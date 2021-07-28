Таджикистан заявил о готовности принять 100 тысяч афганских беженцев

The New Arab Staff & Agencies 23 July, 2021

Таджикистан заявляет, что поскольку Талибан добивается значительных военных успехов по всему Афганистану, он готов принять 100 000 беженцев из этой страны.

Сотни афганских беженцев перебрались в Таджикистан [Getty]

В пятницу Таджикистан заявил, что готов принять до 100 000 беженцев из Афганистана, где талибы заявили о значительных военных успехах после вывода войск коалиции под командованием США.

Эта центральноазиатская страна, бывшая советская республика , работает с международными организациями, чтобы подготовиться к притоку афганцев, заявил на брифинге для прессы заместитель главы комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Эмомали Иброхимзода.

Иброхимзода сказал, что «в настоящее время возможно принять около 100 000 беженцев из Афганистана и разместить их» на военных полигонах в стране.

По словам Иброхимзода, Таджикистан хранит палатки, постельные принадлежности и другие материалы для потенциальных беженцев, добавив, что в случае необходимости он может принять больше беженцев.

Ранее на этой неделе талибы заявили, что контролируют более 90 процентов границы Афганистана, что правительство страны опровергло в пятницу как ложь .

Таджикистан имеет границу с Афганистаном протяженностью около 1300 километров (810 миль). В июне талибы взяли под свой контроль главный пограничный переход с Таджикистаном .

Таджикистан уже предоставил временное убежище более чем 1000 военнослужащих правительственных войск Афганистана, вынужденных перейти границу под огнем боевиков.

В четверг, на крупнейших учениях подобного рода в истории страны, он проверил боевую готовность своих солдат, а в преддверии совместных армейских учений, на полигоны у границы с Афганистаном прибыли российские танки. на полигоны у границы с Афганистаном. Танки были переброшены с базы Москвы в Таджикистане.

Сосед Таджикистана, Узбекистан, как ожидается, присоединится к двум странам для проведения учений, которые начнутся 5 августа.

Представитель министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил в четверг в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что учения станут «сигналом» для населения Центральной Азии о том, что ситуация в Афганистане не будет угрожать региону.

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