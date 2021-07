архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 27.07.21 08:14 скаут: Игорь Львович “Хартыя 97”, Белоруссия Русскоязычные СМИ Белоруссии The Guardian: Разрушительные наводнения могут стать нормой в будущем 26.07.2021 Глобальное потепление сделает наводнения еще интенсивнее. Катастрофические наводнения, подобные тем, что недавно охватили Европу, вероятно, будут случаться гораздо чаще вследствие глобального потепления, пишет The Guardian (перевод — zn.ua). Результаты исследования предполагают, что «медленные долговременные штормы» могут стать в 14 раз более распространенными на суше к концу века. Чем медленнее движется шторм, тем больше осадков выпадает на небольшом участке территории, а это увеличивает риск масштабного наводнения. Исследователи уже давно знают, что повышение температуры воздуха, вызванное климатическим кризисом, означают, что атмосфера может содержать больше влаги, что в свою очередь привело к экстремальным ливням. Однако новый анализ является первым, который оценивает причастность так называемых медленных штормов к сильным ливням в Европе. Согласно прогнозам ученых, будущие штормы будут двигаться еще медленнее, чем те, что уже накрыли Германию, Нидерланды и другие страны за прошедшую неделю, а следовательно, приведут к еще более критическому росту осадков и наводнений. «Моделирование дает представление о том, как ситуация может ухудшаться», - сказал Абдулла Кахрамана из университета Ньюкасла в Великобритании, который руководил исследованием. «Это исследование показывает, что в дополнение к усилению количества осадков с глобальным потеплением, мы можем также ожидать большого увеличения медленных штормов. Это касается недавнего наводнения в Германии и Бельгии, что подчеркивает разрушительное воздействие таких явлений», - сказала профессор Лиззи Кендона. Ученые считают, что быстрое потепление Арктики может быть основной причиной изменения погодных систем. Это явление уже связано с разрушительной жарой в России и наводнениями в Пакистане. Исследование также показало, что значительное увеличение медленных штормов над сушей было именно летом. «Летом наибольший прирост наблюдается на значительной части европейского континента», - сказал Кахрамана. Ученые были удивлены, что согласно моделированию, влияние подобных штормов может распространяться на более холодные северные регионы Европы. «Мы обнаружили, что вся Европа, включая Великобританию и Скандинавию, может столкнуться с экстремальным потенциалом дождей», - сказал он. Интенсивность и масштабы недавних наводнений в Западной Европе шокировали ученых-климатологов, которые не ожидали, что последствия климатического кризиса могут быть такими масштабными за относительно короткий промежуток времени. «Мы должны увеличить темпы борьбы с изменением климата», - сказала канцлер Германии Ангела Меркель, когда посетила один из наиболее пострадавших районов. Многие ученые по вопросам климата заявляют, что глобальное потепление делает экстремальную погоду более интенсивной. В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые оценили изменение медленных штормов по сценарию, когда выбросы углерода не сокращаются и продолжают расти. «Это дает нам представление о том, что может произойти, если люди не изменятся с точки зрения борьбы с климатическим кризисом», - сказал Кахрамана. Команда ученых надеется изучить тенденции медленных штормов по другим сценариям, когда выбросы сократятся в будущем, но ожидают, что увеличение частоты таких штормов сохранится. «Правительства всего мира слишком медленно сокращают выбросы парниковых газов, и глобальное потепление продолжает быстро двигаться», - сказала профессор Хейли Фаулер. «Это исследование указывает на то, что переход к экстремальным штормам приведет к увеличению частоты разрушительных паводков по всей Европе. Это, вместе с текущими наводнениями в Европе, является тревожным сигналом, который нужен для создания усовершенствованных систем предупреждения и управления в чрезвычайных ситуациях», - добавляет профессор.

РФ пыталась помешать работе европейского спутника 26.07.2021, ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО Опубликованы данные. В районе Ростовской области РФ был подвержен атакам средства РЭБ европейский спутник Sentinel-1, который занимается радиолокационной фиксацией. Об этом говорится в сообщении Defense Blog, пишет sprotyv.info. Во время прохождения над российской территорией было зафиксировано несколько всплесков помех на частоте около 5 ГГц. Первый подобный случай был зафиксирован 4 июня, а затем еще трижды — 10, 16 и 22 июля. Последний всплеск был сильнейшим за все время отслеживания, а также имеет уникальный характер. В издании предполагают, что Россия таким образом могла испытывать систему радиоэлектронной борьбы нового типа. Спутник зафиксировал помехи сразу в обеих поляризациях, чего еще ни разу не было. На фото видны сигналы, как пишет блогер в Twitter “Putin is a Virus” (специализируется на OSINT — разведка на основе открытых данных), от различных военных приборов. В Ростовской области их было много в 2016 году. Но здесь — нечто совершенно другое, чего раньше еще не наблюдали.

