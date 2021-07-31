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28.07.2021

Москва хочет получить выгоду.

США выводят войска из Афганистана, тем временем президент России Владимир Путин стремится восстановить влияние в Центральной Азии, но в то же время опасается перехода исламистского экстремизма через границы, цитирует Financial Times издание «Зеркало недели. Украины».

На прошлой неделе Москва переместила танки к границе Таджикистана и Афганистана для проведения военных учений. Движение «Талибан» продолжает расширять свои позиции, а США готовятся закончить 20-летнюю военную миссию, которая не смогла принести мир в страну.

Россия поддержала выход США из Афганистана, несмотря на параллели с отступлением Советского Союза из страны в 1989 году. Москва была одной из первых, кто публично вступил во взаимодействие с талибами. Кремль принял делегацию в 2018 году для стимулирования мирных переговоров, несмотря на то, что считает «Талибан» запрещенной террористической организацией.

«Игра Путина заключается в попытке поставить США в неловкое положение. Россия не хочет, чтобы США контролировали тот или иной режим на своем заднем дворе», - сказал Асфандяр Мир из Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета.

Путин верит в новые отношения с талибами, которые, как он надеется, будут сдерживать террористические угрозы.

Специальный представитель Кремля в Афганистане Замир Кабулов недавно связал продвижение талибов с усилением безопасности для России, поскольку это уничтожит более агрессивные группы джихадистов.

«Тот факт, что талибы берут некоторые районы под свой контроль имеет положительный аспект. Почему? Потому что большинство этих экстремистских групп сосредоточены не на внутренних вопросах, а на Центральной Азии, Пакистане или Иране», - сказал он.

На вопрос в отдельном интервью на прошлой неделе, выгоден ли вывод США для России, он ответил утвердительно.

Но политолог Аркадий Дубнов заявил, что такая стратегия является рискованной.

«Позиция Москвы, которая открыто делает ставку на отдельную силу и пытается ограничить влияние другой, кажется опасной. Это выглядит как попытка свести старые счеты. Россия хочет играть важную роль в Афганистане», - добавил он.

Для Путина возможности, которые создал вывод войск США, выходят за пределы Афганистана, поскольку Москва стремится вернуть власть, которую имела в советские времена, контролируя значительную часть евразийского континента.

Конечная цель - добиться того, чтобы США и любые другие западные силы не вернулись в регион, добавил аналитик.

«Все остальное, что делает Россия, - это дымовая завеса», - считает политолог.

Как часть этого, Москва неоднократно призывала к переговорам в форматах, которые она контролирует, включая Евразийский экономический союз, куда также входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), военный блок с привлечением этих стран.

Но, опять же, Кремль рискует.

«Ухудшение ситуации в Афганистане станет серьезным испытанием для ОДКБ, которая должна доказать, что может обеспечить безопасность в регионе», - сказал Дмитрий Тренин из аналитического Центра Карнеги в Москве.

«Ни у России, ни в странах Центральной Азии нет ресурсов, причин, или желания принудительного вмешательства в афганские вопросы», - добавил он.

Большинство международных экспертов считают, что после выхода США талибы могут полностью или частично захватить Афганистан.

«Я гарантирую вам, что Талибан возьмет власть в Кабуле до сентября. Но они не знают, как управлять страной, поэтому будет беспорядок», - заявил российский дипломатический источник Financial Times на условиях анонимности.

Последний раз, когда талибы руководили Афганистаном, с 1996 по 2001 год, режим вводил строгое толкование исламского законодательства, что привело к общим нарушениям прав человека и подавлению прав женщин.

Талибан предложил убежище для террористов, включая Аль-Каиду, которая руководила атаками 11 сентября, что привело к вторжению в Афганистан вооруженных сил под руководством США.

Дубнов предположил, что на этот раз Россия попытается «посоветовать» талибам, как управлять страной.

Москва также пробивает себе дорогу к Пакистану - региональному игроку, спецслужбы которого тесно связаны с талибами.

«Пакистан наладил тесное сотрудничество с Китаем, поэтому он заслуживает особого внимания Москвы. Но Кремль может разозлить своего конкурента - Индию», - сказал Тренин.

И несмотря на вывод войск, США не будут полностью отстранены от дел Афганистана, заявил директор аналитического центра Харш Пант.

