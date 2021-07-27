Русскоязычные СМИ Казахстана

22 июля

Фото - 31tv.ru Французский эксперт заявила, что в Казахстане сокращается русскоязычное население.

Согласно данным исследования французского ученого, политолога и социолога Марлен Ларюэль, за последние несколько десятков лет этнический состав Казахстана сильно изменился, в то время как многие западные эксперты, напротив, считают страну до сих пор русифицированной, приводит данные исследование издание Dalanews.

"В Казахстане день за днем сокращается русскоязычная аудитория. Даже в северных, традиционно "русских" регионах доля русских не больше 50 процентов, и они превращаются в национальное меньшинство. Идет старение русского населения, его средний возраст на сегодня 44 года, молодежь русской национальности стремится уехать из страны. Средний возраст казахов - 23 года. Казахское население обогнало русскоязычную аудиторию по возрасту, демографии, и через 10–20 лет в Казахстане могут остаться из русских лишь люди пенсионного возраста. Города в Казахстане казахизируются.

Если в 1970-х годах в городах насчитывался один миллион населения страны, то сейчас, говорится в исследовании, эта цифра возросла до пяти миллионов, что изменило городской колорит.

"Со временем "русский вопрос" в Казахстане потеряет актуальность и будет снят с политической повестки дня. Многие западные эксперты не прекращают угрожать Казахстану Россией. Все это из-за незнания. Поверхностный опрос, проведенный в 1990-х годах, привел к неправильному представлению о стране. Эксперты проигнорировали казахский фактор. По мере роста количества и качества казахскоязычной аудитории не учитывалось формирование пространства под названием "казахский мир", - пишет социолог.

Если количество казахскоязычных городов и дальше будет расти, а русскоязычная община ускорит миграцию в Россию, то казахизация северных регионов, считает Ларюэль, состоится сама по себе. Также она отмечает, что казахскоязычное информационное пространство стремительно развивается.

Также, по мнению ученого, Кремль не в состоянии препятствовать процессу казахизации. - отметила Марлен Ларюэль.

26 Июль 2021

Среди некоторых казахстанцев бытует мнение, что вышки 5G являются оружием.

Избавиться от вышек 5G призывают некоторые казахстанцы, передает inbusiness.kz.

В одном из Telegram-каналов появилось аудиосообщение, автор которого утверждает, что корова, стоящая перед включенной 5G-антенной, не просто умрет, а исчезнет из-за воздействия волн. Это антинаучно, пишет stopfake.kz.

Издание сообщает, что 5G – это новый формат сотовой связи, работающий в диапазоне от 24 ГГц и выше. Это не новые волны или излучение. На этих же волнах работают технологии Wi-Fi, полицейские радары, некоторые околоземные спутники и многое другое. Во многих странах технология 5G уже доступна и успешно работает. Сети нового поколения используются в 341 населенном пункте Китая, в 279 городах США, в 85 городах Южной Кореи, в 54 городах Великобритании, в 53 городах Испании, в 49 городах Канады, а также в городах других стран.

Они обеспечивают высокоскоростной доступ в Сеть за счет технологий massive MIMO, Beam Forming и неортогонального разделения сети. Все это позволяет наиболее эффективно использовать частоты и никак не вредит здоровью людей или животных.

Утверждения о том, что стоящие перед включенной вышкой 5G корова или другое живое существо могут не просто умереть, а исчезнуть, являются фантастикой. Их опровергают исследования безопасности частот, в диапазоне которых работает технология 5G, на животных. В результате многочисленных исследований ни один лабораторный грызун не исчез.

Сжигание вышек сотовой связи по всему миру сейчас является трендом, подогреваемым фанатами конспирологических теорий. Известны случаи, когда люди, верящие в то, что сети нового поколения несут смерть и разрушения, сжигали антенны сотовой связи, лишая себя возможности связаться с близкими по телефону или в Сети. В некоторых странах, таких как Россия и Англия, тех, кто намеренно портит вышки 5G, преследуют по закону.

В январе 2021 года вышку сотовой связи подожгли во Франции. В результате без сотовой связи, телевидения и радио остались около полутора миллионов человек. Ответственность за поджог взяла на себя организация "Комитет за отмену 5G". Как стало известно позже, сожженная антенна вовсе не передавала сигналы 5G.

В Казахстане на сегодня о запуске сетей формата 5G не объявляли. В декабре 2020 года в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщали, что переход на 5G будет поэтапным.

26 июля 2021, ИА Тотал Казахстан

Тихановская выразила надежду, что в ближайшее время Вашингтон отреагирует на встречу.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по итогам переговоров с представителями американской администрации в Вашингтоне заявила, что «не может обещать» введения США секторальных санкций в отношении Минска, сообщает ТАСС.

«Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу, ничего не обещаю, но очень надеюсь», — сказала она на встрече с белорусской диаспорой в Нью-Йорке.

Тихановская отметила, что на подобных встречах «сложно получить какие-либо обещания». Она добавила, что также предпринимала усилия, чтобы объяснить, что, хотя сейчас в Беларуси не проходят такие крупные акции протеста, как в августе–сентябре 2020 года, борьба сторонников оппозиции против власти продолжается.

Как сообщает корреспондент ТАСС, на встречу с Тихановской в Нью-Йорке, прошедшей на набережной Гудзона на Манхэттене, собрались несколько сотен человек. Многие пришли с флагами и символикой белорусской оппозиции. Были также выходцы из Украины и Грузии. Вопрос о возможных санкциях в отношении России также прозвучал, однако, как ответила Тихановская, «Беларусь — независимая страна, которую не надо связывать с другими странами». Впрочем, она добавила, что другие страны самостоятельно решают вопрос о том, против кого и какие санкции вводить.

Также она сообщила, что не видит угрозы со стороны предстоящих российско-белорусских учений «Запад–2021», для участия в которых Россия уже отправила своих военнослужащих.

«Такие учения проходят периодически. Надо думать не о том, что может быть, а идти вперед. Угрозы я тут не вижу», — отметила она.

Тихановская с 18 июля находится в США. На прошлой неделе в Вашингтоне она встретились с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

Как отмечалось в сообщении Госдепа, «на части встречи» присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Тихановская также отдельно встретилась с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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