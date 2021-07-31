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|последние за вчера, 30.07.21
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дата публикации
31.07.21 19:34
Чистая прибыль Сбера за 1-е полугодие 2021 года составила 629,8 млрд руб.
А чистая прибыль Сбера за 2 квартал 2021 года составила 325,3 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
29 июля 2021
29 июля 2021 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2021 года и по состоянию на 30 июня 2021 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Финансовый директор Александра Бурико отметила:
«Результаты первого полугодия 2021 года отражают быстрое восстановление Российской экономики и лидирующую позицию Сбера на финансовых рынках. Мы заработали 629,8 млрд рублей чистой прибыли и достигли рентабельности капитала выше 25%.
Во втором квартале мы увидели высокую потребительскую и транзакционную активность, оживление корпоративного кредитования. Операционный доход до резервов Группы Сбер вырос за отчетный квартал на 22,8%. Мы существенно нарастили объем нашего банковского бизнеса при заметном улучшении качества кредитного портфеля. Главным драйвером остается розничное кредитование: во втором квартале 2021 года объем кредитов розничным клиентам вырос на 7% и превысил 10 трлн руб.
Наш платежный бизнес продолжил расти опережающим темпом: операционный доход в 1 полугодии увеличился на 24.1% г/г. за счет роста доли безналичного оборота и транзакционной активности. Высокие темпы роста также продемонстрировали сегменты рискового страхования и управления благосостоянием.
Нефинансовый бизнес быстро масштабируется благодаря использованию объединяющих элементов и единой технологической платформе. Выручка сегмента за первое полугодие превысила 74 млрд рублей, увеличившись в 3 раза.
Динамика бизнеса за первое полугодие формирует устойчивую базу для более амбициозного прогноза по рентабельности капитала свыше 22%».
Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за отчетный период
-
Чистая прибыль Группы1 составила 629,8 млрд руб. за 6 месяцев (+119,3% г/г) и 325,3 млрд руб за 2 квартал 2021 года (+95,1% г/г);
-
Прибыль на обыкновенную акцию1 составила 28,54 руб. за первое полугодие (+113,3% г/г) и 14,34 руб. (+84,3% г/г) за 2 квартал 2021 года;
-
Рентабельность капитала2 за 6 месяцев составила 25,3% (+12,8пп г/г), за 2 квартал 2021 года составила 25,8% (+11,5пп г/г);
-
Розничный кредитный портфель превысил 10 трлн руб., +7,0% за отчетный квартал или +11,2% за первое полугодие 2021 года;
-
Чистые комиссионные доходы выросли на 30,9% г/г за 2 квартал 2021 года и составили 157,1 млрд. руб. или 291,4 млрд. руб. за первое полугодие (+18,3% г/г);
-
Качество кредитного портфеля во 2 квартале 2021 года заметно улучшилось по всем основным сегментам;
-
Выручка всех нефинансовых сервисов выросла в 3 раза за первое полугодие 2021 года и составила 74,7 млрд руб.;
-
Во втором квартале запущен мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет: клиентам стали доступны сервисы Сбер ID и SberPay, а также возможность оплаты товаров бонусами СберСпасибо;
-
Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 1,5 млн клиентов, выведен новый продукт семейства подписок СберПрайм+, объединивший финансовые и нефинансовые сервисы экосистемы Сбера.
Основные показатели активности клиентов Сбера
|
В млн, если не указано иное
|
30.06.2021
|
31.03.2021
|
31.12.2020
|
30.06.2021/
31.03.2021
|
30.06.2021/
31.12.2020
|
Количество активных клиентов-физических лиц
|
101,5
|
100,6
|
100,5
|
0,9
|
0,9
|
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн
|
68,9
|
67,2
|
65,3
|
1,7
|
3,6
|
Количество ежедневных пользователей (DAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн
|
33,9
|
33,2
|
32,4
|
0,7
|
1.5
|
Количество активных корпоративных клиентов
|
2,9
|
2,9
|
2,7
|
-
|
0,2
|
Количество активных ежемесячных корпоративных пользователей (MAU) в цифровых каналах
|
2,4
|
2,4
|
2,3
|
-
|
0,1
-
Количество активных клиентов-физических лиц превысило 101 млн человек, а количество активных корпоративных клиентов составило 2,9 млн;
-
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за квартал на 1,7 млн человек до 68,9 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 0,7 млн человек до 33,9 млн;
-
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 3 млн за квартал и превысило 50 млн клиентов;
-
Около 23 млн клиентов (+4 млн за квартал) используют единый логин Сбер ID для доступа к 118 сервисам экосистемы Сбера и партнеров, что делает путь клиента Сбера по-настоящему бесшовным;
-
Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют приблизилось к 6 млн пользователей во 2 квартале 2021 года.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках по Группе
Чистые процентные доходы за 2 квартал 2021 года выросли на 10,3% г/г до 439,5 млрд руб. Данный рост обусловлен увеличением объема работающих активов (см. сегмент Банковский бизнес). Чистый процентный доход за первое полугодие 2021 года увеличился на 11,8% г/г и составил 861,0 млрд руб.
