опубликовано редакцией на Переводике 01.08.21 05:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Russia Insider”,

"Enemy Within: Declassified U.S. Documents Show Russian Oligarchs Supported NATO Expansion" Россия - 08 июля 2021 г. «Семибанкирщина»: рассекреченные документы США показывают, что российские олигархи поддерживали расширение НАТО Документы администрации Клинтона подтверждают раболепную прозападную политику постсоветской криминальной олигархии. Эта статья из наших архивов впервые была опубликована на RI в апреле 2015 года. Graham Stack (Business New Europe) Thu, Jul 8 2021 | This article originally appeared at Business New Europe Спустя пятнадцать лет после того, как тогда еще никому не известный Владимир Путин стал президентом России, аналитики до сих пор не знают, как он пришел на этот пост. Недавно рассекреченные документы администрации президента Билла Клинтона, опубликованные bne IntelliNews, показывают, что кандидатура Путина стала результатом компромисса в ожесточенной борьбе за власть в России между проамериканскими олигархами и консерваторами-”государственниками”. На кону стояла не только власть в России, но и важнейший вопрос отношений России с Западом. Российская «олигархия» пришла к власти во время переизбрания Ельцина в 1996 году, когда они использовали его опору на финансирование выборов от семи ведущих российских банкиров, чтобы “снять сливки” активов с добывающих отраслей богатой ресурсами страны. Согласно документам администрации Клинтона, которые были обнародованы в рамках обязательного рассекречивания, одним из главных идеологов созданной тогда олигархической системы России был российско-израильский банкир и медиамагнат Владимир Гусинский, владелец Мост-банка и телеканала НТВ. Гусинский прибыл на встречу-обед с представителями посольства США в ноябре 1996 года с важным посланием: олигархи остаются, но США не должны их бояться. Олигархия является подходящей системой управления для России и поведет страну проамериканским курсом. «Россия, - пояснил Гусинский, - не является демократической или европейской страной; это азиатская страна», - сказал он, согласно записям посольства, при этом имя Гусинского было вымарано, но подразумевалось. «Страной управляет олигархия, неотъемлемой частью которой являются такие бизнесмены, как он, и так будет продолжаться ещё в течение определенного времени», - сказал Гусинский дипломатам США. «Наши друзья на Западе» были правы, критикуя олигархов в прошлом, сказал он, но теперь они [олигархи] взяли на себя «ответственность за национальные интересы России». Гусинский «не отрицал, что многие российские бизнесмены, включая его самого, занимались сомнительной деятельностью, особенно когда они начинали свой бизнес и накапливали капитал», - сказал он дипломатам. «Тем не менее, теперь появился ряд крупных бизнесменов - например, семь банкиров Березовского [сам Борис Березовский, Владимир Гусинский, Михаил Фридман, Владимир Виноградов, Александр Смоленский, Михаил Ходорковский, Владимир Потанин], которые стали настолько сильными и влиятельными, что им больше нет нужды заниматься подобной деятельностью и они ею больше не занимаются», - говорится в документе. Гусинский утверждал, что заявления о связях олигархов с организованной преступностью распространяются российскими спецслужбами с целью остановить бегство капитала. “Семибанкирщина” Из всех олигархов 1990-х годов не было более могущественного человека чем Борис Березовский, придумавший выражение «семибанкирщина». Березовский занял высокий политический пост, позволивший ему, гражданину Израиля, напрямую определять внутреннюю и внешнюю политику безопасности России Березовский признавал что его власть была основана на его контроле над телеканалом ОРТ. Согласно рассекреченным документам, в 2000 году Березовский сказал американским дипломатам - «90% всего телевизионного влияния сосредоточено в трех ведущих каналах: ОРТ, РТР и НТВ» и добавил что его собственный ОРТ был, безусловно, самым могущественным из них. Имея ОРТ в качестве опоры своей власти, Березовский стоял особняком среди всех других олигархов с точки зрения своих политических амбиций. Он стремился и получил влияние не только на ключевые внутриполитические вопросы, в том числе на территориальную целостность