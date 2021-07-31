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Записал Джейхун Наджафов, собкор 27 июля 2021,

Примерно в тысяче километров от Азербайджана - в Афганистане разыгрывается этноконфессиональная война, которая грозит стать более масштабной и кровопролитной, чем даже сирийский конфликт. Попытка США реализовать своего рода план Маршалла в Афганистане провалилась. Замысел, который позволил создать из побежденной гитлеровской Германии «немецкое экономическое чудо», а из «милитаристской Японии» - технологического гиганта, в стране с родоплеменными порядками и пуштунским националистическим мировоззрением не сработал.

американцы уходят из Афганистана

Уставшие 20 лет метаться между коррумпированной властью президента Ашрафа Гани и террористами "Талибана" американцы ушли, по-шекспировски резюмировав – чума на оба ваши дома. Феноменальная продажность афганских силовиков, включая полицию и спецслужбы, жестокость и глубокий консерватизм в характере пуштун свели на нет все их усилия установить мир и порядок. Теперь предоставленный самому себе Афганистан стремительно идет к прокси-войне нового, глобального уровня. Там уже нет иноверцев-оккупантов, а есть раскол на правоверных и вероотступников, что само по себе снимает границы жестокости и ненависти.

Картину нового витка афганской войны haqqin.az обрисовал иранский политолог, обозреватель фарсидской службы BBC Пейман Ареф.

Прежде всего эксперт подчеркнул, что "Талибан" представляет собой исламское радикальное движение салафитского толка, в котором всех шиитов считают вероотступниками и врагами. Когда в 1998 году талибы захватили Мазари-Шариф, то первым делом они вторглись в консульство Ирана и перерезали всех иранских дипломатов. Тегеран тогда даже рассматривал возможности послать войска в Афганистан для борьбы с террористами.

Вместе с тем, отмечает Ареф, хотя пакистанское правительство и премьер-министр Имран Хан и стремятся дистанцироваться от талибов, в военных кругах Пакистана есть силы, поддерживающие эту организацию. В связи с чем политолог напоминает, что "Талибан" в 1983 году был создан именно Пакистанской межведомственной разведкой (Inter-Services Intelligence, ISI). И в пакистанской армии, которая имеет особый статус при проведении внешней политики, сегодня есть покровительствующие талибам высокопоставленные офицеры. А еще талибам помогает Саудовская Аравия, которая официально признала организацию в 1996 году.

«Усилению "Талибана" способствовали и США, которые без ведома афганского правительства начала переговоры с талибами и вынудили афганского президента освободить из тюрем 5 тысяч боевиков движения. Оказавшись на свободе, они вновь влились в ряды "Талибана"», - указывает политолог.

обозреватель фарсидской службы BBC Пейман Ареф

За последние дни в руках талибов оказалось 70% территории Афганистана, в том числе 90% ирано-афганской границы. В Афганистане уже вполне официально идет борьба между секулярным прозападным правительством Ашрафа Гани и радикально-религиозным экстремистским движением "Талибан".

«И с обеих сторон конфликта – пуштуны. Но в Афганистане есть еще ираноязычные таджики-сунниты и хазарейцы-шииты. А для талибов борьба с афганскими шиитами имеет сакральное значение. За время присутствия американцев в Афганистане большинство нападений талибов на лицеи и женские школы происходили как раз в регионах проживания шиитов. В частности, жестоким атакам талибов подвергались провинции Газни, Урузгам, нападению террориста-смертника подверглась демонстрация протеста хазарейцев в Кабуле», - констатирует Ареф.

Серьезным фактором афганских хитросплетений считает он и то, что тысячи хазарейцев активно участвовали в сирийской войне в составе бригады «Лива Фатимиюн» (Бригада последователей Фатимы), которую сформировала иранская спецслужба СИПАХ, а обучал и вооружал КСИР. Но не дождавшись окончания сирийской войны, члены Фатимиюн вернулись в Афганистан. На родине эти боевики реорганизовались в аналогичное иракскому шиитскому ополчению «Хашд аш-Шааби» движение «Хашд аш-Шиа». И сегодня во всех афганских городах, где компактно живут шииты, созданы вооруженные отряды, цель которых с разных позиций атаковать талибов. Именно такую тактику использовали шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» в Ираке.

