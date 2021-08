архив



дата публикации 04.08.21 05:04 скаут: Игорь Львович Казахстан Русскоязычные СМИ Казахстана Смогут ли Россия и Китай вытеснить США из Казахстана? 28 июля 2021, Для Казахстана сближение с США – важная часть стратегии по уравновешиванию российского и китайского влияния в стране. Потому что оба крупных соседа периодически позволяют себе жесты, вызывающие немалое беспокойство у казахстанского руководства. Если на западе у России главный союзник – Белоруссия, а на востоке – Китай, то на юге это однозначно Казахстан. У него с Россией самая длинная в мире сухопутная граница – около семи тысяч километров. Кроме того, он исправно участвует во всех интеграционных проектах Москвы – в СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ и так далее. За время президентства Владимир Путин чаще всего посещал именно Казахстан – 28 раз (на втором месте – Белоруссия с 24 визитами), а первая зарубежная поездка Дмитрия Медведева в президентской должности была туда же. Одновременно Казахстан – главный партнер Китая в Центральной Азии и важный участник масштабных инициатив Пекина в регионе. Именно в Казахстане председатель КНР Си Цзиньпин впервые объявил о запуске сухопутной части инициативы «Пояса и Пути». Зажатый между двумя крупнейшими державами Евразии, Казахстан умудряется играть роль еще и главного партнера США в Центральной Азии. То есть страна соблюдает уникальный дипломатический баланс – поддерживает стабильно хорошие отношения одновременно и с Россией, и с Китаем, и с США. Однако по мере углубления конфронтации между мировыми державами Казахстану становится все сложнее удерживать геополитическое равновесие, не втягиваясь в борьбу одних против других. Экономические интересы Отношения США и стран Центральной Азии сейчас переживают не лучшие времена. Центральноазиатские государства перестали видеть в Америке противовес России и Китаю, а Вашингтон потерял интерес к региону. Попытки американцев повлиять на его политическое развитие уперлись в тупик, экономически он не очень привлекателен, а с уходом из Афганистана слабеют и военные связи. Однако Казахстан не вписывается в эту региональную тенденцию. Ни Афганистан, ни строительство демократии никогда не были главными темами в его отношениях с США. Зато важную роль играли экономические связи. В нефтяной отрасли, которая, по некоторым оценкам, формирует 44% госбюджета Казахстана, американские компании лидируют в добыче. В 2019 году их доля в добытой в стране нефти составила около 30%. Для сравнения: на китайские нефтяные компании CNPC, Sinopec и CITIC приходится около 17%, на российский «Лукойл» – 3%. Chevron и ExxonMobil вместе владеют 75% акций крупнейшего нефтедобывающего предприятия Казахстана «Тенгизшевройл». Также каждая компания владеет долями в проектах поменьше. Chevron указывает, что на 2020 год 20% всех мировых запасов нефти, доступных компании, находились в Казахстане. Американские компании Fluor, Schlumberger и Baker Hughes предоставляют почти все нефтесервисные услуги в стране, другие – поставляют в Казахстан оборудование для добычи. Эта техника составляет около трети всего американского импорта в страну. Кроме нефтегазовой сферы, в Казахстане работают еще сотни американских компаний, среди которых General Electric, Citibank, Uber, Starbucks, McDonalds и другие. Так что в сумме накопленный объем прямых американских инвестиций в страну достиг почти $40 млрд на начало 2021 года. Конечно, товарооборот Казахстана с США (почти $2 млрд в 2020 году) не сравнится с казахско-китайским ($21,4 млрд) или казахско-российским ($19 млрд). Но он все равно в три раза больше, чем у всех остальных стран Центральной Азии, вместе взятых (около $0,6 млрд). Кокус и Сорос Конечно, даже такое экономическое сотрудничество не делает Казахстан незаменимым для США – страна не входит в число 70 крупнейших торговых партнеров американцев. Но этих связей достаточно, чтобы они стали базой для более глубокого взаимодействия в других сферах. Вашингтон с самого начала рассматривал Казахстан как приоритетного партнера в Центральной Азии. США стали первым государством, открывшим свое посольство в тогдашней столице Алматы, а Нурсултан Назарбаев – первым президентом из Центральной Азии, посетившим Штаты. Представители различных политических институтов двух стран знают друг друга и регулярно