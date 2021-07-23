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21.07.2021,

Ракетный комплекс Нептун (Фото - АрмияInform)

Агент российских спецслужб, который собирал данные для ФСБ РФ об украинских разработках в ракетной отрасли, получил восемь лет тюрьмы за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным прокуратуры, в 2018 году жителя Северодонецка завербовали террористы из "министерства госбезопасности ЛНР" под кураторством российской ФСБ. Ему дали задание собрать информацию о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун".

Мужчина наладил контакты с военнослужащими ВСУ в зоне проведения ООС на Донбассе, у которых был доступ к секретным данным. Он предложил военным деньги за документацию с грифом "секретно" о современном ракетном комплексе.

Агента российских спецслужб задержали в мае 2020 года, когда он фотографировал имитацию "секретных документов" для ФСБ РФ. За них он должен был получить $10 000.

В Офисе генпрокурора такой срок объясняют тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.

Видео задержания в мае 2020-го:

25 мая 2021-го в суд отправили дело жителя Николаева, который получил от спецслужбы РФ задание собирать секретную информацию о новейшей военной технике и разработке программ использования БПЛА.

18 июня СБУ заявила о задержании сотрудников украинского оборонного предприятия, которые хотели за $2 млн продать в Азию секретные разработки.

13 июля сообщалось о задержании агента военной разведки России в Кировоградской области.





В среду Белый дом сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом Джо Байденом в следующем месяце, но визит состоится позже, чем рассчитывал Киев, что усиливает мнение в Украине о том, что страна, на которую оказывал давление последний президент США, получает менее благосклонное отношение и от нового.

Зеленский публично призвал к личной встрече с Байденом перед саммитом Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне. Вместо этого Зеленский получил телефонный звонок от Байдена и после этого написал в Твиттере, что его пригласили посетить Белый дом в июле, информируют Экономические новости со ссылкой на NBC News.

Но июльская встреча в Овальном кабинете не состоялась, и теперь она назначена на 30 августа, объявил Белый дом. Представители администрации, тем временем, отвергли обвинения в том, что они якобы предостерегали Украину от публичной критики действий Байдена в отношении скандального российского газопровода или откладывали любую встречу между лидерами.

Украина возлагала большие надежды на президентство Байдена после того, как столкнулась с требованиями бывшего президента Дональда Трампа, который задерживал военную помощь и просил правительство Зеленского раскопать компромат на семью Байдена, чтобы помочь выиграть перевыборы. Этот эпизод привел к первому импичменту Трампа, который был оправдан контролируемым республиканцами Сенатом в феврале 2020 года, и втянул Украину в ожесточенную партийную борьбу в Америке.

Но Байден ошеломил Украину в мае этого года, когда его администрация решила отменить санкции против компании и генерального директора, курирующего строительство российского газопровода в Европу — проект, против которого активно выступают Украина и ее восточноевропейские соседи.

Несмотря на неоднократные возражения со стороны Украины, а также двухпартийной группы законодателей, Байден воздержался от введения санкций, призванных помешать завершению проекта, известного как «Северный поток 2». Администрация заявила, что этот шаг даст время для выработки компромиссного соглашения с Германией, которая поддержала строительство газопровода.

В среду администрация Байдена и Германия объявили о заключении соглашения, направленного на смягчение негативных последствий от строительства газопровода в обход Украины, но соглашение сразу же подверглось ожесточенной критике в Киеве и других странах.

Противники газопровода «Северный поток 2», включая Украину и Польшу, в среду раскритиковали сделку, заявив, что она сделает Киев весьма уязвимым перед силовым давлением России.

В совместном заявлении Украина и Польша заявили, что сделка «значительно углубила» «кризис».

«К сожалению, предложения по устранению возникшего дефицита безопасности нельзя считать достаточными для эффективного ограничения угроз, создаваемых Северным потоком 2», — говорится в заявлении. «Мы призываем США и Германию адекватно разрешить кризис безопасности в нашем регионе, единственным бенефициаром которого является Россия».

Представители администрации Байдена защищали соглашение и свой подход к газопроводу «Северный поток 2», отвергая обвинения в том, что они пытались оказать давление на Киев, чтобы он воздержался от публичной критики сделки или лоббирования против нее в Конгрессе.

