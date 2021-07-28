Россия возобновляет полеты в основные туристические центры Доминиканы

July 26, 2021

Оживление туризма в Доминиканской республике получает новый импульс: Россия объявила о возобновлении, с 9 августа, полетов из Москвы в основные туристические центры карибской страны.

В частности, возобновятся полеты по маршрутам Москва-Пунта-Кана, Москва-Ла-Романа, Москва-Пуэрто-Плата общей частотой три рейса в неделю.

Такое решение было принято на заседании оперативного центра по коронавирусу под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой; На встрече также сообщалось о возобновлении полетов в Бахрейн и Молдову , приостановленных из-за пандемии Covid-19.

Для министра туризма Доминиканской Республики Давида Колладо решение России является еще одним примером доверия, которое вызывает эта страна во всем мире.

Министр приветствовал эти новости комментарием в Twitter: «Продолжают добавляться хорошие новости для возрождения туризма в нашу страну - начиная с 9 августа, возобновляются полеты из России в Доминиканскую Республику», - написал он.

Россия является одной из основных стран - источников туристов, откуда в Доминиканскую Республику ежегодно прибывает все больше и больше гостей; за 5 месяцев 2021 года, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, в стране побывал 8 341 россиянин. В 2020 году в страну прибыло 75 847 гостей из этой европейской страны, а в 2019 году - 217 082 российских туриста.

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