встречаются. С 2012 года в рамках Комиссии по стратегическому партнерству проходят саммиты министров иностранных дел (Узбекистан только к 2021 году, после пяти лет реформ при Шавкате Мирзиёеве, добился обещания от Вашингтона создать такую же комиссию). У Казахстана со Штатами также есть министерские комиссии по энергетическому и научно-техническому сотрудничеству. Налажены связи на уровне бизнеса и общества: в Конгрессе США работает кокус Казахстана, а казахстанцам чаще других жителей Центральной Азии выдают американские визы – процент отказов у них минимальный в регионе. Сотрудничество налажено и в военной сфере. С 2003-го Казахстан ежегодно проводит совместные с НАТО учения «Степной орел». С 2004 по 2019 год США поставили в Казахстан вооружений на $43 млн – это больше, чем в другие страны региона, вместе взятые. Тесным отношениям Казахстана с США также способствует то, что в казахстанской государственной идеологии и риторике отсутствует свойственный России и некоторым другим странам бывшего СССР антизападный нарратив. В Казахстане работают западные неправительственные организации типа признанного нежелательным в России фонда Сороса «Открытое общество». По словам бывшего министра общественного развития Дархана Калетаева, ежегодно НКО в Казахстане получают иностранные гранты на $13,6 млн, и 70% этой суммы идет из США. А тысячи молодых казахстанцев учились в США по престижной образовательной программе «Болашақ» (будущее), которую в 1993 году основал Назарбаев. Атаки на суверенитет Для Казахстана сближение с США – важная часть стратегии по уравновешиванию российского и китайского влияния в стране. Потому что оба крупных соседа периодически позволяют себе жесты, вызывающие немалое беспокойство у казахстанского руководства. Например, российские политики и депутаты могут публично подвергать сомнению территориальную целостность Казахстана, а МИД и Кремль не спешат пресекать такую риторику. Сам президент Путин публично говорил о землях соседних с Россией государств как о «щедрых подарках русского народа». Он также в 2014 году заявил, что до прихода к власти Нурсултана Назарбаева «у казахов не было государственности никогда». Отдельно Москва критикует казахских коллег за сближение с Западом. Например, в 2018 году министр Лавров высказал недовольство тем, что Казахстан дал согласие на транзит американских невоенных товаров в Афганистан через порты Каспийского моря. Затем Москва возмущалась, когда Пентагон финансировал реконструкцию двух биолабораторий в Казахстане. Вплоть до того, что Владимир Соловьев предложил разбомбить эти лаборатории, хотя одна из них находится в черте города-миллионника Алматы. Поводом для критики стала и отмена Казахстаном краткосрочных виз для граждан США и некоторых стран Европы в 2015 году. С другим большим соседом – Китаем – у Казахстана тоже возникают подобные проблемы. Весной 2020 года китайские СМИ и паблики активно перепечатывали статью «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай», где утверждается, что территория Казахстана исторически принадлежит Китаю. Несмотря на строгую интернет-цензуру в КНР, эта статья оставалась доступной до тех пор, пока китайского посла не вызвали в МИД Казахстана. А перепечатки статьи можно и сейчас найти на других сайтах. Реакцию Казахстана на такие выпады можно разделить на несколько элементов. Во-первых, руководство страны высказывает свое недовольство, но не выходит за рамки дипломатического протокола. Когда в начале года несколько российских депутатов заявили, что «территории Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза», МИД Казахстана вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ Александру Комарову, а президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью в журнале «Суверенный Казахстан», где заявил: «Наша священная земля, унаследованная от предков, – наше главное богатство. Она не была нам «подарена» кем-либо. Отечественная история началась не в 1991 или 1936 годах». Во-вторых, Казахстан (особенно после украинских событий 2014 года) стал активнее бороться с проявлениями сепаратизма внутри страны. В соцсетях начали блокировать пророссийские сообщества, особо активные желающие повторить судьбу Крыма оказались в психбольницах или за решеткой. В-третьих, Казахстан активнее пытается ограничить российское культурное влияние. Языковая политика тут играет важную роль. В последние годы роль казахского языка быстро