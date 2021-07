архив



дата публикации 31.07.21 16:54 скаут: Игорь Львович Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае Китай прокомментировал спор России и Японии вокруг Курил 27 июля 2021 Чжао Лицзянь Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Спор России и Японии вокруг Курильских островов — вопрос, который касается только этих стран. С таким комментарием выступил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, его цитирует РИА Новости. «Вместе с тем, китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов Второй мировой войны», — добавил дипломат. Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии. Кроме того, Япония выдвинула территориальные претензии в адрес России, которые касаются территории Западной Антарктиды. Виктория Кондратьева

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур 27.07.2021 ТАСС Фото: transport-news.ru В первой декаде августа планируется провести испытания мостового перехода. Специалисты состыковали российскую и китайскую части первого трансграничного железнодорожного моста через реку Амур, сообщается во вторник на сайте правительства Еврейской автономной области (ЕАО). «Железнодорожные пути российской и китайской частей моста были соединены. В первой декаде августа планируется провести испытания мостового перехода, а уже в конце августа текущего года по мосту пройдет первый железнодорожный состав», — говорится в сообщении. В начале июля заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ на Дальнем востоке Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ознакомились с ходом строительства моста. Вице-премьер обратил особое внимание, что сроки ввода трансграничного моста в эксплуатацию должны быть соблюдены. Мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию. Times: Китай ударными темпами наращивает свой ядерный арсенал Материал представлен в пересказе ИноТВ 28 июля 2021 TIMES Оригинал В Китае по спутниковым снимкам опознали ещё одну строящуюся базу ядерных ракет — притом что другой такой крупный объект был обнаружен американскими исследователями всего несколько недель назад, пишет The Times. По данным газеты, когда оба проекта будут завершены, количество пусковых шахт для МКБР у Поднебесной увеличится десятикратно. Reuters Китай ведёт в пустыне рядом с городским округом Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе строительство новой базы для размещения ядерных ракет, сообщает The Times со ссылкой на спутниковые снимки. По данным британского издания, снимки строящегося военного объекта общей площадью 800 кв.км, который возводится неподалёку от «печально известных» лагерей для уйгуров-мусульман, стали «очередным свидетельством» того, что Пекин начал самым решительным образом наращивать свой ядерный арсенал. Как напоминает обозреватель The Times, создание новой базы идёт примерно в 386 км к северо-западу от ещё одного строящегося комплекса ракетных шахт, обнаруженного несколько недель назад в окрестностях городского уезда Юймэнь, также располагающегося на значительном удалении от внешних границ страны. По информации газеты, объект рядом с Хами был опознан двумя исследователями НКО «Федерация американских учёных» Мэттом Корда и Гансом Кристенсеном, которые ранее сообщили американским СМИ, что и данная база, и соседний комплекс в районе Юймэня вместе знаменуют собой «самое серьёзное наращивание Китаем своего ядерного арсенала в истории». Как отметили Корда и Кристенсен, после ввода обеих баз в эксплуатацию на первой из них будет размещено 110, а на второй — 120 шахт для межконтинентальных балистических ракет (МКБР), в результате чего общее количество известных стационарных пусковых шахт в Китае увеличится приблизительно в десять раз. «Количество строящихся китайских шахт превышает число МКБР шахтного базирования в России и соответствует примерно половине общего арсенала американских МКБР, — предупредили учёные. — Программа Китая по строительству шахт является самым масштабным проектом такого рода со времён холодной войны, когда ракетные шахты создавали СССР и США». По общепринятому мнению, Китай, в ядерный арсенал которого, помимо стационарных МКБР, также входят около сотни мобильных пусковых установок для них, имеет относительно скромные запасы ядерных боеголовок, не превышающие 300 единиц, придерживаясь политики «минимального сдерживания», — однако, судя по всему, Пекин с некоторых пор решил взять другой курс, констатируют британские журналисты. Американские исследователи убеждены, что Китай может таким образом пытаться подчеркнуть свой статус великой державы, а также укрепить авторитет своей системы сдерживания, показав, что она способна дать отпор улучшившимся средствам других ядерных держав, включая США, Россию и Индию, пишет Times.

