дата публикации 03.08.21 05:12 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины Почему Байден позволяет Путину побеждать? 28.07.2021 В этом месяце любимый проект Владимира Путина - газопровод "Северный поток - 2" стоимостью 11 миллиардов долларов - был одобрен Белым домом и канцелярией Германии вопреки пожеланиям Европейского союза, НАТО, энергетической политики ЕС, Конгресса США и соседей Германии. Хуже того, они подписали мутное соглашение, призванное держать Россию в узде и не позволить ей принуждать Украину или Европу в результате своей энергетической монополии, но не потребовали, чтобы Россия его подписала. Другими словами, соглашение не имеет юридической силы. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Atlantic Council. Это шокирующее дипломатическое решение расстраивает многих из нас и соседей, которые поддерживали усилия Украины по окончательному освобождению от советской коррупции, российских олигархов и российских марионеток. Тысячи людей вложили средства в помощь украинцам в демократизации и реформировании их правительства, чтобы стать полноправными членами европейского сообщества. Некоторые погибли, пытаясь это сделать. Для сторонников реформ и опытных наблюдателей за Кремлем эта ошибка не просто разочаровывает. Она откровенно опасна и вызывает глубокое недоумение. Белый дом проигнорировал готовые санкции, призванные остановить строительство трубопровода. Он подписал эту «сделку» с Германией, несмотря на то, что это уходящий режим, коалиция временщиков, которая может быть смещена в результате выборов в течение нескольких недель. Хуже того, это соглашение было подписано всего через несколько дней после того, как Путин опубликовал манифест из 6000 слов, в котором объявил, что Украина не является суверенным государством, а является частью России. Этот документ вызывал тревогу и походил на фактическое объявление войны. Как это ни трагично, но заставить Россию или Соединенные Штаты согласиться на что-либо, касающееся ослабления безопасности Украины, было безрассудством. В декабре 1994 года три ядерные державы — Российская Федерация, Великобритания и США — подписали Будапештский меморандум, который гарантировал неприкосновенность границ Беларуси, Казахстана и Украины. Их обещание было необходимо для того, чтобы убедить эти три державы добровольно сдать свое ядерное оружие после распада Советского Союза. Но в 2014 году, после того как демократическое восстание в Украине свергло коррумпированного президента-марионетку Путина Виктора Януковича, Россия нарушила границы Украины и организовала вторжение и оккупацию 7,2 процента территории Украины. Прикрываясь доверенными лицами, Путин заявил, что эти захваты были результатом сепаратистских восстаний русских, проживающих в Украине. Никто не был одурачен «зелеными человечками» и так называемыми «сепаратистами». Но ни одна из сторон, подписавших Будапештский меморандум, не сдержала своих обещаний, вмешавшись в ситуацию. Были произнесены громкие слова, Россию в итоге исключили из тогдашней «большой восьмерки», но Москва осталась в Совете Безопасности и Организации Объединенных Наций. В отличие от этих событий, в декабре 1939 года союзники быстро выгнали Советский Союз из Лиги Наций за агрессию против Финляндии в рамках пакта с Германией. И снова продолжается та же «Большая игра». Россия и Германия, поддерживаемые растерявшимися и все более изоляционистски настроенными Соединенными Штатами, развращают Европу и игнорируют желания национальных государств Центральной и Восточной Европы и Балтии. С 2014 года Украина несет расходы на содержание своих вооруженных сил (уступающих по численности только вооруженным силам Франции) для защиты восточной стены Европы от вторжения могущественной армии Путина. На сегодняшний день погибло 14 000 человек, 1,3 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома в результате оккупации, а промышленный центр страны был разграблен и разрушен, что обошлось в 30 миллиардов долларов. И снова Украина, Польша и другие страны не могут рассчитывать на защиту других и должны сформировать альянс, чтобы воспрепятствовать окончательному завершению строительства газопровода в Германии — через ее суды, СМИ и политическую систему — а также ожесточенно бороться в Брюсселе против чрезмерного доминирования на рынке, которое сейчас представляет Россия и ее газопроводы. Очевидно, что Госдепартаменту США и Совету национальной безопасности не хватает компетентности в отношении России и масштабов ее злонамеренности в регионе и за его пределами — это упущение беспокоит европейцев, а также тех, кто живет там, где Путин разжигает проблемы, например, в Африке, Америке, Черноморском регионе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Они также не понимают, что Украина с ее сельским хозяйством, ресурсами и технологиями — это ключ к хищническим замыслам Путина. Покойный эксперт по России Збигнев Бжезинский лучше всего подытожил ее значение для Европы и Запада: «С Украиной Россия — империя, а без нее — бедная восточноевропейская страна». Путин обгладывает свою добычу и уже практически объявил войну. Трагедия заключается в том, что Соединенные Штаты и Германия теперь предоставили ему трубопровод с огромным денежным потоком, который будет финансировать его завоевания.

