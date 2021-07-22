Русскоязычные СМИ Армении

21 Июля,2021

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Великобритании начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации в связи с якобы существующей вероятностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Об этом в среду в интервью газете The Daily Telegraph заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

«Мы будем учиться рассредоточению», — отметил военачальник, добавив, что в случае размещения крылатых ракет РФ в Калининградской области Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения. В связи с этим Лондон намерен проводить учения по рассредоточению авиации, в рамках которых планируются посадки самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон указал, что подобные маневры отрабатывались в королевских ВВС еще во времена холодной войны.

Британский военачальник объявил о предстоящих учениях под названием Exercise Agile Stance в ходе посещения базы Тихоокеанского флота ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. По его словам, неспособность авиации к рассредоточению в случае угрозы со стороны противника может привести к повторению событий 7 декабря 1941 года, когда при нападении Японии на Перл-Харбор были уничтожены около 200 американских самолетов.

«Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях», — сказал Уигстон.

Он также подчеркнул, что переброска Россией современного вида вооружений, например, последнего поколения крылатых ракет, на территорию Калининградской области была бы «шагом наверх по лестнице эскалации». «Россия обладает очень изощренными системами противовоздушной обороны (ПВО). Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе», — утверждал начальник штаба ВВС Великобритании.

«Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком. У нас не было нужды инвестировать в это. Теперь подход меняется», — сказал он.

Фото: REUTERS/Darren Staples

21.07.2021

© AP Photo / Ghaith Alsayed

В ролике собраны видеоматериалы, вошедшие в фильм министерства обороны России о действиях в Сирийской арабской республике.

ЕРЕВАН, 21 июл - Sputnik. Видео, на котором запечатлено уничтожение российским спецназом террористов в Сирии, опубликовал в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Александр Сладков.

На кадрах видно, как бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил России стреляют по группе боевиков в сирийской пустыне. В какой-то момент один из джихадистов по левую сторону от спецназовцев старается помочь раненому террористу, однако его ликвидируют.

В это же время другой боевик пытается скрыться. "Справа один залег, уползает", — комментирует за кадром один из российских военных. В итоге вся группа джихадистов была уничтожена.

Где и когда именно было снято видео, не уточняется.





21.07.2021

В России, скорее всего, проживает 1, 8 – 1, 9 миллионов армян. Об этом в гостях Новости Армении – NEWS.am в интервью TALK TIME 21 июля заявил политолог Грант Микаелян.

При этом, по его слова, 1 млн. 182 тысячи армян было согласно переписи 2010 года.

«Кроме того, от 600 до 650 тысяч являются гражданами Армении. Вместе с тем, за этот период, Российское гражданство получили несколько десятков тысяч армян. Таким образом, мы можем сказать, что на территории России проживает почти 2 миллиона армян», - пояснил Микаелян, заметив, что согласно общепринятой оценке, в России проживает больше армян, чем в самой Армении, хотя это и не так.

Затем, политолог отметил, что в первом полугодии текущего года отрицательный баланс в Армении составил минус 138 тысяч человек, и это только согласно данным по авиаперевозкам. Это, по оценке аналитика, довольно серьезная цифра, свидетельствующая о серьезном росте миграции.

«Это довольно серьезная цифра для Армении. Скорее всего, 80 тысяч из них на родину больше не вернутся. Это слишком большая цифра для каких-то 6 месяцев», - заявил Микаелян.

Основная часть выехавших из страны граждан, по мнению политолога, направились в Россию, так как в условиях пандемии коронавируса туда проще всего попасть, особенно, если учесть то обстоятельство, что Россия более открытая для армян страна.

«Но, нужно отметить, что положение армян там зафиксировало существенный спад, при чем как на неформальном, так и на формальном уровне. Причина тому – спад на уровне двусторонних отношений между Россией и Арменией. Давайте в этом себя не обманывать. Причины всем известны. Просто есть люди, которые хотят закрыть глаза на все это, или вовсе радуются всему происходящему», - сказал Микаелян.

При этом, эксперт отметил, что престижу армян и Армении в РФ, да и вообще во всем мире, в связи с недавним поражением в войне, был нанесен серьезнейший урон.

статью прочитали: 50 человек