Китай пообещал поддержку талибам «в стабилизации Афганистана» 28.07.21 Фото с сайта South China Morning Post Китай пообещал поддержать роль талибов «в процессе восстановления стабильности в Афганистане». Соответствующее заявление было сделано министром иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с делегацией радикального движения «Талибан» (запрещено в России и многих других странах), которая прибыла в город Тяньцзинь, пишет издание South China Morning Post. Газета уточняет, что делегация из девяти талибов прибыла под руководством главного переговорщика организации муллы Абдул-Гани Барадара. В ходе переговоров Ван И потребовал, чтобы талибы прекратили всякие связи с уйгурской сепаратистской организацией Исламское движение Восточного Туркестана. В свою очередь, китайские власти обещали не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, но выразили готовность оказать содействие в установлении мира в этой стране. «Мы всегда проводили дружественную политику по отношению ко всему афганскому народу. <...> Поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана свидетельствует о провале американской стратегии в этой стране. «Талибан» как военная и политическая сила играет в Афганистане решающую роль, и мы надеемся, что он станет ключевым фактором для восстановления там мира и стабильности», — приводит слова Ван И ТАСС. Представители движения поблагодарили Китай за продолжающееся сотрудничество с афганским народом, особенно в борьбе с коронавирусом, и заверили, что территория Афганистана не будет использоваться против каких-либо других стран. Участок китайско-афганской границы составляет 76 км, но проходит в самом неспокойном китайском регионе — Синьцзян-Уйгурском автономном округе, где периодически случаются массовые выступления или вооруженные акции мусульман-уйгуров против властей. Прошедшие в Тяньцзине переговоры — первые после того, как боевики радикального движения в середине июля вышли к границе с Китаем, взяв под свой контроль пограничный уезд Вахан. Впервые Китай принял на официальном уровне делегацию «Талибана» в июне 2019 году. Однако, как утверждает, например, телеканал France24, контакты между китайскими представителями и талибами при посредничестве Пакистана, начались гораздо раньше. В сентябре 2019 года талибы побывали в Пекине, чтобы обсудить с местными властями условиями мирной сделки между радикальным движением и США, которая в итоге была заключена в феврале 2020 года.

Китай рассказал о вспышке коронавируса «родом» из России 30 июля 2021 Фото: Reuters Власти Китая рассказали, что вспышка коронавирусной инфекции, которая наблюдается в городе Нанкин, началась с инфицирования уборщицы местного аэропорта. Об этом сообщает ТАСС. Вирус, распространившийся в городе, вероятно, «родом» из России: о заражении сотрудницы аэропорта стало известно после санитарной обработки самолета, выполнившего рейс CA910 авиакомпании Air China из Москвы. По мнению китайских властей, уборщица нарушила правила личной дезинфекции после уборки, что привело к инфицированию других работников. О локальной вспышке коронавируса в Нанкине объявили 20 июля: тогда в городе выявили несколько случаев заражения среди сотрудников городского международного аэропорта Лукоу. Местные власти несколько раз проводили ПЦР-тестирование всего девятимиллионного населения. По последним данным, число зараженных в Нанкине сосавляет 185.

