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Русскоязычные СМИ Украины

Агент ФСБ в Украине получил 8 лет тюрьмы за кражу данных

21.07.2021, 

Россия хочет секреты

Ракетный комплекс Нептун (Фото - АрмияInform)

Агент российских спецслужб, который собирал данные для ФСБ РФ об украинских разработках в ракетной отрасли, получил восемь лет тюрьмы за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным прокуратуры, в 2018 году жителя Северодонецка завербовали террористы из "министерства госбезопасности ЛНР" под кураторством российской ФСБ. Ему дали задание собрать информацию о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун".

Мужчина наладил контакты с военнослужащими ВСУ в зоне проведения ООС на Донбассе, у которых был доступ к секретным данным. Он предложил военным деньги за документацию с грифом "секретно" о современном ракетном комплексе.

Агента российских спецслужб задержали в мае 2020 года, когда он фотографировал имитацию "секретных документов" для ФСБ РФ. За них он должен был получить $10 000.

В Офисе генпрокурора такой срок объясняют тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.

Видео задержания в мае 2020-го:



Сначала Трамп, теперь Байден: Украина чувствует себя обманутой американским союзником

В среду Белый дом сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом Джо Байденом в следующем месяце, но визит состоится позже, чем рассчитывал Киев, что усиливает мнение в Украине о том, что страна, на которую оказывал давление последний президент США, получает менее благосклонное отношение и от нового.

Сначала Трамп, теперь Байден: Украина чувствует себя обманутой американским союзником

Зеленский публично призвал к личной встрече с Байденом перед саммитом Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне. Вместо этого Зеленский получил телефонный звонок от Байдена и после этого написал в Твиттере, что его пригласили посетить Белый дом в июле, информируют Экономические новости со ссылкой на NBC News.

Но июльская встреча в Овальном кабинете не состоялась, и теперь она назначена на 30 августа, объявил Белый дом. Представители администрации, тем временем, отвергли обвинения в том, что они якобы предостерегали Украину от публичной критики действий Байдена в отношении скандального российского газопровода или откладывали любую встречу между лидерами.

Украина возлагала большие надежды на президентство Байдена после того, как столкнулась с требованиями бывшего президента Дональда Трампа, который задерживал военную помощь и просил правительство Зеленского раскопать компромат на семью Байдена, чтобы помочь выиграть перевыборы. Этот эпизод привел к первому импичменту Трампа, который был оправдан контролируемым республиканцами Сенатом в феврале 2020 года, и втянул Украину в ожесточенную партийную борьбу в Америке.

Но Байден ошеломил Украину в мае этого года, когда его администрация решила отменить санкции против компании и генерального директора, курирующего строительство российского газопровода в Европу — проект, против которого активно выступают Украина и ее восточноевропейские соседи.

Несмотря на неоднократные возражения со стороны Украины, а также двухпартийной группы законодателей, Байден воздержался от введения санкций, призванных помешать завершению проекта, известного как «Северный поток 2». Администрация заявила, что этот шаг даст время для выработки компромиссного соглашения с Германией, которая поддержала строительство газопровода.

Сначала Трамп, теперь Байден: Украина чувствует себя обманутой американским союзником

В среду администрация Байдена и Германия объявили о заключении соглашения, направленного на смягчение негативных последствий от строительства газопровода в обход Украины, но соглашение сразу же подверглось ожесточенной критике в Киеве и других странах.

Противники газопровода «Северный поток 2», включая Украину и Польшу, в среду раскритиковали сделку, заявив, что она сделает Киев весьма уязвимым перед силовым давлением России.

В совместном заявлении Украина и Польша заявили, что сделка «значительно углубила» «кризис».

«К сожалению, предложения по устранению возникшего дефицита безопасности нельзя считать достаточными для эффективного ограничения угроз, создаваемых Северным потоком 2», — говорится в заявлении. «Мы призываем США и Германию адекватно разрешить кризис безопасности в нашем регионе, единственным бенефициаром которого является Россия».

Представители администрации Байдена защищали соглашение и свой подход к газопроводу «Северный поток 2», отвергая обвинения в том, что они пытались оказать давление на Киев, чтобы он воздержался от публичной критики сделки или лоббирования против нее в Конгрессе.

