Подборка сообщений EurAsia Daily

21 июля 2021

Иллюстрация: .lefigaro.fr

Во время протестов на Кубе оппозиция рассчитывала на то, что Штаты вступятся за неё. Но союзники Гаваны — Россия и Китай — предостерегли США от какого-либо вмешательства в дела этого островного государства. Так что протестующим приходится признать своё поражение. Об этом пишет обозреватель французской Le Figaro Эктор Лемьё.

«Без оружия и без лидера не может быть революции», — напоминает Лемьё.

После тех протестов прошла неделя, и порядок на Кубе снова восстановлен. Штаты официально отстранились от ситуации на Кубе. Как поясняет автор статьи, во-первых, потому, что из-за дестабилизации может появиться волна мигрантов, чего Вашингтон всеми силами хочет избежать. Во-вторых, потому, что Гавана получила помощь от своих традиционных союзников: Китая, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и России. И Россия как раз потребовала у Штатов не вмешиваться и не пытаться сделать на Кубе новую цветную революцию.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, если американцы на самом деле обеспокоены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят помочь простым гражданам, они должны снять блокаду острова. Как отмечает Лемьё, Россия помогает Кубе военными технологиями и «батальонами туристов». В целом, по его словам, туризм на острове потерял свои объёмы, но число отдыхающих из России постоянно растёт. Около 6 тыс. человек в неделю в последнее время прибывают на кубинские курорты. У Пекина риторика похожая. Он также осудил какое-либо вмешательство в дела Кубы.

«Эмбарго США — глубинная причина проблем, таких как нехватка медикаментов и перебои с энергетикой на Кубе», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.

Как отмечает Лемьё, Куба служит трамплином для действий Пекина по всему региону Карибских островов и Центральной Америки. Из Гаваны, в частности, в страны Карибского бассейна отправляются медики. А Китай — главный инвестор острова с 2017 года. Если с середины 2000-х китайцы занимались строительством инфраструктуры и поставками автобусов и машин, то в последнее время они сосредоточились на высоких технологиях. Например, интернет на Кубе был создан при помощи Huawei.

В вопросе военного сотрудничества Китай отрицает, что имеет отношение к оснащению кубинских баз и строительству наблюдательных радаров. Но некоторые эксперты считают, что благодаря им Пекин оказался на расстоянии всего 150 км от американской базы Ки-Уэст.

19 июля 2021

Иллюстрация ianed.ru

Украинские военно-воздушные силы быстро лишаются своего кадрового состава. За 2019−2020 годы из ВВС страны уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться ещё около 40.

Такие неутешительные данные 18 июля озвучил представитель ВВС ВСУ Олег Гаврилко, выступая в эфире «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом). Он констатировал, что уход боевых лётчиков из Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины приобрёл массовый характер.





По мнению представителя ВВС ВСУ, частично такая статистика объясняется конкуренцией с другими ведомствами, где требуются пилоты.

«Командование авиации частично поясняет увольнения внутренней конкуренцией с Министерством внутренних дел из-за зарплаты», — сказал представитель ВВС.

По словам Гаврилко, в Министерстве обороны планируют повысить летчикам зарплату — этот вопрос уже рассмотрели в Генштабе, но на данный момент позитивного решения нет. Между тем разница в оплате труда в МВД и ВСУ отличается в 1,5−2 раза.

Кроме того, авиационный парк, который не обновлялся со времен СССР, постепенно приходит в негодность, что в итоге приводит к сокращению общего числа вылетов. Данное обстоятельство делает ситуацию абсолютно неприемлемой с точки зрения стандартов НАТО.

Согласно статистике Минобороны Украины, в последние годы средний налёт в год лётчиков украинских ВВС составил 40 часов. А по нормативам НАТО лётчики должны иметь не менее 180 часов налёта в год, из которых только 40 разрешается набрать на авиатренажёре.

Ранее EADaily сообщало, что заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк заявил, что в 2021 году планируется осуществить масштабную модернизацию военно-воздушных сил страны. По его словам, речь, в частности, идёт о проекте по модернизации фронтовых истребителей МиГ-29 ВСУ, к которой будет привлечён Израиль.

Хотя сумму вероятного контракта министр не назвал, ясно, что сумма нужна немалая. Во всяком случае, гораздо больше той, которую МО Украины никак не может найти, чтобы поднять зарплату военным пилотам. Которых к тому же не так уж много и осталось.

22 июля 2021

Евродепутат, экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. Иллюстрация: se.pl

Польская правящая элита демонстрирует истерику после обнародования соглашения между США и Германией о прекращении спора по поводу газопровода «Северный поток — 2».

Администрация президента США Джо Байдена и Министерство иностранных дел Германии объявили накануне вечером о соглашении о прекращении спора по поводу российского газопровода «Северный поток — 2». В соответствии с соглашением США приостанавливают действие санкций в отношении газопровода, а Германия обещает инвестировать в украинские энергопроекты, а также вводить санкции в случае «враждебных действий России».

Официальная Варшава, которая на протяжении нескольких лет вела агрессивную антироссийскую политику касаемо «Северного потока — 2», оказалась у разбитого корыта. В итоге польские СМИ наполнились гневными заявлениями местных политиков, констатирующих предательство Штатов по отношению к своему вассалу. Так, депутат Европарламента, экс-глава МИД Витольд Ващиковский заявил в эфире Polskie Radio 24:

«Россия будет использовать „Северный поток — 2“ не только для энергетического шантажа, но и для увеличения своего военного присутствия в Балтийском море под предлогом защиты объектов!»

Поэтому, предлагает польский политик, Польша должна получить компенсацию в области безопасности. Ващиковский напомнил, что трёхдневный визит в Польшу начал советник госсекретаря США Дерек Шолле, который считает, что «Россию следует вовлечь в сотрудничество».

«Он (Шолле) должен услышать нашу негативную оценку такой политики в Варшаве. Иллюзия полагать, что России удастся навязать демократические стандарты. Шолле должен также услышать, что „Северный поток“ — это инструмент геополитического шантажа против нашей части Европы», — сказал экс-глава МИД Польши.

В свою очередь официальный представитель правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что «мы удивлены решением США, позволившим продолжить строительство газопровода „Северный поток — 2“».

«Это решение не подходит для Центральной и Восточной Европы! К сожалению, и Ангела Меркель, и Владимир Путин имеют на совести вопросы потенциальной дестабилизации ситуации в Центральной и Восточной Европе. Польша на это не согласна. К сожалению, в ЕС не было адекватной реакции на уровне всего сообщества. „Северный поток — 2“ — это геополитический проект, дестабилизирующий политическую ситуацию в Центральной и Восточной Европе», — заявил Мюллер.

EADaily напоминает, что накануне МИД ФРГ опубликовал текст сделки с США по «Северному потоку — 2». Согласно документу, Вашингтон пришёл к выводу, что санкции не остановят строительство практически полностью готового газопровода. Вместе с тем Штаты оставили за собой право принимать меры в ответ на «использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессию в отношении Украины». Германия также должна будет предпринимать «быстрые действия» на национальном уровне и «настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС», отмечается в тексте.

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