27 ИЮЛЯ 2021

Фото: пресс-служба , Российский культурный центр в Израиле

Израильтяне представляют собой своеобразный сплав этнических общин, которые и составляют единый еврейский народ. Если посмотреть на происхождение лидеров еврейского государства, то выяснится, что многие их них имеют русские корни.

Каждая следующая алия из России существенно отличалась от предыдущей. Иммигранты из Российской империи (1–2 алия) прибывали в Эрец-Исраэль задолго до создания еврейского государства. Среди них было немало переселенцев, которые стояли у истоков зарождения поселенческого движения и основания кибуцев. Следующая массовая русскоязычная алия пришлась на 70–80-е гг. и состояла в основном из идейных сионистов. А миллионная большая алия 90-х более всего напоминала экономическую, т. к. причиной репатриации евреев был развал Советской империи.

В последнее время социологи и выходцы из стран СНГ задаются вопросом: а можно ли говорить о существовании в Израиле единой русскоязычной общины? Хотя следует напомнить, что в начале 90-х была создана организация (амута) "Община русскоязычных граждан Израиля", в рамках, которой функционировали медицинский, инженерный и юридический центры. Лидером и одним из организаторов этой организации была известная журналистка Инна Стессель, а сопредседателями — известные общественные деятели: Феликс Ушеренко, Эфраим Меламед и Эдгарт Альтшулер. Но, к сожалению, в середине 90-х гг., в силу различий в политических взглядах представителей этой организации, она прекратила свое существование и стала прародительницей таких партий, как "Исраэль ба-алия" и "Наш дом Израиль".

Если проехать по городам Израиля и заглянуть в общинные дома, то можно выяснить следующее: каждая этническая община, хоть и является русскоязычной, имеет свою специфику. Среди них можно найти землячества выходцев из Молдовы, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, объединения горских и бухарских евреев. У каждой из перечисленных этнообщин имеются специфические интересы и цели, их возглавляют лидеры, которые организуют вечера культуры, концерты, презентации, заседания-собрания и т. д. Если взять за пример общину горских евреев в Израиле, то они создали свое объединение в начале 1980-х гг., и почти в каждом городе их компактного проживания работают общинные центры.

Действуют союзы писателей и художников, клубы для пожилых людей и переживших Холокост, библиотеки, театры и школы. И всех их объединяет Великий Могучий Русский Язык, а также советская ментальность, которую впитали в себя все, кто родился и вырос на той самой "одной шестой части суши". Русскоязычные евреи привезли с собой в Израиль несколько русских праздников: Новый год (и добились даже выходного в этот день), День Победы (9 мая и 26 ияра), 8 Марта. Почти в каждом более-менее крупном городе открылись русские магазины.

Наряду с основными языками, ивритом и арабским, широкое распространение получил и русский, т. к. почти каждый пятый израильтянин говорит на нем дома. Русскоязычные израильтяне предпочитают смотреть российские телеканалы, а также израильский 9 канал (русскоязычный). К ним можно добавить ряд новостных русскоязычных интернет-СМИ, газет, журналов и радио "Кан-РЭКА", а также книгоиздание на русском языке.

Несмотря на вышеперечисленное, русскоязычные израильтяне не проявляют особой активности для сближения, когда это касается их непосредственно. Например, когда нависла угроза закрытия русскоязычной библиотеки в Иерусалиме и русского радио "РЭКА", никто на "русской улице" не предпринимал попыток проведения демонстраций, как это принято в эфиопской и марокканской общинах.

Самое главное, что следует отметить, — русская алия внесла значительный вклад в социально-экономическую и культурную палитру страны. Хотя общие проблемы и интересы за 30 лет мало изменились, многие русскоязычные израильтяне до сих пор работают на низкооплачиваемых физических работах (позабыв о своих дипломах), получают пенсию в два раза ниже, чем местные, и к тому же не владеют в совершенстве ивритом. К ним можно добавить также такие проблемы, как: обеспечение социальным жильем, трудоустройство, защита прав русскоязычных граждан и выплаты пособий и льгот.

Молодое поколение русскоязычных израильтян уже мало отличается от своих местных сверстников. Может, и является для них семейным русский язык, но писать и читать на нем они уже не хотят. В большинстве своем они говорят и пишут на иврите и, конечно же, интересуются жизнью своей страны. В отличие от молодого поколения, русскоязычные израильтяне среднего и старшего возраста наверняка уже не смогут избавиться от "советско-русского" менталитета.