Американские чиновники заявили, что они хотели избежать ухудшения отношений с ключевым союзником, Германией, которая поддержала строительство газопровода.

В результате прокладки трубопровода в обход Украины Киев лишится выгодных транзитных платежей за газ, транспортируемый через его территорию.

Сначала Трамп, теперь Байден: Украина чувствует себя обманутой американским союзником

Администрация Байдена заявила в среду, что сделка с Германией поможет смягчить влияние трубопровода на Украину и будет включать инвестиции в «зеленую энергетику» в Украине.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, сказал, что Киев испытывает «чувство предательства» из-за подобного отношения к Украине со стороны Байдена, в особенности после того, что он пережил во время пребывания у власти Трампа.

«Это очень неубедительная дипломатическая игра администрации Байдена», — сказал Хербст, научный сотрудник Атлантического совета. «За пять месяцев переговоров с Германией они совершенно ничего не добились».

Белый дом заявил, что Байден рассчитывает принять Зеленского в Вашингтоне в августе, и что «визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России» в Восточной Украине, а также сотрудничество по «энергетической безопасности» и поддержку «усилий Зеленского по борьбе с коррупцией».

По словам Хербста и двух членов Конгресса, непосредственно знакомых с этим вопросом, чиновники администрации Бйдена в последние дни давили на Украину, чтобы заставить ее публично не критиковать американо-германскую сделку и не выступать против соглашения на встречах с представителями Конгресса.

«Им сказали заткнуться и проглотить это», — сказал Хербст.

Визит Зеленского в августе состоится, когда Конгресс, скорее всего, не будет заседать.

Официальные лица решительно опровергли информацию о том, что встреча была изначально запланирована на начало лета или что она была отложена из-за разногласий между двумя правительствами по поводу газопровода.

Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, заявила, что администрация никогда не просила Украину молчать по поводу «Северного потока-2».

«Я хочу повторить, что мы не предпринимали никаких действий, чтобы заставить Украину замолчать. Украина является суверенным государством и сама выскажется по этому поводу», — сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям. В администрации Обамы Нуланд была старшим дипломатом, курирующим политику Украины после вторжения России на Крымский полуостров.

По словам Нуланд, в рамках соглашения США с Германией Берлин обязался принять меры, если Россия попытается «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины».

«Германия предпримет действия на национальном уровне и будет добиваться принятия эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортные возможности России в Европу в энергетическом секторе», — сказала Нуланд.

США и Германия будут поддерживать продление существующего договора о транзите газа между Россией и Украиной на сумму $3 млрд. в год после 2024 года, сказала Нуланд. Вашингтон будет «добиваться, настаивать и использовать рычаги влияния, чтобы попытаться получить дополнительные 10 лет», — сказала она.

Но было неясно, как администрация Байдена и Германия смогут убедить Россию продлить действующий контракт на транзит газа, который истекает через три года.

«Послушайте, это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь защитить Украину, и я чувствую, что мы сделали несколько значительных шагов в этом направлении благодаря этому соглашению», — сказала Нуланд законодателям.

В рамках соглашения Германия также согласилась инвестировать в новый фонд в размере 1 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность.

Сенатор-республиканец Тед Круз из Техаса, который наложил запрет на выдвижение всех кандидатов в Госдепартамент до тех пор, пока администрация Байдена не введет санкции против трубопроводной компании и ее генерального директора, сказал, что его не убедили аргументы администрации.

Сначала Трамп, теперь Байден: Украина чувствует себя обманутой американским союзником

«Это геополитическая ошибка на многие поколения, от которой через десятилетия будущие российские диктаторы будут ежегодно получать миллиарды долларов», — сказал Круз на слушаниях в Сенате. «И будут использовать этот трубопровод для экономического шантажа Европы через десятилетия. Этот трубопровод — ключи к Европе».

Американо-германская сделка не изменит позицию Круза, и он не планировал отменять запрет на выдвижение всех кандидатов в Госдепартамент, по словам источника, знакомого с мнением сенатора по этому вопросу. На утверждении в Сенате находятся десятки кандидатов на должности в Госдепартаменте.

Сенатор-демократ Джинн Шахин из Нью-Гэмпшира, которая призвала администрацию Байдена принять меры для предотвращения строительства газопровода, сказала, что не уверена в эффективности американо-германского соглашения.

