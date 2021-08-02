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Турция эвакуирует паникующих туристов из районов охваченных лесными пожарами

Zeynep Bilginsoy

The Associated Press

Published Saturday, July 31, 2021 

лесные пожары в индейке
На этом спутниковом снимке, предоставленном Maxar, виден дым  от   лесных пожаров возле плотины Оймапинар на юге Турции, четверг, 29 июля 2021 г. (Спутниковый снимок © 2021 Maxar Technologies через AP)

ISTANBUL -- В  субботу, паникующие  туристы в Турции  поспешили  к берегу моря, чтобы дождаться спасательных лодок  после того, как им сказали  о  необходимости  эвакуировать  некоторые отели на курорте Бодрум  на Эгейском  море  из-за опасностей, связанных с близкими  лесными пожарами, сообщили турецкие СМИ.

Проводили операцию подразделения береговой охраны, кроме  того, когда вспыхнули новые лесные пожары,  власти попросили владельцев  лодок  и яхт помочь в эвакуации  людей  морем. На видео  видны огонь и клубы дыма, окутывающие холм у берега моря.

По словам министра здравоохранения страны, число погибших от лесных пожаров в средиземноморских городах Турции увеличилось до шести в субботу после того, как погибли  два лесных рабочих. Со  среды, пожары по всей Турции уничтожают  леса,  деревни,  поселки, и целые  туристические направления,  вынуждая  людей эвакуироваться.

Российское информационное агентство Sputnik сообщило, что более 100 российских туристов были эвакуированы из Бодрума и переселены в новые отели.

На одном видео пожара в Бодруме, снятом с моря, человек, помогавший с эвакуацией, был ошеломлен скоростью огня, сказав: «Это невероятно, просто невероятно. Как этот пожар (здесь) возник так быстро -  буквально  за 5 минут? "Его имя не указано на видео.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли заявил в субботу, что 91 из 101 пожара, возникшего из-за сильного ветра и палящей жары, удалось взять под контроль. Окрестности, пострадавшие от пожара в пяти провинциях, были объявлены зонами бедствия.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу посетил некоторые пострадавшие районы, осмотрев  разрушения с вертолета.

Выступая из города Манавгат, Эрдоган объявил, что турецкое правительство оплатит аренду жилья для людей, пострадавших от пожара, и восстановит их дома. Он сказал, что налоги, социальное обеспечение и выплаты по кредитам будут отложены для пострадавших, а малым предприятиям будет предложен кредит с нулевой процентной ставкой.

«Для  погибших мы не можем сделать ничего, кроме как попросить для  них милости Божьей, но мы можем заменить все, что уничтожено огнем», - сказал он.

Эрдоган сказал, что количество самолетов, тушащих пожары, было увеличено с шести до 13, включая самолеты из Украины, России, Азербайджана и Ирана, и что тысячи турецких военнослужащих, а также десятки вертолетов и беспилотников участвуют  в тушении пожаров.

Выступая в субботу вечером в Мармарисе, Эрдоган сказал, что один из пожаров там был устроен детьми, и что  в настоящее время ведутся  расследования  причин возникновения  других  пожаров.

По меньшей мере пять человек погибли от пожаров в Манавгате и один погиб в Мармарисе. Оба города являются средиземноморскими туристическими направлениями. Туризм является важным источником дохода для Турции, и владельцы бизнеса надеялись, что это лето будет намного лучше, чем в прошлом году, когда пандемические ограничения на поездки привели к резкому сокращению туризма.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сказал, что 400 человек, пострадавших от пожаров в Манавгате, были доставлены в больницы и уже  выписались,  еще 10 человек  госпитализированы из-за огнестрельных ранений. В Мармарисе 159 человек получили медицинскую помощь и  уже  покинули больницу, а один человек все еще лечился от ожогов.

В южной провинции Хатай огонь охватил населенные районы, но позже, по всей видимости, был взят под контроль.

В засушливые летние месяцы в Средиземноморье и Эгейском регионе Турции часто возникают лесные пожары.

Между тем волна тепла на юге Европы, подпитываемая горячим воздухом из Африки, привела к лесным пожарам во  всем Средиземноморье, в том числе в Италии и Греции.

Пожарные на итальянском острове Сицилия в субботу боролись с десятками пожаров, вызванных высокими температурами, что побудило губернатора региона обратиться за помощью к Риму. Около 150 человек, оказавшихся в ловушке в двух приморских районах города Катания, были эвакуированы поздно вечером в пятницу на резиновых лодках,  их подобрали и перевели на лодки береговой охраны.

В западной Греции в результате разразившегося в субботу пожара пожарная служба, береговая охрана и частные лодки эвакуировали четыре деревни и людей с пляжа.

Пожар произошел в горном лесу в 30 км к востоку от Патры, третьего по величине города Греции, заявил поздно в субботу министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис. Из-за  сильного ветра огонь с  большой скоростью  распространился  вниз по склонам, угрожая прибрежным деревням.

Агентство гражданской защиты отправило текстовые сообщения жителям четырех деревень - двух в горах и двух на берегу моря - с просьбой об эвакуации. Местные СМИ сообщили, что некоторые жители деревни отказались уезжать и пытались тушить пожар с помощью садовых шлангов.

Ожидается, что в понедельник во многих городах температура в Греции и близлежащих странах юго-восточной Европы поднимется до 42 ° C.





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