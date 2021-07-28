Русскоязычные СМИ Украины

В 2015 году российский энергетический гигант "Газпром" объявил о планах строительства второго газопровода, который удвоит объем российского природного газа, перекачиваемого в Германию.

Теперь, шесть лет спустя, отношения между США и Украиной накалены, американские законодатели в гневе на президента США Джо Байдена, а также друг на друга, восточноевропейцы злятся на Германию, а Госдепартамент США не может найти внятного объяснения. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy, информируют Экономические новости.

Государственный департамент не может утвердить своих послов в Мексике, Алжире или Камеруне — и все это происходит из-за проекта газопровода.

Фурор достиг пика на этой неделе, когда появились сообщения о том, что администрация Байдена представила соглашение с Германией, которое будет призвано защитить восточноевропейских союзников от будущих попыток России использовать трубопровод в качестве геополитического оружия, включая угрозы прекратить поставки газа в Украину.

Украина и Польша отвергли сделку сразу же после ее обнародования, и теперь администрация Байдена подвергается ожесточенной критике со стороны законодателей по обе стороны прохода.

В зависимости от того, кого вы спросите (а в этом деле глубоко замешана целая орава лоббистов, чиновников администрации, дипломатов, сотрудников Конгресса и их начальников), сделка, заключенная Байденом, — это разрушительный удар по энергетической безопасности Европы, ловкое дипломатическое решение для спасения отношений с Берлином, опасное умиротворение Кремля и предательство Украины, или невыгодное соглашение, с которым Европа, тем не менее, сможет найти способ жить в долгосрочной перспективе.Несмотря ни на что, этот вопрос превратился в политический молниеприемник в Вашингтоне, а период медового месяца Байдена с некоторыми восточноевропейскими союзниками после Трампа резко испортился.

Эта история о том, как пара труб, проходящих под Балтийским морем, приобрела тотемическое значение, — это также история о внешнеполитических вызовах по обе стороны Атлантического океана, от энергетической безопасности, изменения климата, реваншистской России и длинной тени, которую бывший президент США Дональд Трамп отбрасывает на трансатлантические отношения. Foreign Policy поговорил с 18 американскими чиновниками, европейскими дипломатами и экспертами для этой статьи, и все они выразили глубокое разочарование сложившейся ситуацией.

Как сказал один из сотрудников Госдепартамента США: «То, как все обернулось, вызывает разочарование и сожаление». Как сказал помощник члена Конгресса, «это просто полная помойка».

Вольфганг Ишингер, бывший высокопоставленный немецкий дипломат и один из самых авторитетных представителей внешней политики страны, высказался лишь немного менее резко. Он назвал ситуацию «беспрецедентно низкой точкой в немецкой внешней политике, или восточной политике с 1990 года».

Реальная политика и поправка Тиллерсона

О строительстве газопровода «Северный поток — 2″ впервые было объявлено в 2015 году, когда западные страны усиливали санкции против России в связи с аннексией Крымского полуострова в Украине и военной и финансовой поддержкой Москвой боевиков, ведущих войну на Донбассе. Хотя правительство Германии неоднократно называло трубопровод коммерческим проектом, украинские чиновники видят в нем серьезную угрозу , поскольку он ослабляет зависимость Москвы от Украины в поставках газа на прибыльные европейские рынки. Это, в свою очередь, может лишить Киев миллиардов долларов доходов от транзита и лишить Россию мотивации не вмешиваться в дела Украины в дальнейшем. Мы не преувеличиваем, когда говорим, что это реальная проблема безопасности для Украины», — сказал Foreign Policy Юрий Витренко, генеральный директор «Нафтогаза», украинского государственного нефтегазового гиганта.

Сменяющие друг друга американские администрации выступали против строительства газопровода, опасаясь, что он усилит влияние Москвы на Европу. Но хотя Трамп предупреждал, что этот проект сделает Германию «пленницей России», госсекретарь США Рекс Тиллерсон, бывший генеральный директор ExxonMobil, подготовил рекомендации, освобождающие проект от санкций, принятых Конгрессом в 2017 году.

«То, на что вы смотрите, это реальная политика», — сказал Кевин Бук, управляющий директор энергетической консалтинговой компании ClearView Energy Partners. По словам Бука, рекомендации Тиллерсона исходят из понимания того, что ничто иное, как разрушительные санкции в отношении европейских компаний, не приведет к остановке проекта. «Определенно есть инструменты, которые находятся в арсенале, но они больше направлены на ствол, чем на ветку», — сказал Бук. Когда администрация Трампа начала усиливать давление на проект, «поправка Тиллерсона», как ее стали называть, была отменена его преемником Майком Помпео прошлым летом.

