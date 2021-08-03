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опубликовано редакцией на Переводике 03.08.21 16:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ФБР: Спонсируемые Китаем программы отбора талантов побуждают людей красть коммерческие секреты США

punchng

23 July 2021

china

Федеральное бюро расследований заявило, что спонсируемые Китаем программы отбора и  развития талантов побуждают людей красть коммерческие секреты  США и заниматься экономическим шпионажем.  Бюро сообщило об этом в пятницу [сегодня] в Твиттере через верифицированный  аккаунт  @FBI.

Что это за программы?

По данным ФБР, иностранные правительства спонсируют программы отбора и  развития талантов (ПОРТ), чтобы принести  в свои страны чужие знания и инновации, что зачастую  означает  просто  кражу коммерческих секретов, нарушение законов об экспортном контроле или нарушение политики “предотвращение  конфликта интересов”.

«В то время как  очень  многие страны имеют  программы  развития  и  отбора  талантов, наиболее активным спонсором таких программ в  мире  является правительство Китая, а одной из его  основных целей являются  Соединенные Штаты», - утверждает ФБР.

В его  заявлении говориться о том, что  США приветствуют международное сотрудничество в академических и научных исследованиях и развитии бизнеса, однако,  предупреждает  ФБР,  «американские предприятия, университеты и лаборатории должны понимать потенциальные риски и противозаконность  действий, стимулируемых  китайскими ПОРТами, и предпринимать шаги для защиты своих коммерческих тайн  и интеллектуальной  собственности».

Как работают китайские ПОРТы

ФБР заявляет, что Китай осуществляет  сотни  программ, отмечая  при  этом: «Все они побуждают их  участников  воровать иностранные технологии, необходимые для достижения национальных, военных и экономических целей Китая».

Бюро утверждает, что Китай приглашает профессоров,  учёных,  исследователей, студентов и других лиц - независимо от гражданства или национального происхождения - для подачи заявок на участие в ПОРТ. «Предпочтение отдается лицам, имеющим опыт или доступ к технологиям, которых нет в Китае», - пишет  ФБР.

Далее Бюро сообщает: «Участники заключают контракт с китайским университетом или компанией - часто аффилированными с правительством Китая - который обычно требует от них:

  • Подчиняться китайским законам

  • Делиться  новыми технологиями или достижениями только с Китаем (они не могут делиться этой информацией со своим работодателем или принимающей стороной в США без специального разрешения из Китая)

  • Привлекать  к участию в программе других экспертов - часто их собственных коллег.

«Китай позволяет  людям, работающим   в Соединенных Штатах, участвовать в ПОРТ на полставки, чтобы они могли сохранить свой доступ к интеллектуальной собственности, коммерческим секретам, данным и методам до публикации, а также к финансированию США своих исследований», - сетует ФБР.

Бюро указывает, что участникам ПОРТ,  в обмен на их усилия,  предлагается множество финансовых, личных и профессиональных бенефитов.

«Китайские программы отбора и  развития талантов успешно привлекают  участников со всего мира для работы над ключевыми программами, такими как военные технологии, ядерная энергия, исследования в области аэродинамики  и передовой лазерной техники», - говорится в  заявлении ФБР.

Информация для предприятий, университетов и лабораторий США

Хотя ФБР признает, что программы ПОРТ иногда действительно могут способствовать законному обмену и сотрудничеству в рамках соответствующего делового соглашения или исследовательского обмена, для Китая «это не является нормой».

«Вместо этого такие программы  обычно включают в  себя  скрытую  и незаконную передачу информации, технологий или интеллектуальной собственности, которая носит односторонний характер и наносит ущерб учреждениям США», - заявляет ФБР.

Оно предупреждает, что ваши ученики и/или сотрудники могут быть участниками ПОРТ. «Многие люди, участвующие в этих программах, работают в известных американских лабораториях, на предприятиях и в университетах, в том числе в местах, где проводятся правительственные исследования для важных военных и научных проектов».

Бюро предупреждает, что прозрачность и раскрытие информации об участии человека в ПОРТ  очень важны. «Это единственный способ, которым американские учреждения могут оценить риски для своей интеллектуальной собственности, предотвратить злоупотребление открытым доступом, предлагаемым исследовательской средой США, и обеспечить  законность,  чистоту,  равноправность и  прозрачность  в  осуществлении грант-финансируемых  программ  по  отбору и  развитию талантов».

«К сожалению, многие участники не раскрывают свою причастность к таким программам», - сетует ФБР.

Бюро добавило, что  уже  были  прецеденты  когда  участники ПОРТ признавали   себя виновными или были осуждены за совершение правонарушений, включая: нарушения закона об экспортном контроле; экономический шпионаж и кража коммерческой тайны; а также гранты и налоговые махинации

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