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Posted on Thursday, July 22, 2021

Древняя рыба, пойманная недавно в реке Фрейзер в Британской Колумбии, является чрезвычайно редким уловом.

Группе рыбаков удалось поймать недалеко от Агассиса белого осетра длиной 3.5 метра или 11.5 футов. Весит улов более 800 фунтов.

Возраст этого осетра неизвестен, но, по оценкам специалистов, ему может быть более 100 лет, учитывая его размер.

Чтобы вытащить этого монстра из воды, потребовалось более часа. Рыбину измерили, отсканировали, пометили и выпустили обратно в реку.

По данным агентства Fisheries and Oceans Canada, белый осетр – самая крупная пресноводная рыба в Канаде, и она существует относительно неизменной на протяжении миллионов лет.

Общество сохранения осетровых рыб в реке Фрейзер утверждает, что белый осетр может жить более 150 лет и вырасти до шести метров в длину.

Фото CTV News.

26.07.2021

Фото: The Canadian Press На фото: Иллюстрация. Канада выиграла первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Маргарет Мак Нил выиграла первую золотую медаль Канады на Олимпийских играх в Токио.

Действующая чемпионка мира в плавании на 100 метров баттерфляем среди женщин доминировала в заплыве в понедельник в Аквацентре Токио.

Заняв седьмое место в заплыве на 50 метров, в заплыве на 100 метров она показала результат в 55,59 секунды — это третий по скорости результат за всю историю соревнований.

«Получилось лучше, чем я ожидала,» — сказала 21-летняя пловчиха из Лондона (Онтарио), — «Я просто хотела повеселиться и хорошо провести время. Я горжусь этим, и обычно стараюсь не нервничать и расслабиться, и тогда я действительно показываю свои лучшие результаты.»

Второе место досталось спортсменке из Китая, третье — из Австралии.

На данный момент в активе сборной Канады три медали — золото Мак Нил, серебро в женской эстафете по плаванию и серебро в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина.

Фото: The Canadian Press. На фото: иллюстрация.

Правительство Канады объявило ускорит переселение тысяч афганцев, которые сотрудничали с Канадой в течение последних 20 лет.

В правительстве не сообщили, кто будет иметь право на переселение, и когда начнут прибывать люди, которым сейчас угрожает опасность со стороны талибов за помощь Канаде.

Министр иммиграции Канады Марко Мендичино, возглавляющий операцию по переселению афганцев, сообщил, что сроки и детали не будут разглашены в целях безопасности афганцев и канадских военных, которые уже находятся на местах.

Вывод войск США из Афганистана ослабил боеспособность афганской армии и укрепил талибов, которые захватили большую часть страны, в том числе провинцию Кандагар. Канадские военные провели большую часть времени в провинции в ходе своей 13-летней миссии в стране.

Канада потеряла 158 солдат и семерых мирных жителей в Афганистане до вывода вооруженных сил в 2014 г. Большинство солдат были убиты талибами. Канадские солдаты, участвовавшие в миссии, утверждают, что афганцы, которые поддерживали их, теперь находятся в опасности.

Мендичино сообщил, что команды работают над тем, чтобы установить, кому из афганцев грозит опасность за помощь канадским военным. Иммиграционные власти Канады ускорят процесс предоставления им убежища.

«Наше внимание сосредоточено на тех, кто поддерживает тесные и прочные отношения с правительством Канады», — заявил министр. — «В число тех, кто имеет право, будут входить... переводчики, которые работали с Канадскими вооруженными силами во время боевой миссии, нанятый на месте персонал, который работает или ранее работал в посольстве Канады, и их семьи».

Канада переселила 800 граждан Афганистана с семьями в 2008 и 2012 г до вывода войск из страны. На этот раз это могут быть тысячи человек, сообщил министр.





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