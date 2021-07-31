Штрафной удар или за что платят люди на дорогах в России

Опубликовано: 27/07/2021 -

Каждый год на дорогах России гибнет 18 тысяч человек AP - Alexander Zemlianichenko

Елена Поляковская

Трагедия в московском районе Солнцево взбудоражила российские общество. 18-летняя Валерия Башкирова на пешеходном переходе сбила семью. Двое детей погибли. По свидетельствам очевидцев, девушка, управляя автомобилем, отвлеклась на телефон. Сразу же после трагедии зазвучали призывы не только ужесточить меру пресечения виновнице аварии, но и повысить штрафы для водителей, пользующихся телефоном во время движения.

Сейчас это нарушение может стоить водителю 1500 рублей. Специалисты говорят, что увеличение штрафа — это лишь одна из мер, но она не способна уменьшить количество аварий и кардинально изменить ситуацию.

Каждый из тех, кто водит машину в Москве, сталкивался с ситуацией, когда буквально в последний момент на переходе, не оборудованном светофором, появлялся пешеход или велосипедист. Часто такие переходы не оборудованы так называемыми «лежачими полицейскими», заставляющими водителей сбавить скорость.

Ситуация усугубляется, если дорога имеет несколько полос. Именно это, в том числе, стало причиной трагедии в Солнцево — одна из машин пропускала пешеходов, а двигавшаяся по другой полосе Валерия Башкирова их не увидела. После трагедии возле пешеходного перехода, где она случилась, наконец появился «лежачий полицейский» — жители района несколько лет просили его установить. Этот случай из серии громких, но, увы, не единственный — лишь после аварий московские власти принимают меры. О том, почему это происходит, и о печальной московской статистике в интервью RFI рассказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

RFI: Каждый раз после подобных происшествий начинают искать виноватых. В данном случае виновница трагедии в Солнцево свою вину не отрицала. Но волна возмущения затмила все остальные проблемы, ставшие причиной жуткого ДТП.

Петр Шкуматов: Если вы посмотрите на статистику, у нас каждый день в стране погибает 50 человек в их числе дети. При всем ужасе трагедии, о которой мы говорим, нельзя не заметить, что волна негатива была создана искусственно. Эта девушка, как сейчас выяснилось, не мажорка, она из обычной семьи, родители ее не «шишки», машина старая, она сама неопытный водитель — у нее стаж семь месяцев. Буквально через пару дней после этого ДТП произошла чудовищная трагедия в Крыму, где у грузовика отказали тормоза, и он с горки на полном ходу врезался в автомобиль «Ситроен», в котором ехала семья (папа, мама, двое детей), они все погибли. Об этой истории почти никто не говорил, поэтому я делаю вывод, что история в Солнцево, скорее, носит искусственный характер. А какие цели преследовали те, кто эту истерику поднимал? Я думаю, более-менее понятно — это увеличение штрафов за использование телефона за рулем. Я напомню, изначально этой девушке приписали без каких-либо доказательств, что она якобы залипала в телефоне, хотя никаких свидетельств со стороны следственных органов или каких-то заявлений самой девушки не было. Мне кажется, что под прикрытием жуткой трагедии, в которой погибли дети, разыгралась кампанейщина в пользу повышения штрафов за использование телефона за рулем до 10 тысяч рублей.

Со штрафами ситуация довольно странная, по крайней мере в российской столице. Например, для штрафов за превышение скорости или нарушение дорожной разметки есть льготный период, в течение которого можно заплатить по тарифу, который в два раза меньше. То есть вместо 500 рублей вы платите 250. Но вот для штрафа за неоплаченную парковку (5000 рублей), а это часто бывает не по вине водителя, никакого льготного периода нет. И тут непонятно, почему нарушение, не связанное с безопасностью движения, карается в разы жестче, чем то, что может вызвать аварийную ситуацию, а значит представляет угрозу для жизни людей. Где логика?

Здесь нет абсолютно никакой логики. Штрафуют, потому что могут. Общество не имеет на эти параметры вообще никакого влияния. Департамент транспорта Москвы не ведет дискуссии — он просто приказывает и все! Грубо говоря, они просо диктуют свою волю. Сказали будет штраф 300 тысяч за парковку на газоне, значит будет 300 тысяч. И ладно, если бы это был газон, но вы просто колесом с асфальта съехали и, если у вас автомобиль оформлен на юридическое лицо, получили 300 тысяч рублей штраф. Логику здесь искать бесполезно!

Французам не понять, что такое «ловушка», когда ты едешь — и вдруг знак 40 и камера © AP Photo/Pavel Golovkin

На российских дорогах допустимый скоростной люфт 20 км/час. Уже не первый год идут разговоры о том, чтобы его уменьшить, до тех норм, которые приняты в некоторых странах Европы. Насколько это спасет от аварий и трагедий?