«Каждая страна, которая принимает участие в игре в Афганистане ждет того, что США будут делать дальше. Америка все еще имеет много влияния в регионе», - сказал он.

30 июля 2021

России не нравятся попытки Беларуси диверсифицировать поставки нефти на свои НПЗ. При этом вопрос уже начинает принимать весьма неприятный оборот.

В середине июля российские таможенники сообщили о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды танкера нефти в Украину. Позже выяснилось, что 80 тыс. тонн сырья по факту следовали на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. При этом каждая из сторон, принимавшая участи в сделке, открестилась от «контрабанды». На этом негативные новости для Беларуси не закончились. Появилась информация, что Российские железные дороги могут отменить скидку на поставку белорусских нефтепродуктов в порты России, пишет Ежедневник.

Изначально Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила о незаконном перемещение в Украину нефти на 2 млрд российских рублей. По данным ФТС, капитан танкера Altai после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти сообщил, что судно следует в итальянский порт Аугуста. Однако танкер направился в порт Южный в Украине, где выгрузил товар. Таким образом, был нарушен введенный правительством РФ запрет на вывоз из России сырой нефти на территорию Украины.

Как удалось установить оперативникам, капитан казахстанского танкера, который является гражданином России, заранее получил от представителя зарегистрированной в Великобритании компании-оператора рейсовое задание, в соответствии с которым должен был перевезти нефть в Украину. Также он получил «указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», говорится в сообщении.

Центральная энергетическая таможня РФ возбудила уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Компания «Укртранснафта», которая является оператором нефтяной «трубы» в Украине, опровергла информацию о контрабанде нефти из РФ. Оказалось, что сделка, о которой сообщила ФТС, была датирована мартом 2020 года. «Загрузка нефти состоялась в порту Новороссийск (РФ). Страной происхождения нефти является Республика Казахстан. Отметим, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Республику Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора "Укртранснафты" с BNK (UK) Limited (Великобритания), дочерней компании Белорусской нефтяной компании», - говорится в комментарии украинской компании.

В свою очередь в концерне «Белнефтехим» опровергли заявление «Укртранснафты».

«Информация, распространенная от имени «Укртранснафты», не соответствует действительности. Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись», – заявили в концерне. Хотя это вряд ли можно считать опровержением, поскольку «Укртранснафта» говорила про нефть из Казахстана, а не их России.

В «Казмортрансфлоте» также дали разъяснение по ситуации со своим танкером Altai. По данным казахстанской стороны, в марте 2020 года судно Altai зафрахтовали на перевозку сырой нефти сорта Export Blend Crude Oil (не российского происхождения) из порта Новороссийска назначением в порты Черного и Средиземного морей. Покупателем данного груза выступила компания Socar Trading, которая объявила, что пунктом назначения груза является Республика Беларусь (согласно коносаментам, окончательным получателем является компания BNK (UK) Limited) транзитом через порт Южный в Украине.

«В связи с этим «Казмортрансфлот» заявляет о непричастности собственника танкера и его сотрудников, включая капитана танкера, по вопросу о маршруте груза, так как по условиям договора фрахта данная поставка осуществлялась в интересах компании-покупателя», – говорится в сообщении.

В азербайджанской Socar и БНК эту сделку не комментировали.

Стоит напомнить, что в конце февраля 2020 года «Белнефтехим» сообщал, что купил у Socar около 250 тыс. тонн нефти с поставкой через Украину на фоне спора с Россией о цене на нефть. В середине марта именно танкер Altai привез из Новороссийска в Одессу 80 тыс. тонн российского сорта Urals для дальнейшей транспортировки в Беларусь. Информацию об этом распространяли украинские и российские СМИ со ссылкой на «Белнефтехим». В последствии информация была скорректирована и речь шла либо об «азербайджанской нефти», либо о «нефти, доставленной азербайджанской компанией».

Вызывает вопрос, почему Россия сообщила о прошлогодней «контрабандной» поставке лишь сейчас. Причем это произошло спустя несколько недель после того, как Беларусь и Казахстан подписали межправсоглашение о поставках нефти.

Однако этим неприятные сообщения для белорусской стороны не закончились. На днях газета «Деловой Петербург» написала со ссылкой на двух близких к российскому правительству экспертов, что Российские железные дороги ввиду своего полумонопольного положения могут поднять вопрос о повышении тарифа на поставку белорусских нефтепродуктов в порты РФ.

