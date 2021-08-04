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опубликовано редакцией на Переводике 04.08.21 03:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Boeing и НАСА отложили запуск Starliner из-за неожиданной проблемы с клапаном

Компания пообещала предоставить обновленную информацию о ситуации в среду.

I. Bonifacic   August 3rd, 2021

Joe Skipper / reuters

Boeing снова придется подождать, чтобы  продемонстрировать достоинства  своего космического корабля Starliner. Компания и НАСА планировали вывести  капсулу  в  космос на  ракете-носителе  Atlas V  во вторник в 13:20 по восточному времени, но этого  не произошло. 

«Мы отложили  сегодняшний  старт  #Starliner Orbital Flight Test-2», - сообщил Boeing в Twitter . Компания объяснила задержку «неожиданными показаниями положения клапана в двигательной установке», замеченными инженерами во время подготовки к запуску. В настоящее время неясно, связана ли проблема со Starliner или ракетой Atlas V, которая должна была вывести  корабль в космос. Boeing и НАСА заявили, что предоставят обновленную информацию о ситуации в среду, 4 августа.     

Мы отложили  сегодняшний  старт #Starliner Orbital Flight Test-2.

Во время подготовки к запуску наши инженеры обнаружили неожиданные показания положения клапана в двигательной установке.

Прочтите полный текст заявления: https://t.co/uQBjvq8ObU pic.twitter.com/4X2INbZj7Q

- Boeing Space (@BoeingSpace) 3 августа 2021 г.

«Мы разочарованы сегодняшними результатами и необходимостью перенести наш запуск Starliner», - сказал Джон Воллмер, вице-президент и руководитель программы Boeing Commercial Crew Program. «Полет человека в  космос - это сложное, точное и не допускающее  никаких  ошибок и отклонений предприятие, и команды Boeing и NASA потратят время, необходимое для обеспечения безопасности и целостности космического корабля, а также для достижения целей нашей миссии».

После неудачного первого испытательного полета Starliner должен был вернуться в космос 30 июля . Однако НАСА отложило полет после того, как новый российский модуль МКС «Наука» неожиданно запустил двигатели, из-за чего станция изменила свою ориентацию  в  пространстве.

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