Генерал-майор Куй Яньвэй: Тандем «Китай – Россия» стал непоколебимой гарантией мировой справедливости и прогрессивной силой 30.07.2021 Настя Свиридова Парадный расчёт армии КНР на военном параде в Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня 2020 г. Фото РИА Новости В год 100-летия Коммунистической партии Китая Народно-освободительная армия Китая отметила своё 94-летие. 100 лет назад, летом, Коммунистическая партия Китая вступила на арену истории. Подобно пылающему факелу она озарила китайский народ, истерзанный войной и тяжкими бедствиями, и подарила ему надежду. С тех пор Коммунистическая партия Китая по зову долга возложила на себя миссию по борьбе за счастье и развитие китайской нации. От осуществления невозможного – создания партии – до коренных изменений – образования нового Китая, грандиозной политики реформ и восемнадцатого съезда партии, результатом которого стали исторические достижения и изменения. История КПК – это великолепный эпос о героическом и непоколебимом духе. Атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в России генерал-майор Куй Яньвэй родился 9 апреля 1964 года. В декабре 1981 года вступил в Народно-освободительную армию Китая. В 1987 году окончил военный институт и стал штабным офицером министерства обороны КНР. С марта 1989 года – секретарь военного атташе при посольстве КНР в Румынии. С сентября 1992 года – секретарь, затем помощник военного атташе при посольстве КНР в России. С октября 1998 года – заместитель начальника, затем начальник отделения министерства обороны КНР, с мая 2004 года – военный атташе при посольстве КНР в Эстонии, с октября 2006 года – заместитель заведующего канцелярией по миротворческим делам при министерстве обороны КНР, заместитель начальника управления министерства обороны КНР. С июля 2011 года Куй Яньвэй – военный атташе при посольстве КНР в Румынии. В августе 2016 года ему присвоено воинское звание генерал-майора. С сентября 2016 года – военный атташе при посольстве КНР в Российской Федерации. 94 года назад, 1 августа 1927 года, на городской стене в Наньчане был произведён выстрел, ознаменовавший начало вооружённого сопротивления китайского народа против Гоминьдана и начало независимого руководства Коммунистической партии Китая в революционной вой­не, а также создание НОАК и начало вооружённого захвата власти. Это великое событие в истории Коммунистической партии Китая, великое событие в истории китайской революции и великое событие в истории развития китайской нации. С тех пор руководство Коммунистической партии Китая было инициатором ряда вооружённых восстаний и постепенно вступило на революционный путь контроля сёл, окружения городов и захвата власти вооружёнными силами. Искра китайской революции превратилась в настоящий факел. 22 года спустя была создана Китайская Народная Республика. Народно-освободительная армия Китая была основана Коммунистической партией Китая. Под руководством Коммунистической партии она прошла через пламя войны, преодолевала различные препятствия, несла большие жертвы, но вместе с тем раз за разом добивалась блистательных побед и великих исторических заслуг. История в полной мере доказала, что без Коммунистической партии не было бы Нового Китая. Приверженность абсолютному руководству партии над НОАК является основной характерной чертой социализма с китайской спецификой, политическим преимуществом партии и государства, основой военного строительства и сильной армии. Вступая в новую эру, сосредоточив внимание на реализации китайской мечты и мечты об усилении армии, основываясь на общей ситуации в области национальной безопасности и стратегии развития, Центральный комитет Коммунистической партии Китая, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, анализирует обстановку, с твёрдой решимостью проводит реформы, укрепляет армию и реализует мечту, а также призывает вступить в эпоху «высококлассной армии». Сильное государство должно укреплять армию, безопасность государства может быть достигнута только при сильной армии. Идя в ногу с развитием дела партии и народа, НОАК растёт в битвах, используя опыт прошлого, привносит инновации, развивается и совершенствуется. Непрерывно усиливаются революционные настроения, продолжается модернизация, всё чаще используются стандартные нормы. Возможности сдерживания и реальных боевых действий увеличиваются. Развитие Китая – это укрепление мирных сил. Китайская цивилизация всегда придерживалась принципа «Находиться в согласии, имея разные взгляды, защищать мир как ценность». «Искусство войны» – это известный китайский военный трактат, в его первом предложении говорится: «Нельзя игнорировать солдат, важные дела страны, место смерти и жизни, а также жизненный путь». Смысл этого высказывания состоит в том, что воевать необходимо осторожно. Китайские вооружённые силы – это цивилизованные, сильные и миролюбивые войска. За последние 30 лет они участвовали в 25 миротворческих операциях ООН. Китайские миротворцы побывали в более чем 20 странах и регионах: Камбодже, Конго (Киншаса), Либерии, Судане, Ливане, на Кипре, в Южном Судане, Мали и ЦАР. Они внесли выдающийся вклад в содействие мирному урегулированию споров, защиту региональной безопасности и стабильности и