дата публикации 28.07.21

"В вузах России прозрели и отказываются прогибаться под Запад" Эстония - 27 июля 2021 г. В вузах России прозрели и отказываются прогибаться под Запад 27 июля 2021 | © Sputnik / Григорий Сысоев Преподаватели высших учебных заведений России бьют тревогу в связи с тем, что их вынуждают в научной и исследовательской деятельности подчиняться рейтингам и правилам Запада. Последние годы все активно внедряют в России западный подход, когда эффективность преподавателей исследовательских университетов определяется количеством их публикаций в научных журналах. Причем хорошесть профессоров и доцентов зависит от того, пробились ли они в топовые англоязычные издания, а ведущие российские вузы заискивают перед частными зарубежными журналами, рассказало РИА Новости. "В советское время научные исследования в высшей школе были вторичной задачей. От преподавателя требовалось в первую очередь учить студентов. Если же он хотел защитить диссертацию, дорасти до профессора, то, конечно, занимался наукой, публиковал статьи", – приводит информационное агентство слова социолога Дениса Подвойского. В то же время в западных университетах научная деятельность считается основной – внедренная там библиометрия ведет подсчет эффективности ученого на основании числа публикаций и ссылок на них из других научных статей. "В 2000-х библиометрия проникла к нам. На вузы стали выделять больше денег, университетский менеджмент, распределяющий средства и не сильно понимающий, как проводятся реальные исследования, стал на нее ориентироваться. Для преподавателей это все оказалось жуткой головной болью", – рассказал социолог. Научная объективность? Забудьте Статьи должны быть опубликованы в серьезных научных журналах, входящих в международные базы данных Web of Science (принадлежит коммерческой компании Clarivate Analytics (дочке корпорации Thomson Reuters) и Scopus (принадлежит Elsevier). Они индексируют названия журналов, статей и аннотации на английском языке, списки литературы, и на основе этих данных далее составляют рейтинги успешных журналов и авторов. "Рейтинг учебных заведений, членство в диссертационных советах, гранты – все завязано на показатели Web of Science и Scopus. Во многих вузах публикации в этих базах данных обязательны", – рассказал Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ. Отмечается, что на преподавательские должности соискатели проходят через процедуру выбора, срок контракта снизился до двух лет, при этом в нем оговаривается число публикаций. В итоге многие преподаватели отмечают, что наблюдается попытка "скопировать американскую систему сегрегации преподавателей", которая, помимо прочих недостатков, в принципе не соответствует особенностям местного рынка. При этом погоня за удовлетворением требований западных рейтингов приводит к отвлечению от реальных исследований, реального процесса преподавания. Кроме того, по понятным причинам определенные темы, в том числе о российском Крыме, в западные ТОПы не попадут в принципе. В России есть свои системы оценки научных журналов Одна из таких систем, самая давняя – это список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), присваивающей ученые степени кандидата и доктора наук. Сообщается также, что в середине нулевых появился Российский индекс научного цитирования, основанный на Научной электронной библиотеке. Там все отечественные научные издания помещают статьи целиком или публикуют их аннотации. © Sputnik / Нина ЗотинаКупол Андреевского монастыря в Москве и здание МГУ "Мы в свое время поднимали вопрос, почему публикации должны быть завязаны на Web of Science и Scopus, а не на ВАК", – сказал профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории РУДН, советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Воронин. И пояснил, что далеко не все научные дисциплины подходят для западных изданий. При этом представителям естественных, инженерных, медицинских наук легче, а вот гуманитариям – очень сложно. "Пример из моей сферы востоковедения. Мы направили в западные журналы статью о ливийской джамахирии как форме демократии на Африканском континенте. Нам ответили, что это неинтересно. Коллеги пытались опубликовать работу по Ирану. Отказ: неактуально. История Средневековой Руси тоже англосаксонское сообщество не волнует", – рассказал профессор Воронин. "Поэтому приходится "переобуваться", писать, например, про меньшинства, дискриминацию", – пояснила председатель совета по этике научных публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей Анна Кулешова. РИА НовостиДиректор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин (слева) и ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) Анатолий Торкунов По словам Дениса Подвойского, "есть области исследований, существующие почти исключительно на родных языках", и в силу своей "неизвестности за пределами страны или региона происхождения" не могут пробиться "в журналы с высоким импакт-фактором". Профанация науки за