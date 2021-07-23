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Леонид Швец, автор haqqin.az 21 июля 2021,

Оказывается, в ряде иранских городов уже почти неделю продолжаются антиправительственные протесты. В социальные сети попали видео столкновений с полицией на улицах. Новостное агентство Fars сообщает об одном убитом и одном раненном полицейском в Бендер-Махшехр, портовом городе в провинции Хузестан на юго-западе страны. Есть сообщения о по меньшей мере двух убитых участниках протестов.

Засуха стала причиной протестов в Иране

Причиной протестов стала острая нехватка воды в Хузестане. В Иране сейчас самая жестокая засуха за последние пятьдесят лет, что бьет по сельскому хозяйству страны, по экономике в целом и по судьбам конкретных людей и домовладений. Но недовольство имеет более глубокие корни, а лозунги протестующих выходят далеко за рамки требований решить водную проблему. Так, на видео из города Изе демонстранты скандируют: «Благослови Аллах душу Реза-шаха!» - взывая к памяти иранского монарха, свергнутого в ходе исламской революции 1978 года.

В Тегеране отмечены акции солидарности с Хузестаном, в ходе которых, в частности женщины в столичном метро кричали «Долой Исламскую Республику!», а ночью на улицах звучали призывы против аятоллы Али Хаменеи.

Антиправительственное новостное агентство активистов за права человека утверждает, что только за первые два дня недели по Ирану прошла по меньше мере 31 акция протеста, но подтвердить или опровергнуть эти данные не представляется возможным. Очевидно, однако, что прошедшие в июне выборы ничуть не разрядили общественную напряженность. Больше того, убедительная победа силовика-консерватора Ибрахима Раиси закрыла малейшую надежду на то, что тяжелая экономическая ситуация, в которой находится Иран и связанная в первую очередь с санкционной политикой США, в каком-то видимом будущем улучшится.

Демонстранты скандируют: «Благослови Аллах душу Реза-шаха!»

После выборов 2009 года, на которых был объявлен победителем Махмуд Ахмадинежад, тоже известный своей консервативной позицией, в Иране прошли протесты и возникло так называемое Зеленое движение, сторонники которого объявили настоящим победителем бывшего премьер-министра Мир-Хосейна Мосави, в иранских политических координатах считавшегося реформатором. У нынешних протестов нет ни тех масштабов, ни лидеров, ни, главное, даже иллюзий, что изменения возможны. Тем отчаяннее может оказаться сопротивление.

21 июля 2021,

Двое заключенных взяли в заложники двух надзирателей шведской тюрьмы, забаррикадировались внутри здания и потребовали вертолет, сообщает CTV News со ссылкой на Шведскую государственную службу исполнения наказаний.

Инцидент произошел днем в среду, 21 июля, в тюрьме города Эскильстуна, примерно в 120 километрах от Стокгольма. Заключенные ворвались в комнату охранников, заперлись там и закрыли камеры наблюдения. На текущий момент с преступниками ведутся переговоры. «Ситуация заморожена», — сказал исполняющий обязанности начальника службы безопасности тюрьмы Йорген Фром Нордин.

Как отмечается, заключенные, взявшие заложников, отбывают наказание за убийство.

По данным Aftonbladet, захватчики — 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Махамед Абдуллахи — взяли в заложники двух надзирателей, вооружившись бритвенными лезвиями. Они согласились отпустить одного заложника в обмен на 20 кебаб-пицц.

Отдел международной информации и политики 21 июля 2021,

Пандемия не сдается и, несмотря на вакцинацию, во многих странах продолжаются словесные стычки (в основном в соцсетях) между сторонниками и противниками профилактических мер и ограничений.

Тем не менее, как стало известно haqqin.az из западных СМИ, главный врач Ирландии Тони Холохан и его заместитель Ронан Глинн в последнее время стали получать сообщения с оскорблениями и угрозами, которые приходили с анонимных телефонов. Оба врача играют ключевую роль в борьбе с пандемией на Зеленом острове.

врачи, которые играют ключевую роль в борьбе с пандемией в Ирландии, стали получать сообщения с оскорблениями и угрозами

- Работники сферы общественного здравоохранения обеспечивают правдивые и независимые рекомендации для правительства. Ни в коем случае никто не должен подвергаться угрозам какого-либо характера. Хотя это дело является еще предметом расследования, важно подчеркнуть, что никто — чиновник, политик или какой-либо иной гражданин — никогда не должны стать перед лицом такого рода запугивания, о котором стало известно, - сказал Лео Варадкар, вице-премьер Ирландии.

Полиция этой страны уже проводит расследование по поводу произошедшего в пятницу поздним вечером. Тогда телефонные звонки с угрозами получили и министр здравоохранения Стивен Доннелли, и его предшественник Саймон Харрис.

«Это абсолютно возмутительно, что врачи, отвечающие за общественное здоровье, советующие правительству, стали объектом оскорблений за выполнение своей работы в эпицентре пандемии. Они работали без передышки в течение всего времени продолжения пандемии Covid-19 и должны все время выполнять трудные задания. Они заслуживают нашего уважения и поддержки», - написал в своем Twitter С. Доннелли.

Как сообщила сегодня газета Irish Independent, телефонный звонок с оскорблениями прозвучал на стационарном домашнем телефоне Глинна, а трубку взял один из членов его семьи и услышал угрозы от анонима.

Очевидно, что ирландская полиция при нынешнем уровне развития техники сможет найти тех, кто угрожал медикам. Однако такие звонки — это продолжение использования «языка ненависти», которым пользуются коронаскептики и антиваксеры. Их число не так мало, и они пишут свои тексты и размещают их в соцсетях, а наивные и доверчивые их последователи распространяют по миру. Таким образом, идет опасное противодействие борьбе с коронавирусом.

неизвестные по телефону угрожали и министру здравоохранения Стивену Доннелли

Уже ясно, что новые всплески пандемии и шествие штаммов по планете являются одним из последствий подобного наплевательского поведения со стороны группы людей. Усугубляет ситуацию и то, что в их рядах есть известные личности, что только осложняет проблему борьбы с пандемией.

Кстати, по данным из соседних Англии и Уэльса, здесь во время пандемии выросла преступность и на расовой, и на религиозной почвах. Так, лондонская полиция зафиксировала рост подобных преступлений по сравнению с 2019-м в 2020 году на 7 процентов. А полиция столичного графства Уэст Мидландс и вовсе ужаснулась — здесь этот годовой прирост составил 23 процента!

Ясно, что вирус ненависти едва ли не сильнее коронавируса — его излечить вакциной никому еще не удавалось. Вдвойне опасно его распространение именно на почве борьбы с медицинским явлением — Covid-19.

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