движение «Хашд аш-Шиа» в Афганистане

«Для центральной власти в Кабуле безопасность таджиков, хазарейцев и других народов не имеет особого значения. Поэтому формирование шиитского ополчения в Афганистане - объективный процесс с точки зрения защиты жизней десятков тысяч человек. Однако шиитская дивизия, которая получает мощную военную поддержку от Тегерана, сильно беспокоит власти в Кабуле. Они уже заявили, что опасаются проиранского мятежа в стране. Проблема заключается в том, что Иран считает афганскую провинцию Герат бывшей своей землей, которая не без помощи англичан была оторвана от Ирана и в 1854 году присоединена к Афганистану», - отмечает политолог.

Что же касается Турции, то она в Афганистане имеет конкретную цель - обеспечение безопасности кабульского аэропорта. Вместе с тем известно, что отряды узбекского командира Абдул-Рашида Дустума с 90-х годов прошлого века пользуются поддержкой Анкары.

«Так что в новой войне могут быть различные союзы, - предвидит Ареф, - скажем, между «Хашд аш-Шиа» с таджиками, а также, возможно, с Россией, которая обеспокоена продвижением талибов к южным рубежам своего союзника по ОДКБ Таджикистана».

По мнению эксперта, выход США из Ирака и Афганистана приведет к стратегическому вакууму в регионе Ближнего Востока, Северной Африки и Малой Азии. И есть только две силы, которые могут заполнить этот вакуум - взаимодействие Ирана и Турции. «Правда, отношения между ИРИ и Турецкой Республикой не очень позитивные, но это не исключает совместной скоординированной борьбы против талибов», - уверен политолог.

Икрам Нур, автор haqqin.az 29 июля 2021,

В Карачи неизвестные на мотоцикле расстреляли машину с двумя китайскими рабочими. Один из граждан КНР получил ранение в руку.

Пришло откуда и не ждали. Уход американцев из Афганистана вызвал еще один совершенно неожиданный эффект – резкую активизацию деятельности террористов в районе Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК).

Не прошло и двух недель, как в результате подрыва на заложенном фугасе слетел в реку автобус, перевозивший китайских инженеров и рабочих на строящийся участок плотины Дасу в провинции Хайбер-Пахтунхва. Тогда погибли 12 человек, 28 были ранены, один китайский инженер и военнослужащий Пакистана пропали без вести. И вот опять демонстративно, средь бела дня, буквально в центре Карачи расстреляны еще двое китайцев.

вооруженные китайские рабочие в Пакистане в ожидании новых нападений

И в первом, и во втором случае ответственность за теракт никто на себя не взял. Впрочем, в этом и нет необходимости – только глухой и слепой в Пакистане не знает, что «сезон охоты» на китайских специалистов и рабочих открыла «Армия освобождения Белуджистана», BLA, давно и плотно сидящая на игле финансовых дотаций от индийской разведки. Именно боевики этой организации и являются той ударной силой, которую Нью-Дели давно уже использует для проведения актов террора, саботажа и диверсий на КПЭК.

Усилиями китайской и разведки пакистанских спецслужб за последние годы активность боевиков-белуджей удалось несколько сократить. Но успех оказался временным. Благодаря уходу американцев из Афганистана, в результате чего борьба за влияние на Кабул вспыхнула между Нью-Дели и Пекином с новой силой.

Считать неожиданным обострение обстановки именно в зоне КПЭК было бы достаточно наивно. Термин Збигнева Бжезинского «великая шахматная доска» закладывает в сознание шаблон о двухмерности пространства геополитических игр. В реальности же это пространство давно уже в 3D.

Расположение Афганистана на перекрестке дорог Центральной, Южной и Юго-Западной Азии делает его геополитически привлекательным для Пекина, который хочет связать Кабул с флагманским проектом «Пояс и Путь» через Китайско-пакистанский экономический коридор. А потому вполне логично, что индийские прокси из BLA и бьют в эту точку. Стараясь не сорвать проект, поскольку это невозможно, но сделать его для Пекина максимально затратным.

А демонстративные расстрелы и теракты должны создать атмосферу страха. И не только для китайских специалистов – этих-то вообще мало чем можно испугать, а для пакистанцев, которые хотели бы трудоустроиться на КПЭК. «Мы ведь можем не только китайцев убивать» - этот месседж сквозит в каждом теракте BLA, в каждой совершенной ими диверсии, щедро оплачиваемых из Индии.