страны, но и непосредственно на внешнюю политику России На пике своей власти Березовский был заместителем главы имевшего огромные полномочия Совета безопасности России. При этом, как явствует из документов, глава Совбеза Иван Рыбкин был всего лишь его пешкой. В этом качестве, согласно отчета представленного американским дипломатам в 1996 году тогдашним президентом Грузии и бывшим министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе, Березовский активно искал поддержки США для того, что, как он обещал им, будет «радикально прозападной политикой» Шеварднадзе поддерживался в Грузии близким деловым партнером и другом Березовского Бадри Патаркацишвили, и он, похоже, действовал в качестве подручного в сближении Березовского со США в 1996 году. На встрече с послом США по особым поручениям в Тбилиси в ноябре 1996 года Шеварднадзе заявил американским дипломатам, что Березовский «неординарный человек», который «хотел бы радикально иной внешней политики, [хотел бы] поставить Россию прямо на сторону Запада». «Он заслужил поддержку США», - посоветовал Шеварднадзе, но «поддержку нужно оказывать в правильных дозах». Со временем «он превратится в нужного и полезного человека», - сказал Шеварднадзе. Как, в частности, сказал Шеварднадзе, Березовский совершенно не заинтересован в расширении российского влияния на постсоветском пространстве, рассматривая, например, зарождающиеся планы создания постсоветского Таможенного союза как «ерунду». Березовскому, для осуществления своих планов по прозападной революции во внешней политике России, нужно было найти способ противодействия тогдашнему министру иностранных дел Евгению Примакову. Примаков был бывшим главой КГБ и крайне скептически относился к намерениям Запада в отношении России. По словам Шеварднадзе, Березовский намеревался подорвать позиции Примакова следующим образом - он "хотел создать что-то вроде должности госсекретаря в Совете безопасности России». Полномочия Совета безопасности не были определены в конституции, и критики опасались, что он может быть использован для создания параллельного правительства находящегося вне какого-либо парламентского контроля. При этом Березовский стремился отодвинуть Примакова на второй план. «Березовский чувствовал, что российская политика должна кардинально измениться, и понимал, что сделать это будет невозможно без кадровых изменений», - сказал Шеварднадзе. Американские дипломаты были хорошо осведомлены о негативных сообщениях как в западных, так и в российских СМИ о том, что Березовский, или, как его часто называли, «крестный отец Кремля», замешан в коррупционных схемах, таких как выкачивание средств из государственного национального перевозчика Аэрофлот, а также извлекает выгоду из “кумовской” приватизации. Никогда не было подписано никаких документов, где бы они брали на себя какие-либо обязательства о поддержке [Березовского], как того хотел Шеварднадзе. Как сказал американским дипломатам Павел Гусев, издатель газеты и редактор ведущей российской газеты «Московский комсомолец» - «Заместитель председателя Совета безопасности Березовский - фигура опасная. Он чистый мафиози, и его назначение является доказательством того, что крупные преступные группировки достигли высших уровней правительства». Единственный вопрос о правонарушениях, обсуждаемый в рассекреченных документах, - это признание Березовского, что он, наряду с российским гражданством, имел израильское, что было незаконным и особенно одиозным для заместителя главы Совета безопасности. «Я получил его в 1993 году и совершенно забыл об этом», - довольно неправдоподобно объяснил он американским дипломатам. Он также заявил, что недавно аннулировал своё израильское гражданство. «Судя по телефонному разговору, который он вел в присутствии начальника полиции, он добивался того, чтобы аннулирование предшествовало его назначению в Совет безопасности», - сухо отмечается в депеше. "Делайте это быстро" Олигархи пришли к власти в то же самое время, когда НАТО начало свое неоднозначное продвижение на восток. По данным американских дипломатов, они столкнулись с мощным глубинным неприятием этого движения. «Утверждения о нежелательности расширения НАТО и необходимости «специальных соглашений» раздавались постоянно везде и всюду и при каждой встрече», - писали