В эпоху Трампа, когда президент делал радушные увертюры российскому президенту Владимиру Путину даже на фоне расследования того, как Россия вмешивалась в американские выборы, политика «Северного потока — 2» стала своего рода политической гаванью в шторм для законодателей-республиканцев. Выступая против «Северного потока — 2», они могли показать, что их партия жестко относится к России, не расходясь с Трампом, и при этом обойти стороной политически чувствительный вопрос о вмешательстве Москвы в выборы.

Между тем, хотя сам Трамп, как казалось, наладил доверительные отношения с Путиным, остальные члены его администрации заняли ястребиную позицию в отношении России. Уже в 2018 году дипломаты администрации Трампа в частном порядке клятвенно заверяли своих украинских коллег, что сделают все возможное, чтобы сорвать проект «Северный поток — 2».

В то же время американо-германские отношения изменились к худшему. Трамп укорял канцлера Германии Ангелу Меркель за недостаточный вклад в безопасность Европы по линии НАТО и неоднократно поносил Германию за то, что она продолжает поддерживать «Северный поток-2».

Демократы и республиканцы, стремясь продемонстрировать хоть какую-то форму двухпартийности в эпоху серьезных разногласий между Трампом и Кремлем в области энергетики в Европе, объединились для принятия жестких санкций в отношении проекта в декабре 2019 года. Эти санкции против организаций и российских кораблей, осуществляющих строительство трубопровода, фактически остановили проект на полпути: из 760 миль трубопровода осталось построить менее 100 миль.

Тактическая ошибка администрации Байдена

Строительство «Северного потока — 2» вновь активизировалось в декабре 2020 года, поскольку проект нашел новые пути обхода санкций.

Когда Байден вступил в должность в январе, он столкнулся с тем, что строительство газопровода близится к завершению, а отношения с Германией и Украиной испорчены — и все это при усилении действий, направленных на решение растущей угрозы со стороны Китая. В мае администрация решила не вводить санкции против компании, стоящей за проектом, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, гражданина Германии и бывшего агента секретной службы Восточной Германии. Это решение было принято в попытке создать определенное пространство для переговоров с Германией, как для спасения разрушенных отношений с Берлином в посттрамповскую эпоху, так и для того, чтобы подтолкнуть Германию к решению проблем безопасности стран Восточной Европы.

Другим движущим фактором стало то, что администрация Байдена пришла к выводу, что одними санкциями проект не остановить. «Северный поток» завершен на 99 процентов», — сказал Байден. » Проблема в том, что любые слова или действия не могут остановить его. Это уже невозможно».

Это мнение не разделяют законодатели-республиканцы и, по крайней мере, некоторые чиновники в Госдепартаменте США, по словам многих сотрудников Госдепартамента и помощников в Конгрессе. Республиканцы отмечают, что проект также был близок к завершению в декабре 2019 года, когда были введены санкции, остановившие строительство. Таким образом, новые санкции могут оказать аналогичное воздействие, даже если строительство трубопровода завершено на 99 процентов.

Тем временем, чиновники администрации Байдена в частном порядке размышляли о том, что один-единственный проект по строительству трубопровода фактически высасывает кислород из их двусторонних отношений с Берлином и Киевом и, как следствие, затмевает все остальное.

Тем временем, чиновники администрации Байдена в частном порядке размышляли о том, как один-единственный проект трубопровода высасывает кислород из их двусторонних отношений с Берлином и Киевом и, как следствие, затмевает все остальные проекты.

Кульминацией всех этих переговоров стала сделка, о которой было объявлено на этой неделе.

По условиям соглашения, Соединенные Штаты снимут с проекта угрозу дальнейших санкций, а обе страны — США и Германия — обязуются наложить на Россию санкции, если она попытается нанести ущерб Украине или другим европейским странам своей энергетической политикой. Германия будет настаивать на продлении российско-украинского соглашения о транзите газа на 10 лет и внесет 175 миллионов долларов в новый «зеленый» фонд для Украины, чтобы повысить ее энергетическую независимость за счет возобновляемых источников энергии.

Этот шаг вызвал возмущение в Вашингтоне и по всей Восточной Европе.

Украинское и польское правительства были возмущены, республиканцы обвинили Байдена в том, что он подарил победу Путину, а многие союзники Байдена из числа демократов также подвергли сделку критике, хотя и в более дипломатических выражениях, чем их коллеги-республиканцы.

Два сотрудника Госдепартамента и два помощника в Конгрессе, которые говорили на условиях анонимности, рассказывая о внутренних дискуссиях, сказали, что соглашение вызвало глубокий раскол внутри Госдепартамента, где некоторые дипломаты в частном порядке выступали против американо-германской сделки, и в Совете национальной безопасности (СНБ), который взял на себя инициативу по ее координации. Однако другой высокопоставленный чиновник администрации отрицает это, утверждая, что между Госдепартаментом и СНБ нет разногласий.