Чистые комиссионные доходы Группы выросли за 2 квартал 2021 года на 30,9% г/г и составили 157,1 млрд. руб. благодаря росту доходов по операциям с банковскими картами и доходов от эквайринга в результате высокой транзакционной активности клиентов (см. сегмент Платежный бизнес). Высокий темп роста также связан с низкой базой аналогичного периода прошлого года из-за введенных ограничительных мер, связанных с пандемией. Рост за первое полугодие 2021 года составил 18,3% г/г, чистые комиссионные доходы достигли 291,4 млрд. руб.
Операционные расходы Группы составили 201,6 млрд руб. за 2 квартал 2021 года, увеличившись на 17,2% г/г за счет роста расходов нефинансовых бизнесов Группы, низкой сравнительной базы прошлого года и эффекта календаризации. Рост расходов за первое полугодие 2021 года составил 12,2% г/г до 381,5 млрд. руб. Темп роста расходов финансового бизнеса составил 8,6% г/г за первое полугодие и 11,9% г/г за 2 квартал 2021 года.
Общая численность персонала снизилась на 2,1 тыс. человек за квартал до 276,1 тыс., при этом количество сотрудников, занятых в развитии нефинансовых сервисов, продолжает расти и составляет 19,1 тыс человек на конец отчетного периода.
Отношение операционных расходов к операционным доходам финансового бизнеса4 по итогам 2 квартала 2021 составило 30%, а по итогам полугодия - 29,7%, показав улучшение на 1,5 пп г/г.
Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 27,2 млрд руб. за 2 квартал и 52,7 млрд руб за первое полугодие 2021 года. Стоимость риска составила 43 бп за 2 квартал и 42 бп за первое полугодие 2021 года, благодаря урегулированию проблемной задолженности по ряду крупных кейсов и повышению качества кредитного портфеля.
|
В млрд руб., если не указано иное
|
2 кв 2021
|
2 кв 2020
|
1 кв 2021
|
2кв2021/
2кв2020,
% изм
|
2кв2021/
1кв2021,
% изм
|
6 мес 2021
|
6 мес 2020
|
6мес2021/
6мес2020,
% изм
|
Чистые процентные доходы
|
439,5
|
398,5
|
421,5
|
10,3%
|
4,3%
|
861,0
|
770,4
|
11,8%
|
Чистые комиссионные доходы
|
157,1
|
120,0
|
134,3
|
30,9%
|
17,0%
|
291,4
|
246,4
|
18,3%
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы)5
|
35,4
|
-4,0
|
33,4
|
--
|
6,0%
|
68,8
|
5,1
|
1249,0%
|
Операционные доходы до резервов5
|
632,0
|
514,5
|
589,2
|
22,8%
|
7,3%
|
1 221,2
|
1 021,9
|
19,5%
|
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества6
|
-27,2
|
-132,9
|
-25,5
|
-79,5%
|
6,7%
|
-52,7
|
-300,0
|
-82,4%
|
Чистое восстановление/ (создание) резерва по обязательствам кредитного характера
|
-6,9
|
-0,7
|
-6,5
|
885,7%
|
6,2%
|
-13,4
|
-15,3
|
-12,4%
|
Операционные расходы
|
-201,6
|
-172,0
|
-179,9
|
17,2%
|
12,1%
|
-381,5
|
-340,0
|
12,2%
|
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности
|
317,6
|
166,7
|
304,8
|
90,5%
|
4,2%
|
622,4
|
287,2
|
116,7%
|
Прибыль/ (убыток) от прекращенной деятельности
|
7,7
|
0,0
|
-0,3
|
--
|
--
|
7,4
|
0,0
|
--
|
Чистая прибыль
|
325,3
|
166,7
|
304,5
|
95,1%
|
6,8%
|
629,8
|
287,2
|
119,3%
|
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб.