американские дипломаты в 1997 году. Поскольку США стремились развеять подозрения России, олигархи, учитывая их монополию на российское телевидение и желание международного признания их легитимности, предложили очевидное средство - телеканал. Таким образом, олигархи, сразу же показали себя ярыми сторонниками расширения НАТО. Березовский даже поддержал явное предложение России присоединиться к военному альянсу. «Со стороны России было ошибкой не воспользоваться сразу же предложением НАТО стать членом альянса», - сказал Березовский американским дипломатам позже на встрече в феврале 1999 года. Березовский сказал также, что в России существует значительная поддержка США среди интеллигенция, и как «носителя демократических идеалов, так и могущественной страны с глобальными планами». Игорь Малашенко, правая рука Гусинского и президент ведущего канала Гусинского НТВ, был даже более увлечен расширением НАТО, чем сами американские дипломаты. В то время как они были готовы работать с Россией, чтобы преодолеть её опасения по поводу этой политики “расширения на восток”, Малашенко, на встрече в 1997 году, посоветовал американским дипломатам просто «делать это тихо». Малашенко сравнил позицию России по отношению к Западу в 1990-е годы с позицией Германии или Японии после их капитуляции во Второй мировой войне, но, сказал он - руководство страны не осознало этого. «Россия проиграла холодную войну, но вы никогда не услышите, чтобы кто-то из наших лидеров признал это», - цитируют Малашенко американские дипломаты. «Призыв Малашенко Соединенным Штатам - просто продолжайте расширение НАТО «но делайте это тихо» является полезным предупреждением о необходимости “ловких рук” в нынешней политически заряженной атмосфере», - такой вывод сделали в США после этой встречи. От Примакова до Путина Открытая поддержка олигархами экспансии НАТО, возможно, усилила подозрения в отношении западного альянса среди консервативных фигур во внешней политике и элите России, которые опасались, что олигархи готовы продать свою страну Западу. Дипломатические депеши показывают, как конкурирующие внешнеполитические позиции - проамериканские и ориентированные на Россию - были быстро вовлечены во внутреннюю борьбу за власть и деньги в конце эпохи Ельцина. Борьба Березовского за политическое доминирование над Примаковым, которого он называл своим «идеологическим противником», шла параллельно с противодействием Примакова деловой практике Березовского в 1999 году. Примаков стал премьер-министром в сентябре 1999 г., после дефолта России в августе 1998 г. К началу 1999 г. он был очень сильным претендентом на пост президента, выборы должны были состояться в марте 2000 г., а Ельцину нельзя было баллотироваться в третий раз. При Примакове госструктуры начали проводить проверки бизнес-империи Березовского. В то же время Примаков выступил против военных действий Запада против Сербии Слободана Милошевича. В документах говорится, что в мае 1999 года Березовский напрямую пытался заручиться поддержкой США, чтобы сместить Примакова с поста премьер-министра и тем самым свести на нет его президентские амбиции. На решающей встрече с американскими дипломатами в феврале 1999 года, после первых правительственных проверок его бизнеса, Березовский предупредил, что «Примаков на самом деле красный, как помидор» и что «Примаков не будет занимать пост премьер-министра после мая». Березовский сказал, что он «косвенно» двигался к изгнанию Примакова, и попросил у США заверений в том, что они поддержат то, что он назвал «мягкой посадкой» Примакова в пользу нового правительства. Затем Березовский перешел на английский, чтобы попросить США поддержать новое правительство. «Такое правительство будет понимать и иметь более «четкий» подход к тому - кому и как следует руководить экономикой. Он спросил, будут ли США готовы в этом случае помочь стабилизировать ситуацию в России? Смогут ли США двинуть страну вперед? " говорится в рассекреченных документах. Американские дипломаты, несмотря на обещанные им внешнеполитические преимущества, опасались вовлечения во внутренние распри. «Тонко завуалированный вопрос Березовского о поддержке США в таких обстоятельствах и его хорошо развитая склонность к интригам следует интерпретировать как предупреждение о необходимости