Американские чиновники заявили, что они хотели избежать ухудшения отношений с ключевым союзником, Германией, которая поддержала строительство газопровода.

В результате прокладки трубопровода в обход Украины Киев лишится выгодных транзитных платежей за газ, транспортируемый через его территорию.

Администрация Байдена заявила в среду, что сделка с Германией поможет смягчить влияние трубопровода на Украину и будет включать инвестиции в «зеленую энергетику» в Украине.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, сказал, что Киев испытывает «чувство предательства» из-за подобного отношения к Украине со стороны Байдена, в особенности после того, что он пережил во время пребывания у власти Трампа.

«Это очень неубедительная дипломатическая игра администрации Байдена», — сказал Хербст, научный сотрудник Атлантического совета. «За пять месяцев переговоров с Германией они совершенно ничего не добились».

Белый дом заявил, что Байден рассчитывает принять Зеленского в Вашингтоне в августе, и что «визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России» в Восточной Украине, а также сотрудничество по «энергетической безопасности» и поддержку «усилий Зеленского по борьбе с коррупцией».

По словам Хербста и двух членов Конгресса, непосредственно знакомых с этим вопросом, чиновники администрации Бйдена в последние дни давили на Украину, чтобы заставить ее публично не критиковать американо-германскую сделку и не выступать против соглашения на встречах с представителями Конгресса.

«Им сказали заткнуться и проглотить это», — сказал Хербст.

Визит Зеленского в августе состоится, когда Конгресс, скорее всего, не будет заседать.

Официальные лица решительно опровергли информацию о том, что встреча была изначально запланирована на начало лета или что она была отложена из-за разногласий между двумя правительствами по поводу газопровода.

Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, заявила, что администрация никогда не просила Украину молчать по поводу «Северного потока-2».

«Я хочу повторить, что мы не предпринимали никаких действий, чтобы заставить Украину замолчать. Украина является суверенным государством и сама выскажется по этому поводу», — сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям. В администрации Обамы Нуланд была старшим дипломатом, курирующим политику Украины после вторжения России на Крымский полуостров.

По словам Нуланд, в рамках соглашения США с Германией Берлин обязался принять меры, если Россия попытается «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины».

«Германия предпримет действия на национальном уровне и будет добиваться принятия эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортные возможности России в Европу в энергетическом секторе», — сказала Нуланд.

США и Германия будут поддерживать продление существующего договора о транзите газа между Россией и Украиной на сумму $3 млрд. в год после 2024 года, сказала Нуланд. Вашингтон будет «добиваться, настаивать и использовать рычаги влияния, чтобы попытаться получить дополнительные 10 лет», — сказала она.

Но было неясно, как администрация Байдена и Германия смогут убедить Россию продлить действующий контракт на транзит газа, который истекает через три года.

«Послушайте, это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь защитить Украину, и я чувствую, что мы сделали несколько значительных шагов в этом направлении благодаря этому соглашению», — сказала Нуланд законодателям.

В рамках соглашения Германия также согласилась инвестировать в новый фонд в размере 1 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность.

Сенатор-республиканец Тед Круз из Техаса, который наложил запрет на выдвижение всех кандидатов в Госдепартамент до тех пор, пока администрация Байдена не введет санкции против трубопроводной компании и ее генерального директора, сказал, что его не убедили аргументы администрации.

«Это геополитическая ошибка на многие поколения, от которой через десятилетия будущие российские диктаторы будут ежегодно получать миллиарды долларов», — сказал Круз на слушаниях в Сенате. «И будут использовать этот трубопровод для экономического шантажа Европы через десятилетия. Этот трубопровод — ключи к Европе».

Американо-германская сделка не изменит позицию Круза, и он не планировал отменять запрет на выдвижение всех кандидатов в Госдепартамент, по словам источника, знакомого с мнением сенатора по этому вопросу. На утверждении в Сенате находятся десятки кандидатов на должности в Госдепартаменте.

