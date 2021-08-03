ФБР: Спонсируемые Китаем программы отбора талантов побуждают людей красть коммерческие секреты США

punchng

23 July 2021

Федеральное бюро расследований заявило, что спонсируемые Китаем программы отбора и развития талантов побуждают людей красть коммерческие секреты США и заниматься экономическим шпионажем. Бюро сообщило об этом в пятницу [сегодня] в Твиттере через верифицированный аккаунт @FBI.

Что это за программы?

По данным ФБР, иностранные правительства спонсируют программы отбора и развития талантов (ПОРТ), чтобы принести в свои страны чужие знания и инновации, что зачастую означает просто кражу коммерческих секретов, нарушение законов об экспортном контроле или нарушение политики “предотвращение конфликта интересов”.

«В то время как очень многие страны имеют программы развития и отбора талантов, наиболее активным спонсором таких программ в мире является правительство Китая, а одной из его основных целей являются Соединенные Штаты», - утверждает ФБР.

В его заявлении говориться о том, что США приветствуют международное сотрудничество в академических и научных исследованиях и развитии бизнеса, однако, предупреждает ФБР, «американские предприятия, университеты и лаборатории должны понимать потенциальные риски и противозаконность действий, стимулируемых китайскими ПОРТами, и предпринимать шаги для защиты своих коммерческих тайн и интеллектуальной собственности».

Как работают китайские ПОРТы

ФБР заявляет, что Китай осуществляет сотни программ, отмечая при этом: «Все они побуждают их участников воровать иностранные технологии, необходимые для достижения национальных, военных и экономических целей Китая».

Бюро утверждает, что Китай приглашает профессоров, учёных, исследователей, студентов и других лиц - независимо от гражданства или национального происхождения - для подачи заявок на участие в ПОРТ. «Предпочтение отдается лицам, имеющим опыт или доступ к технологиям, которых нет в Китае», - пишет ФБР.

Далее Бюро сообщает: «Участники заключают контракт с китайским университетом или компанией - часто аффилированными с правительством Китая - который обычно требует от них:

Подчиняться китайским законам

Делиться новыми технологиями или достижениями только с Китаем (они не могут делиться этой информацией со своим работодателем или принимающей стороной в США без специального разрешения из Китая)

Привлекать к участию в программе других экспертов - часто их собственных коллег.

«Китай позволяет людям, работающим в Соединенных Штатах, участвовать в ПОРТ на полставки, чтобы они могли сохранить свой доступ к интеллектуальной собственности, коммерческим секретам, данным и методам до публикации, а также к финансированию США своих исследований», - сетует ФБР.

Бюро указывает, что участникам ПОРТ, в обмен на их усилия, предлагается множество финансовых, личных и профессиональных бенефитов.

«Китайские программы отбора и развития талантов успешно привлекают участников со всего мира для работы над ключевыми программами, такими как военные технологии, ядерная энергия, исследования в области аэродинамики и передовой лазерной техники», - говорится в заявлении ФБР.

Информация для предприятий, университетов и лабораторий США

Хотя ФБР признает, что программы ПОРТ иногда действительно могут способствовать законному обмену и сотрудничеству в рамках соответствующего делового соглашения или исследовательского обмена, для Китая «это не является нормой».

«Вместо этого такие программы обычно включают в себя скрытую и незаконную передачу информации, технологий или интеллектуальной собственности, которая носит односторонний характер и наносит ущерб учреждениям США», - заявляет ФБР.

Оно предупреждает, что ваши ученики и/или сотрудники могут быть участниками ПОРТ. «Многие люди, участвующие в этих программах, работают в известных американских лабораториях, на предприятиях и в университетах, в том числе в местах, где проводятся правительственные исследования для важных военных и научных проектов».

Бюро предупреждает, что прозрачность и раскрытие информации об участии человека в ПОРТ очень важны. «Это единственный способ, которым американские учреждения могут оценить риски для своей интеллектуальной собственности, предотвратить злоупотребление открытым доступом, предлагаемым исследовательской средой США, и обеспечить законность, чистоту, равноправность и прозрачность в осуществлении грант-финансируемых программ по отбору и развитию талантов».

«К сожалению, многие участники не раскрывают свою причастность к таким программам», - сетует ФБР.

Бюро добавило, что уже были прецеденты когда участники ПОРТ признавали себя виновными или были осуждены за совершение правонарушений, включая: нарушения закона об экспортном контроле; экономический шпионаж и кража коммерческой тайны; а также гранты и налоговые махинации

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