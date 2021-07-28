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опубликовано редакцией на Переводике 28.07.21 05:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Мир в огне - в буквальном смысле этого слова

Масштабы  лесных пожаров во всем мире в этом году  просто   беспрецедентные  - даже Сибирь горит. Вот что происходит

By Aspen Pflughoeft  Jul 22, 2021,

Volunteers prepare to douse a forest fire in the republic of Sakha.

Волонтеры готовятся  к  тушению лесного пожара в республике Саха (Якутия) в  Сибири,   Россия. 17 Июля 2021, фотоархив  Иван Никифоров, Associated Press

Масштабы лесных пожаров в  этом году   просто беспрецедентные. Более  сухие  чем  обычно  условия,  в  сочетании  с температурами выше средних по всему миру стали  запалом  для  пожаров,  сообщает  CNN. Огромные по  площади лесные пожары в США, Канаде и России продолжают опустошать отдаленные  районы  этих  стран.

  • «Сезон пожаров становится длиннее, пожары становятся все мощнее,  и  вспыхивают  они  чаще, чем когда-либо прежде», - сказал каналу CNN   доцент кафедры экологической географии Лондонской школы экономики  Томас Смит.

  • Согласно CNN, пожарным остается  только «вести нереально сложную,  тяжелую и опасную битву  чтобы задавить  огненное инферно  водяными бомбами и мощными струями из  своих брандспойтов и предотвратить его  распространение, сделав противопожарные  разрывы».

Мир в  огне - в  буквальном  смысле этого слова. Вот что происходит с лесными пожарами по всему миру.

Какова  ситуация  с лесными пожарами в Канаде?

Как сообщает  BBC, в  этом  году, Канада уже зарегистрировала 4300 лесных пожаров  в Британской Колумбии, Манитобе, Саскачеване и Онтарио. Особенно сильно пострадал юго-запад  провинции  Британская  Колумбия, граничащей  с Вашингтоном и Монтаной.

  • В  среду,  из-за продолжающихся лесных пожаров,   Британская Колумбия объявила  чрезвычайное положение, в  Британской  Колумбии  объявлено  чрезвычайное положение. В настоящее время в провинции горит около 300 пожаров, сообщает Al Jazeera.

  • По данным   The New York Times,  правительство  провинции издало приказы об эвакуации, которые затрагивают более 5700 человек, и аварийные предупреждения об эвакуации, которые затрагивают еще 32000 человек.

  • Лесные пожары уже сожгли целые деревни, сообщает Deseret News.

Дым от лесных пожаров в Канаде стал настолько густым, что многие провинции по всей стране выпустили предупреждения о загрязнении воздуха, сообщает Global News. Лесные пожары стали настолько значительными, что их можно увидеть со спутников.

  • К сожалению, в западных провинциях Канады до сих пор нет признаков дождя, сообщает BBC.

Как обстоит дело  с лесными пожарами в США?

Точно так же   как  и  в  Канаде,  сезон лесных пожаров в США был более “горячим”, чем в предыдущие годы. По сообщению  BBC, уже произошло более 4000 пожаров, в основном в западных штатах. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

  • Как сообщает  Deseret News,  пожар в Орегоне по-прежнему остается крупнейшим активным пожаром в США .

  • Bootleg Fire горит на площади  около 364 000 акров  и  пожар  настолько сильный, что теперь создает свою собственную погоду, сообщает Yahoo News. Огонь Bootleg Fire  можно увидеть из космоса.

Влияние  этих лесных пожаров распространилось по  всей территории США, небо в Нью-Йорке  заволокло  густым дымом, сообщает CNN. Дым,  , в отличие от всего, что было раньше,  можно  увидеть и почувствовать в   более  чем  3000 миль от  места  пожара.


Robson Fletcher

@CBCFletch

Карта лесных пожаров и дымового покрова по всей Северной Америке. 

Смотрите через FireSmoke Canada, который также имеет прогноз задымления на ближайшие  дни: https://firesmoke.ca/forecasts/current/…

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4:35 PM · Jul 19, 2021

Что происходит в Сибири?

И,  как  если бы лесные пожары в Канаде и США не  были достаточным поводом для  беспокойства,  Россия также переживает беспрецедентные  по  своим  масштабам  лесные пожары в Сибири. Самый холодный город  Сибири,  Якутск  в настоящее время накрыт  пеленой дыма от близлежащих лесных пожаров, сообщает CNN.

  • По данным CNN, с последних  дней июня,  в Сибири непрерывно  бушуют сильные лесные пожары.

  • По сообщению CNN, в этом году пожары уже уничтожили 6,5 млн акров земли.

«Новые пожары появились на севере Якутии в местах, где в прошлом году пожаров не было и где леса вообще не горели», - рассказал  каналу  CNN  летчик-разведчик Святослав Колесов.

Kilroy_Nikolay

@KilroyNikolay

Из-за сильных пожаров в Якутии небо стало  оранжевого  цвета, а аэропорт Якутска задерживает  рейсы из-за сильного задымления

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8:58 AM · Jul 19, 2021

По словам экспертов, все более частые и экстремальные лесные пожары  связаны с изменением климата, сообщает CNN.

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