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дата публикации 27.07.21 14:26
скаут: Игорь Львович;
 
 

Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае



Das Erste: экономические интересы Китая в Афганистане под угрозой в случае дестабилизации страны

Материал представлен в пересказе ИноТВ

26 июля 2021 DAS ERSTE Оригинал

Китай долгое время дистанцировался от проблем Афганистана: о поддержании стабильности в стране заботились западные державы, однако эти времена остались позади, пишет Das Erste. Между тем, Китай имеет свой экономический интерес в Афганистане — Пекин нацеливается на афганские природные ресурсы, а также планирует включить Афганистан в свой проект «Шёлковый путь».

Das Erste: экономические интересы Китая в Афганистане под угрозой в случае дестабилизации страны

Reuters

Общая границы Китая и Афганистана коротка — всего 76 км, пишет Das Erste. Тем не менее для Пекина она очень важна, поскольку ранее о стабильности на афганской территории заботились американские военные, но теперь эти времена позади.

«Поспешно выведя войска из Афганистана, США нарушили свою ответственность и обещания. Они оставляют за собой беспорядок и смятение для афганского народа и соседних с Афганистаном государств», — приводит издание заявление МИД КНР.

Das Erste напоминает, что на китайской стороне афгано-китайской границы находится район Синьцзян, где проживают уйгуры, подвергающиеся в Китае репрессиям. Пекин оправдывает создание концлагерей для уйгуров, говоря об опасности терроризма.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку из Шанхайского университета Фана Хонгда, если ситуация в Афганистане не стабилизируется, страну ждёт хаос, и она снова может стать прибежищем международного терроризма. Вследствие этого опасности будут подвергаться соседи Афганистана. «Как мы знаем, на границе с Афганистаном находится провинция Синьцзян. И там экстремисты очень активны», — приводит издание слова эксперта.

Согласно данным МИД КНР, с 2001 года к движению «Талибан»* примкнуло 300 уйгуров. Как отмечает Das Erste, Пекин долго дистанцировался от афганской проблемы, позволяя решать вопросы западным странам. В 90-е годы минувшего века Китай и вовсе вывел всех своих дипломатов из Афганистана, возобновив дипломатические отношения с Кабулом лишь в 2002 году.

«Нравится нам это или нет, но «Талибан» стал политической силой, которую невозможно игнорировать. Поэтому страны, участвующие в мирных переговорах, такие как Россия, Иран и Китай, пытаются помочь афганскому правительству и «Талибану» найти компромисс», — приводит издание слова Фана Хонгда.

Как пишет издание, начиная с 2019 года Китай принимал у себя группы лидеров «Талибана». О деталях этих переговоров мало что известно. Афганистан интересен для КНР с экономической точки зрения, пишет Das Erste. Ещё в 2008 году китайские корпорации выкупили права на два крупнейших афганских медных месторождения, а в 2011 году КНР заключила с Кабулом договор на 25 лет по разведке и добыче нефти.

По словам Фана Хонгда, единственный интерес КНР состоит в том, чтобы в Афганистане сохранялась стабильность: эксперт заверил, что Китай не собирается становиться альтернативным центром силы на Ближнем Востоке. При этом Афганистан важен для китайского проекта «Шёлковый путь», отмечает Das Erste. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Financial Times - У Китая мало шансов стать сверхдержавой

26 июля, 2021

Пекину не хватает амбиций, необходимых для развития глобального военного присутствия, которое позволит конкурировать с США.

У Китая мало шансов стать сверхдержавой — FT

© depositphotos/Anoo77

Действительно ли Китай хочет быть супердержавой? В Белом доме, по крайней мере, нет сомнений в глобальных амбициях Китая. Раш Доши из Совета национальной безопасности США утверждает, что Пекин реализует свою «масштабную стратегию», чтобы «вытеснить американский порядок» и стать самой могущественной страной в мире, пишет Financial Times.

Статус сверхдержавы является источником национальной гордости и приносит значительные экономические и политические выгоды. Но это также предполагает затраты, риски и тяготы. Только на прошлой неделе девять граждан Китая погибли в результате теракта в Пакистане, стране, которая сейчас находится в зоне влияния Пекина. Призыв к репрессиям в националистических кругах Китая перекликается с реакцией США, когда террористы нападали на американцев.

Возможно, Китай разочарован из-за того, что его видение «мирового порядка» воспринимается как насилие.

Стать сверхдержавой - это сложное дело, что ставит ряд связанных между собой вопросов о возможности, намерениях и решениях. Именно в военной сфере разница между возможностями и стремлениями является самой важной. В последние годы Китай трансформировал свой военный потенциал. Сейчас китайский флот имеет больше судов, чем американский. Некоторые американские офицеры откровенно сомневаются, что США победят в битве за Тайвань.

Правительство президента Си Цзиньпина любит демонстрировать военную силу на парадах в Пекине, а в Интернете и прессе много воинственной националистической риторики. Китайские войска в прошлом году в Гималаях вступили в конфликт с Индией. Тем не менее Эван Медейрос, который работал в Белом времен бывшего президента Барака Обамы, утверждает, что непонятно, способен ли Китай взять на себя бремя глобальной военной силы по образцу США.