Дэниел Фрид, работавший помощником госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего, сказал, что, по его мнению, решение об отмене санкций ради создания пространства для дипломатии было оправданным, но в то же время сомнительным. «Я думаю, что администрация Байдена совершила тактическую ошибку, отменив санкции до того, как получила достаточно твердые гарантии от немцев», — сказал Фрид. «Второй тактической ошибкой было то, что они не проконсультировались с украинцами и поляками на начальном этапе».

Под перекрестным огнем

Один из республиканских законодателей, выступающий против газопровода, отреагировал на политику Байдена не только резкими словами, что привело к новому противостоянию с администрацией, в центре которого оказался Госдепартамент.

Сенатор-республиканец Тед Круз наложил полный запрет на все кандидатуры Байдена на руководящие должности в Госдепартаменте, пока Байден не изменит свою политику в отношении «Северного потока — 2». Этот шаг поставил в тупик более двух десятков кандидатов, в результате чего Госдепартамент может остаться без многих ключевых руководителей на несколько месяцев. Среди кандидатов, попавших под перекрестный огонь: кандидаты на должности послов в Мексике, Алжире, Камеруне и Вьетнаме, а также кандидаты на высшие посты в Вашингтоне, такие как заместитель государственного секретаря по вопросам энергетики и окружающей среды и помощники государственного секретаря по вопросам Африки, Восточной Азии, Западного полушария, Южной и Центральной Азии, дипломатической безопасности, разведки и исследований, международного правопорядка, военно-политических вопросов и консульских дел.

Этот поголовный запрет, вероятно, вызовет проблемы с другими кандидатурами, находящимися на рассмотрении, создавая барьер, на устранение которого в конечном итоге может уйти более года.

Один из сотрудников Госдепартамента, говоривший на условиях анонимности, назвал шаг Круза «совершенно беспрецедентным» и сказал, что он внесет сумятицу в повседневное ведение внешней политики США.

«Еще не было случая, чтобы сенатор держал в руках все кандидатуры [Госдепартамента], включая всех кадровых [сотрудников дипломатической службы], без установленных сроков и без реального выхода», — сказал чиновник.

По словам одного из помощников республиканцев в сенатском комитете по международным отношениям, другие законодатели-республиканцы тихо возмущены жесткой тактикой Круза, но не высказывают своего недовольства публично. В любом случае, Круз не собирается уступать. Я с нетерпением жду снятия ограничений, как только они наложат санкции на «Северный поток 2″, которые требуются по федеральному закону», — сказал он в интервью CNN.

Офис Круза не ответил на просьбу о комментарии.

Наименее плохой вариант?

Хотя победа Байдена на выборах 2020 года стала долгожданным облегчением для киевских чиновников, которые видели, как их страна была втянута в ожесточенные партийные баталии во время первого импичмента Трампа, эти надежды вскоре были развеяны решением США в начале этого года отменить часть санкций в отношении «Северного потока — 2».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Axios в июне, что впервые узнал об этом решении из прессы и был «удивлен» и «разочарован» этим шагом. По его словам, он настоятельно просил Байдена встретиться с ним перед саммитом с Путиным в Женеве. Белый дом ответил отказом, заявив, что уведомил о решении посла Украины в Вашингтоне и высокопоставленных чиновников в Киеве.

За кулисами несколько источников в Конгрессе и администрации сообщили, что администрация все больше расстраивается из-за того, что украинские чиновники высказывают свои претензии в прессе по поводу деликатных дипломатических дискуссий.

По сути, они дали понять украинцам, что если они обратятся к Конгрессу или станут болтать с журналистами, то Белый дом и вовсе аннулирует визит Зеленского», — сказал второй источник в Конгрессе, говоря на условиях анонимности.

Один из высокопоставленных чиновников администрации решительно опроверг эти утверждения об их частных беседах с Украиной, о которых впервые сообщило издание Politico.

Один из этих высокопоставленных чиновников администрации сказал, что администрация Байдена провела более десятка встреч с Украиной за последние два месяца, пока согласовывалась сделка с Германией. «При этом мы делились деталями и идеями, которые оставались дискуссионными и деликатными, поэтому — как мы всегда поступаем при ведении дипломатии — мы предпочли сохранить эти консультации в тайне», — сказал чиновник. «Мы с нетерпением ждем продолжения этих дискуссий с Украиной по «Северному потоку-2″ и многим другим вопросам, когда президент Зеленский посетит Белый дом».

Публично представители администрации характеризуют нынешнюю сделку как наименее плохой вариант из имеющихся. «Это плохая ситуация и плохой трубопровод, но нам нужно помочь защитить Украину, и я чувствую, что мы сделали несколько значительных шагов в этом направлении благодаря этому соглашению», — сказала Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената.

В тот же день Белый дом объявил, что Зеленский посетит США 30 августа, позже июльской встречи, которая первоначально предполагалась. В четверг председатели двухпартийной фракции Конгресса по Украине выразили свое «глубокое разочарование» и обвинили администрацию в проведении встречи, когда Конгресс, в котором у Украины много активных союзников, не заседает.