|
13,98
|
7,78
|
14,20
|
79,7%
|
-1,5%
|
28,20
|
13,38
|
110,8%
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.
|
14,34
|
7,78
|
14,19
|
84,3%
|
1,1%
|
28,54
|
13,38
|
113,3%
|
Совокупный доход
|
307,8
|
229,1
|
230,0
|
34,4%
|
33,8%
|
537,8
|
350,6
|
53,4%
|
В млрд руб., если не указано иное
|
2 кв 2021
|
2 кв 2020
|
1 кв 2021
|
2кв2021/
2кв2020,
% изм
|
2кв2021/
1кв2021,
% изм
|
6 мес 2021
|
6 мес 2020
|
6мес2021/
6мес2020,
% изм
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность капитала2
|
25,8%
|
14,3%
|
24,7%
|
--
|
--
|
25,3%
|
12,5%
|
--
|
Рентабельность активов3
|
3,4%
|
2,1%
|
3,4%
|
--
|
--
|
3,4%
|
1,8%
|
--
|
Чистая процентная маржа
|
5,22%
|
5,61%
|
5,18%
|
--
|
--
|
5,20%
|
5,56%
|
--
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)
|
43 бп
|
226 бп
|
42 бп
|
--
|
--
|
42 бп
|
259 бп
|
--
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам по финансовому бизнесу4
|
30,0%
|
31,8%
|
29,3%
|
--
|
--
|
29,7%
|
31,2%
|
--
|
Балансовая стоимость на акцию7, руб.
|
227,4
|
232,6
|
223,4
|
-2,2%
|
1,8%
|
--
|
--
|
--
Анализ ключевых сегментов
Банковский бизнес
-
Операционный доход до резервов сегмента Банковский бизнес вырос на 15,3% г/г за квартал до 484,6 млрд руб.
-
Прибыль до налогообложения увеличилась на 95,3% г/г за квартал и составила 308,5 млрд руб.
Обзор основных показателей банковского бизнеса за 2 квартал 2021 года
|
В млрд руб., если не указано иное
|
30.06.2021
|
31.03.2021
|
31.12.2020
|
30.06.2021/
31.03.2021,
% изм
|
30.06.2021/
31.12.2020,
% изм
|
Кредиты8:
|
26 210,0
|
25 498,6
|
25 008,6
|
2,8%
|
4,8%
|
Кредиты юридическим лицам
|
15 856,0
|
15 823,8
|
15 700,4
|
0,2%
|
1,0%
|
Кредиты физическим лицам
|
10 354,0
|
9 674,8
|
9 308,2
|
7,0%
|
11,2%
|
Средства клиентов:
|
27 855,5
|
26 997,6
|
25 765,7
|
3,2%
|
8,1%
|
Средства физических лиц
|
16 963,7
|
16 508,1
|
16 641,0
|
2,8%
|
1,9%
|
Средства корпоративных клиентов
|
10 891,8
|
10 489,5
|
9 124,7
|
3,8%
|
19,4%
|
Отношение чистых кредитов к депозитам
|
88,5%
|
88,4%
|
90,8%
|
--
|
--
Розничный кредитный портфель превысил 10 трлн руб., показав рост на 7,0% за 2 квартал 2021 года. Доходность розничных кредитов снизилась на 10 бп и составила 11,1%.
-
Ипотечный портфель вырос на 7,7%, а его доля в розничном портфеле приблизилась к 57%. Ипотечные кредиты пользовались повышенным спросом на фоне ожиданий изменения государственной программы льготного кредитования. Доля программ поддержки в выдачах ипотеки превысила 32%.
-
Портфель потребительских кредитов увеличился на 7,3% благодаря улучшению макроэкономических условий, стимулирующих потребление, а также выгодным сезонным предложениям. Доля продаж потребительских кредитов в цифровых каналах выросла на 2,1 пп и превысила 70% на конец 2 квартала.
Корпоративный кредитный портфель составил 15,9 трлн руб., прибавив 0,2% за отчетный квартал. Без учета валютной переоценки9 кредитный портфель увеличился на 2,2% преимущественно за счет роста рублевого кредитования. Доходность корпоративных кредитов выросла на 20 бп до 6,6% за счет роста ставок на рынке и значительной доле кредитов по плавающим ставкам.
