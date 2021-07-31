Россия бесплатно вооружит армию Таджикистана из-за нестабильности в Афганистане

28.07.21

Сергей Шойгу. Фото с сайта правительства России

Россия бесплатно оснастит армию Таджикистана оружием и техникой. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу во время визита в Душанбе, сообщает РИА Новости.

«Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов», — отметил глава Минобороны на переговорах в таджикистанской столице.

По словам Шойгу, Россия уже начала принимать меры в связи с ростом нестабильности в Афганистане. В частности, речь идет о поставках вооружений таджикистанским ВС.

«Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы (РВБ). Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков», — отметил Шойгу.

21 июля стало известно, что 201-я РВБ до конца июля будет усилена 17 боевыми машинами пехоты БМП-2М. За день до этого, танкисты российской военной базы в Таджикистане совершили 200 километровый марш от полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон. Это было сделано в рамках предстоящих совместных тактических учений России, Узбекистана и Таджикистана, которые состоятся с 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения спецназначения.

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