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Антидопинговое агентство США потребовало обнародовать итоги допинг-тестов российских олимпийцев

BBC News Русская служба 1 августа 2021

ФОТО: BBC News

Глава антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тайгарт потребовал опубликовать итоги допинг-проб российских спортсменов. Он также выступил с резкой критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с тем, что российских спортсменов допустили до участия в Олимпиаде, пусть и без флага и гимна.

Глава USADA назвал фарсом ситуацию, в которой спортсмены, которым запретили выступать под российским флагом, участвуют в Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. За допуск россиян на Олимпиаду он раскритиковал не только МОК, но и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

"К сожалению, мы уже видели весь этот фильм ужасов, в котором поддержка российскими властями программы допинга остается безнаказанной и Россия выигрывает, пока руководители МОК и ВАДА пытаются убедить весь мир, что "отстранили" ее", - заявил Тайгарт.

По его мнению, отстранение России от Олимпийских игр в итоге обернулось "ребрендингом", и такие меры только "поощряют тех, кто готов добиваться побед любой ценой".

В связи с этим Трайбарт призвал МОК опубликовать итоги допинг-тестов каждого российского спортсмена - по его мнению, это поможет обеспечить прозрачность и контроль над ситуацией со стороны международного сообщества.

Россия отстранена от участия в Олимпийских играх до декабря 2022 года из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории. Однако российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх в Токио - но не под флагом своей страны, а под флагом Олимпийского комитета России.

По состоянию на утро воскресенье Олимпийский комитет России занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете. Российские спортсмены взяли 11 золотых медалей. Возглавляет неофициальный зачет Китай, за ним следует Япония. США замыкают тройку лидеров.

BBC News Русская служба 1 августа 2021,

ФОТО: BBC News

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании в турецкой провинции Мугла подозреваемого в поджоге лесов. Пострадавшая от огня территория объявлена зоной бедствия.

Лесные пожары на юге страны бушуют с начала недели. В субботу пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия.

"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре.

По данным турецких властей, пожары охватили шесть провинций на юге страны.

Как сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, в результате пожаров погибли шесть и пострадали 410 человек.

"За последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 провинциях. Продолжаются 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли)", - сообщил Пакдемирли.

Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. В субботу в трех отелях в качестве меры предосторожности была снова проведена эвакуация.

Дым от пожаров растянулся на десятки километров. Судя по спутниковым снимкам, его можно наблюдать даже на острове Кипр, который находится в 150 км от побережья Турции.

Эрдоган в субботу облетел пострадавшие районы на вертолете и встретился с местными жителями.

Он пообещал в течение года отстроить дома для пострадавших, а также сообщил о выделении 50 млн лир (около 6 млн долларов или 430 млн рублей) на помощь пострадавшим.

"Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь, выданы беспроцентные кредиты, погашение ранее взятых кредитов для них будет отложено. Также будет оказана помощь потерявшим теплицы и домашних животных", - заявил турецкий президент.

По его словам, пострадавшая от пожаров лесополоса будет восстановлена - с началом периода дождей начнется высадка новых деревьев.

Кто тушит Турцию

В тушении пожаров в Турции участвуют авиагруппировки из России, Украины, Ирана и Азербайджана.

Россия предоставила пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8 от МЧС и министерства обороны. В МЧС заявили, что Турция сама обратилась за помощью к России. Также помощь предложили Казахстан и Грузия.

ФОТО: Reuters

Украина накануне направила в Турцию два самолета Ан-32П и группу спасателей с опытом работы в горах.

Всего в операциях по тушению пожаров участвуют 6 самолетов, 45 вертолетов, 1 беспилотный вертолет, 9 БПЛА и 117 пожарных машин, заявил в субботу Эрдоган.

Ранее пользователи российских соцсетей заметили, что турецким пожарным в районе города Маганавт помогает российский самолет-амфибия Бе-200, способный взять на борт 12 тонн воды за 12-14 секунд.

Российское посольство подтвердило в "Твиттере", что в Турцию вылетели три Бе-200. В соцсетях выразили недовольство тем, что ни одного такого самолета не послали в Карелию, где тоже бушуют лесные пожары.

В МЧС газете "Известия" прокомментировали это, заявив, что ситуация с пожарами в России стабилизировалась.

"Накануне в Республике Карелия снят режим ЧС. Все очаги пожаров локализованы, а на островах - ликвидированы", - заявили в ведомстве.

Роман Старапопов

В литовском туристическом городке Друскининкай расположен лагерь мигрантов, в котором проживают люди разных возрастов — от детей до среднего возраста. Стариков замечено не было.

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Абдурахман из Йемена говорит, что он родом из Йемена. Он года прожил в Беларуси, где учился и выучил русский язык.

”Мы без телефона, без интернета. Моя семья не знает, где я сейчас. Я здесь 18 дней”, — сокрушается он, давая понять, что домой не хочет, поскольку там война. Абдурахман показывает ногу, на ней зашившие раны. ”Смотри, как в Йемене, я хочу жить”, — говорит он.

Молодой человек задает вопрос, почему так долго приходится ждать, пока его освободят. Также он заверяет, что в если кто-то в лагере заболеет, то скорая не приезжает. Однако несколькими часами ранее на территорию лагеря приезжала карета скорой помощи.

”Один из мигрантов в лагере почувствовал боль в желудке. Подозрение на гастрит. Если боль не пройдет, его повезут в больницу”, — рассказал Delfi командир пограничной заставы.

На вопрос, как он попал на территорию Литвы, Абдурахман сначала задумался, а затем и вовсе проигнорировал этот вопрос, продолжив говорить про то, что он сейчас в Литве живет в плохих условиях — его кормят только один раз в день.

Возвращаться на родину он не хочет, повторяя в очередной раз, что там война. В Беларуси он оставаться тоже не хотел. ”Беларусь — это плохая страна. Там диктатура. Все люди знают. Мы не можем там жить”, — говорит он.

























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