Средства физических лиц выросли на 2,8% за 2 квартал 2021 года и приблизились к 17 трлн руб. Стоимость срочных розничных вкладов выросла на 10 бп и составила 3,8%.
Средства юридических лиц выросли на 3,8% до 10,9 трлн руб. Стоимость срочных депозитов юридических лиц выросла на 60 бп на фоне роста ставок в экономике и составила 3,4%.
Отношение чистых кредитов к депозитам изменилось незначительно и составило 88,5% по итогам 2 квартала 2021 года.
Основные показатели качества кредитного портфеля
|
В млрд руб., если не указано иное
|
30.06.2021
|
31.03.2021
|
31.12.2020
|
30.06.2021/
31.03.2021,
% изм
|
30.06.2021/
31.12.2020,
% изм
|
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)
|
6,2%
|
6,8%
|
6,6%
|
--
|
--
|
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости
|
101,0%
|
98,9%
|
102,8%
|
--
|
--
-
Качество кредитного портфеля во 2 квартале 2021 года заметно улучшилось по всем основным сегментам. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,2%, что меньше на 58 бп по сравнению с 1 кварталом 2021 года.
-
Объем обесцененных кредитов в структуре корпоративного портфеля существенно снизился, в том числе за счет активной работы Сбера по взысканию и урегулированию проблемных долгов. Доля проблемных кредитов снизилась на 0,7 пп за 2 квартал 2021 года.
-
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 101,0%, показав рост на 2,0 пп за 2 квартал 2021 года.
Платежный бизнес
-
Операционный доход сегмента Платежный бизнес увеличился на 32,5% г/г за квартал до 96,3 млрд руб.
-
Прибыль до налогообложения выросла на 51,8% г/г за квартал и составила 68,0 млрд руб.
-
Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 45% г/г во 2 квартале 2021 года и составил 14,5 трлн руб, показав существенный рост по всем направлениям.
-
Более 65 тыс партнёров присоединились к платёжному сервису SberPay, который даёт возможность платить онлайн без карты из мобильного приложения СберБанк Онлайн. На сегодняшний день с его помощью совершают покупки уже более 1 млн клиентов Сбера.
-
Сервис для приема платежей ЮKassa запустил в июле решение для расчетов между пользователями на С2С-платформах «Безопасная сделка», при котором деньги поступают продавцу только после того, как заказчик получает свою покупку.
Управление благосостоянием и брокерские услуги
-
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 12,0% г/г и составил 16,8 млрд руб.
-
Прибыль до налогообложения выросла на 8,7% г/г за квартал и составила 11,3 млрд руб.
|
В трлн руб., если не указано иное
|
30.06.2021
|
31.03.2021
|
31.12.2020
|
30.06.2021/
31.03.2021,
% изм
|
30.06.2021/
31.12.2020,
% изм
|
AUM
|
1,89
|
1,82
|
1,75
|
3,8%
|
8,0%
|
AUC10
|
2,16
|
2,05
|
1,90
|
5,3%
|
13,7%
Активы под управлением увеличились на 3,8% за квартал и составили 1,9 трлн руб.
Стоимость чистых активов на брокерских счетах превысила 2,1 трлн руб. на конец 2 квартала 2021 года.
Рисковое страхование
-
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Рисковое страхование составил 24,5 млрд руб., показав рост более 50% г/г. Страховые компании Группы Сбер существенно расширили продуктовую линейку, улучшили клиентский опыт по страховым продуктам в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
-
Во 2 квартале 2021 года произошел запуск одновременно нескольких страховых продуктов: автострахование «СБЕРКАСКО 2.0», «Защита бизнеса» для владельцев смарт-терминалов Эвотор, и «ФИНКАСКО» для страхования автотранспортных средств, переданных в залог банку при оформлении автокредита.
-
В июле Сбер вышел на рынок добровольного медицинского страхования.
Нефинансовый бизнес
Выручка11 сегмента Нефинансовый бизнес выросла в 2,5 раза г/г и составила 41,1 млрд руб. за 2 квартал 2021 года. За первое полугодие 2021 года выручка сегмента выросла в 3 раза и составила 74,7 млрд руб., что превысило показатель за весь 2020 год.
