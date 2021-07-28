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«Академик Черский» завершил свою часть «Северного потока — 2»

27 июля 2021

Иллюстрация: schiffbilder.de.

За пять дней трубоукладчик «Академик Черский» завершил строительство участка второй нитки «Северного потока — 2» на немецком мелководье. До завершения проекта осталось уложить 27 километров в Балтийском море.

По данным навигационного портала Vesselfinder, сегодня, 27 июля, трубоукладчик «Академик Черский» достроил отрезок второй нитки «Северного потока — 2» на мелководном участке Адлегрунд в экономической зоне Германии в Балтийском море. Глубина моря не превышает 21,5 метра. На укладку 2,6 километра газопровода у судна ушло пять дней.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Федеральное управление водных путей и судоходства (WSV) указывало в предупреждении морякам, что работы могут продлиться до 16 августа. Означает ли это, что трубоукладчик продолжит строительство газопровода в немецких водах, где осталось построить 13,9 километра, неизвестно. Но регулятор точно указывал координаты участка, который построит «Академик Черский».

Тем временем баржа «Фортуна» продолжает укладку второй нитки газопровода в датских водах и до экономической зоны Германии осталось уложить 13 километров.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

Исполнительный директор оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил немецким СМИ, что проект планируются завершить до конца августа.

Как сообщало EADaily , в прошлом году «Академик Черский» прошел модернизацию и должен был, судя по тендерной документации, укладывать до двух километров в сутки. Этого, однако, не случилось по неизвестным причинам, и проходка составляла в среднем 600 метров в сутки. Поэтому после достройки первой нитки в июне баржа «Фортуна» заменила трубоукладчик на строительстве второй и стала основным судном проекта.

За три месяца до начала отопительного сезона запасы газа в хранилищах Европы находятся на рекордно низком уровне. С одной стороны, снижаются поставки СПГ, так как грузы перенаправляют в более прибыльные Азию и Южную Америку. С другой, «Газпром» нарастил экспорт в Европу, но в рамках контрактных обязательств. Сейчас компания не выбрасывает на рынок дополнительные объемы, а обещает удовлетворить дополнительные заявки после запуска «Северного потока — 2», который может состояться осенью. Первая нитка газопровода проходит пусконаладку.

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