Boeing и НАСА отложили запуск Starliner из-за неожиданной проблемы с клапаном

Компания пообещала предоставить обновленную информацию о ситуации в среду.

I. Bonifacic August 3rd, 2021

Joe Skipper / reuters

Boeing снова придется подождать, чтобы продемонстрировать достоинства своего космического корабля Starliner. Компания и НАСА планировали вывести капсулу в космос на ракете-носителе Atlas V во вторник в 13:20 по восточному времени, но этого не произошло.

«Мы отложили сегодняшний старт #Starliner Orbital Flight Test-2», - сообщил Boeing в Twitter . Компания объяснила задержку «неожиданными показаниями положения клапана в двигательной установке», замеченными инженерами во время подготовки к запуску. В настоящее время неясно, связана ли проблема со Starliner или ракетой Atlas V, которая должна была вывести корабль в космос. Boeing и НАСА заявили, что предоставят обновленную информацию о ситуации в среду, 4 августа.

Мы отложили сегодняшний старт #Starliner Orbital Flight Test-2. Во время подготовки к запуску наши инженеры обнаружили неожиданные показания положения клапана в двигательной установке. Прочтите полный текст заявления: https://t.co/uQBjvq8ObU pic.twitter.com/4X2INbZj7Q - Boeing Space (@BoeingSpace) 3 августа 2021 г.

«Мы разочарованы сегодняшними результатами и необходимостью перенести наш запуск Starliner», - сказал Джон Воллмер, вице-президент и руководитель программы Boeing Commercial Crew Program. «Полет человека в космос - это сложное, точное и не допускающее никаких ошибок и отклонений предприятие, и команды Boeing и NASA потратят время, необходимое для обеспечения безопасности и целостности космического корабля, а также для достижения целей нашей миссии».

После неудачного первого испытательного полета Starliner должен был вернуться в космос 30 июля . Однако НАСА отложило полет после того, как новый российский модуль МКС «Наука» неожиданно запустил двигатели, из-за чего станция изменила свою ориентацию в пространстве.

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