«Хотя я с нетерпением жду, когда администрация проинформирует меня об окончательных деталях соглашения, я скептически отношусь к тому, что оно будет достаточным, когда ключевой игрок за столом переговоров — Россия — отказывается играть по правилам», — говорится в заявлении Шахин.

Пока официальные лица из Германии и США работали над окончательным оформлением соглашения в течение последней недели, старший сотрудник Государственного департамента Дерек Чоллет во вторник посетил Украину, чтобы лично переговорить о достигнутом соглашении.

На брифинге Госдепартамента с журналистами пресс-секретарь Нед Прайс сказал, что было ясно, что санкции не смогут остановить строительство трубопровода, и поэтому администрация решила, что не в интересах США ослаблять «отношения, которые мы поддерживаем с нашим союзником Германией» из-за этого проекта.

Члены партии «зеленых» в Германии назвали американо-германское соглашение » тяжелейшим провалом в деле защиты климата», который навредит Украине и будет выгоден Путину.

«В то время, когда Путин оказывает мощное информационное и военное давление на Украину и вновь ставит под сомнение суверенитет страны, Вашингтон и Берлин посылают Москве неправильные сигналы», — заявили Оливер Кришер, заместитель председателя парламентской группы партии, и Мануэль Сарразин, пресс-секретарь по вопросам политики в Восточной Европе, сообщает Reuters.

В совместном заявлении США и Германии говорится, что они «непоколебимо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость и выбранный европейский путь Украины».


Украина сформирует новую эскадру патрульных кораблей из бывших катеров береговой охраны США

Политические новости, 22.07.2021

Украина готовится сформировать эскадру патрульных катеров класса "Айленд" к концу этого года, после того как получит от США еще три катера этого класса.

Моряки ВМС Украины уже находятся в США для обучения на двух бывших патрульных катерах Береговой охраны США (USCG) в Балтиморе, штат Мэриленд, которые будут переданы Украине в конце этого года, информируют Экономические новости.

Сумы (бывший Ocracoke) и Фастов (бывший Washington) являются третьим и четвертым подобными судами, которые USCG предоставила Украине по программе Excess Defense Articles (EDA) за последние годы. Первые два судна, Старобильск (бывший Drummond) и Славянск (бывший Cushing), были переданы Украине в 2019 году.

Пятый катер, который будет поставлен, — это бывший «Kiska», но он еще не назван ВМС Украины. Он также все еще проходит модернизацию, прежде чем украинские экипажи начнут тренировки на нем в конце этого года.

В январе 2021 года несколько экипажей украинских ВМС прибыли в Балтимор для 10-недельной подготовки на кораблях «Сумы» и «Фастов», прежде чем эти корабли будут переданы Украине осенью этого года. Обучение включало как интенсивные занятия в классе с инструкторами Береговой охраны, так и много практического времени на катерах, где отрабатывались основные задачи, такие как базовое мореходство, техническое обслуживание и пожаротушение.

Катера прибудут в Украину с установленными на борту корабельными системами американского производства и боевыми модулями с 30-мм орудиями, оптико-электронными системами управления и другим оборудованием.

Украина сформирует новую эскадру патрульных кораблей из бывших катеров береговой охраны США

Передачей патрульных катеров класса «Island» США продолжают предоставлять Украине суда, которые срочно необходимы для замены тех, которые были захвачены, удерживаются или уничтожены российскими военными во время аннексии Крыма в 2014 году.

Помимо катеров класса «Айленд», США также строят для Украины новые патрульные катера MK VI и продолжают поддерживать Инициативу по содействию безопасности Украины.

С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов на обучение и оборудование, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность, защитить границы и повысить оперативную совместимость с НАТО.

Кроме того, с 2017 года Бюро международной безопасности и нераспространения Госдепартамента предоставило более 17 млн долларов США в виде помощи в области безопасности («нераспространение, борьба с терроризмом, разминирование и смежные программы» (NADR)) для поддержки Морского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Эти усилия помогают Украине сохранить свой суверенитет и территориальную целостность, а также противостоять российской агрессии в Азовском и Черном морях с помощью перехвата малых катеров и подразделений быстрого реагирования.


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