растет – без него уже не берут во многие вузы. Продолжается переход с кириллицы на латиницу и реформа казахской орфографии – например, к 2023 году все школы планируется перевести на обучение по новому алфавиту. К тому же власти ограничивают вещание российских телеканалов. Четвертое направление реакции – это сохранение дружеских связей и с Россией, и с Китаем, и с США, что дает возможность получать от держав преференции в обмен на лояльность. Например, Вашингтон продолжает сотрудничать с Нур-Султаном, несмотря на все проблемы в области демократии и прав человека. Москва с 1991 года поставила в Казахстан вооружений на сумму, превышающую $2,5 млрд, – внушительный объем для страны со скромными вооруженными силами. Китай с 2018 года активно открывает для казахских аграриев доступ на свой огромный внутренний рынок. Тянем-потянем Оборотная сторона такого положения – постоянные приглашения от каждой из держав на свою сторону в конфликте с другой. Активнее всех этим занимается Москва, однако Нур-Султан редко поддерживает ее и старается держать нейтралитет. Казахстан, к примеру, не признает Крым российской территорией, но при этом президент Токаев отказывается называть произошедшее «аннексией». Также Казахстан отказывается присоединяться к российским контрсанкциям, объясняя это тем, что «санкции Запада имеют в своей основе прежде всего политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС». Китай также хочет видеть Казахстан на своей стороне в противостоянии с США. На первой очной встрече в формате «Китай + Центральная Азия» (С+С5) Пекин убедил все страны региона обратиться к Вашингтону с призывом «ответственно выводить войска» из Афганистана. Важная для КНР тема, где она нуждается в международной поддержке, – это Синьцзян. Казахстан, с одной стороны, отказывается верить в сообщения правозащитников и международных СМИ о массовых преследованиях уйгуров. Но с другой – не подписывает письма в поддержку политики КНР в Синьцзяне, как это делает, например, Россия, и с недавних пор предоставляет статус беженца тем китайским гражданам, кто нелегально пересек китайско-казахстанскую границу. США тоже не против добиться от Казахстана солидарности с их целями, особенно в вопросе противостояния с Китаем. Предыдущая администрация делала это открыто. В феврале 2020 года тогдашний госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Казахстан только и говорил о том, как важно стране противостоять китайскому влиянию. Казахстану становится сложнее выдерживать баланс: с ростом противоречий между Китаем и США шансы отойти от аккуратно прочерченной дипломатической линии растут. Но другого выхода, кроме как одновременно и дружить со всеми, и держать от всех определенную дистанцию, у Казахстана нет. При этом и у великих держав нет инструментов, чтобы заставить Казахстан демонстрировать абсолютную лояльность кому-то одному. Москве и Пекину никуда не деться от Казахстана в прямом смысле. К тому же Россия не заинтересована в том, чтобы сжигать мосты с одним из последних лояльных партнеров, без которого невозможно представить ни ЕАЭС, ни ОДКБ. Для Пекина важно, чтобы крупный сосед Синьцзян-Уйгурского автономного района продолжал способствовать стабильности в этом регионе, пускал к себе китайских инвесторов и выполнял ключевую транзитную функцию между Китаем, постсоветским пространством и Европой. Казахстан играет ключевую роль в флагманском инфраструктурном проекте Си Цзиньпина – Экономическом поясе Шелкового пути. Для Штатов Казахстан – единственный партнер в Центральной Азии, который заинтересован в американском присутствии и чьи решения не меняют туда-сюда в погоне за краткосрочной выгодой, как в Киргизии или Узбекистане при Каримове. Этот баланс лежит в основе внешнеполитической стратегии Казахстана, и любая попытка нарушить его извне вызовет сильное ответное сопротивление. В обозримом будущем этот курс вряд ли изменится, несмотря на идущий в стране транзит власти. Сама фигура второго президента Казахстана – олицетворение этого курса. Токаев – китаист, окончивший МГИМО и сделавший дипломатическую карьеру в ООН. Источник: Редакция Exclusive

