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Немецкая сторона "Петербургского диалога" приостановила все совместные заседания

Немецкое правление "Петербургского диалога" назвало неприемлемым признание в РФ "нежелательными" трех немецких НКО. Решение стало "тяжелым ударом", заявил сопредседатель форума Пофалла.

    27.07.2021  Автор Ольга Демидова

Сопредседатель Петербургского диалога Рональд Пофалла

Сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла

Немецкий оргкомитет форума гражданских обществ Германии и России   "Петербургский диалог" заявил о приостановке на неопределенное время всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп. Во вторник, 27 июля, сопредседатель форума с немецкой стороны Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) сообщил, что данное решение связано с объявлением в России "нежелательными" организациями трех немецких НКО.

"Мы не можем смириться с тем, что некоторые наши организации-участники не имеют возможности выполнять свою работу в России, поскольку официально считаются "нежелательными" и вынуждены в случае нарушения ожидать серьезных штрафов. Российские партнеры "нежелательных зарубежных организаций" из-за сотрудничества с ними также могут подвергаться уголовному преследованию", - приводятся слова Пофаллы в заявлении немецкого оргкомитета "Петербургского диалога".

"Тяжелый удар для диалога гражданских обществ"

Ограничения, связанные с признанием организаций "нежелательными", стали "тяжелым ударом для диалога наших стран в области гражданского общества и уже только поэтому являются для нас неприемлемыми", указал немецкий политик. Одновременно Пофалла предложил российской стороне обменяться мнениями по данной проблеме в рамках совместного заседания правления "Петербургского диалога" в начале сентября.

С точки зрения немецкой стороны, двусторонние заседания и главное мероприятие "Петербургского диалога" в этом году могут состояться только в том случае, если в них смогут участвовать все организаций без всяких ограничений.

РФ признала "нежелательными" три немецких НКО

26 мая генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии, заявив, что они "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Под запрет попало, в частности, объединение Deutsch-Russischer Austausch e.V.  ("Немецко-русский обмен"), являющееся "общественной платформой для организации международных волонтерских, молодежных, экспертных, образовательных, активистских обменов самых разных форматов".

Вторая признанная "нежелательной" НКО - Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности") - "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов" в области изменения климата, борьбы с проявлениями расизма, проблем ближневосточного урегулирования. Кроме того, запрещена деятельность Форума русскоязычных европейцев (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), который считает своей целью "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".

"Петербургский диалог" существует с 2001 года

Конференция форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", инициированная президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), проводится ежегодно с 2001 года. Исключение составлял 2014 год, когда форум был отменен из-за аннексии украинского полуострова Крым.

В последний раз мероприятие состоялось в 2019 году. В 2020 году "Петербургский диалог" отменили из-за пандемии коронавируса, следующий форум должен был состояться 14-15 октября 2021 года в Калининграде. Основной целью форума является углубление взаимопонимания между двумя странами, дальнейшее развитие сотрудничества и связей Германии и России.

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