ускорение экономического и социального развития соответствующих стран. К настоящему времени Китай направил более 40 тысяч миротворцев, это самое большое количество миротворцев среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Китай также стал второй страной по объёмам финансирования операций ООН по поддержанию мира. С нуля до 40 тысяч человек, из ничего до второго крупнейшего участника миротворческих операций ООН – все эти изменения являются убедительным доказательством того, что Китай, идя путём мирного развития и добиваясь огромных успехов в строительстве собственной страны, не зацикливается на совершенствовании лишь самого себя, а стремится приносить пользу миру и активно берёт на себя обязательства, соизмеримые с собственными силами. Китайские вооружённые силы – это цивилизованные, сильные и миролюбивые войска. За последние 30 лет они участвовали в 25 миротворческих операциях ООН Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5, представленные на военном параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР. Фото ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай всегда был, есть и будет строителем мира во всём мире, страной, которая вносит вклад в глобальное развитие, и защитником международного порядка, а армия Китая всегда была и остаётся мощной силой в защите мира во всём мире. Китайские военные будут продолжать осуществлять международный военный обмен и сотрудничество, совместно реагировать на вызовы глобальной безопасности, активно выполнять обязательства, отвечающие международному статусу Китая, тем самым способствуя построению Сообщества единой судьбы человечества. С момента начала пандемии COVID-19 Председатель КНР Си Цзиньпин лично руководил работой по профилактике и контролю, лично давал распоряжения, ведя за собой партию, армию и весь народ, предпринимал самые всесторонние, строгие и основательные меры для борьбы с эпидемией, чтобы всеми силами начать повсеместную народную войну против коронавируса. НОАК в соответствии с единым планом страны сосредоточила внимание на трёх основных задачах. Первое – сплочённая координация армии с местными органами власти в противоэпидемической работе. Армия Китая незамедлительно запустила механизм действий в экстренных ситуациях. Для оказания помощи провинции Хубэй и городу Ухань она в срочном порядке привлекла медицинские бригады, задачей которых было спасение больных в трёх больницах Уханя. Более 10 тысяч медицинских работников вышли на передовую для оказания медицинской помощи больным, сыграв важную роль в достижении ключевых стратегических результатов в вой­не против коронавируса в Китае. Наряду с этим армия Китая развернула ряд научно-исследовательских проектов и завершила разработку вакцины от коронавируса на основе аденовирусного вектора. Второе – строгое усиление мер профилактики. Согласно распоряжению Военного комитета, а также в соответствии с принципами «повышенного внимания, активного реагирования, совместной профилактики и контроля, а также научного подхода» армия Китая провела всестороннюю подготовку для проведения работы по профилактике и контролю эпидемии, сохранив хороший уровень подготовки и привычный распорядок дня, а также находясь на хорошем уровне готовности. В настоящее время в соответствии с единым планированием проводится последовательная работа по вакцинации граждан. Третье – активное международное сотрудничество. С момента начала эпидемии военное руководство России, Пакистана, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Киргизии и Таджикистана, а также соответствующие международные организации направили руководству страны и вооружённым силам КНР телеграммы с выражением сочувствия в связи с распространением коронавируса. Более того, многие страны предоставили Китаю гуманитарную противоэпидемическую помощь, за что Китай выражает глубокую признательность. Армия Китая активно осуществляет противоэпидемическое сотрудничество с оборонными ведомствами и вооружёнными силами многих стран, оказывая поддержку и помощь международному сообществу насколько это возможно. Руководство китайских вооружённых сил посредством телефонных звонков и переписки обменялось мнениями с руководителями вооружённых сил многих стран по вопросам укрепления противоэпидемического сотрудничества. Китай направил в четыре страны военные группы экспертов-эпидемиологов для борьбы с коронавирусом, отправил гуманитарную противоэпидемическую помощь вооружённым силам 50 стран, провёл видео­конференции с вооружёнными силами 18 стран и международными организациями для обмена опытом борьбы с пандемией. С февраля этого года по запросу других стран армия Китая предоставила вакцины против коронавируса военным из более чем 20 стран, включая Пакистан. Это важная мера, принятая Китаем для выполнения своих международных обязательств и продвижения вакцины как мирового общественного блага, за что Китай получил широкое признание и одобрение со стороны международного сообщества. Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ В.