Как с помощью церкви и пропаганды насилия Путин пытается разрушить Грузию Разжигающая ненависть риторика православной церкви и поток целенаправленной российской дезинформации ставят Грузию на опасный и сложный курс. В то время как 5 июля десятки журналистов подверглись жестокому нападению толпы религиозных анти-ЛГБТК экстремистов, Грузинская православная церковь распространяла характерную для Кремля подрывную пропаганду насилия, чтобы подстегнуть и без того агрессивную толпу. Об этом пишет американское аналитическое интернет-издание The Daily Beast, информируют Экономические новости. «Забудьте об отсутствии насилия. Вы обязаны быть жестокими. За свою родину. За свою страну. За святость», — кричал служитель церкви на толпу, собравшуюся перед зданием парламента в столице Грузии Тбилиси, где проходила акция протеста против празднования прайда. Это было не что иное, как боевой клич. Грузинская республика была основана на «западных» устремлениях, и из года в год поддержка стремления Грузии в ЕС и НАТО составляет около 75 процентов. Но в то же время доверие к Грузинской православной церкви не меньше, несмотря на то, что фанатичные епископы, борющиеся за престол 88-летнего патриарха, ввергают церковь в скандалы и интриги, включая обвинения в сексуальном насилии и заговор с целью убийства с использованием цианида. Именно здесь Москва видит для себя возможность. Несмотря на то, что военные действия 2008 года были относительно неудачными, Россия продолжает попытки поглотить территорию Грузии. Но теперь Кремль переключился на информационную войну, и грузинская православная церковь и ее прихожане являются главной целью этой информационной войны. Российские кампании по дезинформации уже давно проводятся через марионеточные грузинские языковые издания и общественных деятелей, маскирующихся под единственных хранителей грузинских традиционных ценностей, духовности и патриотизма. Их цель? Посеять панику, что США и ЕС ведут войну против православного христианства, и что только Путин может гарантировать территориальную целостность и национальную идентичность Грузии. Сообщения этих кампаний часто столь же показательны, сколь и странны. Взять хотя бы утверждения о том, что люди, живущие при диктаторских режимах, подобных сирийскому, более счастливы, что Турция, член НАТО, является реальной угрозой для территории Грузии, что жизнь была лучше во времена Советского Союза, что у России есть новое супероружие, обеспечивающее ей военное превосходство, и что «экспериментальные вакцины испытываются на грузинах» в лаборатории Люгера, находящейся под управлением США — фикция российских СМИ. Неудивительно, что грузины растеряны и рассержены. Факты, такие как ползучая аннексия Россией грузинской территории, отвергаются как якобы необоснованные и неактуальные. Скандальный «журналист» Джаба Хубуа в газете «Асавал-Дасавали» в 2018 году сделал заявление, которое подводит итог дезинформационным месседжам Кремля в Грузии: «Во время пребывания посла [США] Иэна Келли в Грузии пропаганда антинациональной, либерастической, гомосексуальной идеологии и движения за наркоманию достигла невообразимых масштабов, преследуя конечную цель морального и физического геноцида грузинской нации.» Когда толпа православных «христиан» сорвала флаг ЕС перед парламентом и пырнула ножом польского туриста 5 июля, стало очевидно, что речь идет не только о свободе СМИ и правах ЛГБТК+. Религиозный культ, все более фундаменталистский, претендующий на защиту национальной идентичности Грузии, разрушил ее светскую демократию, и эффективность российских кампаний по дезинформации проявилась в полную силу. Но было и кое-что другое. Грузинская православная церковь успешно использовала гнев и отчаяние тех, кто больше всего пострадал от упадка экономики Грузии, особенно после КОВИД-19. Сейчас Грузия занимает 2-е место в мире по количеству случаев заболевания на миллион человек. Церковь обратила гнев от экономических проблем Грузии в то же самое кредо ультранационализма и «чистоты семьи», которое Александр Дугин принес в Кремль. Кремль называет это евразийством. Послание настолько же простое, насколько и исторически абсурдное: Панъевропеизм и христианство взаимоисключающие понятия, и поэтому ЕС якобы экспортирует