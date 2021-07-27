Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

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26 июля 2021 DAS ERSTE Оригинал

Китай долгое время дистанцировался от проблем Афганистана: о поддержании стабильности в стране заботились западные державы, однако эти времена остались позади, пишет Das Erste. Между тем, Китай имеет свой экономический интерес в Афганистане — Пекин нацеливается на афганские природные ресурсы, а также планирует включить Афганистан в свой проект «Шёлковый путь».

Reuters

Общая границы Китая и Афганистана коротка — всего 76 км, пишет Das Erste. Тем не менее для Пекина она очень важна, поскольку ранее о стабильности на афганской территории заботились американские военные, но теперь эти времена позади.

«Поспешно выведя войска из Афганистана, США нарушили свою ответственность и обещания. Они оставляют за собой беспорядок и смятение для афганского народа и соседних с Афганистаном государств», — приводит издание заявление МИД КНР.

Das Erste напоминает, что на китайской стороне афгано-китайской границы находится район Синьцзян, где проживают уйгуры, подвергающиеся в Китае репрессиям. Пекин оправдывает создание концлагерей для уйгуров, говоря об опасности терроризма.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку из Шанхайского университета Фана Хонгда, если ситуация в Афганистане не стабилизируется, страну ждёт хаос, и она снова может стать прибежищем международного терроризма. Вследствие этого опасности будут подвергаться соседи Афганистана. «Как мы знаем, на границе с Афганистаном находится провинция Синьцзян. И там экстремисты очень активны», — приводит издание слова эксперта.

Согласно данным МИД КНР, с 2001 года к движению «Талибан»* примкнуло 300 уйгуров. Как отмечает Das Erste, Пекин долго дистанцировался от афганской проблемы, позволяя решать вопросы западным странам. В 90-е годы минувшего века Китай и вовсе вывел всех своих дипломатов из Афганистана, возобновив дипломатические отношения с Кабулом лишь в 2002 году.

«Нравится нам это или нет, но «Талибан» стал политической силой, которую невозможно игнорировать. Поэтому страны, участвующие в мирных переговорах, такие как Россия, Иран и Китай, пытаются помочь афганскому правительству и «Талибану» найти компромисс», — приводит издание слова Фана Хонгда.

Как пишет издание, начиная с 2019 года Китай принимал у себя группы лидеров «Талибана». О деталях этих переговоров мало что известно. Афганистан интересен для КНР с экономической точки зрения, пишет Das Erste. Ещё в 2008 году китайские корпорации выкупили права на два крупнейших афганских медных месторождения, а в 2011 году КНР заключила с Кабулом договор на 25 лет по разведке и добыче нефти.

По словам Фана Хонгда, единственный интерес КНР состоит в том, чтобы в Афганистане сохранялась стабильность: эксперт заверил, что Китай не собирается становиться альтернативным центром силы на Ближнем Востоке. При этом Афганистан важен для китайского проекта «Шёлковый путь», отмечает Das Erste.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

26 июля, 2021

Пекину не хватает амбиций, необходимых для развития глобального военного присутствия, которое позволит конкурировать с США.

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Действительно ли Китай хочет быть супердержавой? В Белом доме, по крайней мере, нет сомнений в глобальных амбициях Китая. Раш Доши из Совета национальной безопасности США утверждает, что Пекин реализует свою «масштабную стратегию», чтобы «вытеснить американский порядок» и стать самой могущественной страной в мире, пишет Financial Times.

Статус сверхдержавы является источником национальной гордости и приносит значительные экономические и политические выгоды. Но это также предполагает затраты, риски и тяготы. Только на прошлой неделе девять граждан Китая погибли в результате теракта в Пакистане, стране, которая сейчас находится в зоне влияния Пекина. Призыв к репрессиям в националистических кругах Китая перекликается с реакцией США, когда террористы нападали на американцев.

Возможно, Китай разочарован из-за того, что его видение «мирового порядка» воспринимается как насилие.

Стать сверхдержавой - это сложное дело, что ставит ряд связанных между собой вопросов о возможности, намерениях и решениях. Именно в военной сфере разница между возможностями и стремлениями является самой важной. В последние годы Китай трансформировал свой военный потенциал. Сейчас китайский флот имеет больше судов, чем американский. Некоторые американские офицеры откровенно сомневаются, что США победят в битве за Тайвань.

Правительство президента Си Цзиньпина любит демонстрировать военную силу на парадах в Пекине, а в Интернете и прессе много воинственной националистической риторики. Китайские войска в прошлом году в Гималаях вступили в конфликт с Индией. Тем не менее Эван Медейрос, который работал в Белом времен бывшего президента Барака Обамы, утверждает, что непонятно, способен ли Китай взять на себя бремя глобальной военной силы по образцу США.

