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21 июля 2021

Родиться в России, провести четверть века в Австралии и снова вернуться на родину за новой палаткой, ножом и возможностью посмотреть страну за рулём УАЗа... Мы публикуем рассказ Стаса Сырокомского или, как он привык называть себя за годы жизни вниз головой, Стэйсона Смита; об Австралии, путешествиях и надоедливых кенгуру.

В 1995 году меня увезли в Австралию родители, мне как раз тогда исполнилось четырнадцать. Уже там я закончил школу, колледж, работал в Береговой охране. Потом мне стало скучно, и я принялся путешествовать. Кстати, в Москве, впервые после детства, я оказался только в 2014 году, когда мне было уже тридцать три. И прилетел я в самый мороз, прямо в шортах и шлёпках, потому что мне даже в голову не пришло, что в России зима. Всё было непонятно и даже враждебно: люди смотрят друг на друга с явным пренебрежением, никто не идёт на контакт. У нас в Австралии ведь как: заходишь в любой паб, в любой глухомани, и все сразу готовы тебя выслушать или что-нибудь обсудить, хоть и видят в первый раз. В России не так. И хотя я русский, мне было сложно понять это настороженное отношение к незнакомцам. Австралийцы – приветливый народ и рады всему живому, если только это не какая-нибудь надоедливая тварь вроде кенгуру, которых у нас больше, чем людей.

После колледжа я пошёл учиться на повара, а потом работал спасателем в Береговой охране, где основной моей задачей было доставать из океана утонувших рыбаков. Но если ты иммигрант, то серьёзную карьеру там не сделать, так как вверх по лестнице продвигают только своих, поэтому я решил заняться добычей чёрного опала. У нас это популярное занятие: народ берёт в аренду участок в Лайтинг Ридж (город в Новом Южном Уэльсе, известный месторождениями опалов – прим. ред.) и начинает мыть породу. Но там нужны серьёзные инвестиции, а результат не гарантирует даже Господь Бог, вот так я и пришёл к автомобильным путешествиям.

Я живу в Сиднее, но это, как говорят в России, место регистрации. На самом деле, я почти всё время путешествую по стране. В Сиднее делать нечего, потому что любой велосипедист с камерой на шлеме может подать на тебя в суд, если ему покажется, что ты как-то неправильно повёл себя за рулём или не дай бог обогнал его на машине. Зачем мне это нужно? Лучше я буду ездить там, где мне комфортно, и нет этих капризных людей.

Без ножа и ружья в аутбеке (безжизненные пустынные части Австралии – прим. ред.) делать нечего. А ещё я везде с собой вожу охотничий лук, который мало того что бесшумный, так ещё и мощнее иного ружья. Я не охотник и не рыболов, я просто добываю себе пищу, чтобы быть совершенно автономным. А всё, что можно придумать для автономной жизни на природе, в Австралии уже придумали: жилые модули на машину или разнообразное туристическое оборудование – от складных раковин, до солнечных батарей. Моя машина оборудована всем необходимым для комфортного путешествия двух человек, и я могу жить в пустыне месяцами. Единственное, о чём нужно позаботиться, это вода, но тут на помощь приходит сама природа. Вы просто не представляете, насколько вкусная у нас дождевая вода! Никакая самая чистая и дорогая с ней не сравнится. А если ей ещё и мыться, то эффект будет как от хорошего спа-салона. Короче, лучше австралийской дождевой воды ничего нет.

Разбивая лагерь, приходится думать о том, кто может прийти ночью в гости. Больше всего проблем доставляют кенгуру, опоссумы и ящерицы. Кенгуру способны разнести палаточный лагерь и вывернуть машину наизнанку, если оставить её незапертой. А главное, непонятно, что эти твари там ищут, ведь они травоядные. Кучу проблем могут доставить пауки, поэтому надо тщательно выбирать место стоянки. Бороться с ними проще, чем с животными – мы просто оставляем горящим мангал. Да, именно мангал, потому что костры разводить запрещено. Ещё страус – смешная птица, которая иногда любит бежать рядом с машиной явно ради развлечения. Но в то же время, она очень опасна для мотоциклистов и велосипедистов. Хотя последних мне не жаль: они в Сиднее устроили водителям настоящий геноцид.

Вообще, многие считают, что Австралия – это рай на земле. Но если ты далеко от города – нужно как следует потрудиться, чтобы тебя не съели. Бродишь иногда по диким местам, и везде живность; даже крокодилы живут в морской воде. Поэтому я в океан без особой надобности не лезу. Хотел купить деревянный дом в буше (обширные пространства с низкорослыми деревьями – прим. ред.), но выяснилось, что найти такое жилище без полчищ термитов практически нереально. Правда можно заказать экспертизу, чтобы убедиться, что дом нормальный, но она стоит огромных денег. А если дом на побережье, то солёный ветер за пару сезонов превращает металлическую фурнитуру в тлен. Так что тяжело у нас. Приходится вести кочевой образ жизни, чтобы термиты не съели.