за «Армией освобождения Белуджистана» стоит индийская разведка

Позиция Индии категорична – никаких контактов с «Талибаном». «Захват власти афганскими талибами приведет к размещению на территории Афганистана джихадистов, которые будут атаковать Индию. И это серьезная угроза для нашей страны», - считают в индийских силовых структурах. Они и навязывают эту точку зрения премьеру и кабинету министров.

Впрочем, особых усилий им прикладывать не приходится. Индусский национализм идет рука об руку с исламофобией. Поэтому договориться с «Талибаном», заключившим соглашение с китайцами, у Нью-Дели в обозримой перспективе не получится. Результат - продолжение ударов по китайским проектам и поддержание нестабильности в Афганистане. Руками своих прокси.

30 ИЮЛЬ 2021

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной, при этом афганские военные начали контрнаступление, возвращая занятые ранее движением «Талибан» уезды. Кстати, крупные города талибам так и не удалось захватить.

Известно, что после решения США и стран коалиции покинуть Афганистан там может остаться только турецкий контингент, который будет обеспечивать безопасность аэропорта Кабула.

При этом талибы в лице официального представителя движения «Талибан» Забиуллы Муджахида заявили, что Анкара «пытается удержать турецкие силы в Афганистане».

По его словам, присутствие турецкого контингента вызвано просьбой американцев.

Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы Турции не будут участвовать в военной миссии и прибегнут к силе лишь в целях самообороны.

В беседе с Caliber.Az проживающая в Турции политолог Рамия Мамедова отметила, что «Соединенные Штаты просто подставили Турцию. США при президенте Джо Байдене сейчас направляют свою активность в сторону Китая и России.

А турецкий контингент остался в Афганистане, в итоге стравливаются мусульманские народы. При этом талибы уверены в том, что смогут успешно управлять в своей стране.

Америка же вообще ничего не добилась в Афганистане. Войска вводили, но все осталось как раньше. Теперь американские войска выводят, а турки остаются».

- Александр Князев, один из самых известных на постсоветском пространстве востоковедов, высказал на днях мысль о том, что раз Турция остается в Кабуле, то почему бы странам, входящим в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), не вмешаться в ситуацию в Афганистане?

- А разве сейчас есть военный тюркский альянс? О чем он говорит? Тюркский совет - не военно-политическое образование. А есть и российский фактор - ОДКБ, куда входят и Казахстан, и Кыргызстан. Так что это просто невозможно. Такие намеки - это попытка показать Москве некую угрозу, исходящую из Турции и от Тюркского совета.

Ну, а Америка в тех странах, где присутствовала в военном плане, забирала нужные ей ресурсы. Сейчас Афганистан стал не так ей интересен, это очевидно.

- Но означает ли это то, что Турция втягивается в новую войну, оставаясь в Кабуле?

- Да, этот момент есть, если не будет договоренности с «Талибаном», а это большой вопрос. Получится ли достичь соглашения? Надо учитывать, что Турция не идет на компромиссы, которые противоречат ее национальным интересам и гордости.

Турецкая Республика в полной мере осознает, что является мощной военной державой.

Либо «Талибан» договорится с Турцией, как ранее талибы договорились с США, либо «Талибан» должен забыть о своих амбициях.

Талибы, и это понятно, не хотят воевать с мусульманской Турцией. Но считают, что если в Афганистане есть турецкий контингент, то значит, там осталась и Америка.

- При этом Турция продолжает вести независимую политику. Идут переговоры о закупке второй партии российских систем С-400, что очень не нравится Вашингтону.

- Смотрите: Турция и Россия могут найти общий язык и в Ливии, и в Сирии, да и по Карабаху. Соединенным Штатам это очень не нравится. Но тут играет фактор двух харизматичных лидеров - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Они оба идут против политики Запада, они не будут делать того, к чему их принуждает Запад.

Конечно, второй контракт на покупку Турцией российских С-400 не остался без внимания в Вашингтоне, где очень хотят избежать сближения Турции и России. Но это невозможно.

Отношения, как я уже сказала, складываются даже не на уровне двух стран, а на уровне двух лидеров. И этому способствует Азербайджан, который является балансом между Турцией и Россией.

Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин не просто хотят идти вместе, а развиваться совместно. И не случайно, что все чаще звучит информация о евразийской модели развития.

Наир Алиев Media.az

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