What is “откат”: сколько стоит отдохнуть иностранцу в Казахстане Статистика, как известно, – лукавая штука. Особенно – официальная. 27 июля Но куда интереснее посмотреть на данные, которые собираются не для госорганов, а простыми людьми и по большей части – иностранцами, приезжающими в Казахстан. Мы посмотрели индекс качества жизни в РК на международном аналитическом портале Numbеo.com. Борат отдыхает. Занятная и любопытная эта штука – Numbeo.com. Глобальная база данных, которая собирается по отзывам обычных людей. Любой желающий может зайти на сайт и оставить свою информацию, которая тут же попадет в аналитический центр и будет учтена при выведении средних данных. Тут вам и потребительские цены на самые разные виды товаров: от чашки кофе до кило мяса. Данные по уровню преступности, качеству здравоохранения, ценам на рынке жилья, билетам в кино и театр. Программа позволяет не только собрать их по странам и городам от реальных потребителей, но и сравнить между собой. Говорят, что создал этот портал бывший инженер-программист Google и зарегистрирован он в Сербии. Но вот уже много лет он является не только веселым развлечением для любопытствующих, но и реальным помощником для тех, кто решил посетить определенную страну и собирает о ней данные. В Казахстане портал не столь популярен среди населения, а вот иностранцы, которые уже побывали в стране, как правило, оставляют свои впечатления именно там. Поэтому можно считать, это неким подобием “книги жалоб”, куда можно вписать анонимно то, что наболело или поразило. Практически это сиквел “Бората” в коллективном творчестве. Так давайте же почитаем, какую информацию на самом деле получают иностранцы о нашей стране перед тем, как прибыть сюда. Цена жизни: дешево и сердито Один из немаловажных факторов при выборе страны посещения является параметр “стоимость жизни”. Для того чтобы получить этот индекс, программа портала собрала более 7 миллионов цен из 10 277 городов мира, данные оставили более полумиллиона человек. И тут наш индекс держится на 29.58, привлекая желающих отдохнуть экономно. Для примера: самый высокий индекс по этому параметру – у Бермудских островов, Швейцарии и Норвегии. Мы же уютненько разместились между Нигерией и Египтом. Нас значительно обгоняют Азербайджан, Украина, Беларусь, Россия. Портал сообщает, что цены в нашей стране в среднем на 58 процентов ниже, чем в США. Так, например, местное пиво можно купить за 500 тенге, чашечку капучино – 716 тенге, бутылку воды – 153 тенге. Тут же можно получить приблизительные цены на продукты питания в супермаркетах, за проезд в общественном транспорте, такси. На прошлой неделе все новостные порталы облетела новость, что у нас в стране очень дешевое такси, чем шокировала местное население, которое никак не согласно с этим утверждением. Но международный портал, действительно, подтверждает, что по сравнению с другими странами у нас всё не так уж и плохо. Очень радует глаз любого, кто желает приехать на подольше, подборка цен на коммунальные услуги. Программа высчитала, что за апартаменты площадью 85 квадратных метров придется заплатить около 21 тысячи в месяц. Аренда однокомнатного жилья в стране обойдется в 126 тысяч тенге. Что на 77 процентов ниже, чем в США, например. Но и уровень зарплат, конечно, у нас меньше. Согласно данным портала, средняя заработная плата после выплаты налогов составляет 178 тысяч тенге. Что значительно меньше официальных данных. Напомним, что за I полугодие средняя зарплата, по данным Агентства по статистике РК, превысила 230 тысяч тенге! Распределение расходов у наших граждан выглядит так: 32,2 процента уходят на еду; 21,9 процента денег – на транспорт; и (внимание!) 15,3 процента – на рестораны. Вот в этом показателе мы превзошли многих. Тои – наше всё! И очень показательным будет процент затрат на спорт, который у нас на треть меньше, чем на рестораны. What is “откат”? Тревожным красным шрифтом отмечено на портале, что у нас очень низкий индекс покупательской способности. Вообще-то это серьезный экономический показатель. Он рассказывает, сколько и что можно купить на заработную плату в определенном месте. Уже несколько лет лучший индекс демонстрируют города США (там индекс зашкаливает за 150 пунктов), обгоняя Швейцарию. Ну а мы застряли на цифре 31,6. Рядом с нами – российские города из периферии, украинские окраины. И хотя такой показатель может изрядно расстроить местного жителя, приезжающего иностранца он лишь вдохновит, ведь с его самой скромной зарплатой жизнь у нас покажется раем. Если не отпугнет индекс преступности. Он у нас, впрочем, средний. Единственный показатель, который зашкаливает, – коррупция и взятки, тут у нас показатель равен 83,72 пункта по