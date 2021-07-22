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опубликовано редакцией на Переводике 22.07.21 23:27
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Давно надо было....

EURACTIV.com with AFP

Обломки сбитого рейса MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур. [Денис Корнилов / Shutterstock]

В четверг (22 июля) Россия заявила, что подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека, обвинив Киев в крушении малазийского авиалайнера в 2014 году и гибели мирных жителей в России и Украине.

Россия,  «в соответствии со статьей 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,  направила в Страсбургский суд межгосударственную жалобу на Украину», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Российская прокуратура представила развернутый  список предполагаемых правонарушений Украины, обвинив киевские власти в гибели мирных жителей во время народного восстания в 2014 году и в конфликте с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, унесшим жизни более 13000 человек.

Москва также заявила, что  на  юге  России,  в результате обстрела украинскими вооруженными силами были убиты и ранены  мирные граждане.

«Вооруженные силы Украины ведут боевые действия, которые представляют реальную угрозу для жизни и здоровья граждан России, проживающих в приграничных регионах, и вынуждают тысячи украинских граждан искать убежища в России», - говорится в заявлении.

В жалобе Москва обвинила украинские власти в гибели 298 человек на борту самолета Boeing 777, который был сбит с неба ракетным комплексом «земля-воздух» в июле 2014 года, заявив, что Киев отказался закрыть воздушное пространство над раздираемой войной восточной Украиной.

Международное расследование пришло к выводу, что ракета БУК, сбившая самолет, изначально принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии, базирующейся в городе Курске.

Российская прокуратура обвинила Киев в дискриминации русскоязычных и компаний, а также в прекращении поставок пресной воды в Крым, аннексированный Москвой в 2014 году.

Связи между Украиной и Россией были разорваны после прозападного восстания в Киеве в 2014 году, которое свергло поддерживаемый Кремлем режим.

Киев и его западные союзники обвинили Москву в отправке войск и оружия через границу для поддержки украинских сепаратистов.

После в значительной степени соблюдавшегося перемирия во второй половине 2020 года, напряженность в этом году вновь обострилась, особенно после того, как весной Москва разместила вблизи границ Украины около 100 тысяч военнослужащих.

Украина также подала на Россию в Страсбургский суд по целому ряду вопросов, включая сбитие MH17.

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