Всё что можно вытащить из океана – нереально вкусно. Во время отлива можно поймать грязевого краба, а он по размерам не меньше камчатского. Если у тебя есть хоть какой-то навык ловли рыбы и дичи, то ты точно не пропадёшь. В Австралии вообще можно есть практически всё, кроме овощей – в России овощи вкуснее.

Я несколько лет прожил в Крайст Чёрче, в Новой Зеландии. К ней мы относимся как вы к Краснодарскому краю, потому что и лететь недолго, и отдыхать приятно. Вы просто не представляете сколько там смешанных пар: муж русский, а жена маори. И дети такие смешные – русско-маорийские. Да ещё и в русскую церковь ходят. Но это так, лирическое отступление.

В Австралии я езжу на Toyota FJ Сruiser, на которую я поставил бак в 180 литров. Пробег на одной заправке больше тысячи километров, экспедиционный багажник, грязевые шины. Что ещё нужно? Ах да, обязательно нужна лебёдка. Я часто езжу один, поэтому на помощь рассчитывать не приходится. Как-то застрял на острове Фрейзер, а лебёдку зацепить не за что – деревьев нет. Нашёл кусты, докопался до корней, зацепил трос и вытащился. Кстати, я обратил внимание, что русские любители бездорожья часто не жалеют свои машины. По крайней мере, если судить по видео в интернете. Наверное, это от того, что они часто ездят несколькими экипажами и рассчитывают на поддержку друзей. Иного объяснения у меня нет. Я, прежде чем лезть на сложный участок, сто раз выйду из машины и посмотрю. Здесь все как-то смелее или богаче, я не знаю.

Жители пустынь, да и вообще австралийцы, почти не открывают рот, когда говорят. Как якуты. Только те так защищаются от мороза, а наши – от насекомых, и чтобы песок не глотать. Причём, чем в большей глуши живут, тем плотнее поджимают губы. Кстати, я заметил, что простые люди почти везде живут одинаково. У наших только земли очень много, но тоже можно встретить туалеты на улице с дыркой, как в России.

Уже несколько лет я приезжаю в Россию и не перестаю удивляться тому, как тут водят. Совершенно по-хамски и абсолютно нелогично! Зачем разгоняться, когда нужно тормозить? Мне кажется, что 90% россиян у нас не сдали бы экзамен по вождению, потому что водят как дети. Может это из-за того, что у вас нет балльной системы – просто оплачиваешь штраф и не паришься. Я сколько не пытаюсь держать дистанцию, всё время кто-то влезает. Забавно на это смотреть с точки зрения австралийца: если бы у нас так ездили, полиция останавливала бы каждого третьего. А в аутбеке можно и из дробовика получить...

В Москве я живу в районе метро «Первомайская». Это район моего детства – знаю тут каждый угол. Так вот, недавно я нашёл на одном из домов надпись, которую мы с пацанами сделали лет в восемь, то есть тридцать лет назад. Чуть не расплакался.

Сейчас с Россией меня связывает небольшой бизнес, и я стараюсь прилетать сюда на зимовку. То есть, когда у нас начинается зима, а в России лето. Я поставляю в Австралию российские товары для охотников и туристов: патронташи, сумки и рюкзаки, охотничьи ножи. У вас они очень хорошие. Пару лет назад, я звонил на ульяновский автозавод: хотел российские внедорожники в Австралию отправлять. Но мне сказали, что праворульные версии делать дорого, а моторы не пройдут по нашим экологическим стандартам. Очень жаль, ведь в диких местах они пришлись бы кстати. Но у меня есть план: сначала я куплю машину и поезжу здесь, а потом отвезу её домой. Пусть местные завидуют...





Как башкирский тракторист в 1992 году нашёл в поле огромный золотой самородок

19 июля 2021, Анатолий Караваев

Почти 30 лет назад в Башкирии тракторист Радик Утягулов случайно нашёл в поле золотой самородок весом 4 кг 788 г. «Ирендыкский медведь», как прозвали самородок за некоторую схожесть с косолапым хищником, считается национальным достоянием России и является одним из самых ценных экспонатов Национального музея Башкортостана. Несмотря на важную находку, тракторист едва не остался без какой-либо награды. Только через пару лет благодаря усилиям местного журналиста ему всё же выплатили сумму, которой хватило на покупку старых жигулей и телевизора. В рамках проекта «Незабытые истории» Радик Утягулов рассказал, как он в 1992 году, пусть ненадолго, но стал обладателем огромного золотого самородка.