Китай не вел войны с 1979 года, когда столкнулся с Вьетнамом и может похвастаться своим «мирным подъемом». В отличие от США, Пекин также неохотно обещал защищать своих друзей и союзников. Пекин имеет только одну зарубежную военную базу в Джибути на востоке Африки, по сравнению с сотнями американских военных объектов за рубежом.

Если китайское правительство или народ неохотно идут на войну, это, несомненно, их заслуга. Но войны, как правило, являются средствами, с помощью которых возникают новые супердержавы и меняется мировой порядок - от Британии в 19 веке до Советского Союза и США в 20 веке.

Экономический вес Китая, как крупнейшей мировой торговой силы, дает ему значительное политический рычаг влияния на международном уровне. Страны, которые зависят от китайской торговли или инвестиций, часто неохотно конфликтуют с Пекином, что частично объясняет приглушенную глобальную реакцию на нарушения прав человека в Синьцзяне.

Но экономическая сила Пекина не всегда политически определяющая. Хотя Китай стал крупнейшим торговым партнером Японии, Южной Кореи и Австралии, эти страны иногда бросали вызов Пекину. Южная Корея разрешила США разместить на своей территории систему противоракетной обороны, Япония отказалась уступать в территориальных спорах, Австралия разозлила Пекин, призывая провести расследование происхождения COVID-19.

Япония, Южная Корея и Австралия - это демократии, которые с осторожностью попадают в политическую орбиту авторитарного однопартийного государства. Они также являются союзниками США и имеют американские военные базы на своей територии- что может предоставить им уверенность в наступлении против Китая.

Пекин иногда намекает, что полагаться на гарантии безопасности Америки нельзя. Но доверие к системе альянса с США разрушится только в том случае, если Вашингтон не сможет вмешаться после нападения Китая на американского союзника. Пока нет реальных доказательств того, что Китай готов пойти на этот риск - даже с Тайванем, который не имеет однозначной гарантии обороны США.

Вместо того, чтобы пытаться подорвать глобальную сеть союзов и баз Америки, Китай мог бы попробовать создать собственную альтернативную систему. Раш Доши утверждает, что Китай готовится расширить глобальное военное присутствие - возможно, добавив военный компонент, наряду с гражданскими портовыми объектами, которые он покупал или развивал во всем мире.

Но это расширение, хотя и правдоподобное, еще не произошло. Даже если бы Китай начал развивать морское присутствие в таких портах, как Гвадар в Пакистане или Гамбантота на Шри-Ланке, кажется маловероятным, что Пекин предложит гарантии безопасности, которые в свое время позволили многим странам принять американские войска и базы. США готовы защищать союзников по НАТО, а также предложили военную защиту примерно еще 30 странам, включая Японию, Австралию, Южную Корею и большую часть Латинской Америки.

Если Китай не желает или не может достичь глобального военного присутствия, которое конкурирует с американской силой, ему, возможно, придется найти новый способ быть супердержавой - или отказаться от собственных амбиций, резюмирует издание.

Между США и Китаем продолжается стратегическое противостояние. Политическая борьба назревает и среди Демократической партии относительно необходимости сотрудничества с Пекином в сдерживании климатических изменений и наказании Китая за нарушение прав человека. Результатом холодной войны США и Китая может стать катастрофическое нагревание планеты.


Китай обвиняет США в «демонизации» Пекина и построении «тупиковых» отношений

Радио Свобода признана в России СМИ-”иностранным агентом”

26 июля 2021

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн

Заместитель министра иностранных дел Китая заявил высокопоставленному чиновнику Госдепартамента США, что основная причина напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем заключается в том, что некоторые американцы относятся к Китаю как к «вымышленному врагу».

Вице-министр иностранных дел Китая Се Фэн сказал 26 июля заместителю госсекретаря Венди Шерман, что США «демонизируют» Китай и должны пересмотреть свой подход.

В заявлении МИД Китая по итогам переговоров между Венди Шерман и Се Фэном говорится, что, «демонизируя» Китай, США надеются возложить на него вину за свои структурные проблемы. В МИД Китая охарактеризовали американо-китайские отношения как «тупиковые» и «значительно осложненные».

Представители Госдепартамента США перед поездкой Шерман заявили, что визит нацелен на обозначение границ в отношениях и поиск равных условий для конкуренции, чтобы гарантировать, что двусторонние связи не перерастут в конфликт. Они также сообщили, что США надеются использовать переговоры как возможность показать Пекину, «как выглядит ответственная и здоровая конкуренция».

Шерман, дипломат № 2 в Государственном департаменте, планирует встретиться также с министром иностранных дел Китая Ван И во время визита в Тяньцзинь. Шерман — первое высокопоставленное официальное лицо США, посещающее Китай после вступления в должность президента Джо Байдена в январе.

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