стране. При этом любопытно было посмотреть этот параметр в разрезе городов. Самый высокий уровень коррупции оказался в Алматы (92 пункта). Еще одним показательным примером стало сравнение уровня коррупции в южной столице и, например, в Москве. Там коррупция составила всего 73,91. Помню, как на одном международном форуме ко мне подошла группа иностранцев и попросила рассказать, что такое “откат” и какой он в Казахстане, дескать, наслышаны они, что ни одно дело не решается без этого волшебного слова. Данные респондентов аналитического портала подтверждают эту славу очень высокими цифрами. Но зато, по мнению респондентов, у нас почти в 2 раза безопаснее прогуливаться по улицам Алматы и днем и ночью, нежели в Москве. Путешествуйте в противогазе Ну и, конечно, любой иностранец, желающий посетить страну, не пройдет мимо показателя “загрязнение окружающей среды”. Тут нам, конечно, хвастать нечем. Индекс загрязнения воздуха находится на отметке 76,67 в среднем по Казахстану, а в Алматы вырастает до 87,95 пункта. В не самом чистом городе мира Москве он всего – 59,16! При этом данных в разбивке по разным загрязнителям в наших городах, в отличие от других стран, попросту нет. Да и откуда им взяться, их практически не измеряют. Чистота на улице тоже хромает, мы значительно отстаем по сравнению с большинством крупных городов, которые претендуют на туристический статус. Респонденты отмечают малое количество парковых и зеленых зон, при этом качество тех, что есть, всё же удовлетворительное. Однако респонденты не в восторге от времени препровождения в самом городе, индекс комфортного отдыха в городе очень низкий.

Как противодействовать большой стратегии Путина 30 июля 2021 Почему США должны намного активней давать отпор России ФОТО: © kremlin.ru ВАШИНГТОН – В 1965 году, в разгар холодной войны, на американском телевидении состоялась премьера комедийного сериала «Напряги извилины» («Get Smart»). Главным героем этого популярного шоу был неловкий секретный агент Максвелл Смарт, представлявший американское агентство контрразведки CONTROL, которое боролось с заклятым врагом – организацией под названием KAOS, одним из агентов которого почти всегда был кто-нибудь из русских. Сегодня, как отмечается в новом исследовании корпорации RAND, Россия представляет собой «хорошо вооружённое государство-изгоя, стремящееся подорвать международный порядок, в котором она уже не надеется господствовать». Иными словами, потеряв контроль, она стремится посеять хаос. Администрация президента США Джо Байдена знает об этой российской угрозе. Но, судя по недавним коммюнике «Большой семёрки» и НАТО, она сосредоточилась в первую очередь на вопросе российских кибератак на американские и европейские цели. Этого явно недостаточно, поскольку Россия реализует глобальную большую стратегию по расширению своего влияния и подрыву либерального мирового порядка. Эта российская стратегия предусматривает, во-первых, вмешательство в уже начавшиеся конфликты с целью поддержать правительства или военные силы, враждебные Западу. Например, в Центральноафриканской Республике Россия оказывает военную и политическую поддержку президенту Фостену-Аршанжу Туадере. В обмен российским компаниям разрешается добывать золото и алмазы. В Ливии правительство России и его военные наёмники, подобные группе Вагнера, поддерживают повстанческого генерала Халифа Хафтара, главнокомандующего Ливийской национальной армией и врага правительства национального согласия, которое признано ООН. Благодаря этому, Россия получила доступ к нефтяной, транспортной и оборонной отраслям в Ливии. Россия применяет такую же стратегию в странах Западной Африки, например в Мали, где Франция стремится сократить своё присутствие. Второй элемент большой стратегии России – продажа оружия. В Юго-Восточной Азии Россия продаёт оружие Камбодже, Индонезии, Лаосу, Малайзии, Мьянме и Вьетнаму. На Ближнем Востоке, откуда США уходят, Россия фактически открыла оружейный базар. В 2017 году Объединённые Арабские Эмираты закупили российского оружия на сумму более $700 млн во время Международной оборонной выставки и конференции (IDEC). Египет также увеличивал закупки российского оружия на протяжении последних десяти лет. После того как в начале года администрация Байдена временно приостановила продажу оружия Саудовской Аравии, это королевство обратило взоры на Россию. Такое изобилие оружейных контрактов объясняется тем фактом, что