-
GMV индустрии e-commerce во 2 квартале 2021 года составил 19,7 млрд руб, увеличившись в 9 раз г/г. Ключевым драйвером оборота остается сегмент онлайн доставки продуктов питания, представленный такими брендами как СберМаркет и Самокат.
-
В апреле запущен основной мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет, на котором уже представлено 18 основных категорий товаров. Клиентам стали доступны сервисы Сбер ID и SberPay, бесплатная доставка товаров для подписчиков СберПрайм, а также возможность оплаты покупок бонусами СберСпасибо.
-
Выручка индустрии FoodTech & Mobility составила 3,9 млрд руб., показав рост в 3,7 раза г/г. Количество подключенных к Delivery Club ресторанов и магазинов превысило 45 тысяч, увеличившись на 84% г/г. Количество поездок на платформе СитиМобил составило 51.9 млн во 2 квартале 2021 года, более 100 млн за первую половину года.
-
Выручка компаний, входящих в индустрию Entertainment составила 3,0 млрд руб., увеличившись в 2,7 раза г/г.
-
Количество платящих пользователей аудио-стримингового сервиса «СберЗвук» на 30 июня 2021 года составило 1,9 млн, показав рост в 2,4 раза с момента ребрендинга компании в сентябре 2020 года. MAU сервиса составило 5,0 млн слушателей.
-
Выручка SberCloud выросла в 3,3 раза г/г за квартал до 2,0 млрд руб. За первое полугодие выручка SberCloud показала 5-кратный рост и достигла 3,7 млрд руб.
-
Растет спрос клиентов на цифровые нефинансовые сервисы платформы ДомКлик как среди ипотечных клиентов, так и клиентов без ипотеки: выручка от дополнительных услуг выросла на 25% за квартал и превысила 3 млрд руб. Ежемесячная аудитория составляет уже 14,4 млн человек, а количество объявлений на платформе выросло на 12% по сравнению с предыдущим кварталом и превысило 1,8 млн.
-
Сбер представил новый продукт экосистемы — маркетплейс образовательных продуктов СберОбразование, который позволит соединить авторов образовательного контента и пользователей с помощью современных цифровых инструментов. В мае 2021 года Сбер приобрел 25% в АО «Просвещение» - крупнейшей в России компании на рынке учебной литературы.
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В первом полугодии 2021 года выручка сегмента Здоровье выросла в 2,3 раза, составив 1,8 млрд рублей. Основной рост обеспечили сервисы телемедицины и онлайн-записи к врачу. Так, число телемедицинских консультаций увеличилось в 2.1 раза и уже в начале июля 2021 года превысило общее число обращений за весь прошлый год.
Технологическое лидерство
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1-е полугодие 2021 года стало знаковым с точки зрения масштабирования технологических решений Сбера, включая Platfom V, SmartMarket, SberCloud – так, число внешних разработчиков на этих решениях выросло в 9 раз и достигло 25 000 человек.
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На платформе SmartMarket – маркетплейсе SmartApps, позволяющем разрабатывать приложения и обучать новым навыкам виртуальных ассистентов Салют, опубликовано уже более 500 приложений.
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Запущена собственная платформа видеоконференций Jazz by Sber, платформа Visper, позволяющая генерировать контент с помощью цифровых персонажей.
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Сбер продолжает расширять возможности использования виртуальных ассистентов семейства Салют: запущены в продажу ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, операционная система Салют ТВ для партнерских устройств, создана специальная прошивка для SberBox «Салют для отелей», а наши виртуальные ассистенты теперь помогают клиентам разобраться в информации о финансовых рынках.
ESG
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Сбер выпустил свою первую Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, которая закрепляет основные элементы архитектуры деятельности, принципы, направления и задачи в области ESG с учётом масштаба деятельности и роли Сбера.
-
Сбер возглавил интегральный рейтинг банков России по качеству обслуживания лиц с инвалидностью.
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Текущий портфель «зеленых» кредитов Сбера составляет 75 млрд руб., а кредитов, ставка по которым привязана к выполнению ESG ковенант - более 50 млрд руб.
-
Сбер последовательно увеличивает фокус на развитие "зеленого" и устойчивого кредитования. Сформированы соответствующие критерии классификации кредитных продуктов, утверждены параметры изменения переменной процентной ставки в зависимости от выполнения соответствующих ESG-критериев.