У Зеленского еще может быть шанс донести свою позицию до членов Палаты представителей во время каникул. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей будет рассматривать свой вариант законопроекта о полномочиях Министерства обороны за неделю до окончания августовских каникул, что даст украинскому лидеру шанс пообщаться на Капитолийском холме с членами Палаты представителей.

Украинцы в шоке

На этой неделе Государственный департамент США направил своего советника Дерека Чолле в Киев и Варшаву в преддверии подписания соглашения с Германией. Но любые надежды администрации на разрешение разногласий с союзниками в Восточной Европе по поводу газопровода были быстро развеяны. «К сожалению, предложения по преодолению возникшего дефицита безопасности нельзя считать достаточными для эффективного ограничения угроз, создаваемых Северным потоком-2», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Украины и Польши в четверг. Зеленский сообщил в своем твиттере, что он проведет «откровенную» и «энергичную» дискуссию с Байденом об угрозе, исходящей от газопровода, во время его августовского визита.

Скептицизм в отношении того, что русские будут соблюдать условия любой сделки, разделяют во всей Восточной Европе. «Я никогда не поверю в сделку с Россией или любое соглашение, что они действительно будут подчиняться какому-либо соглашению о продолжении транзита газа через Украину», — сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. По словам Кууска, Россия может тайно прервать транзит газа в Украину, чтобы усилить давление на Киев, независимо от любого соглашения, которое она заключит на бумаге с Берлином.

Тем не менее, некоторые дипломаты-ветераны призывают Украину сдержать публичную критику в адрес Байдена.

«Администрация Байдена с пониманием относится к тому, что украинцы злятся, но украинцы должны понимать, что администрация действительно действует из лучших побуждений», — сказал Фрид, бывший помощник госсекретаря.

Мария Шагина, постдокторант Цюрихского университета, изучающая энергетику и экономические санкции, говорит, что Украина возлагала завышенные надежды на администрацию Байдена в отношении ее готовности использовать любые средства, чтобы остановить проект. «Позиция Украины очень черно-белая», — сказала она, и украинские чиновники, возможно, сами загнали себя в угол. » Будет очень трудно продать любую сделку обществу».

Другие эксперты говорят, что достоинства сделки не проявятся в полной мере, пока она не будет апробирована в следующий раз, когда Россия попытается использовать свое энергетическое доминирование в качестве дубины. «Для того чтобы понять реальную ценность этой сделки, потребуется время», — сказал Брайан О’Тул, бывший старший сотрудник по санкциям в администрации Обамы.

Хотя Кремль, вероятно, наслаждается политической схваткой в Вашингтоне и Европе на этой неделе, О’Тул сказал, что сделка представляет собой важный шаг в восстановлении американо-германских отношений. «Москве нравится шумиха и нравится сама перспектива завершения проекта, но Путин упускает из вида необходимость полного завершения этого проекта и перелома в отношениях», — сказал О’Тул.

Президент США Байден должен предложить украинскому президенту Зеленскому нечто большее, чем просто теплые рукопожатия и встречу "тет-а-тет" в Белом доме.

Встречи в Белом доме с иностранными лидерами — это тщательно поставленный дипломатический спектакль. И недавно запланированная на конец лета встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, безусловно, призвана послать правильное сообщение в нужное время — не только Украине, но и российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет The Boston Globe, информируют Экономические новости.

Однако потребуется нечто большее, чем теплые рукопожатия и «тет-а-тет» в Овальном кабинете 30 августа, чтобы вернуть отношения между США и Украиной на прочную основу и заверить этого демократического союзника, столкнувшегося с новой угрозой со стороны Кремля, в том, что альянс остается непоколебимым.

Путин, которому удалось аннексировать Крым у Украины в 2014 году и который открыто поддерживает своих боевиков, претендующих на значительную часть Восточной Украины, недавно в пространной статье настаивал на том, что русские и украинцы — «один народ».

«Убежден, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией», — говорится в статье, размещенной на сайте Кремля на украинском и русском языках. «Наши духовные, человеческие и цивилизационные связи складывались веками и уходят корнями в одни и те же источники, они закалены общими испытаниями, достижениями и победами».

Этого заявления, несомненно, достаточно, чтобы вызвать дрожь по спине у лидеров Украины и оставить открытым вопрос о еще более прямом вмешательстве России на Донбассе — конфликт на востоке страны, который уже унес 14 000 жизней за последние семь лет.

«Я все больше убеждаюсь, что Киеву просто не нужен Донбасс», — написал Путин в статье. «Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те правила, которые они пытались и до сих пор пытаются навязать силой, блокадой и угрозами».

Так говорит человек, который не желает ничего большего, чем вернуть дни славы старого Советского Союза — время, когда Украина находилась под властью Москвы.

