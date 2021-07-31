Русскоязычные СМИ Казахстана

28 июля 2021

Игорь Рыбаков рассказал о том, зачем он пытается дать образование новому поколению

ФОТО: из личного архива Игорь Рыбаков

Новым гостем издателя Forbes в Казахстане и Грузии Арманжана Байтасова в эфире YouTube-канала Baitassov Live оказался российский миллиардер (№ 70 в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes Russia), бизнесмен, меценат и общественный деятель Игорь Рыбаков. В очередном выпуске программы предприниматель и филантроп рассказал о том, для чего он приехал в Казахстан, зачем пытается изменить мир и что может быть важнее денег.

На вопрос Арманжана Байтасова, как получилось так, что крупный бизнесмен, долларовый миллиардер, вдруг решил заняться публичной деятельностью, блогерством, Игорь Рыбаков ответил, что все это было не случайным шагом.

- У журнала Forbes есть поговорка: «Деньги имеют значение». В моем случае - деньги любят меня, а я отвечаю им взаимностью. Что бы я ни делал, за что бы я ни брался - приходят деньги или успех. И в основе этого, как ни странно, видимо, лежит то, что я в прошлой жизни был казахом (смеется). Судите сами: на мой YouTube-канал подписано чуть менее 1,5 млн человек, и 10% из этого числа - подписчики из Казахстана. Другой момент: в 16 лет я поехал в составе стройотряда на студенческую стройку под Кустанай. Мы строили и ремонтировали кошары. И за 2 месяца я заработал там 1300 рублей. Меня точно постоянно что-то связывает с Казахстаном. А то, что я стал публичным человеком, завел свои страницы в соцсетях и свой канал - это было вынужденным шагом. Вообще, в моей жизни также многое происходит, потому что я вынужден этим заниматься, - объяснил Игорь Рыбаков.

По его словам, несколько лет назад, когда он со своей супругой создал Rybakov Foundation, то медиа не хотели уделять теме образования внимание: либо отодвигали публикации на последние страницы, либо выдавали сюжеты в эфир не в прайм-тайм, либо и вовсе просили деньги за выпуск материалов.

ФОТО: © instagram.com/armanzhan/ Игорь Рыбаков и Арманжан Байтасов

- А моя жизненная мечта - сделать людей богатыми, как минимум 10 тыс. человек должны стать такими же успешными предпринимателями, как и я. И эта мечта оказалась под угрозой. И в этот период один человек спросил у меня, а почему бы мне не заняться продвижением моих идей самому? Почему бы мне не создать свою площадку, где я сам буду транслировать то, что для меня важно? И с этого все началось. Да, было сложно. Да, я понимал, что будет хейт, и я этого боялся. И тогда этот человек у меня спросил, чего я боюсь больше - критики посторонних людей или того, что моя миссия так и не воплотится в жизнь? И я понял, что он прав. Я понял, что это просто очередная задача в моей жизни, - рассказал бизнесмен.

Он отметил, что на первое опубликованное видео пришло 20 тыс. хейтеров, которые обрушились на него с критикой. По его словам, это было воспринято бизнесменом достаточно болезненно, к тому же все близкие люди Рыбакова стали советовать ему бросить блогерство. Однако спустя 2 недели было выложено новое видео, в котором предприниматель сообщил, что решил создать школу хейта.

- Когда я выложил свое третье видео, ни одного критика уже не было. Они потеряли ко мне интерес, - с улыбкой резюмировал спикер.

Далее ведущий программы поинтересовался у своего гостя, для чего он решил приехать в Казахстан. «Это связано с бизнесом или путешествием?» - уточнил Арманжан Байтасов.

- Во-первых, я хочу стать казахстанским писателем. Я привез с собой свою книгу и я хочу, чтобы ее и другие мои книги опубликовали на казахском языке. Как я уже говорил, больше 100 тыс. подписчиков на моем канале - это жители Казахстана. Я не знаю, смогу ли я сделать видео на казахском языке, но можно начать хотя бы с книг. Культурно-исторический контекст важен. Очень важно, чтобы в каждом регионе уважали свои традиции. Знания лучше всего проникают в человека, когда они являются частью культурно-исторического контекста. Вплетая наши знания в культурно-исторический контекст местных общин, мы позволяем этим знаниям достигать цели без всякого искажения, износа. Это очень важно. Каждый должен иметь шанс на это. И вот эта книга - про обретение состояния, когда тебе нравится то, что с тобой происходит, без чрезмерных усилий. И она должна быть переведена на казахский язык, - рассказал Игорь Рыбаков.

Далее в программе собеседники поговорили:

- в чем заключается миссия Игоря Рыбакова;

- почему Игорь Рыбаков решил сделать богатыми и успешными именно 10 тыс. человек;

- что нужно сделать, чтобы попасть в это число;

- как появился Rybakov Foundation;

- как повлиять на будущее;

- почему любая политическая партия, созданная предпринимателями, обречена;

- почему Игорь Рыбаков не оставит своим детям наследство;

- о влиянии государства на бизнес;

- почему Игорь Рыбаков не дает деньги в долг;

- какая книга является самой важной;

- что может быть важнее денег;

- во что вкладывается Игорь Рыбаков.