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В своих отделениях Сбер начал использовать солнечную энергию, полученную с установленных на их крышах солнечных электростанций, так, уже более 20% потребности в электроэнергии покрыто за счет собственных автономных устройств. А к 2030 году все отделения Сбера должны стать углеродно нейтральными.
Основные показатели достаточности капитала Группы
|
В млрд руб., если не указано иное
|
30.06.2021
|
31.03.2021
|
31.12.2020
|
30.06.2021/
31.03.2021,
% изм
|
30.06.2021/
31.12.2020,
% изм
|
Базовый капитал 1-го уровня
|
4 798,7
|
4 922,1
|
4 719,9
|
-2,5%
|
1,7%
|
Капитал 1-го уровня
|
4 948,7
|
5 072,1
|
4 869,9
|
-2,4%
|
1,6%
|
Общий капитал
|
5 139,0
|
5 261,4
|
5 008,9
|
-2,3%
|
2,6%
|
Активы, взвешенные с учетом риска
|
34 164,0
|
34 421,2
|
34 124,2
|
-0,7%
|
0,1%
|
Кредитный риск
|
29 772,7
|
29 425,8
|
29 253,9
|
1,2%
|
1,8%
|
Операционный риск
|
2 986,3
|
3 664,3
|
3 664,3
|
-18,5%
|
-18,5%
|
Рыночный риск
|
1 405,0
|
1 331,1
|
1 206,0
|
5,6%
|
16,5%
|
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня
|
14,05%
|
14,30%
|
13,83%
|
--
|
--
|
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня
|
14,49%
|
14,74%
|
14,27%
|
--
|
--
|
Коэффициент достаточности общего капитала
|
15,04%
|
15,29%
|
14,68%
|
--
|
--
|
Показатель финансового рычага
|
12,4%
|
12,9%
|
12,9%
|
--
|
--
Базовый капитал 1-го уровня снизился на 2,5% до 4 798,7 млрд руб. за счет за счет выплаты дивидендов в размере 422,4 млрд руб за 2020 год. Общий капитал снизился на 2,3% за 2 квартал 2021 года до 5 139,0 млрд руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, уменьшились на 0,7% за 2 квартал 2021 года до 34 164,0 млрд руб., в основном за счет перехода на расчет операционного риска согласно Положению Банка России №744-П, эффект от которого составил -0,7 трлн руб.
Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за 2 квартал 2021 года с 87,6% до 85,8%.
За 1 квартал 2021 года коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня снизились на 25 бп до 14,05% и 14,49% соответственно, а общего капитала –на 25 бп до 15,04%.
Детали конференц звонка
Конференц-звонок, посвященный раскрытию финансовых результатов Сбера за 2 квартал 2021 года по МСФО, состоится 29 июля 2021 года в 17:00 по московскому времени (15:00 — Лондон, 10:00 — Нью-Йорк).
Идентификатор конференции:
на английском языке – 5692107, на русском – 8858537
Телефонные номера дозвона для участников:
Россия +7 495 213 1767 / 8 800 500 9283
Великобритания +44 (0)330 336 9127 / 0800 358 6377
США +1 929-477-0324 / 800-458-4148
Ссылка на вебкаст:
https://www.webcast-eqs.com/sberbank20210729
1 Включает данные по прекращенной деятельности, к которой, начиная с 3 квартала 2020г, отнесен ЕВРОЦЕМЕНТ груп.
2 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.
3 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.
4 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества.
5 Данная статья включает следующие разделы: Доходы за вычетом расходов/ (Расходы за вычетом доходов) от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; Расходы за вычетом доходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от нефинансовых и прочих видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по нефинансовым и прочим видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Чистая доля в прибыли/ (убытке) ассоциированных компаний/ совместных предприятий; Прочие чистые операционные доходы (расходы).
6 Включает чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.
7 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).
8 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).
9 По данным Управленческого учета.
10 С учетом уточнения методологии учета переоценки внебиржевых активов и сделок РЕПО.
11 Для сегмента Нефинансовый бизнес показатель «выручка» по ассоциированным компаниям и совместным предприятиям показан пропорционально доли владения Группы в течение отчетного периода. По компаниям Группы указанный показатель рассчитывается на 100% базе с даты получения контроля. Информация не включает данные по Яндекс Маркет и финансовые показатели от выбытия Яндекс Маркет.
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