В Беларуси что-то назревает ИВАН ЯКОВИНА 25.07.2021, Путин решил, что у Лукашенко вообще крыша поехала. Одновременно с тем, как Евросоюз ввел против Лукашенко отложенные санкции, стало всем понятно, что года через полтора-два белорусская экономика прекратит свое существование, если Лукашенко не выполнит условий Запада. А именно: провести досрочные свободные выборы, выпустить всех политзаключенных на свободу. Лукашенко, естественно, ничего такого делать не будет, поэтому ему нужны деньги для оплаты своего режима. Лукашенко денег негде взять, кроме России. У России он просит, но она ему их дает не очень охотно и не столько, сколько он хочет. В результате Лукашенко сказал, мол, мне терять нечего, я псих, поэтому введу санкции против России. Что за санкции имеются в виду? Речь шла о запрете транзита европейских товаров через территорию Беларуси в Россию. Поскольку Россия импортирует почти все, то это означало бы установку транспортной блокады между РФ и ЕС. Путин решил, что у Лукашенко вообще крыша поехала, и он его срочно вызвал на ковер в Санкт-Петербург. Точнее, он его сначала в Крым вызвал, ну а в Крым Лукашенко категорически отказался ехать, поэтому встреча у них прошла в Санкт-Петербурге. Перед встречей Путин сказал в части, которую все видели, она транслировалась: вообще-то белорусская экономика не так плохо себя чувствует, как могла бы, за счет связей с Россией. Он намекнул, что если Лукашенко и дальше будет брыкаться, то эти связи будут ужесточены или просто отключены, и Лукашенко со своей экономикой просто моментально рухнет. Потому что без российской помощи не за два года там все обвалится, а буквально за один месяц. Лукашенко сказал в ответ, что — вы знаете, у нас тут речь не просто об экономике идет, у нас там оппозиция совершает покушения на моих сторонников, поджигает их дома и так далее. То есть, у нас война, война, война. Мы сидим в окопе, под обстрелом, нам надо платить, потому что вы тут тешитесь, ничего не делаете, а мы воюем. За вас. Путин ответил, что вообще-то у нас свои санкции и свои проблемы. В общем, не хочет он ему денег давать. Они спорили с Лукашенко в результате пять с половиной часов. Я таких долгих переговоров между двумя президентами еще не припомню (хотя Лукашенко — условный президент, но тем не менее). Закончилось все тем, что Путин пообещал Лукашенко немножко дать денег, не повышать цены на газ, а также дать кредит на миллиард долларов. Кинул кость он Лукашенко и пинком его отправил в Минск. Лукашенко был крайне недоволен итогами этих переговоров. Вывод соответствующий я сделал, прочитав белорусские государственные СМИ. Обычно они заливаются медом после встреч Путина и Лукашенко. На этот раз вообще было две заметки — перепечатки материалов российских СМИ. То есть Лукашенко явно был очень и очень недоволен. Но вполне возможно, что на этой встрече Лукашенко был недоволен и потому, что Путин все-таки выкрутил ему руки и сумел добиться отказа Лукашенко от части суверенитета над Беларусью. Почему я делаю такой вывод? Как только Лукашенко вернулся в Минск, начались массовые обыски и аресты всех поголовно СМИ негосударственных, а также всех поголовно неправительственных организаций Беларуси. Почему так происходит? Лукашенко очень переживает, чтобы не начались волнения после того, как всем станет известно, что он продал родину Владимиру Путину. Ситуация становится безумной. В Беларуси сейчас фактически выстраивается самая настоящая Северная Корея в политическом смысле слова. Правда, тому, что сейчас происходит, может быть другое объяснение. Лукашенко, оставшись вообще без денег, собирается компенсировать нехватку их и легитимности массовыми репрессиями типа сталинских. Кстати, буквально на днях, вступил в силу указ Лукашенко о том, что Нацбанк Беларуси имеет право изымать у населения всю валюту с банковских счетов. Ясно, что Лукашенко давит все живое вообще по периметру не от хорошей жизни. Глядя на это, мне даже становится интересно, чем это все кончится. Потому, что что-то его явно очень сильно прищемило в последние дни. Может это был визит к Путину, может что-то еще. В любом случае понятно, что вернуть ситуацию в нормальное русло у Лукашенко не получится, сделать так, как было всего лишь год назад — до тех самых выборов президента страны в августе 2020. Динамика вот в чем заключается. Судя по всему, белорусы действительно начали сопротивляться и поджигать дома и машины тем людям, которые составляют ядро режима Лукашенко. Таким образом, вполне вероятно, что еще и по этому направлению что-то там в Беларуси назревает. статью прочитали: 46 человек Комментарии