гомосексуализм. С помощью этой ложной парадигмы грузинское правительство было обмануто и теперь систематически отказывается защищать меньшинства или обуздать религиозных лидеров, призывающих к насилию против них. Это повторяющийся цикл, который становится только хуже. 11 июля один из избитых журналистов, оператор Александр Лашкарава, умер. Тысячи людей вышли на улицы. Они собрались перед тем же зданием парламента, где за неделю до этого был сорван флаг ЕС, и потребовали отставки премьер-министра. Он отказался. На прошлой неделе представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что они внимательно следят за ситуацией, и подтвердил, что санкции «за нарушения прав человека» возможны. Для страны, которую часто превозносят как маяк демократического лидерства и реформ в регионе, это поразительная неудача. В день нападения толпы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял сознательное решение, что меньшинство его избирателей не стоит защищать, несмотря на то, что США предоставили ему такую возможность. Вместо этого премьер-министр воинственно и бездоказательно заявил, что прайд был организован «радикальной оппозицией» вместе с бывшим президентом Грузии. Грузинский народ обладает сильной гражданской позицией. Их страна подвергалась вторжению со стороны всех империй. Дух независимости Грузии является причиной того, что она остается свободной. В этом большая ирония событий 5 июля: те, кто пытается защитить национальную идентичность и свободу Грузии, выполняют волю тех, кто хочет ее отнять. Сможет ли Запад найти антидот против глобальной геополитической стратегии Кремля? Россия ведет глобальную игру, а США и Европа настолько заняты защитой своих закоулков, что не замечают открытых ворот. Только с глобальной контрстратегией, включающей модель более инклюзивной международной системы, у США и Европы есть шанс вернуть контроль над ходом сражения. В 1965 году, в разгар холодной войны, на американском телевидении состоялась премьера комедийного сериала Get Smart. Популярное шоу рассказывало о неуклюжем секретном агенте Максвелле Смарте, который представлял американское агентство по контрразведке CONTROL в борьбе со своим врагом, организацией под названием KAOS, один из агентов которой практически всегда был русским. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Project Syndicate. Сегодня, как говорится в недавнем исследовании RAND, Россия — это «хорошо вооруженное государство-изгой, которое стремится подорвать международный порядок, над которым оно уже не пытается доминировать». Другими словами, потеряв контроль, она стремится посеять хаос. Администрация президента США Джо Байдена осознает угрозу со стороны России. Но, как показывают недавние коммюнике G7 и НАТО, она сосредоточена в первую очередь на российских кибератаках на американские и европейские цели. Поскольку Россия реализует глобальную грандиозную стратегию по расширению своего влияния и подрыву либерального мирового порядка, этого недостаточно. Стратегия России предполагает, во-первых, вмешательство в текущие конфликты для поддержки правительств или воинствующих сил, враждебных Западу. Например, в Центральноафриканской Республике Россия оказывает военную и политическую поддержку президенту Фостену-Аршанжу Туадере. Взамен российские компании получают разрешение на добычу золота и алмазов. Аналогичным образом, в Ливии правительство России и ее подрядчики-наемники, такие, как группа «Вагнер», поддерживают повстанческого генерала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией и врага признанного ООН правительства национального согласия. Это дает России доступ к нефтяному, транспортному и оборонному секторам Ливии. Россия также использует эту стратегию в странах Западной Африки, таких как Мали, поскольку французское правительство стремится сократить свое присутствие. Второй столп российской большой стратегии — это продажа оружия. В Юго-Восточной Азии Россия продает оружие Камбодже, Индонезии, Лаосу, Малайзии, Мьянме и Вьетнаму. На Ближнем Востоке, откуда Соединенные Штаты выводят свои войска, Россия фактически открыла оружейный базар. В 2017 году Объединенные Арабские Эмираты в ходе Международной оборонной выставки и конференции закупили российское оружие на сумму более 700 миллионов долларов. За последнее десятилетие Египет также увеличил закупки российского оружия. После того как в начале этого года администрация Байдена временно приостановила продажу оружия Саудовской Аравии, Королевство обратилось к России. Увеличение количества сделок по продаже оружия России отчасти объясняется тем, что она нуждается в деньгах. В конце концов, ее экономика была подорвана западными санкциями и кризисом COVID-19. Но Россия также подписала договоры о военном сотрудничестве