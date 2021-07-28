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опубликовано редакцией на Переводике 28.07.21 04:41
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Новые безнравственные нападки главы МИД России на Вселенского Патриарха

Jul 25, 2021 | By Kostas Onisenko

New immoral attack of Russian FM on Ecumenical Patriarch

Министр иностранных дел России Сергей Лавров избрал новый оригинальный способ послать свои поздравления  митрополиту Илариону в день его рождения. Он поздравил его нападками  на Вселенского Патриарха Варфоломея.

(Очередные) злобные  нападки  Лаврова на Вселенского Патриарха стали его  подарком на  день рождения главы  Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Глава  МИД России дал,  в  частности,  интервью телеканалу «Россия-24» по случаю дня рождения Митрополита Волоколамского.

Сказав, насколько «милым», «умным» и «талантливым», по его мнению, является митрополит Волоколамский, министр выступил с монологом, который, кажется, был подготовлен заранее, и вопросы  журналиста  были лишь поводом для нападок на Вселенский Патриархат и  Православную  Церковь Украины.

«Все мы хорошо знаем, как была создана Православная Церковь Украины. Это не просто инициатива Константинопольского Патриарха Варфоломея. Это было продиктовано США. И они этого даже не скрывают», - сказал российский министр.

Затем он напал на Соединенные Штаты, заявив, что именно США создали Православную церковь Украины, которую он назвал раскольнической и незаконной.

«Мы четко понимаем, что действия  Константинополя, которым  напрямую манипулирует Вашингтон, не имеют ничего общего с идеалами православия», - сказал Лавров в интервью.

Конечно, интересно, что Лавров открыто признает участие МИД России в церковных делах, говоря, что он поддерживает Русскую Православную Церковь и её  участие,  в чисто экспансионистском стиле,   в различных проектах, касающихся планов Кремля,   например,  таких как как в Сирии.

Кроме того, что российский министр иностранных дел признался, что делает то, в чем  он  обвиняет  других, то есть занимается церковными делами. Он также открыто признал, что Русская православная церковь на Украине действительно является частью Московского патриархата,  а  не   «независимой Церковью», так как ее священники на Украине пытаются убедить верующих.

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