России нужны деньги. Её экономика страдает от западных санкций и кризиса Covid-19. Однако к началу 2020 года у России были подписаны договоры о военном сотрудничестве с 39 странам, а это значит, что её мотивы не являются исключительно коммерческими. Третий элемент большой стратегии России (возвращающий к советской тактике времён холодной войны) – поддержка бывших колоний, которые дают отпор «империалистическим хозяевам» и их либеральному миропорядку. Например, в мае на встрече с коллегой из Сьерра-Леоне министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что «Россия, СССР внесли серьёзный решающий вклад в поддержку борьбы с колониализмом». Сегодня, продолжал Лавров, Россия уверена: «африканским проблемам – африканские решения»; она поддерживает требование развивающихся стран повысить свою представленность в Совете безопасности ООН. Хотя данное обещание ещё предстоит поддержать действиями, такая декларация явно нацелена на то, чтобы провести различие между Россией и западными странами, сопротивляющимися реформам. Россия также продвигает идеи борьбы с колониализмом в Латинской Америке. По данным EUvsDisinfo, в социальных сетях у испаноязычных аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством, RT и «Спутник» более 26 млн подписчиков. Среди сюжетов, которые распространяет Кремль, сообщения о том, что США блокируют поставки «Спутника V», российской вакцины от Covid-19, в Латинскую Америку. А теперь ещё и российское информационное агентство ТАСС объявило о планах запустить бесплатную новостную ленту на испанском языке. Оно утверждает, что это сделано в ответ на множество просьб о «новостях, отражающих российскую точку зрения», на национальных языках. «В настоящее время, – заявил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, – это пространство заполнено односторонней информацией зарубежных СМИ, зачастую враждебной и России, и народам самих стран». США обязаны намного активней давать отпор России. Да, сегодня Россия уже не является той супердержавой, которой она когда-то была, но российский президент Владимир Путин доказал свою ловкость в исполнении роли международного спойлера-оппортуниста. США обязаны дать ответ с помощью стратегии, которая будет затрагивать весь спектр подрывной тактики России. Для этого абсолютно необходима мягкая сила, а усилия, направленные на победу над пандемией Covid-19, открывают золотой шанс нарастить её. Америка признаёт важность вакцинации мира. Но помимо объединения усилий богатых стран с целью гарантировать поставки вакцин по всему миру, руководство США обязано мобилизовать ресурсы для укрепления систем здравоохранения в развивающихся странах в долгосрочной перспективе. США должны также стараться завоевать доверие населения тех стран, где правительства сегодня покупают оружие у России. Байден уже представил сильную программу антикоррупционных мер. Ему следует также подумать о создании глобальной коалиции правительств, корпораций и представителей гражданского общества для разработки и использования технологических инструментов, позволяющих гражданам напрямую участвовать в контроле за работой своих правительств. Например, организации гражданского общества используют технологии для борьбы с вирусной дезинформацией, распространения точных данных с учётом национальных условий, расширения возможностей граждан в отношениях с государственными учреждениями. Такая мобилизация может послужить примером для будущих усилий по повышению ответственности правительств. Наконец, для противодействия растущему влиянию как России, так и Китая, Западу нужно разработать стратегию создания более инклюзивной международной системы. В первую очередь это означает, что надо полностью поддержать идею расширения Совета безопасности ООН и гарантировать участие намного более широкого спектра глобальных игроков в формировании международного порядка. Стоит изучить и другие формы международного сотрудничества, например, «центры социальных инноваций» («impact hubs»), которые ориентируются на сеть множества заинтересованных лиц, а не национальные государства. Россия играет в глобальную игру, а США и Европа настолько заняты защитой собственных углов, что оставляют множество целей широко открытыми. Лишь с помощью глобальной стратегии противодействия, включающей модель более инклюзивной международной системы, у США и Европы появится шанс сохранить контроль на поле. © Project Syndicate 1995-2021