И именно тогда, когда Киев мог бы воспользоваться дружеской поддержкой Запада, администрация Байдена на прошлой неделе устранила последние препятствия на пути строительства газопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией, против которого выступают Украина, другие европейские страны, климатические активисты и многие сторонники жесткой линии в Конгрессе.

Критики опасаются, что газопровод не только увеличит зависимость Германии от российского природного газа, укрепляя тем самым позиции Путина, но и лишит Украину доходов от транзита, которые она сейчас получает за газ, прокачиваемый по наземным трубопроводам советской эпохи, проходящим через Восточную Европу. Но немецкие лидеры, соблазненные дешевым газом и стремящиеся вывести из эксплуатации атомные электростанции страны, были полны решимости игнорировать эти геополитические последствия.

Отказ Германии уступить поставил Соединенные Штаты между молотом и наковальней. Строительство газопровода завершено на 90 процентов. Попытка остановить его с помощью, безусловно, оправданных санкций США против России также привела бы к наказанию Германии, что вбило бы клин между США и еще одним близким союзником. Это тоже дало бы Путину победу.

Поэтому администрации Байдена удалось выжать из этого лимона лучшее решение, которое, как сообщается, будет включать обязательство Германии создать для Украины фонд зеленых технологий в размере 1 миллиарда долларов. Целью фонда является продвижение возобновляемых источников энергии и помощь Украине в прекращении использования угольной промышленности.

В совместном соглашении, о котором было объявлено в среду, также говорится: «Соединенные Штаты и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы транзит газа через Украину должен продолжаться и после 2024 года» — даты окончания контракта на транзит газа между Украиной и Россией. Германия также обязалась использовать свои рычаги влияния, чтобы сохранить действие контракта в течение следующего десятилетия.

Соглашение о газопроводе также дало Соединенным Штатам и Германии возможность письменно зафиксировать свою приверженность суверенитету Украины и обещание «дать отпор российской агрессии и вредоносной деятельности в Украине и за ее пределами».

Так что еще до того, как Зеленский переступит порог Белого дома, он уже кое-что приобрел. Но его нация знает на собственном опыте, что слова не всегда приносят результат — они, определенно, не спасли Крым от длинных рук Кремля.

Поэтому президент США должен предложить нечто большее:

— Конечно, было бы неплохо иметь постоянного посла США в Киеве. Посольство работает с временным послом с тех пор, как президент Трамп отозвал карьерного дипломата Мари Йованович в 2019 году, что стало частью цепи событий, которые привели к первому импичменту Трампа. Байден еще даже не выдвинул никого на эту должность.

— Соединенным Штатам также давно пора взять на себя роль лидера в переговорах о прекращении конфликта на Донбассе. Безусловно, Путин в своем последнем заявлении четко обозначил свои намерения. Он не остановится, пока не сделает Донбасс российской территорией. Мирное урегулирование конфликта требует больше времени и сил США.

— Увеличение военной помощи США Украине также послужит хорошим стимулом для этого. По оценке Атлантического совета, необходимая сумма составляет 500 миллионов долларов в год по сравнению со 125 миллионами долларов, выделенными в этом году.

— Совет в своем программном документе также рекомендовал Соединенным Штатам поддержать усиление безопасности в Черном море в сотрудничестве с НАТО и включить Украину в число главных союзников, не входящих в НАТО, в соответствии с американским законодательством — теперь это группа из 17 членов, в которую входят Япония, Южная Корея и Израиль. Это тоже подкрепило бы красивые слова и приблизило бы Украину к стратегическому партнерству. Это также продемонстрировало бы Путину серьезность намерений США.

Все эти важные шаги Соединенные Штаты могут и должны предпринять, чтобы помочь демократическому союзнику отразить угрожающее продвижение его алчного авторитарного соседа. Они имеют как стратегический, так и политический смысл — а таких шагов в наши дни очень не хватает.

Победа или тупик?

Политика – штука обманчивая. Порой ждешь одного результата, а получаешь другой. Пример тому – последствия ухода США из Афганистана и договоренность Байдена – Меркель о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2" (СП-2). Эти события говорят о том, как эфемерна грань между победой и поражением.

Уход США из Афганистана стал поводом для российского злорадства: "Миссия Америки закончилась провалом!" Так приятно увидеть поражение соперника, который должен зализывать раны.

В 1975 году уход Америки из Индокитая стал ударом по американскому лидерству, вызвав наступление СССР по всему полю – от Афганистана до Анголы. Поражение во Вьетнаме лишило Америку драйва на долгие годы.

Сегодня уход Америки из Афганистана – драма, которая еще заставит переосмысливать приоритеты мировой политики. Но первоочередной вопрос очевиден: кто заполнит вакуум, который оставляют США? Западные комментаторы говорят: "Китай намерен занять место, которое освободили США". Политика ведь не терпит пустоты, верно?

Стоит напомнить, что в Афганистане американцы со своими союзниками защищали российскую зону влияния от террористических угроз и наркотиков. Захочет ли Китай стать для России таким заслоном?