Об этом и многом другом более подробно смотрите в новом выпуске Baitassov Live.

Azattyq Rýhy 28.07.2021,

Казахстанец опасается того, что русский и английский языки вскоре будут знать только обеспеченные люди. Остальным гражданам понадобится переводчик

Фото: mynamaz.ru

Политика моноязычия может негативным образом сказаться на населении. Такое мнение выразил блогер Альжан Исмагулов, передает Azattyq Rýhy. Он отметил, что число казахоязычного населения в стране растет – это, безусловно, благо. Проблема лишь в том, что кроме казахского данная часть людей не владеет никаким из наиболее распространенных в мире языков.

«Думаю, это происходит из-за того, что казахскими националистами продвигается идея соперничества языков. Они как бы говорят, что развитие русского языка препятствует развитию казахского языка. Что является, конечно же, бредом.

Данная языковая политика моноязычия будет иметь очень негативные последствия прежде всего для казахского народа, так как лишаясь русского языка и не зная английский язык, мы лишаем себя источника знаний. Что-то я не вижу, чтобы эти казахские националисты вместо того, чтобы переименовывать города и улицы массово сели за компьютеры и начали переводить мировую литературу, науку, культуру, технические знания на казахский язык. Даже государственная программа перевода книг на казахский, насколько я помню, сорвалась», - считает он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Английский язык, в свою очередь, по его мнению, не будет иметь сильного развития в Казахстане в силу отсутствия языковой среды и англоязычных стран-соседей.

«Следовательно, остается русский язык. Но его носители массово покидают страну. За период независимости страну покинуло около 4 млн русскоязычных граждан.

Боюсь, мы придём к тому что русский и английский язык будут знать только обеспеченные люди. Остальным гражданам понадобится переводчик.

И когда-нибудь придёт очередной «Бокейханов» который заявит для необразованной массы людей, что единственный путь к знаниям через Россию, как это было в начале 20 века. И об этом призыве алашординца почему-то старательно забывают нынешние почитатели Алаш Орды.

Не понимаю, зачем терять то, что уже имеем?», - заключил Альжан Исмагулов.

28 июля, Досымжан Науханов

Dalanews.kz опубликовал пост известного педагога Аятжана Ахметжанулы. Автор высказал свое мнение о появившемся ранее в сети обращение родителей. Они жалуются на дефицит русскоязычных учителей в Нур-Султане.

Фото: bilimdinews.kz

«Родители, отдающие ребенка в русский класс, сами не подозревают, что портят их будущее. Четыре года назад я написал статью, как мне жаль детей, обучающихся в русском классе. Однако до сих пор многие спешат отдать своих детей именно туда.

Уважаемые родители, откройте глаза! Теперь у русского класса нет будущего в Казахстане!» — пишет педагог.

В качестве аргумента он выдвинул несколько тезисов.

По его словам, за последние 4-5 лет резко увеличился масштаб распространения казахского языка. Возросло и количество преподавателей. Русских же классов с каждым днем становится все меньше. И это естественный процесс.

«Учителя в русский класс не найти! Почему?

Во-первых, сегодня процентное соотношение казахского/русского класса составляет 75/25. Большая часть выпускников с русским языком обучения этнические русские. И они уезжают в Россию. Тех, кто решил остаться в Казахстане, единицы.

Во-вторых, с прошлого года при поступлении в университет гранты язык не выделяются. Под влиянием этого казахский класс не оставляет русским даже возможности учиться бесплатно. Российские группы массово закрываются. В казахских обучаются 100 человек, в русских — 4-5. Это значит, что в будущем дефицит специалистов никогда не исчезнет. Кроме того, сегодня средний балл выпускников, сдавших ЕНТ на русском, значительно ниже, чем у сдавших на казахском. Потому что качество образования низкое.

В-третьих, сегодня любой директор школы скажет, что учителя в русский класс не найти. Возраст многих уже превышает пенсионный. Сейчас есть возможность отбирать учителей для казахских классов. А в русские отбора нет, они получают то, что найдут. Из-за нехватки в классах от 30 до 45 учеников. А в казахских по 20-25», — пояснил Аятжан Ахметжанулы.

Педагог считает, что отныне в стране вряд ли будут открываться новые русские школы. А русские классы в смешанных школах будут сокращаться и дальше

«По мере увеличения казахского класса в школе все приоритеты отдаются казахскому классу. Потому что их много. Воспитательные мероприятия будут переведены на казахский язык. А ваш ребенок, не зная языка, останется в стороне. Вам не жалко своих детей? И все это делает не рука власти, а история. Конечно, вам может быть трудно признаться, но завтра, когда ваш ребенок станет старше, вы это почувствуете. Тогда будет уже поздно!» — предупредил педагог.

«Казахстан — древняя историческая родина казахов. И у нее единственный государственный язык — казахский! Близится день, когда школы будущего будут только на этом языке. Со дня обретения казахской независимости уже прошло 30 лет! Уважаемые родители, отдающие своего ребенка в русский группы, проснитесь!» — заключил Аятжан Ахметжанулы.

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