В. Путина китайско-российское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие в новую эпоху выдержало испытание пандемией и небывалыми за столетие переменами, достигнув за всю свою историю высочайшего уровня во всех сферах. Тандем «Китай – Россия» стал непоколебимой гарантией мировой справедливости и прогрессивной силой, что способствует мировому развитию и процветанию, твёрдо защищая мировую безопасность и стабильность. В этом году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Главы двух государств 28 июня в формате видеоконференции официально объявили о продлении действия договора, что явилось символом развития дружбы поколений народов наших стран. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией соответствует главному лейтмотиву эпохи – миру и развитию и является ярким примером практики создания международных отношений нового типа и Сообщества единой судьбы человечества. Военные отношения между Китаем и Россией являются основным преимуществом и важной поддержкой стратегического сотрудничества двух стран. Обмен и сотрудничество между военными становятся всё более углублёнными во всех областях, постоянно наполняя стратегическое содержание двусторонних межгосударственных отношений. В истории Китай и Россия были главными полями сражений с немецким фашизмом и японским милитаризмом, они понесли колоссальные национальные жертвы и внесли в победу в этой войне неизгладимый исторический вклад. Народы обеих стран мужественно сражались плечом к плечу, скрепив кровью несокрушимую великую дружбу, и заложили прочную основу развития двусторонних отношений на высоком уровне. В последние годы Китай и Россия продолжают поддерживать в военных отношениях высокий уровень взаимодействия, осуществляя целый ряд сотрудничеств в таких областях, как обмен на высоком уровне, профилактика и контроль эпидемии, совместные учения, вооружение и военная техника и прочее. В 2020 году член Государственного совета и министр обороны Вэй Фэнхэ дважды посещал Россию: для участия в военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и в совместной встрече министров обороны стран – участниц ШОС, СНГ и ОДКБ, достигнув широкого консенсуса с Россией и другими заинтересованными сторонами в вопросах совместной борьбы с эпидемией, в сопротивлении односторонней травле, а также развитии «шанхайского духа». Министры обороны Китая и России провели видеоконференцию, на которой совместно объявили о пролонгации на 10 лет соглашения между Китаем и Россией о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, что позволит ещё больше укрепить двустороннее стратегическое сотрудничество. Танк Type 99 Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне Цугол, где проходило совместное учение. Фото РИА НОВОСТИ В июне этого года министр обороны Вэй Фэнхэ выступил с видеообращением на Московской конференции по международной безопасности, проведя координацию с российской стороной в вопросах создания более высокого уровня взаимного доверия в сфере военной безопасности и других вопросах. 22 июня посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй принял участие в церемонии открытия «Аллеи союзников», организованной Министерством обороны России в ознаменование 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, где вместе с министром обороны России С.К. Шойгу открыл мемориальную скульптуру, посвящённую участию китайского народа во Второй мировой войне, что продемонстрировало общую позицию Китая и России по защите победы во Второй мировой войне и сохранении исторической правды. В сфере профилактики и контроля эпидемии вооружённые силы Китая и России укрепили взаимную поддержку, тесное взаимодействие и сотрудничество в самых разных формах – от обмена письмами руководителей, материальной помощи до видеоконференций по обмену опытом среди военных медицинских экспертов и др. В области совместных учений Китай и Россия поддерживают прежний высокий уровень и частоту, в конце 2020 года две армии организовали второй совместный полёт стратегической авиации. Во второй половине этого года Народно-освободительная армия Китая продолжит направлять в Россию делегации для участия в Армейских международных играх, а также Китай организует три важных проекта. Наряду с этим Китай направит в Россию представителей для участия в совместных учениях ШОС «Мирная миссия – 2021» и наблюдения за совместными российскими военными учениями «Запад-2021». Российская сторона также направит свои войска в Китай для участия в военных учениях «Западное объединение». Сегодня китайско-российские отношения отличает зрелость, стабильность, прочность и способность выдержать испытания любыми международными переменами. Обе стороны твёрдо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон, создав образец международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, беспристрастии, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве. Военное сотрудничество между Китаем и Россией в полной мере отражает высокий уровень и исключительность китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Вооружённые силы Китая и России будут продолжать углуб­лённое сотрудничество в области обменов на высоком уровне, стратегического сотрудничества, совместных учений, оснащения, технологий и других областях, всесторонне развивая военные связи Китая и России в новую эпоху, чтобы придать позитивную энергию защите общих интересов друг друга, а также отстаиванию мира и стабильности во всём мире.