Источник: STMEGI

28.07.2021

Фотоиллюстрация: ЗРК С-300. Wikipedia public domain.

В последние дни появились сообщения со ссылками на российскую прессу, что Россия предотвратила ряд израильских атак в Сирии. Доказательств этого россияне пока не представили. В сети время от времени появляются фотографии обломков «сбитых израильских ракет», якобы из Сирии. В конце концов, логично допустить, что российские системы ПВО частично выполняют свою работу, перехватывая часть ракет.

Но не все. Если судить по конечным результатам, Кремль не в лучшем положении. Системы ПВО, которые мешают ЦАХАЛу в Сирии, уничтожены. В одном случае Израиль даже направил России толстый намек в форме видео, на котором ударом с воздуха уничтожен комплекс «Панцирь-С1» (SA-22). Об этом пишет Ами Рохкас-Домба на сайте Israel Defense.

Деньги, деньги и снова – деньги

Один из вопросов, касающихся шумихи, которую русские устроили в интернете в связи с приписанными Израилю атаками в Сирии, почему это произошло именно сейчас?

В конце концов, Израиль в течение многих лет свободно действовал в Сирии. Почему же теперь русские шумят, что их так обеспокоило? Уж, наверное, не иранцы, сирийцы или какие-нибудь иракские шиитские милиции, против которых ЦАХАЛ действует в Сирии.

Русские думают о русских. Баланс между Израилем, Ираном и Сирией на сирийской земле устанавливается Кремлем дипломатическими средствами – с Иерусалимом, или посредством связи между ЦАХАЛом и российской армией. Для этого не используют прессу. Причина, по которой русские выступили в СМИ с восхвалениями своих систем ПВО – это продажа оружия.

Российская военная промышленность – это канал поступления валюты для правительства России, и системы ПВО являются важной частью этого уравнения. И когда Израиль (по сообщениям иностранных СМИ) непрерывно бомбит Сирию, несмотря на российские системы ПВО, в мире смотрят и делают выводы. Какие? Что российские системы, мягко говоря, не стоят тех денег, которые за них запрашивают.

Сколько же можно оправдывать сбой этих систем «этими сирийскими операторами» или кривизной земли? «Системы не работали, а находились только в режиме наблюдения» или «системы еще не была приведены в боевую готовность»? Клиенты, понимающие в военном деле, еще в меньшей степени готовы принимать эти оправдания, чем широкая публика. Если Сирия покупает у России современные системы ПВО, такие как «Панцирь» или С-300, а ЦАХАЛ продолжает беспрепятственно бомбить территорию Сирии и при необходимости также уничтожает российские батареи, которые ему мешают, у клиентов возникают неизбежные вопросы.

Между прочим, наряду с успехами ЦАХАЛа в Сирии надо отметить, что в реальности системы С-300 или С-400 ни разу не доказали, что они могут что-либо перехватить в боевых условиях. Русские продолжают развивать серию, демонстрируя С-500, однако скептицизм в отношении истинных возможностей серии «С» остается.

Напомним, что в 2018 году в Сирии советским комплексом С-200, находящимся на вооружении сирийской армии, был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, после атаки израильскими истребителями F-16 целей в сирийской провинции Латакия.

В 2001 году гражданский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в Новосибирск, был неумышленно сбит ракетой комплекса С-200В, которая была выпущена во время учений ПВО Украины.

Сирия: российский полигон вооружений

Вернемся к российскому нытью. Только недавно российская пресса сообщила, что за последние годы Россия испытала в Сирии около 320 различных видов нового оружия. То есть Сирия превратилась в боевой полигон для российской военной промышленности: вертолеты, самолеты, БПЛА, ракеты, различное вооружение сухопутных сил и многое другое.

И все же российские системы ПВО в Сирии считаются провалом в глазах потенциальных покупателей. Одна из причин – разработка израильского вооружения с внутренним независимым механизмом навигации. Другая причина – это средства электронной борьбы, дающие израильским самолетам достаточную свободу действий для атаки, даже там, где развернуты российские системы.

