опубликовано редакцией на Переводике 27.07.21 03:05 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Jerusalem Post”,

"Will Russia try to close Syrian airspace to further Israeli airstrikes?" Израиль - 25 июля 2021 г. Будет ли Россия пытаться закрыть сирийское воздушное пространство для дальнейших авиаударов Израиля? Россия посылает сигнал Израилю или США, или кто-то ещё пытается создать конфликтную ситуацию? Каковы в данном случае цели Ирана, сирийского режима и других региональных держав? By SETH J. FRANTZMAN JULY 25, 2021 Атака в Сирии 25 августа 2019 года. (Фото: ARAB MEDIA) Россия может оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил авиаудары по Сирии. Эти сообщения начали появляться в эти выходные, начиная со статьи в лондонской газете Asharq Al-Awsat со ссылкой на «хорошо информированный» российский источник. Об этом с интересом сообщили в Турции и других СМИ региона. Согласно этим сообщениям, Россия может даже усилить противовоздушную оборону сирийского режима. В сообщении арабского СМИ в Лондоне говорится, что российские источники намекнули на возможность «закрытия сирийского воздушного пространства» для израильских самолетов. Это стало ответом на то, что Израиль «за последние два дня активизировал свои рейды против иранских объектов и объектов «Хезболлы» в северной и центральной Сирии». В сообщении говорится, что Россия опубликовала два заявления - одно после атаки, «нацеленной на исследовательский центр в сельской местности Алеппо, а другое - после удара по иранскиим силам дислоцированным в Аль-Кусайре, недалеко от Хомса». Источник сообщил арабскому сайту, что «это напрямую связано с переговорами, которые были начаты с Соединенными Штатами после первого саммита, в котором приняли участие президенты Владимир Путин и Джо Байден в прошлом месяце», и что «Москва просчитывала свою реакцию в прошлом. потому что полагала - Тель-Авив [Иерусалим] координирует все свои действия с Вашингтоном, в то время как российские каналы связи с Вашингтоном были отключены, из текущих же контактов с американской стороной стало понятно - Москва получила подтверждение, что Вашингтон не приветствует продолжающиеся израильские рейды» Премьер-министр России Владимир Путин (справа) обменивается рукопожатием с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом во время встречи в Москве 10 марта 2011 г. (фото: REUTERS / ALEXANDER NATRUSKIN / FILE PHOTO) Это сложная головоломка. «Израильтяне почувствовали, что противовоздушная оборона в Сирии была активирована, и тот факт, что практически все запущенные ракеты были уничтожены, указывает на фундаментальные изменения в механизмах работы в новых условиях, и что израильская авиация с тех пор не вторгалась в сирийское воздушное пространство и Израиль наносит удары с земли». Россия якобы предоставила сирийскому режиму «современную ПВО». Далее источник заявил, что требования России могут включать прекращение ударов по «всем возможным целям» внутри Сирии. Автор отмечает, что в прошлом Россия не возражала против атак на иранские объекты в Сирии. В статье говорится, что у Москвы «закончилось терпение», но при этом также цитируются слова россиян, которые заявили, что на самом деле они не проявляют нетерпения. Это намекает на то, что переговоры с США на высшем уровне имеют некоторое влияние на вопрос о молчании об израильских авиаударах. Однако из статьи не ясно, что происходит на самом деле. Зачем Москве раскрывать газете, что она слышала, что США не «приветствуют продолжающиеся израильские рейды»? Это «впечатление дало России возможность действовать более свободно, поддерживая силы Асада в Сирии более совершенными противоракетными системами и ноу-хау, чтобы сделать их более способными сбивать израильские вооружения». Турецкие СМИ отметили, что «Израиль наносит авиаудары по связанным с Ираном военным объектам в районах, контролируемых режимом раздираемой войной страны, не признавая этого. Израильские удары также неоднократно подвергались критике со стороны союзника сирийского режима - России». Между тем в сообщениях говорилось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил Израиль предоставить России информацию о любых иранских угрозах в Сирии, чтобы Россия могла с ними справиться. «Если Израиль действительно вынужден реагировать на угрозы безопасности Израиля, исходящие с сирийской территории, мы много раз говорили нашим израильским коллегам: если вы видите такие угрозы, пожалуйста, дайте нам информацию ", - процитировал слова