До сих пор у России и Китая был общий интерес – сдерживание США. Что их будет объединять, если Америка теряет роль гегемона?

Между тем Китай – мировая держава, живущая обидой за прошлые унижения и мечтающая о реванше. Китайцам могут быть понятны рассуждения Путина об "исторических территориях". Для Китая "исторические территории" – это российское Приамурье и Приморье, в свое время захваченные Россией у династии Цин.

Словом, поражение Америки в Афганистане – отнюдь не победа России и даже не повод для злорадства.

Второе событие, которое вызывает противоречивые последствия, – это "пакт" США и Германии о разрешении конфликта вокруг газопровода "Северный поток – 2". Пакт говорит об успехе германской Ostpolitik, которая создала остроумный механизм взаимодействия Германии с Россией: "Используй российские ресурсы и не раздражай Кремль".

Вашингтон во имя сдерживания Китая согласился на сделку с Берлином, основанную на интересе. Но если Вашингтон признал первенство интереса, то идея Байдена об антикитайском фронте рушится. Зачем Европе действовать против своего коммерческого интереса, завязанного на Китай?

Не исключено, что цена, которую Байден заплатит за свою договоренность с Берлином, окажется выше ожидаемой выгоды.

Так, американо-германский пакт вызвал новое размежевание внутри западного сообщества, подрывая доверие к США среди американских союзников. Байден столкнулся с возмущением представителей обеих партий в Конгрессе, объединенных идеей санкций против России. Возмущается "Новая Европа" (Польша и Балтия), ориентированная на жесткий курс в отношении России. В Украине американо-германская договоренность вызвала обвинения в предательстве ее интересов.

И еще: есть сомнения, что Германия, взявшаяся урезонивать Кремль, справится с задачей. Пока Берлин даже с помощью Парижа не смог обеспечить Минские соглашения по Украине. И возьмет ли на себя преемник Меркель гарантии этой сделки?

Официальные лица в Вашингтоне и Берлине признают, что у них нет инструментов заставить договоренность работать и сделка зависит от настроений Кремля.

А тем временем Кремль, заявляя об "экономической целесообразности" самого спорного вопроса – продления транзита газа через Украину после 2024 года, разрушает конструкцию, слепленную Байденом с Меркель.

Так что договоренность не гарантирует ни сохранения транзитного коридора через Украину, ни того, что Россия не будет использовать энергоресурс в политических целях. А почему нет, если Кремль исчерпает другие средства давления?

Есть ли основания говорить, что Европа, "привязав" к себе Россию через СП-2 и наполняя российский бюджет, может оказывать влияние на Россию? Можно не сомневаться в одном: "энергокоридор" будет откармливать клептократию, облепившую его с обеих сторон. В любом случае "привязка" будет работать не на европеизацию России, а на ее стагнацию. Как и было до сих пор.

Пакт Байдена – Меркель является признанием того, что Запад не может ни исключить Россию из системы своих "сосудов", ни сдерживать Россию.

Но и похоронить СП-2 нереально. Вашингтон не готов к конфликту с Германией. В свою очередь, Германия не готова отказаться от изобретения, которое германский публицист Джозеф Джоффе сформулировал так: "С одной стороны, находи укрытие под американским ядерным зонтиком; с другой, договаривайся с русскими, чтобы снизить зависимость от Дяди Сэма".

Казалось бы, пакт можно признать победой Путина. Но и эта победа иллюзорна. Не только потому, что сделка консолидирует ее противников. Ирония в том, что американо-германская легитимация "Северного потока – 2" произошла в момент, когда ЕС принял программу освобождения Европы от нефтегазовой зависимости к 2050 году. Модель экономики, на которую работает СП-2, признана исчерпанной. Вряд ли ее спасет даже европейская клептократия.

Эту иронию вынужден признать и Кремль: "Становится ясно, что уже начиная с 2023 года мы будем платить углеродный налог от €1,4 млрд и далее – до €10 млрд в течение ближайших пяти лет – только за то, что наш экспорт энергоресурсов недостаточно "зеленый" (Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития). Вот так – строили газопровод, чтобы снабжать Европу, а теперь придется еще за снабжение и платить! "Прежде всего надо честно признаться себе, что этот раунд сложился не в нашу пользу" (Песков). Святая правда.

И как долго мы протянем в ситуации исчерпанности?

Источник: Лилия Шевцова / Facebook

| 27.07.2021

В ноябре 2019 года в Россию были доставлены тела первых погибших в Мозамбике российских наемников группы «Вагнера». Убитые были доставлены и бесславно захоронены во Владимирской области, при этом став лишь первыми в длинном списке потерь российских наемников в далекой африканской стране.

Дело в том, что на кураже от весьма успешного сохранения у власти Башара Асада в Сирии и результативного взаимодействия с новым руководством ЦАР, в Мозамбике россияне думали очень быстро установить монополию на предоставление своих услуг руководству страны, особенно в решении его проблем в регионе Кабу-Дельгаду.

