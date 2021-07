архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 28.07.21 07:09 скаут: Игорь Львович Израиль Русскоязычные СМИ Израиля The Telegraph. "Люди Путина": Российские олигархи готовятся к лондонскому слушанию по делу о клевете время публикации: 27 июля 2021 "Четыре российских олигарха, включая Романа Абрамовича, подадут заявления в суд, что, вне всяких сомнений, станет делом о защите чести и достоинства, за которым стоит следить, когда оно будет рассматриваться в суде, – пишет The Telegraph (автор: Роберт Мендик, перевод Inopressa.ru). – Они возбуждают дело против Кэтрин Белтон и публикации ее ставшей бестселлером книги-расследования "Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад". "Команды юристов, королевских адвокатов и младших адвокатов коллективно заработают миллионы фунтов в качестве гонораров в ходе того, что может оказаться самым прибыльным делом о клевете в истории британского права", – предполагает издание. "Иск Белтон предъявляют лично Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", и Шалва Чигиринский, магнат в сфере нефти и недвижимости, а также российская государственная нефтегазовая компания "Роснефть". Издателю книги HarperCollins также предъявлены иски всеми тремя, а также двумя другими российскими миллиардерами, Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Однако Авен подает в суд за предполагаемое нарушение защиты данных, а не за клевету", – пишет газета. Судебные иски были возбуждены в течение трех недель с марта по апрель этого года, спустя чуть менее года после того, как книга была впервые была издана в твердом переплете. Высокий суд постановил, чтобы они были заслушаны одновременно, отмечается в публикации. "Судья Типплс, заседая в Высоком суде, в среду заслушает правовые доводы для определения якобы клеветнических обвинений, сделанных Белтон в ее книге. То, как судья интерпретирует отрывки из книги, будет играть большую роль в определении успеха различных исков, предъявленных российскими миллиардерами", – пишет The Telegraph. "Это дело является возможностью заработать большие деньги для высокооплачиваемых лондонских адвокатов по защите чести и достоинства, которые могут взимать до 750 фунтов в час за консультацию", – указывает газета. (...) "Абрамович нанял Harbottle & Lewis, юридическую фирму, которая представляла интересы членов королевской семьи в недавних судебных столкновениях со СМИ. В заявлении, опубликованном в марте, юридическая фирма сообщила, что ведет судебное разбирательство, касающееся "ряда ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении нашего клиента". Юридическая фирма заявила, что в книге содержатся "ложные предположения о том, что наш клиент действовал коррумпированно, и делаются ложные утверждения о покупке и деятельности нашего клиента в отношении футбольного клуба Chelsea". (...) Через 9 дней после того, как иск подал Абрамович, иск в Высокий суд подала и "Роснефть", рыночная капитализация которой, согласно Forbes, составляет 56,5 млрд фунтов стерлингов. Нефтяной конгломерат, базирующийся в Москве, является крупнейшей компанией в России. Днем позже, 1 апреля, Фридман, состояние которого, заработанное в банковской сфере, оценивается в 11,2 млрд фунтов стерлингов, подал в суд на HarperCollins за клевету, а через 9 дней после этого Авен, деловой партнер Фридмана, состояние которого оценивается в 3,8 млрд фунтов стерлингов, подал иск о нарушении законов о защите данных". "Последним иск подал нефтяной магнат Шалва Чигиринский, нанявший юридическую фирму Taylor Wessing. Фридман и Авен оба действуют через одну и ту же юридическую фирму CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang, в то время как "Роснефть" представляют специалисты по законам против клеветы из Carter Ruck". "Все претензии были предъявлены независимо друг от друга, и российские истцы настаивают на том, что не существовало скоординированного стратегического плана по срыву книги Белтон", – говорится в статье. "Судебные издержки Белтон покрываются компанией HarperCollins, которая была куплена News Corp Руперта Мердока в 1989 году. Компания HarperCollins охарактеризовала книгу Белтон как "авторитетную, важную и тщательно подготовленную работу". (...) "Как свидетельствуют судебные документы, в иске Абрамовича о клевете оспаривается утверждение о том, что Путин распорядился о приобретении "Челси" в 2003 году в политических целях. Источником этого утверждения в книге является Сергей Пугачев, российский миллиардер в изгнании, который когда-то был членом ближнего круга Путина, прежде чем рассориться и бежать из страны. В деле 2017 года судья Высокого суда назвал Пугачева ненадежным свидетелем", – отмечается в статье.

После ухода Нетаньяху Россия стала пакостить Израилю Российские официальные лица заявили, что механизма координации между их войсками и Израилем по ситуации в Сирии больше не существует Ян Голд, 27/07/21 Владимир Путин и Биньямин Нетаньяхуצילום: מארק ישראל סלם. פלאש 90. ארכיון Министерство обороны России регулярно стало в последнее время сообщать о перехвате системами ПВО ракет после приписываемых Израилю авиаударов по Сирии. Просирийские ливанские журналисты недавно сообщили, что Москва решила применить другой подход к текущей стратегии безопасности в Сирии. Это означает, что наносится серьезный ущерб интересам безопасности Израиля, который больше не сможет почти свободно действовать в сирийском воздушном пространстве, как это было в последние годы, когда удавалось успешно атаковать цели, которые представляли угрозу безопасности еврейского государства. Газета «Исраэль Хайом» сообщает, что информация основана на деталях, предоставленных высокопоставленными официальными лицами в Москве и Дамаске, и исходят от ливанских журналистов, в том числе близких к высшему руководству режима президента Сирии Башара Асада, а также от высокопоставленных офицеров штаба вооруженных сил Российской Федерации в Сирии. Механизма координации, который действовал между израильским оборонным ведомством и российскими войсками в Сирии, больше не существует. Действие этого механизма стало возможным благодаря прямой связи между бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ставшим лидером оппозиции, и президентом России Владимиром Путиным У Беннета таких отношений с Путиным, которые были у Нетаньяху, нет. Высокопоставленный российский источник был процитирован в ливанских СМИ: «Ранняя координация с Израилем прекратилась, как только было сформировано новое правительство, и Нетаньяху закончил свой срок в качестве премьер-министра». Недавно заместитель руководителя Российского центра примирения в Сирии Вадим Кулик заявил в своем выступлении, цитируемом российскими СМИ, об успешном перехвате восьми израильских ракет над Хомсом. По словам Кулика усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс Бук-М2Е перехватил ракеты, выпущенные израильскими истребителями F-16. Другой высокопоставленный российский чиновник сообщил базирующейся в Лондоне арабской газете «Аль-Шарк аль-Асват» о том, что Россия начала помогать режиму Асада «закрывать сирийское воздушное пространство от израильских самолетов». Российский источник утверждает, что российские военные специалисты уже помогли сирийской системе ПВО в перехвате израильских ракет, используя «Бук»: «На прошлой неделе израильтяне почувствовали, что системы ПВО в Сирии были эффектно активированы, и что все израильские ракеты оказались перехвачены. статью прочитали: 33 человек Комментарии