© 02.rosguard.gov.ru

— Радик, вы не сразу согласились на интервью, почему не хотели общаться поначалу?

— Была небольшая обида на журналистов: я одно говорю, а они всё пишут наоборот.

— Давайте вспомним, как вы совершили такую удивительную находку?

Радик Утягулов и его трактор © hobby-detecting.ru

— Это было где-то 10 мая 1992 года. Мы сеяли, я только получил новый трактор. На краю поля остановились заправиться семенами. Пока меня заправляли, я был рядом, смотрю — что-то из земли торчит непонятное. Я думал, это латунь, которая осталась после пожара — где-то за год до этого на том месте сгорела поливная установка. Я взял и положил в кабину.

— Тогда не думали, что это может быть что-то ценное?

— Даже представить не мог, что это золото. Самородок этот пролежал в кабине дней десять, потом я решил, мало ли, пригодится в хозяйстве, и взял его домой. Бросил во дворе, он там лежал какое-то время. А отец у меня раньше работал старателем на золотом прииске неподалёку. И вот он как-то спрашивает меня: «Откуда это?» Отец решил проверить, не золото ли это, — взял градусник, разбил и ртутью протёр.

И тогда выяснилось, что вроде как золото, но я всё равно не верил. Поставил его (самородок. — RT) в комнате на стену вместо антенны — телевизор с ним хорошо показывал, без помех.

Потом как-то отломил маленький кусочек и отдал зятю, он был управляющим на золотом прииске. Он отвёз нашим золотарям, они его спрашивают: «Откуда у тебя такое золото?» А он говорит: «У нас там ещё много».

А потом 28 мая приезжает ко мне какой-то милиционер, капитан. Видимо, до него дошли слухи от золотарей. Говорит: «Ты Радик? Золото есть? Показывай!» Пошли в комнату, показал ему на стену. Потом акт изъятия составили. В конце он дописал там, что я добровольно сдал. Сейчас копия (акта. — RT) дома лежит.

— Как отреагировал милиционер на вашу находку?

— Да он сам поначалу поверить не мог, растерялся. Взвесили его (самородок. — RT) на наших кухонных весах — почти 5 кг было.

Золотой самородок «Ирендыкский медведь» (Вес 4788 г. Случайная находка. 1992 год. Баймакский район Республики Башкортостан) vk.com © Национальный музей Республики Башкортостан

— Что было дальше?

— Самородок я отдал капитану, он отвёз его куда-то, и на этом всё затихло. Потом стали журналисты одолевать: то звонят, то приезжают. Но я одно говорю, они другое пишут... И я даже как-то не интересовался у милиции, что с ним (золотом. — RT) стало, но в 1994 году эту историю опять вспомнил наш башкирский журналист, который написал президенту республики, что за находку мне так ничего и не дали.

— И в итоге это помогло?

— Да, как раз после его обращения мне выплатили 4,9 млн рублей.

— Была какая-то церемония при этом, благодарность?

— Нет, что вы. Мне их (деньги. — RT) через райфинотдел и почту просто перечислили — и всё.

— Для нынешних читателей такая сумма звучит солидно, но в 1994 году эти миллионы, как я понимаю, имели совсем другую ценность?

— Да, тогда всё было иначе: постоянная инфляция и цены совсем другие были. Я даже не знаю, сколько это сейчас было бы, может, где-то тысяч 30.

— Как распорядились теми деньгами?

— Купил старые жигули, «копейку» 1975 года выпуска и телевизор.

— А кто-то объяснил, почему вам выплатили именно такую сумму? В СССР нашедшему такой клад полагалось 25% от его оценочной стоимости. В России примерно так же всё обстоит, но старые жигули и телевизор — это явно меньше четверти цены такого самородка.

— Никто ничего не объяснял. СССР только развалился, старых законов на этот счёт, получается, уже не было, а новых законов или ещё не было, или были, но я их не знал. В принципе, я же не ждал ничего, так что, когда дали эти деньги два года спустя, был, конечно, рад.

— По поводу происхождения «Ирендыкского медведя» бытуют разные версии. Как вы сами думаете, откуда он мог взяться?

Там же рядом совсем золотой прииск, он почти примыкает к полю. Я думаю, старатели мыли золото, выкопали его, но самородок, видимо, слишком большой оказался для их оборудования, они же там мелкие песчинки в основном просеивают. А потом, когда уже с помощью техники делали рекультивацию отработанной породы, он и попал на поле вместе с остальной землёй.

vk.com © Радик Утягулов

— Если брать основные версии происхождения «Ирендыкского медведя», то их две. Считается, в том числе некоторыми учёными, что самородок был добыт на том самом прииске, но то ли при Иване Грозном, то ли в 20-е годы прошлого века. Обе версии сходятся в том, что после обнаружения ценной находки она при транспортировке бесследно исчезла.

