не возникла на ровном месте, более того, нет сомнения, что она долго и планомерно взращивалась на самых разных уровнях, включая бизнес, спецслужбы и политику. Трамп: лояльный президент или агент Кремля При всем при этом крайне сомнительно, что Дональд Трамп являлся агентом в традиционном смысле этого слова, то есть сознательно работал на Кремль. Тем более трудно представить, что он мог подписать какую-то расписку о сотрудничестве – утечка подобного документа повлекла бы сокрушительные последствия для России, поскольку такого уровня вмешательства в ее внутренние дела Соединенные Штаты никогда бы не простили. Тем не менее, при всех усилиях и обилии источников Роберт Мюллер не смог доказать наличие сговора. Однако проблема кроется в том, что влияние Кремля на иностранных политиков в принципе не стоит оценивать по традиционным лекалам работы спецслужб при всей схожести их методов. “Обычные” шпионаж и вербовка, при всем обилии направленных на них ресурсов, не имеют особого значения для российской политической верхушки. Так, операции спецслужб осуществляются весьма топорно, а определенные удачи на ниве разведки с лихвой нивелируются продажностью российских чиновников, коррупционными схемами, сливами информации, общей деградацией системы и отсутствием у грабящих страну “элит” даже зачатков патриотизма. Но на уровне “серьезной политики”, где решаются реальные дела и на практике затрагиваются финансовые интересы правящей верхушки, Россия все еще способна действовать эффективно. Случай Дональда Трампа, похоже, представляет собой пример подобной эффективности, заключающейся в постепенном, тонком, зачастую незаметном для самого человека взращивании его лояльности. Это взращивание трудно отследить, ему порой невозможно дать правовую квалификацию, и оно практически всегда базируется на том, что политик-“жертва” сам склонен ставить свои личные интересы выше интересов страны. Все перечисленное вполне справедливо и для Европы, и для Украины. Практика показывает, что аресты за госизмену и шпионаж всегда касаются лишь фигурантов “низкого” уровня, тогда как в мире “большой политики” такие же по сути своей вещи могут именоваться всего лишь “интригами”, “договоренностями”, “сделками” и так далее. Очевидно, что и США, и другие страны столкнулись с необходимостью выстроить механизм четкого определения “красных линий” в первую очередь в собственной внутренней политике, который предотвратил бы злоупотребление властью и возможностями в своих интересах. В Соединенных Штатах такой механизм, существовавший на уровне неписанных традиций, дал серьезный сбой, а в некоторых странах его еще предстоит простроить. Но очевидно, что без него иностранцы будут и дальше пытаться использовать личные интересы политиков в собственных интересах. Ксения Кириллова, Parlament.UA статью прочитали: 65 человек Комментарии