Сенатор-демократ Джинн Шахин из Нью-Гэмпшира, которая призвала администрацию Байдена принять меры для предотвращения строительства газопровода, сказала, что не уверена в эффективности американо-германского соглашения.

«Хотя я с нетерпением жду, когда администрация проинформирует меня об окончательных деталях соглашения, я скептически отношусь к тому, что оно будет достаточным, когда ключевой игрок за столом переговоров — Россия — отказывается играть по правилам», — говорится в заявлении Шахин.

Пока официальные лица из Германии и США работали над окончательным оформлением соглашения в течение последней недели, старший сотрудник Государственного департамента Дерек Чоллет во вторник посетил Украину, чтобы лично переговорить о достигнутом соглашении.

На брифинге Госдепартамента с журналистами пресс-секретарь Нед Прайс сказал, что было ясно, что санкции не смогут остановить строительство трубопровода, и поэтому администрация решила, что не в интересах США ослаблять «отношения, которые мы поддерживаем с нашим союзником Германией» из-за этого проекта.

Члены партии «зеленых» в Германии назвали американо-германское соглашение » тяжелейшим провалом в деле защиты климата», который навредит Украине и будет выгоден Путину.

«В то время, когда Путин оказывает мощное информационное и военное давление на Украину и вновь ставит под сомнение суверенитет страны, Вашингтон и Берлин посылают Москве неправильные сигналы», — заявили Оливер Кришер, заместитель председателя парламентской группы партии, и Мануэль Сарразин, пресс-секретарь по вопросам политики в Восточной Европе, сообщает Reuters.

В совместном заявлении США и Германии говорится, что они «непоколебимо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость и выбранный европейский путь Украины».

Политические новости, 22.07.2021

Украина готовится сформировать эскадру патрульных катеров класса "Айленд" к концу этого года, после того как получит от США еще три катера этого класса.

Моряки ВМС Украины уже находятся в США для обучения на двух бывших патрульных катерах Береговой охраны США (USCG) в Балтиморе, штат Мэриленд, которые будут переданы Украине в конце этого года, информируют Экономические новости.

Сумы (бывший Ocracoke) и Фастов (бывший Washington) являются третьим и четвертым подобными судами, которые USCG предоставила Украине по программе Excess Defense Articles (EDA) за последние годы. Первые два судна, Старобильск (бывший Drummond) и Славянск (бывший Cushing), были переданы Украине в 2019 году.

Пятый катер, который будет поставлен, — это бывший «Kiska», но он еще не назван ВМС Украины. Он также все еще проходит модернизацию, прежде чем украинские экипажи начнут тренировки на нем в конце этого года.

В январе 2021 года несколько экипажей украинских ВМС прибыли в Балтимор для 10-недельной подготовки на кораблях «Сумы» и «Фастов», прежде чем эти корабли будут переданы Украине осенью этого года. Обучение включало как интенсивные занятия в классе с инструкторами Береговой охраны, так и много практического времени на катерах, где отрабатывались основные задачи, такие как базовое мореходство, техническое обслуживание и пожаротушение.

Катера прибудут в Украину с установленными на борту корабельными системами американского производства и боевыми модулями с 30-мм орудиями, оптико-электронными системами управления и другим оборудованием.

Передачей патрульных катеров класса «Island» США продолжают предоставлять Украине суда, которые срочно необходимы для замены тех, которые были захвачены, удерживаются или уничтожены российскими военными во время аннексии Крыма в 2014 году.

Помимо катеров класса «Айленд», США также строят для Украины новые патрульные катера MK VI и продолжают поддерживать Инициативу по содействию безопасности Украины.

С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов на обучение и оборудование, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность, защитить границы и повысить оперативную совместимость с НАТО.

Кроме того, с 2017 года Бюро международной безопасности и нераспространения Госдепартамента предоставило более 17 млн долларов США в виде помощи в области безопасности («нераспространение, борьба с терроризмом, разминирование и смежные программы» (NADR)) для поддержки Морского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Эти усилия помогают Украине сохранить свой суверенитет и территориальную целостность, а также противостоять российской агрессии в Азовском и Черном морях с помощью перехвата малых катеров и подразделений быстрого реагирования.

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