с 39 странами (по состоянию на начало 2020 года), что говорит о том, что ее мотивы не только коммерческие. Третий столп глобальной стратегии России, который напоминает советскую тактику времен холодной войны, — это поддержка бывших колоний в борьбе против их «имперских хозяев» и либерального миропорядка этих хозяев. Например, на встрече со своим коллегой из Сьерра-Леоне в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что «Россия и Советский Союз внесли решающий вклад в поддержку борьбы против колониализма». Сегодня, продолжил Лавров, Россия верит в «африканское решение африканских проблем» и поддерживает требования развивающихся стран о большем представительстве в Совете Безопасности ООН. Хотя это обязательство еще не подкреплено действиями, декларация явно направлена на то, чтобы выделить Россию среди западных стран, которые сопротивляются реформам. Россия также продвигает антиколониальные нарративы в Латинской Америке. По данным EUvsDisinfo, у испаноязычных аккаунтов в социальных сетях российских государственных новостных источников RT и Sputnik более 26 миллионов подписчиков. Среди историй, распространяемых Кремлем, есть и та, что США блокируют поставки российской вакцины COVID-19, Sputnik V, в Латинскую Америку. Теперь Российское информационное агентство (ТАСС) объявило о планах запустить бесплатную новостную ленту на испанском языке. Агентство утверждает, что это делается в ответ на многочисленные запросы о «новостях, отражающих российскую точку зрения» на местном языке. «В настоящее время, — заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, — этот спрос удовлетворяется иностранными СМИ, предлагающими только одну сторону истории, зачастую враждебную как России, так и народам самих стран». США должны делать больше, чтобы противостоять России. Правда, сегодняшняя Россия не является той сверхдержавой, которой она была когда-то, но российский президент Владимир Путин доказал, что умеет играть роль оппортунистического международного спойлера. США должны ответить стратегией, направленной на весь спектр подрывных тактик России. Мягкая сила здесь крайне важна, и усилия по прекращению пандемии COVID-19 представляют собой золотую возможность для ее создания. США признают исключительную важность вакцинации всего мира. Но, помимо сплочения богатых экономик для обеспечения доставки вакцин по всему миру, лидеры США должны мобилизовать ресурсы для укрепления систем здравоохранения развивающихся стран в долгосрочной перспективе. США также должны работать над тем, чтобы завоевать доверие населения, правительства которого сейчас покупают оружие у России. Байден уже развернул сильную антикоррупционную политику. Ему следует подумать о создании глобальной коалиции правительств, корпораций и представителей гражданского общества для разработки и внедрения технологических инструментов, которые позволят гражданам принимать более непосредственное участие в обеспечении подотчетности своих правительств. Например, субъекты гражданского общества используют технологии для борьбы с вирусной дезинформацией, обмена точными данными, основанными на национальных условиях, и расширения возможностей граждан по взаимодействию с государственными учреждениями. Такая мобилизация может послужить примером для будущих усилий по привлечению правительств к ответственности. Наконец, чтобы противостоять растущему влиянию России и Китая, Западу необходимо разработать стратегию построения более инклюзивной международной системы. Это означает, прежде всего, что необходимо полностью поддержать расширение Совета Безопасности ООН и обеспечить участие гораздо более широкого круга глобальных игроков в формировании международного порядка. Другие формы международного сотрудничества — такие, как «центры влияния», которые ориентированы на формирование сетей с участием многих заинтересованных сторон, а не национальных государств — также заслуживают изучения. Россия ведет глобальную игру, а США и Европа настолько заняты защитой своих закоулков, что оставляют все цели полностью обнаженными. Только при наличии глобальной контрстратегии, включая модель более инклюзивной международной системы, у США и Европы есть шанс вернуть контроль над происходящим. Они должны быть умными. Путин не ищет перезагрузки отношений, он хочет «выбить зубы» США Президент Байден предпринимает попытку очередной "перезагрузки" отношений с Россией. Он протянул руку доверия президенту Владимиру Путину на саммите, который прошел в Женеве в июне, отменил санкции против российского газопровода "Северный поток - 2" и отказался обвинить российское государство в разрушительных кибератаках на продовольственные и топливные ресурсы, свалив вину на неких "российских" криминальных хакеров. Но лишь немногие атаки такого