Лаврова российский канал Sputnik. Добавьте к этому третью деталь, в которой отмечалось, что авиаудары, нанесенные ранее в этом году, «были нанесены на основе разведданных, предоставленных США, - сообщил Associated Press (AP) высокопоставленный сотрудник американской разведки». Это оставляет много вопросов. Россия посылает сигнал Израилю или США, или кто-то ещё пытается создать конфликтную ситуацию? Каковы в данном случае цели Ирана, сирийского режима и других региональных держав? Известно, что страны Персидского залива, Египет, Ирак и Иордания, вероятно, хотят, чтобы сирийский режим был стабилизирован и укреплен, чтобы он мог воссоединиться с сообществом арабских государств в регионе после того, как его “выставили на холод” после арабской весны 2011 года. Короче говоря, есть много интересов в том, чтобы Сирия вернулась в нормальное состояние, и, таким образом, могут прекратиться беспрепятственные авиаудары со стороны различных стран в Сирии. Это будет включать в себя желание, чтобы США и Израиль уменьшили авиаудары, а также чтобы Турция прекратила дестабилизировать север Сирии. Это также, вероятно, означало бы, что Иран прекратил укреплять свои позиции в стране. Иран, возможно, немного сократил свои силы в Сирии в последние годы. Однако у Ирана есть сеть объектов, таких как база Имама Али недалеко от границы с Ираком и база Т-4. Он также поддерживает ополченцев, и «Хезболла» свободно действует в Сирии. Другой интересный посыл здесь связан с очевидной точкой зрения Москвы на то, что США также могут изменить свое мнение по поводу авиаударов. В январе широко сообщалось, что США поддерживают израильские авиаудары по Сирии. Сообщения о том, что США хотели более тесно сотрудничать с Израилем в Сирии, относятся к периоду администрации Трампа и были связаны с ключевыми фигурами в администрации США, которые, казалось, одобряли политику Израиля в Сирии, включая Майка Помпео, Джона Болтона и США. посланник Джеймс Джеффри. Ключевым моментом здесь является то, что США считали израильскую кампанию «войны между войнами», направленную на предотвращение закрепления Ирана в Сирии и поставки Ираном оружия «Хезболле», важной для политики США. В прошлые годы сообщалось, что Иран поставил баллистические ракеты проиранским ополченцам в Ираке и что Иран перебросил в Сирию беспилотники, которые угрожают Израилю, и стремился перебросить высокоточные боеприпасы для Хезболлы. Иран также попытался перебросить в Сирию 3-ю систему ПВО "Хордад" в апреле 2018 года. Обстановка была напряженной и ранее. Сирия сбила российский военный самолет в сентябре 2018 года, приняв его за израильский. Это разозлило Россию, и Израиль направил официальных лиц для обсуждения кризиса. Россия тогда намекнула, что отправит в Сирию систему ПВО С-300. В то время, в 2018 году, поступали сообщения о том, что Россия попытается удержать иранские силы подальше от Голан, поскольку сирийский режим отвоевывает районы возле Голан. Однако Хезболла создала площадки возле Голан и попыталась запустить беспилотные летательные аппараты против Израиля в августе 2019 года. Напряженность в отношениях с Сирией также привела к другим инцидентам, таким как беспорядочный пуск сирийских ракет ПВО; одна из них упала в пустыне Негев в апреле, а в 2017 году Сирия обстреляла из С-200 израильские самолеты, пролетавшие над Иорданией. В ноябре 2019 года Россия сообщила о предполагаемых израильских авиаударах, утверждая, что Израиль пролетел над Иорданией во время одного удара по Сирии. В январе 2019 года и феврале 2020 года Россия также выразила Израилю озабоченность по поводу авиаударов в Сирии. В свете всего этого сообщения от 24 июля о взглядах России на израильские авиаудары в Сирии могут отражать изменение политики или, скорее, ту же риторику, что и в прошлом. Это также может быть послание США и Иран. Проиранские ополченцы все активнее действуют в Сирии, занимают земли и “окапываются”. По сообщениям Аль-Хадат, член бригады Фатемиюн, подразделения афганских шиитских боевиков, которые работают с Ираном в Сирии, был, как сообщается, убит в результате недавних авиаударов. Иран относительно тихо об этом говорит, но проиранские ополченцы в Ираке усиливают угрозы США и американским силам в Ираке и Сирии. Все это можно связать вместе. В прошлом проиранские ополченцы в Ираке обвиняли Израиль в авиаударах, демонстрируя, что проблема авиаударов в Сирии или кампании «войны между войнами» касается не только роли Ирана в Сирии, но и роли Ирана в более широком регионе.