деньги Сотрудники вузов поведали, что для удовлетворения спроса на статьи в западных журналах появились посреднические фирмы. Они предлагают услуги по переводу и оформлению материалов, а также по продуцированию публикации "под ключ", за что выставляют счета от 1500 до 3000 долларов. Вот такой "инструмент давления на профессорско-преподавательское сообщество". "А статей надо несколько. Страна под санкциями с 2014 года, но мы их кормим", – сказал Воронин. При этом в некоторых университетах даже пытаются компенсировать затраты крупными премиями, которые доходят до ста тысяч. "Сотрудники пытаются купить готовые научные статьи, приписать авторство, занимаются плагиатом (в том числе переводным), воруют тексты у студентов или принуждают их к подарочному авторству. Иногда им в этом помогает руководство университетов, закупая статьи в изданиях-хищниках, закладывая в бюджет приобретение авторства", – рассказала Анна Кулешова. Денис Подвойский назвал данный процесс "демонстрацией псевдоэффективности", а Сергей Воронин – "профанацией". "Начинали с малого, есть публикация – доплата, потом включили в контракт фиксированное число статей, теперь нет публикаций – не переизберем", – подчеркнул профессор Воронин. Денис Подвойский добавил, что сам находится на максимально возможном в его вузе сроке преподавательской деятельности – "в середине четырехлетнего контракта" – и уверен, что "к концу условия будут гораздо жестче". Иван Рудов, директор библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета (вуз – участник "Проекта 5-100"), отметил, что "базы Web of Science и Scopus ориентированы на западный рынок, со своей спецификой по языку, стилю", что вынуждает российских ученых "играть по их правилам". По словам Рудова, в Сибирском федеральном университете также "действует эффективный контракт, первый показатель которого – публикации в высокорейтинговых журналах, причем учитываются лишь те, что индексируются в Web of Science и Scopus". © Sputnik / Владимир ТрефиловЗамдекана Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев "Плюсы такой системы очевидны. В первую очередь это позволяет поднять уровень жизни ученого. Второй момент – во многих университетах нет прозрачного механизма компенсации расходов, если предусмотрена плата за статью, что, например, свойственно журналам открытого доступа. В нашем случае эффективный контракт – один из способов компенсации таких расходов. Минусы связаны с усилением недобросовестной деятельности, связанной с публикациями. Есть хищнические журналы, но если они и попадают в базы индексации, то ненадолго. Говорить о качестве таких публикаций не приходится", – рассказал директор библиотечно-издательского комплекса сибирского вуза. При этом остается вопрос адекватности оценки ученого по критерию количества его публикаций. Рудов считает, что необходим комплексный подход в таком деле, ибо публикации еще не гарантируют полезность и эффективность. "Сама идея рейтинга по публикациям в той или иной базе данных сомнительна. Ученого надо оценивать по функциям, которые он выполняет", – считает Вардан Багдасарян. По его мнению, новые идеи, не вписывающиеся в исходную парадигму, невозможно опубликовать в журналах с высоким импакт-фактором. Эти идеи смогут пробить себе дорогу через годы. Тем более, что "вокруг научных издательств – большая кормушка, множество посредников. Не говоря уже о том, что на этом держится приоритетность западной науки перед отечественной". Российская система – это реально Опрошенные РИА Новости эксперты предложили, как можно было бы отойти от порочной практики. Кто-то высказался за создание двух треков – преподавательского и исследовательского. Сергей Воронин считает, что надо полностью отказаться от ориентации на Запад, причем данный вопрос уже поднимался еще с 2014 года и был поддержан Владимиром Жириновским. "Нужно создавать собственную базу данных по СНГ, БРИКС, чтобы сюда стремились ученые из Восточной Европы и других стран", – считает Воронин. Сообщается, что в ноябре 2020 года депутат Государственной думы Сергей Калашников направил секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву просьбу высказаться по данному вопросу. И получил оперативный ответ: "На меня выходили представители правительства и РАН, они провели соответствующую работу. Единственная организация, которая выступила против, – ВШЭ (Высшая школа экономики – прим. Baltnews). Остальные идею реанимировать и усилить роль российской системы аттестации поддержали". Также отмечается, что в 2017-м Французская академия наук, Немецкая академия "Леопольдина" и Лондонское королевское научное общество выступили с совместным заявлением, в котором выразили озабоченность чрезмерным увлечением библиометрией. А в 2015 году в британском журнале Nature, посвященном в основном исследованиям по естественно-научной тематике, был опубликован "Лейденский манифест", в одном из пунктов которого значилось: "Защищай приоритет исследований, актуальных для своего региона".