Если вы посмотрите на статистику аварийности в российской столице, то увидите, что подавляющая часть аварий происходит не из-за скорости движения. Как раз город Москва хорошо адаптирован к скоростям движения даже не 60 в час, а с небольшим запасом. 70–75 километров в час — это вполне нормальная скорость для тех дорог, которые есть в городе, и для тех проектировочных решений, которые принимались при строительстве вылетных магистралей, за исключением Кутузовского проспекта, где скоростной режим 80 км/час и отсутствие разделительного ограждения, отбойника, приводит к очень тяжким последствиям. Там постоянно гибнут люди. Но Кутузовский проспект — это правительственная трасса, и его реконструкция невозможна без согласования Федеральной службы охраны. Хотя я, честно говоря, не понимаю, почему они так упорствуют. Соответственно, какой фактор является самым важным? Первый — это наличие нормальных регулируемых пешеходных переходов. Большая часть наездов на пешеходов, к сожалению, случается там, где переходы не оборудованы. Скорость движения при этом может быть абсолютно любой — 10, 20, 40, 60 км/час, и все равно происходят наезды на пешеходов. Я могу привести свой пример. На Профсоюзной улице около метро «Коньково» организовали нерегулируемый пешеходный переход. Там шесть полос движения! Профсоюзная улица — это вылетная магистраль, и я считаю, что там вообще не должно быть пешеходных переходов без светофора. В моем случае скорость движения была около 25 км/час, и я в последний момент заметил женщину в этом злополучном месте. Критически важное значение имеет не ограничение скорости сверху, а инфраструктура и оборудование мест, где есть большие транзитные потоки и где люди переходят дорогу, соответствующими элементами безопасности, то есть отбойниками и светофорами. А если мы говорим про районную сеть, то там необходимо принимать меры для локального снижения скорости, устанавливая искусственные дорожные неровности. Возвращаясь к ДТП в Солнцево, если бы в том месте, где произошла трагедия, была искусственная дорожная неровность, не случилось бы несчастья. Поэтому скорость, если мы говорим о реальной безопасности дорожного движения, стоит не на первом месте. Что интересно, на улицах районной сети у нас формально разрешена скорость 60 км в час плюс люфт 19, то есть по районным улицам можно ехать 79 км/час. Но там никто так не ездит. Фактически установившийся нормальный скоростной режим — 40–50 км/час, даже если свободная дорога. В то же время мы видим, что на транзитных дорогах, предназначенных для передвижения между районами или округами, скоростной режим занижен. И огромное количество камер установлено именно на этих самых транзитных дорогах. То есть камеры ставят только там, где «нарушают». Попытка убрать так называемый красный люфт, — это, на самом деле, желание собрать больше денег со штрафов. Есть очень хороший пример — Северо-Восточная хорда. Там нет ни пешеходов, ни велосипедистов. Эта автомагистраль строилась с расчетной скоростью движения 120 км/час. Но когда ее построили, там был установлен скоростной режим 60 км/час, что абсурд для такой дороги! И в течение нескольких лет десятки камер выписывали штрафы в огромном количестве, каждый 30-й водитель получал там штраф за превышение скорости! Потому что даже защитного скоростного интервала не хватало для того, чтобы там проехать без штрафа. Когда вы выезжаете на дорогу, которая технически спроектирована под 120 км/час, ехать там с 60 просто невозможно. Мы живем в условиях заниженных или очень сильно заниженных разрешенных скоростей. Французам не понять, что такое «ловушка», когда ты едешь — и вдруг знак 40 и камера. Или ты ползешь с черепашьей скоростью по автомагистрали, которая рассчитана на скоростной режим 150 километров, из-за мифических ремонтных работ. По факту никакие работы не ведутся, и на горизонте не видно никаких рабочих. О каком пересмотре «плюс 20», мы можем говорить в принципе, если у нас вся организация дорожного движения нацелена исключительно на увеличение числа штрафов. А поскольку большая часть камер принадлежит частникам, то это прибыль частных компаний.

То есть граждане платят штрафы не государству, а частникам?

Нет, штраф получает государство, а потом оно делится этими деньгами с частником. Здесь зарабатывают все — и государство, и частники. Это называется государственно-частное партнерство.

Как бы вы оценили организацию дорожного движения в Москве?

Я бы ее оценил как крайне запутанную и провоцирующую людей на ошибки и нарушения. На текущий момент организация дорожного движения в Москве местами абсурдна и представляет из себя психоделическое зрелище. И все было бы не так страшно, если бы местами она не была бы опасна. По всей Москве выделенные полосы для общественного транспорта организованы по правому ряду проезжей части и с правого же ряда осуществляется заезд на прилегающие территории и, соответственно, выезд с этих территорий. Так вот, разгонные полосы для этого настолько малы, что таковыми их нельзя назвать. Люди вынуждены поворачивать в поток автомобилей под прямым углом. И это уже не предположение, а статически достоверная история, спровоцировавшая резкое увеличение аварийности. Одним из основных принципов организации дорожного движения в любом городе мира, будь то Москва, Сочи или Ницца, на первом месте должна стоять безопасность. В Москве пока это не очень заметно.

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