Но в Мозамбике группа “Вагнера” столкнулась с большими проблемами. Во-первых, вооруженные силы Мозамбика не доверяли российским наемникам и относились к ним крайне враждебно. Во-вторых, россияне оказались совершенно не готовы к специфике ведения местными вооруженными группировками партизанской войны “из кустов”.

В результате, к середине ноября 2019 года россияне, понеся тяжелые потери, после трех месяцев противостояния с местными НВФ, вынуждены были покинуть Кабу-Дельгаду, сдав город Накала.

В апреле 2020 года Россия направила в Мозамбик подкрепление своей группировке наемников, а так же технику, в частности, многофункциональные вертолеты Ми-17. Но и это усиление российской группировки не принесло значимых результатов в борьбе с НВФ в Кабу-Дельгаду.

Итогом стало то, что власти Мозамбика разочаровавшись в эффективности российских наемников, запросили поддержку южноафриканской стороны и на протяжении последних недель из ЮАР в неспокойную страну прибывали борты с армейским спецназом.

На сегодняшний день в Мозамбике уже присутствует более 1,5 тысяч военнослужащих армии ЮАР, а вооруженные группировки в Кабу-Дельгаду и ячейки ИГИЛ стали терять свои позиции и контроль над территориями.

Фактически, российские наемники основательно опозорились в Мозамбике, не реализовав сколь-нибудь приемлемый КПД. К слову сказать, это уже не первый раз, когда пресловутые российские ЧВК, не способный выполнять поставленные перед ними задачи. Напомню, что в 2020 году российские наемники не смогли гарантировать подразделениям Халифы Хафтара в Ливии успешного наступления и захвата Триполи. Более того, в процессе своего наступления подразделения ливийского военного преступника были отброшены и потеряли ранее захваченные территории.

Но если ливийское фиаско российских головорезов было у всех на слуху, то вот тотальное поражение в Мозамбике как-то не сильно присутствует в информационном пространстве. А между тем, это еще одна позорная страничка в истории российских военных преступников.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

27 июля

Курт Волкер: США должны думать и действовать проактивно (Фото: https://nv.ua)

Автор: Курт Волкер

Американский дипломат Курт Волкер в своей колонке для СЕРА объясняет, как Путин использует слабости западных лидеров для достижения своих целей

Российский президент использует три ошибки Соединенных Шатов, которые те то и дело совершают: отступление в сторону деэскалации, а не противостояние агрессии; желание разложить проблемы по полочкам, а не связывать их; и самоуверенность по поводу американской роли в мире, а не стремление к активной конкуренции.

Опыт службы Владимира Путина в Германии — как офицера КГБ — отлично пригодился ему на посту президента России. Он прекрасно понимает психологию западных лидеров и знает, как ею воспользоваться.

Самая очевидная ошибка, которая играет Путину на руку, это постоянное желание Запада избежать конфронтации. Соединенные Штаты и их союзники почти всегда стремятся искать решения путем переговоров. По важным для России вопросам это дает Кремлю явное преимущество.

Путин может перехватить инициативу и создать кризис — как, например, вторжение в Украину — подталкивая Запад призывать к «деэскалации» и предлагать Путину «выкрутиться». Путин может еще больше обострить ситуацию, вызвав еще большую тревогу, а затем — сделать минимальный шаг назад, к облегчению Запада, при этом значительно продвинув свою повестку. Он разыгрывает эту карту снова и снова. И Запад вновь и вновь ищет решения и стабильность. Путин использует кризисы и нестабильность для создания центров тяжести.

Это именно то, что произошло с наращиванием Россией военной мощи возле украинской границы в апреле 2021 года, закрытием значительных районов Черного моря для военных учений, поддержкой РФ Башара аль-Асада в Сирии, вмешательством в выборы, и кибератаками.

Одна из тактик Путина в использовании стремления Запада к деэскалации — отрицание действий России, как бы неправдоподобно оно не звучало. Российские войска уже оккупируют Донбасс, российские хакеры-вымогатели уже нападают на западные предприятия, многие политические оппоненты уже убиты или отравлены, но Путин продолжает все отрицать. Таким образом, Западу становится легче убедить себя в том, что, возможно, существует некоторая общая заинтересованность с Россией в поиске решения.

Вторая ошибка, которой пользуется Путин, — Запад предпочитает разделять проблемы. «Где-то сотрудничаем, где-то даем отпор», — это мантра многих администраций США. Вместо того, чтобы дать России мощный отпор во всех направлениях, такое разделение позволяет Путину сохранять агрессивную позицию по вопросам, имеющим для него наибольшее значение, предлагая при этом «сотрудничество» с Западом по менее важным вопросам для России, таким образом, создавая для Запада стимул не нарушать отношения.

