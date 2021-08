архив



дата публикации 02.08.21 20:20 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Turkey evacuates panicked tourists by boat from wildfires" Канада - 31 июля 2021 г. Турция эвакуирует паникующих туристов из районов охваченных лесными пожарами Zeynep Bilginsoy The Associated Press Published Saturday, July 31, 2021

На этом спутниковом снимке, предоставленном Maxar, виден дым от лесных пожаров возле плотины Оймапинар на юге Турции, четверг, 29 июля 2021 г. (Спутниковый снимок © 2021 Maxar Technologies через AP) ISTANBUL -- В субботу, паникующие туристы в Турции поспешили к берегу моря, чтобы дождаться спасательных лодок после того, как им сказали о необходимости эвакуировать некоторые отели на курорте Бодрум на Эгейском море из-за опасностей, связанных с близкими лесными пожарами, сообщили турецкие СМИ. Проводили операцию подразделения береговой охраны, кроме того, когда вспыхнули новые лесные пожары, власти попросили владельцев лодок и яхт помочь в эвакуации людей морем. На видео видны огонь и клубы дыма, окутывающие холм у берега моря. По словам министра здравоохранения страны, число погибших от лесных пожаров в средиземноморских городах Турции увеличилось до шести в субботу после того, как погибли два лесных рабочих. Со среды, пожары по всей Турции уничтожают леса, деревни, поселки, и целые туристические направления, вынуждая людей эвакуироваться. Российское информационное агентство Sputnik сообщило, что более 100 российских туристов были эвакуированы из Бодрума и переселены в новые отели. На одном видео пожара в Бодруме, снятом с моря, человек, помогавший с эвакуацией, был ошеломлен скоростью огня, сказав: «Это невероятно, просто невероятно. Как этот пожар (здесь) возник так быстро - буквально за 5 минут? "Его имя не указано на видео. Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли заявил в субботу, что 91 из 101 пожара, возникшего из-за сильного ветра и палящей жары, удалось взять под контроль. Окрестности, пострадавшие от пожара в пяти провинциях, были объявлены зонами бедствия. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу посетил некоторые пострадавшие районы, осмотрев разрушения с вертолета. Выступая из города Манавгат, Эрдоган объявил, что турецкое правительство оплатит аренду жилья для людей, пострадавших от пожара, и восстановит их дома. Он сказал, что налоги, социальное обеспечение и выплаты по кредитам будут отложены для пострадавших, а малым предприятиям будет предложен кредит с нулевой процентной ставкой. «Для погибших мы не можем сделать ничего, кроме как попросить для них милости Божьей, но мы можем заменить все, что уничтожено огнем», - сказал он. Эрдоган сказал, что количество самолетов, тушащих пожары, было увеличено с шести до 13, включая самолеты из Украины, России, Азербайджана и Ирана, и что тысячи турецких военнослужащих, а также десятки вертолетов и беспилотников участвуют в тушении пожаров. Выступая в субботу вечером в Мармарисе, Эрдоган сказал, что один из пожаров там был устроен детьми, и что в настоящее время ведутся расследования причин возникновения других пожаров. По меньшей мере пять человек погибли от пожаров в Манавгате и один погиб в Мармарисе. Оба города являются средиземноморскими туристическими направлениями. Туризм является важным источником дохода для Турции, и владельцы бизнеса надеялись, что это лето будет намного лучше, чем в прошлом году, когда пандемические ограничения на поездки привели к резкому сокращению туризма. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сказал, что 400 человек, пострадавших от пожаров в Манавгате, были доставлены в больницы и уже выписались, еще 10 человек госпитализированы из-за огнестрельных ранений. В Мармарисе 159 человек получили медицинскую помощь и уже покинули больницу, а один человек все еще лечился от ожогов. В южной провинции Хатай огонь охватил населенные районы, но позже, по всей видимости, был взят под контроль. В засушливые летние месяцы в Средиземноморье и Эгейском регионе Турции часто возникают лесные пожары. Между тем волна тепла на юге Европы, подпитываемая горячим воздухом из Африки, привела к лесным пожарам во всем Средиземноморье, в том числе в Италии и Греции. Пожарные на итальянском острове Сицилия в субботу боролись с десятками пожаров, вызванных высокими температурами, что побудило губернатора региона обратиться за помощью к Риму. Около 150 человек, оказавшихся в ловушке в двух приморских районах города Катания, были эвакуированы поздно вечером в пятницу на резиновых лодках, их подобрали и перевели на лодки береговой охраны. В западной Греции в результате разразившегося в субботу пожара пожарная служба, береговая охрана и частные лодки эвакуировали четыре деревни и людей с пляжа. Пожар произошел в горном лесу в 30 км к востоку от Патры, третьего по величине города Греции, заявил поздно в субботу министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис. Из-за сильного ветра огонь с большой скоростью распространился вниз по склонам, угрожая прибрежным деревням. Агентство гражданской защиты отправило текстовые сообщения жителям четырех деревень - двух в горах и двух на берегу моря - с просьбой об эвакуации. Местные СМИ сообщили, что некоторые жители деревни отказались уезжать и пытались тушить пожар с помощью садовых шлангов. Ожидается, что в понедельник во многих городах температура в Греции и близлежащих странах юго-восточной Европы поднимется до 42 ° C.







