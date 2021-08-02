Турция эвакуирует паникующих туристов из районов охваченных лесными пожарами

ISTANBUL -- В субботу, паникующие туристы в Турции поспешили к берегу моря, чтобы дождаться спасательных лодок после того, как им сказали о необходимости эвакуировать некоторые отели на курорте Бодрум на Эгейском море из-за опасностей, связанных с близкими лесными пожарами, сообщили турецкие СМИ.
Проводили операцию подразделения береговой охраны, кроме того, когда вспыхнули новые лесные пожары, власти попросили владельцев лодок и яхт помочь в эвакуации людей морем. На видео видны огонь и клубы дыма, окутывающие холм у берега моря.
По словам министра здравоохранения страны, число погибших от лесных пожаров в средиземноморских городах Турции увеличилось до шести в субботу после того, как погибли два лесных рабочих. Со среды, пожары по всей Турции уничтожают леса, деревни, поселки, и целые туристические направления, вынуждая людей эвакуироваться.
Российское информационное агентство Sputnik сообщило, что более 100 российских туристов были эвакуированы из Бодрума и переселены в новые отели.
На одном видео пожара в Бодруме, снятом с моря, человек, помогавший с эвакуацией, был ошеломлен скоростью огня, сказав: «Это невероятно, просто невероятно. Как этот пожар (здесь) возник так быстро - буквально за 5 минут? "Его имя не указано на видео.
Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли заявил в субботу, что 91 из 101 пожара, возникшего из-за сильного ветра и палящей жары, удалось взять под контроль. Окрестности, пострадавшие от пожара в пяти провинциях, были объявлены зонами бедствия.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу посетил некоторые пострадавшие районы, осмотрев разрушения с вертолета.
Выступая из города Манавгат, Эрдоган объявил, что турецкое правительство оплатит аренду жилья для людей, пострадавших от пожара, и восстановит их дома. Он сказал, что налоги, социальное обеспечение и выплаты по кредитам будут отложены для пострадавших, а малым предприятиям будет предложен кредит с нулевой процентной ставкой.
«Для погибших мы не можем сделать ничего, кроме как попросить для них милости Божьей, но мы можем заменить все, что уничтожено огнем», - сказал он.
Эрдоган сказал, что количество самолетов, тушащих пожары, было увеличено с шести до 13, включая самолеты из Украины, России, Азербайджана и Ирана, и что тысячи турецких военнослужащих, а также десятки вертолетов и беспилотников участвуют в тушении пожаров.
Выступая в субботу вечером в Мармарисе, Эрдоган сказал, что один из пожаров там был устроен детьми, и что в настоящее время ведутся расследования причин возникновения других пожаров.
По меньшей мере пять человек погибли от пожаров в Манавгате и один погиб в Мармарисе. Оба города являются средиземноморскими туристическими направлениями. Туризм является важным источником дохода для Турции, и владельцы бизнеса надеялись, что это лето будет намного лучше, чем в прошлом году, когда пандемические ограничения на поездки привели к резкому сокращению туризма.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сказал, что 400 человек, пострадавших от пожаров в Манавгате, были доставлены в больницы и уже выписались, еще 10 человек госпитализированы из-за огнестрельных ранений. В Мармарисе 159 человек получили медицинскую помощь и уже покинули больницу, а один человек все еще лечился от ожогов.
В южной провинции Хатай огонь охватил населенные районы, но позже, по всей видимости, был взят под контроль.
В засушливые летние месяцы в Средиземноморье и Эгейском регионе Турции часто возникают лесные пожары.
Между тем волна тепла на юге Европы, подпитываемая горячим воздухом из Африки, привела к лесным пожарам во всем Средиземноморье, в том числе в Италии и Греции.
Пожарные на итальянском острове Сицилия в субботу боролись с десятками пожаров, вызванных высокими температурами, что побудило губернатора региона обратиться за помощью к Риму. Около 150 человек, оказавшихся в ловушке в двух приморских районах города Катания, были эвакуированы поздно вечером в пятницу на резиновых лодках, их подобрали и перевели на лодки береговой охраны.
В западной Греции в результате разразившегося в субботу пожара пожарная служба, береговая охрана и частные лодки эвакуировали четыре деревни и людей с пляжа.
Пожар произошел в горном лесу в 30 км к востоку от Патры, третьего по величине города Греции, заявил поздно в субботу министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис. Из-за сильного ветра огонь с большой скоростью распространился вниз по склонам, угрожая прибрежным деревням.
Агентство гражданской защиты отправило текстовые сообщения жителям четырех деревень - двух в горах и двух на берегу моря - с просьбой об эвакуации. Местные СМИ сообщили, что некоторые жители деревни отказались уезжать и пытались тушить пожар с помощью садовых шлангов.
Ожидается, что в понедельник во многих городах температура в Греции и близлежащих странах юго-восточной Европы поднимется до 42 ° C.
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