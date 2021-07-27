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дата публикации 27.07.21 07:03
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Швейцарии опять предлагают повысить пенсионный возраст

Этот контент был опубликован 22 июля 2021 года 

Русскоязычная редакция SWI Swissinfo, швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / SRF / ИП

Handing in signatures Торжественная сдача подписных листов в Берне, 16 июля 2021 года. Keystone / Marcel Bieri

Швейцарские избиратели получат еще один шанс принять решение о том, как нам реорганизовать государственную пенсионную систему. Выносимое на референдум предложение предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин с 65 до 66 лет с последующей привязкой сроков выхода на пенсию к средней продолжительности жизни по стране.

Старение населения и сверхнизкие, а то и отрицательные, процентные ставки по вкладам и депозитам оказывают везде в мире на пенсионные системы огромное давление, и многие страны уже повысили у себя пенсионный возраст. Недавние попытки инициировать похожую реформу в Швейцарии, стране прямой демократии, провалились, не получив поддержки граждан.

Теперь организация «Молодые либералы», молодежное крыло правоцентристской швейцарской партии Либералов (FDP, не путать с немецкими Свободными Демократами / СвДП) предпринимает новую попытку «пробить» необходимую с их точки зрения реформу. На прошлой неделе в пятницу 16 июля 2021 года в Берне они сдали в Федеральную канцелярию (аппарат правительства и парламента) 145 000 подписей под предложением провести референдум по пенсионной реформе. Всего же для такого референдума в Швейцарии нужно собрать не менее 100 000 подписей граждан. 

Итак, на суд народа выносится предложение о повышении пенсионного возраста до 66 лет к 2032 году с нынешних 64 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Правительство со своей стороны предлагает повысить пенсионный возраст для женщин с 64 до 65 лет, но Патрик Ойгстер (Patrick Eugster), президент инициативного комитета, говорит, что «этого недостаточно». 

«Реформа, обсуждаемая в парламенте [...], обеспечивает стабильность и безопасность системы пенсионного обеспечения „первой опоры“ (AHV) только на несколько лет, но самая большая проблема возникнет у нас после того, как мы выходим за этот временной горизонт. Нам нужно устойчивое решение здесь и сейчас. Если люди живут дольше, они должны и работать дольше». Предложение «Молодых либералов» предусматривает на первом этапе введение пенсионного возраста для обоих полов на уровне 66 лет к 2032 году. 

В дальнейшем пенсионный возраст должен будет увеличиваться на 0,8 месяца за каждый месяц дополнительной средней продолжительности жизни. Основываясь на прогнозах правительства, авторы инициативы рассчитали, что пенсионный возраст в 67 лет должен быть достигнут в Швейцарии к 2043 году, а выходить на пенсию в 68 лет будут уже наши внуки в 2056 году. Кроме того, повышение пенсионный возраста должно будет анонсироваться заранее за 5 лет. Это гарантирует возможность уверенного планирования для будущих пенсионеров, кроме того, каждый человек сможет проводить на пенсии не менее 20% своей жизни. 

Инициатива должна быть еще одобрена парламентом, а референдум по ней ожидается примерно через три года. Критики говорят, что данная реформа несправедлива по отношению к женщинам, чей пенсионный возраст будет повышаться быстрее, и что она принесет пользу только состоятельным слоям общества.

пожилые люди на скамейке в парке Швейцарская пенсионная система пока позволяет адекватно реагировать на вызовы и угрозы современности. Keystone

«Люди с низкими и средними доходами будут работать дольше, чтобы улучшить финансирование пенсионной системы и чтобы богатым не пришлось бы платить больше взносов в кассы пенсионного страхования», — указал Седрик Вермут (Cedric Wermuth) из левой Социал-демократической партии. Томас Бауэр (Thomas Bauer) из профсоюза TravailSuisse указал, что этот шаг приведет к тому, что в результате такой реформы, увеличится число пожилых работников, регистрирующихся в качестве безработных или инвалидов, имеющих право на соответствующие социальные выплаты.

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