характера исходят из России без одобрения Кремля. Путин игнорирует уговоры Байдена и вместо этого расширяет «подлую» войну против Америки. Похоже, что он даже наносит урон головному мозгу некоторых американским дипломатам. Как информируют Экономические новости, об этом пишет американская газета New York Post. С тех пор как Байден вступил в должность в январе, более двадцати американских дипломатов, размещенных в Вене (Австрия) — очаге шпионской оперативной деятельности — сообщили о необъяснимых проблемах со здоровьем. Истощающие симптомы, включая головокружение, вертиго, тошноту, сильные головные боли, внезапное ощущение жара, когнитивные трудности и даже возможное необратимое повреждение мозга, соответствуют тому, что было названо «гаванским синдромом». Это трудно диагностируемое заболевание впервые поразило американских чиновников в 2016 году в кубинской столице, и с тех пор список жертв вырос примерно до 130 сотрудников разведки, военнослужащих и других американских чиновников, в основном находящихся за границей. ЦРУ создало специальную оперативную группу под руководством ветерана, который успешно выслеживал Усаму бен Ладена, для расследования того, что директор ЦРУ Уильям Бернс в частном порядке назвал «нападениями», и выявления виновного. Предполагаемая причина заболевания, выводящая людей из строя, по мнению Национальной академии наук, техники и медицины США, — «направленная импульсная радиочастотная (РЧ) энергия», хотя это может быть и многочастотное звуковое или акустическое оружие. Москва явно является главным подозреваемым — и, учитывая вред, причиненный американцам, Байден должен ужесточить свой подход к России, если только не появятся доказательства того, что кто-то другой совершил этот чудовищный акт. Что маловероятно. И вот почему Россия почти наверняка сделала это. У России есть возможности, доктрина и намерение использовать несмертельное оружие против персонала и материальных активов США. На протяжении десятилетий русские исследовали и разрабатывали то, что они называют «оружием, основанным на новых физических принципах», для деградации, повреждения, нарушения или уничтожения инфраструктуры и оборудования, такого как спутники, компьютеры и другие устройства, в рамках подготовки к войне с технологически превосходящим противником, таким как США. Разработка Россией оружия направленной энергии (ОНЭ) находится на высоком уровне. В апреле члены разведывательных комитетов Конгресса были проинформированы о предполагаемом нападении России на американских военных в Сирии с помощью оружия направленной энергии. Использование «несмертельного оружия», способного оказывать истощающее, но не смертельное воздействие, как то, с которым столкнулись американские чиновники в Вене, соответствует российской доктрине. Москва объявила Соединенные Штаты своей главной угрозой безопасности. Во время холодной войны предшественник России, Советский Союз, регулярно использовал несмертельное оружие против американского правительственного персонала. С 1953 по 1976 год Советы подвергали посольство США в Москве воздействию низкоуровневых микроволновых разрядов. В этом случае целью было не причинение вреда американцам, а кража секретов путем перехвата американских коммуникаций, которые происходили в посольстве. Советы использовали микроволны, чтобы активировать микрофон, который они спрятали в Большой печати США, подаренной американскому послу. Шпионский «жучок» висел над столом посла, перехватывая секретные разговоры. Официальная российская правительственная пресса признает существование несмертельных средств выведения противника из строя путем «ослепления» или «сваривания», буквально нагревания его тела. Российские военные оправдывают этот подход как эффективный вариант достижения «целей с минимальными потерями и разрушениями». Чтобы расстроить и разочаровать американских разведчиков, размещенных в России во время первой администрации Обамы, кремлевские шпионы врывались в их дома, травили их домашних животных и оставляли их жилища в беспорядке — и даже подкладывали «подарки» в несмытые унитазы. Мастер дзюдо и «бывший» шпион, Путин верит в то, что противника всегда можно вывести из равновесия. Учитывая, что именно он обострил борьбу с Соединенными Штатами, возможно, нанеся американским чиновникам необратимую черепно-мозговую травму, Байдену пора принять суровую реальность: Путин не ищет «перезагрузки». Скорее, он хочет «выбить противнику зубы», как он сказал в мае. Байден должен прекратить играть в лапту с российским мастером-шпионом и приостановить отношения с Россией до тех пор, пока американские следователи не исключат, что Москва является источником атак «гаванского синдрома». До тех пор «перезагрузка» или любые другие уступки Кремлю должны быть исключены.