проявлять особую осторожность в отношении слишком быстрой реакции на слухи или события в ближайшие месяцы», - писали они. В действительности Ельцин уволил Примакова 12 мая, вызвав шок в российской политике. Преемником Примакова Ельцин назначил Сергея Степашина, но шесть недель спустя заменил его политически неизвестным Владимиром Путиным. Через год после того, как Березовский сговаривался с США свергнуть Примакова, президентом стал Владимир Путин, а Березовский был на пути к выходу. Смерть олигарха Почему Березовский так сильно ошибся насчет Путина? Основная причина, которую на которую указывают в дипломатических депешах США, как раз и заключается в давней вражде Березовского с Примаковым и страхе перед ним. «Путин лучше Примакова», - прямо заявил Березовский американским дипломатам в 2000 году. В отличие от Примакова, Путин заявил, что не будет пересматривать вызывающие споры приватизацию 1990-х годов, в результате которой олигархи приобрели ключевые активы в добывающих отраслях. Березовский, похоже, не ожидал, что Путин подрежет политические крылья олигархов, возможно потому, что для него и его собратьев-олигархов политическая и экономическая власть и были одним и тем же. Путинская идеологическая смесь капитализма и консервативного авторитаризма была новой политикой для России, она использовалась для бинарного противостояния как просоветским государственническим силам так и сторонникам прозападной политики невмешательства. Березовский не спешил. «Путин идет по пути Перона или Пиночета - не ищет авторитарного государства как такового, а преследует цель построения демократического государства авторитарным путем», - сказал Березовский американским дипломатам в конце 2000 года. Путин был не только против олигархов, но и с подозрением относился к их проамериканским политическим предпочтениям. «Путин не боится ни США, ни НАТО, но считает, что США занимают позиции, противоречащие интересам России», - предупредил Березовский. Вопреки сообщениям о том, что Березовский выбрал Путина кандидатом в президенты, Путин и Березовский, похоже, мало общались друг с другом до того, как Путин стал президентом, что, возможно, было еще одной причиной того, что Березовский неверно оценил его. Сам Березовский сказал американским дипломатам, что поддержал нового министра иностранных дел Ивана Иванова* (см. примечание), который сменит Примакова на посту премьер-министра в 1999 году, хотя в конечном итоге одобрение после шестинедельного перерыва получил Путин. Банкир-олигарх Петр Авен подтвердил американским дипломатам, что между Путиным и Березовским не было никаких особых связей, даже «отметив, что он сам представил этих двоих друг другу», писали американские дипломаты. «Путин никого не знает», - сказал Авен дипломатам. При этом он признал, что у олигархов «нет на него инструмента влияния». Вскоре Березовский понял, что его попытки не допустить Примакова к власти привели к обратному результату и что власть и влияние теряет он сам. «Мы понимаем, что с самого начала правления Путина Березовский потерял свой привилегированный доступ в Кремль, и ему приходилось обращаться за разрешением каждый раз, когда он хотел посетить его», - писали американские дипломаты в 2000 году. Березовский бравировал своей готовностью сопротивляться Кремлю. «Меня могут посадить в тюрьму, но это не поможет», - хвастался он дипломатам. В конце концов, он покинул страну, чтобы избежать тюрьмы по обвинению в мошенничестве в отношении Аэрофлота и подконтрольного ему автосалона ЛогоВАЗ, и поселился в Великобритании, откуда продолжил попытки организовать оппозицию Путину. Лишь однажды американские дипломаты увидели другого - встревоженного Березовского, это было в 2012 году, после сокрушительного поражения в зале суда Лондона от бывшего партнера Романа Абрамовича, которое, возможно, стало причиной его депрессии и самоубийства в 2013 году. После того, как правительство Примакова в 1999 году приказало провести первые проверки бизнеса Березовского, что стало началом конца его бизнес-империи, «явные признаки беспокойства Березовского отражались на лице и в голосе известного олигарха», который «говорил шепотом», - писал посол США о своем встревоженном госте.

Примечание: *Ивана Иванова - так в тексте, на самом деле Игоря Иванова 