Академик: Китайские боеголовки полетят над территорией России 30.07.2021 ФОТО: EPA Пекин ускоренными темпами наращивает ракетно-ядерный потенциал. 26 июля, за сутки до начала российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Женеве, американские ученые Matt Korda и Hans Kristensen, много лет исследующие изменения стратегического баланса в мире, опубликовали сенсационный материал об ускоренном строительстве в Китае двух новых районов развертывания ракет стратегического назначения. Расположенные вдоль границы с Монголией (1340 км от Иркутска), базы ракет DF-41 имеют 110 и 120 шахт. В ближайшие годы они могут резко изменить тот самый мировой стратегический баланс, о котором эксперты РФ и США в Женеве начали разговор. Вполне возможно, что скоро этот разговор повернет в новое русло. Академик Алексей Арбатов, выступавший за начало женевских переговоров рассказал в оперативном комментарии «Новой газете», чем чреваты соседские грандиозные стройки для России. АЛЕКСЕЙ АРБАТОВ ФОТО: РИА НОВОСТИ — Алексей Георгиевич, Китай, как третья ядерная сила, существует давно, но как скажется такое развитие китайского ракетно-ядерного комплекса на стратегическом балансе? — Если эта третья сила будет иметь значительное количество стратегических вооружений, сопоставимое с Россией и США, то глобальный стратегический баланс поменяется в корне. — Встречаются оценки, что при загрузке в новые шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и провинции Ганьсу ракет DF-41 общее количество китайских боезарядов на стратегических носителях может вырасти до 875. — Это пока лишь догадки. Мы видим шахты и понимаем, что теоретически там могут быть ракеты — 230 штук. Мы знаем, что это ракеты DF-41, твердотопливные ракеты, сравнимые с MX Peacekeeper, стоявшей на вооружении США. На них может быть развернуто до десяти ядерных боеголовок в разделяющихся головных частях. Получаем умножением 2300 боезарядов. Это больше, чем сейчас разрешено иметь США и России по договору СНВ. — В американской прессе отмечается, что эти ракеты ни разу не забрасывали на заявленную дальность 12 000 километров. Они всегда стреляли на 4500 км. — Это межконтинентальная ракета дальностью до 14 000 км. На испытаниях им и стрелять на такую дистанцию некуда. Но характеристики известны, специалисты оценивают дальность DF-41 весьма точно. — Мы знаем, сколько их произведут в ближайшее время? — Сколько строится шахт, видно из космоса. Сама ракета уже производится и стоит на вооружении. Будут ли ракеты во всех этих шахтах, мы не знаем. Но можно предположить, что со временем, когда построят достаточно ракет, они будут стоять во всех шахтах. Есть вероятность, что не во всех, но в стратегическом планировании всегда рассчитывают на максимальный вариант. — Сколько времени потребуется, чтобы произвести такое количество стратегических боеголовок? — Оценки, сколько китайцы произвели делящихся оружейных материалов, очень разнятся. Мы не знаем, сколько они уже создали боеголовок. По некоторым оценкам, у Китая достаточно материала для двух тысяч боеголовок. Но материалы для производства и построенный боеприпас это не одно и то же, поэтому цифра может быть и больше. Китай ведь все держит в глубокой тайне, он и нам ничего не рассказывает. Но этими вопросами он занимается с 1964 года, в котором он провел свой первый ядерный взрыв. За это время вполне можно было накопить материалов на тысячи ядерных боеголовок. — У разведки есть инструменты, чтобы понять, где какие стоят заводы и сколько они могут произвести ядерных ракет? — Цифры понятны—- 230 новых ракет, двадцать старых, плюс 50 на подводных лодках. Темпы производства разведка, конечно, изучает, но это секретные данные и у нас, и в США: никто не хочет сообщать Китаю, насколько точно за рубежом оценивают их потенциал. А он очень солидный. Китай — единственная страна в мире, которая в случае принятия политического решения за десять лет может сравняться с Россией и США по размерам своего стратегического ракетно-ядерного потенциала. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАКЕТНЫХ ПУСКОВЫХ ШАХТ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ МАТЕРИАЛА АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. Спутниковые снимки площадки для ракетных пусковых шахт в северном Китае. Комментарии — Федерация американских ученых (FAS). Крупно: климатические конструкции, установленные поверх ракетных шахт. Иллюстрация из материала американских исследователей. Снимок нового района Китая, где развертывается ракетная инфраструктура. Красные точки — уже строящиеся ракетные шахты, голубые — расчищенные площадки для будущих построек, белые — возможные площадки для дальнейшего строительства. FAS — Значит, осталось десять лет до момента, когда наступит другая реальность? — Если будет принято политическое решение сравняться, то Китаю ничто не помешает это сделать. Если только в ответ США, а вслед за ними и Россия не начнут форсированное наращивание своих стратегических потенциалов. Они могут это сделать, даже не производя дополнительно ни ракет, ни подводных лодок. Просто надо изъять со складов ядерные боеголовки, которые туда были отправлены в предыдущее время, и вернуть их на ракеты. Соединенные Штаты таким образом могут даже утроить свой стратегический потенциал, Россия может удвоить. И это, конечно, будет уже трехсторонняя гонка вооружений, со всеми вытекающими последствиями. — А это политическое решение —сравнять ядерные потенциалы — в Китае будет принято секретно? — Секретно, никому они о нем сообщать не будут. Точно так же, как они никому не сообщали о строительстве в своих пустынях более чем двухсот новых пусковых установок шахтного типа. — На картах видно, что эти районы развертывания расположены на границах с Монголией, очень близко к нашей территории. А по какой траектории должны лететь американские боеголовки в Китай? — Они могут лететь через территорию России, если США решат использовать свои ракеты наземного базирования. Но это не слишком вероятно, у них всего 400 наземных моноблочных ракет. Скорее всего, будут использоваться ракеты морского базирования. Китай будут атаковать из Тихого океана. А вот если китайцы будут запускать свои ракеты по США из новых шахт, они все полетят над территорией России. — То есть такое развитие китайской стратегической инфраструктуры дестабилизирует сложившуюся ситуацию? — В корне дестабилизирует. Я даже не знаю, какие теперь делать расчеты на переговорах, которые только начались. Американцы наверняка очень жестко поставят вопрос о том, что перспективы наращивания стратегического потенциала Китая ставят очень строгие пределы договоренностям, которые США могут достичь с Россией. Иными словами, Америка может не согласиться сокращать то, что им может понадобиться для противостояния с Китаем Даже если им это не нужно для противостояния с Россией, с которой по взаимному согласию эти вооружения можно сократить. — Ученые всегда оценивают последствия ядерного конфликта в различных сценариях. В том числе и для конфликта между Индией и Пакистаном, например. Теперь необходимо учитывать и возможные последствия для всего мира и России конфликта между Китаем и США? — Да, конечно. Если Китай сделает по максимуму все, что сейчас можно предположить, учитывая и эти две новые большие ракетные базы, то обмен ударами между США и Китаем не оставит Россию в стороне. Все последствия такого обмена нас захлестнут по полной программе. статью прочитали: 107 человек Комментарии