Самая очевидная ошибка — это постоянное желание Запада избежать конфронтации

12 июля Путин опубликовал псевдоисторическое воззвание на 5 тыс. слов, которое оправдывает российскую агрессию против Украины, несмотря на то, что российские войска продолжают оккупировать Крым и часть Донбасса. На эту статью, какой бы вопиющей она ни была, не последовало никакой реакции со стороны правительств США или других западных стран, скорее всего, из-за желания избежать принципа «око за око».

Три дня спустя спецпредставитель президента США по вопросам климата и бывший госсекретарь Джон Керри вместе со своим коллегой в Москве сделали совместное заявление об американо-российских целях в борьбе с изменением климата. Послание соседям России стало ясно: Россия может вести агрессию против них и по-прежнему участвовать в американской дипломатии высокого уровня.

Как сильно Путин озабочен борьбой с изменением климата, — еще тот вопрос, но использование им этого видимого «сотрудничества» по теме, которая, как он знает, имеет важное значение для США, одновременно участвуя в агрессии против Украины и оправдывая ее, является яркой демонстрацией того, как разделение на самом деле работает в пользу Путина. Он использует вопросы, представляющие интерес для Запада, но представляющие незначительный интерес для России, чтобы создать чувство солидарности и тем самым стимулировать Запад не противостоять России более решительно, чтобы не прерывать сотрудничество.

Все это говорит о том, что самая важная ошибка США, которой Путин с легкостью пользуется, — это спесивое представление о том, что западный либеральный порядок настолько естественен, настолько привлекателен и настолько доминирует, что остальной мир будет требовать присоединения к нему. Возможно, так и было во время Холодной войны, но в 2021 году Запад находится в условиях конкурентной борьбы.

Китай, Россия, Иран, идеологические движения и многие другие борются за сердца и умы людей по всему миру, и во многих случаях побеждают. Вместо того чтобы довольствоваться тем, что люди прокладывают к ним дорогу, и предостерегать тех, кто отклоняется от нынешней политики Запада, США должны думать и действовать проактивно, как предприниматель, сталкивающийся с жесткой конкуренцией, для того, чтобы сформировать мир, способствующий свободе. Мы должны вовлекать население в подавляемых обществах, найти точки соприкосновения с такими союзниками, как Турция и Венгрия, даже когда мы сними не согласны, строить новые союзы, оставаться вовлеченными, а не отступать от конфликтов, исход которых все еще не определен.

Это трудная задача, и от западной общественности требуется много. Но ее благополучие в конечном счете зависит от формирования мира будущего, в котором западные ценности будут господствовать, а не отступать. Если мы не справимся с этим вызовом, не будем бороться за самые важные вопросы по всем направлениям и не признаем, что находимся в конкурентной среде, то продолжим уступать место таким, как Путин.

Перевод НВ

Политические новости, 26.07.2021

Михаил Саакашвили сообщил, что действия РФ напоминают грузинский сценарий 2008 года.

Россия активно наращивает силы вокруг Украины, что напоминает грузинский сценарий 2008 года. Об этом сказал глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала Украина 24, передают Экономические Новости со ссылкой на ГЛАВРЕД.

Используются большие силы и средства. Идет и идеологическая подготовка, о чем свидетельствует публикация президента России Владимира Путина. В Кремле могут рассматривать два плана по украинскому государству. Первый заключается в попытке захвата острова Змеиный с последующим размещением комплексов ПВО С-400 и полноценным вторжением в систему противовоздушной обороны Североатлантического альянса. Второй сценарий – это высадка российских войск на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев и дальнейшее наступление на южный фланг украинского государства.

Он также рассказал о том, что Россия продолжает наращивать военные силы вокруг украинского государства. Ситуация напоминает обстановку в 2008 году, когда произошла российско-грузинская война. Вкладываются большие ресурсы, что свидетельствует о серьезных намерениях россиян.

«То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году (в Грузии – ред.). Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг нас, сейчас идет наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства», — считает Саакашвили.

Вторым фактором, по мнению чиновника, является публикация Путина об Украине. В ней указано, что Москву интересует не «Новороссия» или же Донбасс, а конкретно Киев. Впервые там указано об острове Змеиный, и это может свидетельствовать об одном из планов вторжения россиян, который предполагает размещение ракет с целью вторжение в систему ПВО государств НАТО.

«Второе – идет идеологическая подготовка. То есть Путин испытывает реакцию Запада на свои заявления и действия. Письмо Путина, где он говорил про Киев (речь, вероятно, о статье Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»)… Идея, что не Новороссия, не Донбасс, а что основной целью является Киев – Путин четко написал в этом письме. В этом письме в первый раз появилось указание острова Змеиный. Я хорошо знаю Путина. Я точно могу сказать, что он не знал, где этот остров Змеиный. Но Путин написал об этом острове – потому что это один из планов вторжения. У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО – С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой, точно так же, как они задушили Мариупольский порт», — считает Саакашвили.

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