Схватка между израильской и российской советской промышленностью не нова. Израиль почти во всех своих войнах в прошлом сталкивался с различными типами российского оружия. В Египте, Сирии, Ираке, Иордании, Ливане и в других местах. У израильской промышленности не было выбора – нужно было победить. К этому следует добавить репатриацию 1990-х годов из СНГ, которая принесла с собой много инженерных знаний, что значительно улучшило возможности израильской оборонной промышленности.

Кремль: уловка-22

И теперь, в 2022 году, русские кричат, что их оборонительное оружие плохо работает против израильских ВВС. Что же решил сделать Кремль? Угрожать Израилю. Если Израиль перестанет атаковать в Сирии, Кремль продолжит утверждать, что их системы превосходны. И продавать их всем желающим.

Действительно ли Россия решится в будущем применить системы С-300 или С-400 против самолетов ЦАХАЛа? Это вызывает очень большое сомнение. Если система ПВО действительно сработает и собьет израильский самолет, она будет уничтожена ЦАХАЛом.

Если система не сработает, весь мир увидит, что это - оружие, которое не стоит своих денег, и российские продажи пострадают еще больше. Более того, такие системы, вероятно, в более совершенных неэкспортируемых версиях, расположены вокруг Москвы и российских стратегических объектов для защиты от американских или европейских атак. Если окажется, что российские системы неэффективны, Кремль потерпит стратегический провал в противостоянии НАТО и США.

Следовательно, вполне вероятно, что в действительности русские будут продолжать продавать системы и заявлять, что они препятствуют израильским атакам в Сирии - без предоставления доказательств. ЦАХАЛ продолжит свой курс в Сирии, не говоря ни слова о российских системах. Иерусалим также будет хранить молчание по этому вопросу. Караван пройдет, и все будут довольны.

«Детали» – в сотрудничестве с Israel Defense, И.Н. На снимке: ЗРК С-300 на параде в Казахстане. Фотоиллюстрация: Wikipedia public domain˜

1 АВГУСТА 2021

Фото: "Ютьюб"

В Иерусалиме считают, что Россия не изменила политику в отношении Израиля, касающуюся военных операций на территории Сирии. Об этом пишет издание "Маарив", комментируя недавние сообщения в ряде СМИ, согласно которым Москва пригрозила Иерусалиму активацией российских систем ПВО, дислоцированных на территории арабской республики.

В военном ведомстве Израиля полагают, что эти публикации стали своеобразным маркетинговым действием, истинная цель которых заключается в стремлении повысить коммерческую привлекательность российского вооружения на рынке.

Издание отмечает, что сирийцы используют против ВВС Израиля устаревшие российские средства ПВО, такие как Sa5 (модификация НАТО), известные как С-200. Более современные российские системы на территории Сирии, способные представлять серьезную угрозу для самолетов ВВС, например С-300, полностью контролируются российскими военными и не используются для отражения возможных израильских атак.

После анализа опубликованных в СМИ сообщений, в Армии обороны Израиля пришли к выводу, что публикации не следует оценивать как некий российский сигнал Иерусалиму. В оборонном истеблишменте Израиля, считает издание, исходят из того, что Москва, возможно, и не восторге от атак в Сирии, но учитывает интересы Израиля.

Более того, пишет "Маарив", в последнее время зафиксировано даже улучшение координации между Израилем и России относительно действий в Сирии.

В Иерусалиме также оценивают как "фейковые" сообщения в СМИ, согласно которым во время встречи Байдена и Путина какая-то из сторон якобы выразила недовольство действиями Израиля в Сирии.

Российское издание Avia.pro со ссылкой на арабские СМИ недавно сообщило, что в ходе двух последних атак на расположенные в Сирии объекты Израиль использовал тяжелые планирующие бомбы типа SPICE 1000. Бомбы-планеры, утверждало издание, были запущены в небе Ливана, но "российским военным удалось отключить и сбить как минимум 2 снаряда".

Со ссылкой на неназванных аналитиков издание пишет, что российские системы радиоэлектронной безопасности (РЭБ) могли заблокировать работу систем управления бомб-планеров.

В сообщении российского издания отмечается, что атака якобы была произведена рано утром, что "весьма нехарактерно для израильской стороны".

Сообщения Avia.pro по поводу последних возможных атак Израиля в Сирии носят крайне противоречивый характер: Аз, "Буки", греки; Израиль во время мощнейшей атаки в Сирии "ослепил" и вывел из строя российские средства ПВО.

