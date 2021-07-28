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опубликовано редакцией на Переводике 28.07.21 04:56
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Таджикистан заявил о готовности принять 100 тысяч афганских беженцев

The New Arab Staff & Agencies    23 July, 2021

Таджикистан заявляет, что  поскольку Талибан добивается значительных военных успехов по всему Афганистану,  он готов принять 100 000 беженцев из этой страны.

Hundreds of Afghan refugees have crossed into Tajikistan [Getty]

Сотни афганских беженцев перебрались в Таджикистан [Getty]

В пятницу Таджикистан заявил, что готов принять до 100 000 беженцев из Афганистана, где талибы заявили о значительных военных успехах после вывода войск коалиции под командованием США.

Эта  центральноазиатская страна, бывшая советская республика , работает с международными организациями, чтобы подготовиться к притоку афганцев, заявил на брифинге для прессы заместитель главы комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Эмомали Иброхимзода.

Иброхимзода сказал, что «в настоящее время возможно принять около 100 000 беженцев из Афганистана  и разместить  их» на военных полигонах в стране.

По словам Иброхимзода, Таджикистан хранит палатки, постельные принадлежности и другие материалы для потенциальных беженцев, добавив, что в случае необходимости он может принять больше беженцев.

Ранее на этой неделе талибы заявили, что контролируют более 90 процентов границы Афганистана, что правительство страны  опровергло в  пятницу как ложь .

Таджикистан имеет границу с Афганистаном протяженностью около 1300 километров (810 миль). В июне талибы взяли под свой контроль главный пограничный  переход с Таджикистаном .

Таджикистан уже предоставил временное убежище более чем 1000 военнослужащих правительственных войск Афганистана, вынужденных  перейти границу под огнем боевиков.

В четверг,  на крупнейших учениях подобного рода в истории страны,  он проверил боевую готовность своих солдат,  а в преддверии совместных армейских учений, на полигоны у границы с Афганистаном  прибыли российские танки.  на полигоны у границы с Афганистаном.  Танки были переброшены с базы Москвы в Таджикистане.

Сосед Таджикистана, Узбекистан, как ожидается, присоединится к двум странам для проведения учений, которые начнутся 5 августа.

Представитель министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил в четверг в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что учения станут «сигналом» для населения Центральной Азии о том, что ситуация в Афганистане не будет угрожать региону.

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