«Прибалтика для белорусов закрыта, а товары нужно поставлять», - отметил президент Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Он допустил, что РЖД могут убрать скидку в 50% с 2022 года. Хотя по документам ее действие распространяется до 2025 года. У РЖД возникло право пересмотреть размер скидки, так как Беларусь превысила оговоренную квоту поставок. Тем более, что по словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, решение о предоставлении скидки Беларуси вызвало серьезную волну недовольства среди российских поставщиков. Другое дело, что решение о подобных преференциях носит политический характер.

Ситуация с РЖД выглядит особенно интересно, учитывая слухи полугодичной давности, когда в СМИ говорилось о возможной покупке РЖД Белорусских железных дорог. Гипотетически это было реально: РЖД уже выступают концессионерами Армянских железных дорог. Дальше новостей эта затея не сдвинулась ввиду неготовности белорусов обсуждать потерю независимости своей «железки». Однако если бы эта сделка состоялась, то вопрос тарифов на перевозку не стал бы проблемой ввиду вхождения в единую сеть РЖД, заключают авторы материала.

Все описанные выше тревожные сигналы наводят на грустные мысли относительно нефтяного будущего России и Беларуси. Особенно тревожит то обстоятельство, что эти сигналы подает российская сторона, словно она на корню хочет пресечь любые попытки Беларуси слезь с российской нефтяной иглы.

30.07.2021

Ужас министра Кубракова.

По просьбе «Белсата» хакеры прислали подтверждение того, что располагают актуальными сведениями баз, и рассказали, какие сведения из них интересны.

«Кибер-партизаны» теперь имеют свежие базы данных о гражданах из Государственной автоинспекции и автоматизированной информационной системы «Паспорт». Уже после беседы с «Белсатом» они рассказали, что взломали базу данных службы 102 и имеют архив вызовов.

«Мы действительно их взломали, – отвечают «Кибер-партизаны» на вопрос, не купили ли данные у других взломщиков. – Как мы и писали, для взлома баз нам необходимо было проникнуть на объекты режима и открыть доступ к внутренней сети, дальше работали наши киберы, которые добрались до нескольких баз. Продолжаем работать дальше, еще не вечер».

В паспортной базе есть актуальные и более ранние сведения не только об имени и номере паспорта, но и месте прописки, месте работы, именах родителей. В базе ГАИ могут увидеть не только то, кто какой машиной владеет, но и какие нарушения совершил. В архиве вызовов 102 имеются и сведения, кто когда делал вызов, и описание того, на что жаловались (а среди жалоб есть и, например, донос на соседа за призывы на митинги в соцсетях).

Какая польза «Кибер-партизанам» от всего этого?

«В сети МВД есть очень много баз, на некоторых засекречена информация, раскрытие которой может нарушить работу МВД, КГБ и других ведомств, – поясняют «партизаны». – Недавно мы слили квартирный фонд КГБ, и им придется сменить все квартиры – на это уйдет много ресурсов и времени.

В базах ГАИ есть сведения по всем автомобилям в РБ, включая оперативные автомобили тихарей, ГУБОПиК, КГБ. Как минимум, им всем придется менять транспортное средство. Но, важнее то, что оперативники будут знать, что такая утечка вполне может случиться снова.

В АИС «Паспорт» хранятся фотки всех граждан, включая КГБшников, оперов и тихарей. Много ли агентов КГБ будут готовы действовать за границей, зная, что сведения о них уже утекли?»

Базы только начинают обрабатывать и анализировать, поэтому, говорят «Кибер-партизаны», пока трудно даже представить, что там еще найдется. К тому же, хакеры сейчас заняты кибератаками (которые называют «самыми масштабными в истории Беларуси»), поэтому не имеют много ресурсов на анализ баз. Но они полагают, что дальнейшие взломы могут нанести режиму даже больший ущерб.

Если «партизаны» получили доступ к базам, смогут ли обычные воры так же взломать эти базы или украсть сведения у «партизан»?

«Мы считаем, что базы у нас защищены лучше, чем у МВД, и мы явно разбираемся лучше в кибербезопасности, – отвечают хакеры. – К базам есть доступ только у очень ограниченного количества людей, которым мы доверяем.Только у наших админов имеется полный доступ к базам, а у остальных доступ ограничен и мониторится».

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