Китай не вел войны с 1979 года, когда столкнулся с Вьетнамом и может похвастаться своим «мирным подъемом». В отличие от США, Пекин также неохотно обещал защищать своих друзей и союзников. Пекин имеет только одну зарубежную военную базу в Джибути на востоке Африки, по сравнению с сотнями американских военных объектов за рубежом.

Если китайское правительство или народ неохотно идут на войну, это, несомненно, их заслуга. Но войны, как правило, являются средствами, с помощью которых возникают новые супердержавы и меняется мировой порядок - от Британии в 19 веке до Советского Союза и США в 20 веке.

Экономический вес Китая, как крупнейшей мировой торговой силы, дает ему значительное политический рычаг влияния на международном уровне. Страны, которые зависят от китайской торговли или инвестиций, часто неохотно конфликтуют с Пекином, что частично объясняет приглушенную глобальную реакцию на нарушения прав человека в Синьцзяне.

Но экономическая сила Пекина не всегда политически определяющая. Хотя Китай стал крупнейшим торговым партнером Японии, Южной Кореи и Австралии, эти страны иногда бросали вызов Пекину. Южная Корея разрешила США разместить на своей территории систему противоракетной обороны, Япония отказалась уступать в территориальных спорах, Австралия разозлила Пекин, призывая провести расследование происхождения COVID-19.

Япония, Южная Корея и Австралия - это демократии, которые с осторожностью попадают в политическую орбиту авторитарного однопартийного государства. Они также являются союзниками США и имеют американские военные базы на своей територии- что может предоставить им уверенность в наступлении против Китая.

Пекин иногда намекает, что полагаться на гарантии безопасности Америки нельзя. Но доверие к системе альянса с США разрушится только в том случае, если Вашингтон не сможет вмешаться после нападения Китая на американского союзника. Пока нет реальных доказательств того, что Китай готов пойти на этот риск - даже с Тайванем, который не имеет однозначной гарантии обороны США.

Вместо того, чтобы пытаться подорвать глобальную сеть союзов и баз Америки, Китай мог бы попробовать создать собственную альтернативную систему. Раш Доши утверждает, что Китай готовится расширить глобальное военное присутствие - возможно, добавив военный компонент, наряду с гражданскими портовыми объектами, которые он покупал или развивал во всем мире.

Но это расширение, хотя и правдоподобное, еще не произошло. Даже если бы Китай начал развивать морское присутствие в таких портах, как Гвадар в Пакистане или Гамбантота на Шри-Ланке, кажется маловероятным, что Пекин предложит гарантии безопасности, которые в свое время позволили многим странам принять американские войска и базы. США готовы защищать союзников по НАТО, а также предложили военную защиту примерно еще 30 странам, включая Японию, Австралию, Южную Корею и большую часть Латинской Америки.

Если Китай не желает или не может достичь глобального военного присутствия, которое конкурирует с американской силой, ему, возможно, придется найти новый способ быть супердержавой - или отказаться от собственных амбиций, резюмирует издание.

Между США и Китаем продолжается стратегическое противостояние. Политическая борьба назревает и среди Демократической партии относительно необходимости сотрудничества с Пекином в сдерживании климатических изменений и наказании Китая за нарушение прав человека. Результатом холодной войны США и Китая может стать катастрофическое нагревание планеты.

Радио Свобода признана в России СМИ-”иностранным агентом”

26 июля 2021

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн

Заместитель министра иностранных дел Китая заявил высокопоставленному чиновнику Госдепартамента США, что основная причина напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем заключается в том, что некоторые американцы относятся к Китаю как к «вымышленному врагу».

Вице-министр иностранных дел Китая Се Фэн сказал 26 июля заместителю госсекретаря Венди Шерман, что США «демонизируют» Китай и должны пересмотреть свой подход.

В заявлении МИД Китая по итогам переговоров между Венди Шерман и Се Фэном говорится, что, «демонизируя» Китай, США надеются возложить на него вину за свои структурные проблемы. В МИД Китая охарактеризовали американо-китайские отношения как «тупиковые» и «значительно осложненные».

Представители Госдепартамента США перед поездкой Шерман заявили, что визит нацелен на обозначение границ в отношениях и поиск равных условий для конкуренции, чтобы гарантировать, что двусторонние связи не перерастут в конфликт. Они также сообщили, что США надеются использовать переговоры как возможность показать Пекину, «как выглядит ответственная и здоровая конкуренция».

Шерман, дипломат № 2 в Государственном департаменте, планирует встретиться также с министром иностранных дел Китая Ван И во время визита в Тяньцзинь. Шерман — первое высокопоставленное официальное лицо США, посещающее Китай после вступления в должность президента Джо Байдена в январе.

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