— Выдумки всё это. Если бы всё было так, то он лежал бы намного глубже. В том месте, где я его увидел, был след от гусеницы моего трактора. Я думаю, она его на поверхность вытолкнула, так что он был только присыпан землёй. У меня, кстати, есть химический анализ этого самородка, там в составе даже платина есть, и по составу он как раз соответствует тому, что обычно находили на прииске.

— Не сожалеете сейчас, что тогда так легко расстались с таким богатством?

— Ну как сказать. Если бы сейчас нашёл, то, конечно, так просто не отдал бы. Но тогда, как я уже говорил, и время такое было немного непонятное, переходное.

— Самородок называется «Ирендыкский медведь». Некоторые пишут, что название придумали вы. Это правда?

— Нет-нет, он похож на медведя немного, я на это тоже обратил внимание, но не сразу, конечно. Да и сам бы я не додумался до такого. Так что никаких названий я не придумывал.

— В мае 1992 года вы отдали находку милиционеру. Видели потом вашего «медведя» ещё раз?

— Видел, но только по телевизору. Когда его показывали, там рядом полиция была, охрана — я смотрю, сижу смеюсь, мы же его просто в руках держали сколько. Так-то, конечно, хотел бы ещё взглянуть.

В Башкортостане росгвардейцы обеспечивают охрану уникального золотого самородка «Ирендыкский медведь» во время проведения международного форума © 02.rosguard.gov.ru

— А вы не интересовались, на этом прииске находили что-то крупное наподобие вашего самородка?

— Там самый большой попадался весом где-то 900 г, намного меньше моего.

— Как односельчане отреагировали на вашу находку, что говорили? Не было каких-то проявлений зависти?

— Да нет, мы тут хорошо живём, ничего такого не было.

— Вы сейчас ещё работаете?

— Нет, уже на пенсии, доработал до неё в том же совхозе.

— После того как вам удалось сделать такую находку в чистом поле, никто не пытался пойти по вашим стопам и тоже там что-то искать?

— Ходили, искали, там же до сих пор неподалёку работают старатели, и сейчас приезжают золотоискатели и что-то там находят, но мелкое, конечно.





Все что связанно с космосом, меня манит и притягивает. И вот одной дождливой ночью я открыл дверь огромного ангара, за которой моему взгляду предстало небольшое кладбище спускаемых аппаратов. Что такое спускаемый аппарат и фотографии этой необычной находки далее под катом.

1. Спускаемые аппараты нужны для спуска грузов на Землю или на другие объекты солнечной системы (что логично вытекает из названия) . В основном в них спускают космонавтов и записи регистрирующей аппаратуры.

2. Они бывают разных видов и размеров, видимо это связанно с назначением и от типа космического аппарата к которому они крепятся.

3. Вот так он выглядит внутри, довольно тесно.

4. Кусочек космического корабля "Прогресс".

5. Примерно так выглядит спуск аппарата.

6. Помимо СА, в ангаре лежали еще разные непонятные штуки.

7. Аппарат "Вертикаль". Вертикаль - серия советских одноступенчатых геофизических ракет для реализации международной программы сотрудничества в области исследования и использования космического пространства (спасибо за информацию arkashamos). Обратите внимания на слои пыли, они уже давно там валяются.

8. Там лежали и макеты разных деталей. Корпус был сделан с применением сот.

9. Фотографировать было очень сложно, все валялось в одной огромной куче, по которой приходилось лазить со штативом. На снимке фрагмент космического корабля "Союз".

10. Тут можно найти кусочек союза с фотки выше.

11. Попадалось и оборудование.

12. По центру кадра, видно не известное мне устройство, под чехлом. Кто знает, что это напишите пожалуйста.

13. Оно же но по крупнее. С другого ракурса снять было не возможно.

14. На этом аппарате есть автографы, похоже, что на нем оставили их космонавты. Пользователь v1adis1av предположил, что это спускаемая капсула Союза ТМ-32. В которой было трое космонавтов Виктор Афанасьев, Клоди Эньере, Константин Козеев.

15. Пример музейного СА. На нем видна роспись и дата, как и на фотографии выше у меня.

16.

17. Внутри одного из СА.

18. Еще одна неопознанная космическая диковина.

19.

20. Внутренности все демонтированы.

21.

22. Довольно печальное зрелище, неужели они никому не нужны, что их в таком состоянии хранят.

23. В космической тематике я не разбираюсь и естественно могу ошибаться, так что если есть неточности и ошибки пишете в комментариях.

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